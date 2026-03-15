Czekałam na ten dzień od miesięcy, wierząc, że słońce roztopi lód, który narósł między nami w sypialni i w kuchni. Zapach pieczonego jedzenia i śmiech przyjaciół miały być tłem do naszego powrotu do normalności, taką magiczną datą graniczną. Zamiast tego stały się scenografią dla spektakularnego upadku wszystkiego, co budowaliśmy przez pięć lat. Wystarczyło jedno zdanie, by tamta niedziela zmieniła się w początek mojego nowego życia.

W głębi duszy czułam jednak smutek

Stałam przed lustrem w przedpokoju, poprawiając apaszkę, która miała dodać koloru mojej bladej twarzy. Ostatnie tygodnie były dla mnie wyczerpujące, nie tylko fizycznie, ale przede wszystkim psychicznie. Patrzyłam na swoje odbicie i widziałam kobietę, która mistrzowsko opanowała sztukę nakładania maski. Podkład ukrywał cienie pod oczami, wynikające z bezsennych nocy, a błyszczyk na ustach miał sugerować gotowość do uśmiechu. W głębi duszy czułam jednak smutek.

– Gotowa jesteś? Spóźnimy się – dobiegł mnie głos z salonu.

Tomasz. Mój partner, współlokator, a ostatnio – największy obcy w moim życiu. Jego ton nie był niemiły, był po prostu obojętny. To ta obojętność bolała bardziej niż krzyk. Kiedyś, gdy szykowaliśmy się do wyjścia, potrafił podejść, objąć mnie w pasie i szepnąć, że pięknie wyglądam. Teraz liczył się tylko czas i logistyka.

– Już idę – odpowiedziałam, biorąc głęboki oddech.

Wzięłam z blatu miskę z sałatką grecką, którą przygotowywałam przez ostatnią godzinę, starając się, by każdy kawałek sera feta był idealną kostką. To był mój wkład w dzisiejsze spotkanie. Pierwszy grill w sezonie. U Agaty i Piotra. Oni zawsze byli tą parą, do której wszyscy inni równali. Idealny dom, zadbany ogród, pies, który nigdy nie szczekał bez powodu, i oni – zgrani, jakby czytali sobie w myślach. Jechaliśmy samochodem w ciszy, którą przerywał jedynie szum opon na asfalcie i cicho grające radio. Patrzyłam przez szybę na budzącą się do życia przyrodę. Drzewa nieśmiało wypuszczały pąki, trawa nabierała soczystej zieleni. Wszystko dookoła krzyczało o nowym początku, o nadziei. Kontrastowało to z nami.

– Pamiętaj, żeby nie wspominać przy Piotrze o tym kredycie na remont – rzucił nagle Tomasz, nie odrywając wzroku od drogi. – Nie chcę słuchać jego dobrych rad.

– Dobrze – mruknęłam. – Nie mam zamiaru o tym rozmawiać. Chcę po prostu odpocząć.

– Ty zawsze chcesz odpocząć – prychnął cicho, ale na tyle głośno, bym usłyszała.

Zacisnęłam dłonie na torebce. To był nasz standardowy rytm. Drobne uszczypliwości, wbijanie szpilek, a potem publiczna gra w idealną parę. Wiedziałam, że gdy tylko wysiądziemy z samochodu, Tomasz zmieni się nie do poznania. Będzie duszą towarzystwa, troskliwym partnerem, który podaje mi płaszcz i dolewa lemoniady. Ta hipokryzja dusiła mnie coraz bardziej.

Nie rób scen

Zajechaliśmy na podjazd. Dom Agaty i Piotra wyglądał jak z katalogu wnętrzarskiego. Na tarasie stał już duży grill, z którego unosił się aromatyczny dym. Słyszałam śmiechy, brzęk szkła i muzykę. Serce zabiło mi mocniej. Czy dam radę udawać przez kolejne cztery godziny? Czy wystarczy mi sił, by uśmiechać się do zdjęć i potakiwać, gdy ktoś zapyta, kiedy wreszcie skończymy naszą kuchnię? Tomasz wysiadł pierwszy, obszedł samochód i otworzył mi drzwi. Dla postronnego obserwatora – gest dżentelmena. Dla mnie – element gry.

– Uśmiechnij się, Ala. Nie rób scen – szepnął, zanim zdążyłam wysiąść.

To „nie rób scen” było jego ulubionym zaklęciem. Używał go, gdy płakałam z bezsilności, gdy prosiłam o rozmowę, gdy chciałam wyjaśnić, co nas gryzie. Moje emocje były dla niego „scenami”. Weszliśmy do ogrodu. Agata natychmiast do nas podbiegła, promieniejąc szczęściem. Miała na sobie zwiewną sukienkę w kwiaty i wyglądała kwitnąco.

– Nareszcie jesteście! – zawołała, ściskając nas oboje. – Już myśleliśmy, że zabłądziliście. Tomek, Piotrek czeka przy grillu, potrzebuje męskiej ręki do pomocy.

Tomasz uśmiechnął się swoim firmowym, czarującym uśmiechem.

– Już lecę ratować sytuację – rzucił wesoło, po czym musnął mnie dłonią w ramię. – Baw się dobrze, kochanie.

Zostałam sama z kobietami. Była tam jeszcze Sylwia, moja przyjaciółka ze studiów, i Kaśka, nowa dziewczyna kolegi Piotra. Usiadłyśmy przy dużym stole, na którym pyszniły się dzbanki z wodą z miętą i cytryną oraz miski z przekąskami.

– Jak tam wasz remont? – zapytała Sylwia, nakładając sobie sałatkę. – Ostatnio jak rozmawiałyśmy, mówiłaś, że macie przestój z ekipą.

Poczułam ukłucie w żołądku. Remont. Ten przeklęty remont, który miał być spełnieniem marzeń o wspólnym gniazdku, a stał się gwoździem do trumny naszej relacji. Od trzech miesięcy żyliśmy na kartonach, w pyle, bez normalnej kuchni. Tomasz uciekał w pracę, zostawiając mnie z użeraniem się z fachowcami, wyborem kafelków i pilnowaniem budżetu. Kiedy próbowałam z nim o tym rozmawiać, twierdził, że „przecież on zarabia na to wszystko”, więc ja powinnam zająć się resztą.

– Powoli do przodu – skłamałam gładko, biorąc łyk zimnego napoju. – Wiesz jak to jest, zawsze coś wyskoczy. Ale już widać koniec.

Sylwia spojrzała na mnie uważnie. Znała mnie zbyt długo. Ale nie drążyła przy innych.

– Najważniejsze, że robicie to razem – westchnęła Kaśka, patrząc maślanymi oczami w stronę grilla, gdzie jej chłopak śmiał się z Tomaszem i Piotrem. – My z Michałem dopiero szukamy mieszkania. Zazdroszczę wam tej stabilizacji.

Zazdrościła mi. Gdyby tylko wiedziała, że ta „stabilizacja” to pole minowe, na którym każdego dnia boję się postawić krok.

Stałam się dodatkiem do jego życia

Patrzyłam na Tomasza stojącego przy grillu. Trzymał w ręku szczypce, gestykulował żywo, opowiadając jakąś historię. Wszyscy wybuchnęli śmiechem. Był w swoim żywiole. Zawsze lubił być w centrum uwagi. Kiedyś mnie to w nim pociągało. Jego charyzma, pewność siebie. Czułam się przy nim bezpieczna, jakbym wygrała los na loterii. Ale z biegiem lat, a zwłaszcza w ostatnich miesiącach, ta pewność siebie zmieniła się w arogancję, a charyzma stała się narzędziem manipulacji. Zrozumiałam, że Tomasz kocha publiczność. W domu, gdy nie było komu bić braw, gasł. Stawał się mrukliwy, zapatrzony w telefon, nieobecny.

Nasze problemy nie zaczęły się od remontu. On był tylko katalizatorem. Zaczęło się od drobnych rzeczy. Od zapomnianych urodzin. Od braku pytań „jak ci minął dzień?”. Od tego, że moje sukcesy w pracy były kwitowane krótkim „fajnie”, podczas gdy jego problemy urastały do rangi tragedii narodowej. Czułam się coraz mniejsza, coraz mniej ważna. Stałam się dodatkiem do jego życia, meblem, który ma być ładny i funkcjonalny, ale nie ma prawa głosu.

– Alicja? – głos Agaty wyrwał mnie z zamyślenia. – Wszystko w porządku? Jakaś smutna jesteś.

– Nie, skąd – zaprzeczyłam zbyt szybko. – Po prostu trochę zmęczona jestem. W pracy mamy gorący okres.

– Rozumiem. Ale dzisiaj masz zakaz myślenia o pracy. Dzisiaj świętujemy wiosnę! – Agata uniosła szklankę w geście toastu.

Stuknęłyśmy się szkłem. Dźwięk był czysty i radosny, zupełnie niepasujący do chaosu w mojej głowie.

To było publiczne upokorzenie

Gdy jedzenie było gotowe, wszyscy usiedliśmy do stołu. Atmosfera była luźna, typowa dla spotkań starych znajomych. Rozmowy przeskakiwały z tematu na temat: plany wakacyjne, nowe seriale, plotki z miasta. Tomasz siedział obok mnie. Czułam ciepło jego ramienia, ale jednocześnie dystans liczony w latach świetlnych. Nałożył mi na talerz kawałek karkówki i grillowaną cukinię.

– Jedz, kochanie, bo znikniesz nam niedługo – powiedział głośno, z troską w głosie.

Piotr zaśmiał się.

– Tomek, ty to dbasz o nią. Skarb, nie facet.

Uśmiechnęłam się krzywo. W domu Tomasz potrafił zapytać, dlaczego znowu nie zrobiłam zakupów, mimo że wracałam z pracy później niż on. Tutaj grał rolę żywiciela i opiekuna.

I wtedy padło to pytanie. Niewinne, rzucone mimochodem przez Michała.

– A wy, słuchajcie, macie już datę ślubu? Bo tak mieszkacie, remontujecie, a zaproszeń jak nie było, tak nie ma.

Przy stole zapadła krótka cisza. Wszyscy spojrzeli na nas. To było pytanie, którego unikałam jak ognia. Tomasz zawsze zbywał temat, twierdząc, że „papier nie jest do niczego potrzebny”, albo że „szkoda pieniędzy na wesele, lepiej inwestować”. Poczułam, jak Tomasz spina się obok mnie. Odłożył widelec.

– Wiesz Michał – zaczął z tym swoim nonszalanckim uśmieszkiem – my jesteśmy nowoczesną parą. Poza tym, z Alicją to nigdy nie wiadomo. Dzisiaj chce kuchnię białą, jutro szarą. Z małżeństwem pewnie byłoby tak samo. Jeszcze by mi uciekła sprzed ołtarza, bo by jej się kolor dywanu nie spodobał.

Wybuchnął śmiechem, oczekując, że inni dołączą. Kilka osób zachichotało niepewnie, ale Agata i Sylwia spojrzały na mnie z troską. Coś we mnie pękło. To nie był żart. To było publiczne upokorzenie. Zredukowanie moich wątpliwości, moich potrzeb i mojej osoby do kaprysów niezdecydowanej dziewczynki. Przez miesiące znosiłam jego brak decyzyjności w sprawie płytek, to ja podejmowałam wszystkie trudne decyzje w naszym życiu, a on teraz robił ze mnie tę niestabilną?

– To nie jest kwestia koloru kuchni, Tomasz – powiedziałam cicho, ale mój głos przebił się przez gwar rozmów.

Tomasz spojrzał na mnie zaskoczony. Nie spodziewał się, że zabiorę głos.

– Oj, daj spokój, Alu. Żartuję przecież. Masz ten swój humor dzisiaj...

– Nie mam humoru – przerwałam mu, czując, jak fala gorąca zalewa mi twarz. – Mam po prostu dość słuchania, jak robisz ze mnie idiotkę przy naszych znajomych.

Udajemy miłość, której dawno nie ma

Cisza przy stole stała się absolutna. Nawet ptaki w ogrodzie zdawały się przestać śpiewać. Tomasz zmrużył oczy. Jego maska „fajnego gościa” zaczęła pękać, odsłaniając to, co znałam z domu – złość i irytację.

– O czym ty mówisz? – syknął. – Nie rób scen przy ludziach.

– Znowu to samo – zaśmiałam się nerwowo, wstając od stołu. Moje nogi były jak z waty, ale w środku czułam dziwną siłę. – „Nie rób scen”. To twoja odpowiedź na wszystko. Na to, że czuję się samotna w naszym związku. Na to, że zostawiłeś mnie samą z całym remontem. Na to, że traktujesz mnie jak powietrze, dopóki nie potrzebujesz widowni.

– Alicja, uspokój się – Tomasz też wstał. Jego twarz poczerwieniała. – Przesadzasz. Jesteś zmęczona, wypiłaś za dużo soku, cukier ci skoczył czy co?

– Nie jestem zmęczona – mówiłam coraz głośniej. Wszystkie tamy puściły. Miesiące tłumienia emocji, udawania, zaciskania zębów – wszystko to teraz wypływało. – Jestem po prostu przytomna. Przez pięć lat czekałam, aż dorośniesz do partnerstwa. Aż przestaniesz grać i zaczniesz być. Ale ty nie potrafisz.

Piotr spróbował załagodzić sytuację.

– Słuchajcie, może... może przejdziemy się na spacer? Nie ma co się denerwować...

– Nie, Piotr – przerwałam mu, nie patrząc w jego stronę. Mój wzrok był wbity w Tomasza. – Nie ma co spacerować. Tu nie ma co ratować.

Tomasz parsknął śmiechem, ale w jego oczach widziałam strach. Strach przed tym, że jego idealny wizerunek właśnie legł w gruzach.

– I co, zrywasz ze mną przy grillu? Bo powiedziałem żart o kuchni? Jesteś nienormalna. To tylko potwierdza to, co mówiłem. Histeryczka.

To słowo. „Histeryczka”. To był ostateczny cios. Ale zamiast bólu, poczułam ulgę. Jakby ktoś zdjął mi z pleców plecak pełen kamieni.

– Tak – powiedziałam spokojnie. – Zrywam z tobą. Nie dlatego, że powiedziałeś żart. Ale dlatego, że nawet teraz, widząc jak bardzo mnie ranisz, martwisz się tylko o to, jak wypadasz przed kumplami. Dlatego, że od miesięcy udajemy miłość, której dawno nie ma.

Patrzyliśmy na siebie przez długą chwilę. Widziałam w jego oczach niedowierzanie. Był pewien, że jak zawsze, spuszczę głowę, przeproszę i wrócimy do domu w ciszy. Ale nie tym razem.

Nikt nie próbował mnie zatrzymać

Odwróciłam się do stołu. Moi przyjaciele siedzieli zamurowani. Sylwia miała łzy w oczach. Agata trzymała dłoń na ustach. Czułam się dziwnie – jakbym oglądała film, w którym gram główną rolę, ale scenariusz pisze się sam na bieżąco.

– Przepraszam was – powiedziałam do gospodarzy. – Przepraszam, że zepsułam wam otwarcie sezonu. Ale nie mogłam już dłużej dusić tego w sobie. Sałatka jest pyszna, Agata. Przepis ci wyślę.

Sięgnęłam po torebkę leżącą na krześle. Ręce mi drżały, ale ruchy miałam zdecydowane.

– Gdzie ty idziesz? – zapytał Tomasz. Jego głos był teraz cichszy, pozbawiony pewności siebie. – Nie mamy czym wrócić, ja prowadziłem.

– Zamówię taksówkę – odparłam, nie patrząc na niego. – A ty... ty możesz zostać. Masz swoją publiczność. Opowiedz im, jak bardzo jestem nienormalna. Może ci uwierzą. Ale ja już nie muszę tego słuchać.

Wyszłam z ogrodu, słysząc za sobą jedynie szum wiatru w drzewach. Nikt nie próbował mnie zatrzymać. Nawet Tomasz. Chyba zrozumiał, że tym razem „nie rób scen” nie zadziała. Gdy szłam żwirową alejką w stronę bramy, czułam na plecach wzrok wszystkich zebranych. Wiedziałam, że będą o tym rozmawiać przez tygodnie. Że stanę się tematem plotek. Ale było mi to zupełnie obojętne.

Poczułam zapach wiosny

Wsiadłam do taksówki, która przyjechała po kilku minutach. Kierowca, starszy pan o łagodnym spojrzeniu, zerknął na mnie w lusterku.

– Coś się stało, proszę pani? Wygląda pani kiepsko.

Uśmiechnęłam się do niego. I był to pierwszy szczery uśmiech tego dnia.

– W pewnym sensie tak – odpowiedziałam, opierając głowę o szybę. – Ale wygrałam.

Wyciągnęłam telefon. Jedna wiadomość od Sylwii: „Jestem z tobą. Zadzwonię wieczorem. Kocham cię”. I druga od Agaty: „Przepraszam, że nie zareagowałam. Jesteś dzielna”. Zablokowałam ekran. Nie chciałam teraz z nikim rozmawiać. Chciałam wrócić do tego nieskończonego, zakurzonego mieszkania. Wiedziałam, że przede mną trudne miesiące. Ale gdy taksówka mknęła przez miasto, a słońce zaczęło powoli zachodzić, barwiąc niebo na różowo i pomarańczowo, poczułam zapach wiosny wpadający przez uchylone okno. Pachniało wilgotną ziemią i kwitnącymi bzami.

To miał być zwykły grill. Mieliśmy udawać, zjeść, wrócić i dalej żyć w naszej bańce kłamstw. A jednak, ten dzień stał się punktem zwrotnym. Rozstałam się z Tomaszem przy świadkach, przy zapachu pieczonej karkówki i dźwiękach radosnej muzyki. To było bolesne, ale było też najprawdziwsze, co zrobiliśmy od dawna. Wysiadając pod blokiem, spojrzałam w górę, na nasze ciemne okna. Nie bałam się już wejść do środka. Bo wiedziałam, że wkrótce to miejsce przestanie być placem budowy czyjegoś ego, a stanie się po prostu moim domem. Może niedokończonym, może z długami, ale moim. Prawdziwym.

Alicja, 37 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

