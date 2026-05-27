Myślałam, że jedziemy po przygodę życia, pełną słońca, beztroski i włoskich smaków. Dałam się ponieść wizji wolności na czterech kółkach, nie przeczuwając, że zamiast podziwiać widoki z filiżanką espresso w dłoni, spędzę ten czas z mopem, ścierką i stertą brudnych naczyń. Mój mąż zaplanował wszystko perfekcyjnie, zapomniał tylko dodać, że w tym wspaniałym planie przewidział dla mnie rolę darmowej obsługi.

Żył jednym wielkim marzeniem

Mój mąż od zawsze był romantykiem, choć w specyficznym, bardzo praktycznym sensie. Odkąd pamiętam, uwielbiał planować. Zimą planował wiosenne wypady w góry, wiosną rysował mapy letnich wypraw rowerowych. Jednak od dwóch lat w naszym domu temat był tylko jeden: podróż kamperem przez Włochy. Borys potrafił godzinami oglądać filmy w internecie, pokazując mi uśmiechnięte pary, które budziły się z widokiem na majestatyczne Dolomity, a potem leniwie parzyły kawę w uroczych, miniaturowych kuchniach na kółkach.

Wzdychałam tylko, kiwając głową, bo moja rzeczywistość wyglądała zupełnie inaczej. Pracuję jako koordynatorka w dużej firmie logistycznej. Mój każdy dzień to gaszenie pożarów, zarządzanie zespołem, niekończące się telefony i arkusze kalkulacyjne. Kiedy myślałam o urlopie, miałam przed oczami wygodne łóżko w hotelu, czystą pościel zmienianą przez kogoś innego i restaurację, w której jedynym moim zadaniem jest wybór dania z karty. Chciałam po prostu nic nie robić.

Jednak Borys prosił, przekonywał i argumentował. Mówił o wolności, o braku harmonogramu, o tym, że zatrzymamy się tam, gdzie tylko będziemy mieli ochotę. W końcu, widząc błysk w jego oku, uległam. Pomyślałam, że może faktycznie taka odskocznia od rutyny dobrze nam zrobi. Wynajęliśmy duży, nowoczesny kamper, spakowaliśmy bagaże i ruszyliśmy w stronę południa Europy. Nie wiedziałam jeszcze, że to, co dla Borysa będzie spełnieniem marzeń, dla mnie stanie się obozem pracy w śródziemnomorskim słońcu.

Wszystko spadło na moje barki

Pierwsze dni upłynęły nam w euforii. Przekroczenie granicy, zmieniające się krajobrazy, poczucie, że nasz dom jedzie razem z nami, było niezwykle ekscytujące. Szybko jednak zarysował się pewien niepisany podział ról. Borys, jako pomysłodawca i główny kierowca, wziął na siebie odpowiedzialność za trasę. To on siedział za kierownicą, on decydował, kiedy zjedziemy z autostrady, i on dumnie parkował naszego kolosa na polach kempingowych.

Ja z kolei, w jakiś magiczny i niezauważalny sposób, przejęłam całą resztę. Już drugiego dnia rano usłyszałam radosny głos mojego męża dobiegający z rozłożonego przed kamperem leżaka.

– Kochanie, zrobisz jakieś szybkie śniadanko? Ja muszę sprawdzić nawigację na dzisiaj.

Zrobiłam. Posmarowałam bagietki, pokroiłam warzywa, zaparzyłam kawę. Kiedy zjedliśmy, Borys przeciągnął się z uśmiechem, złożył mapę i poszedł wziąć szybki prysznic. Zostałam z okruchami na wąskim stole, dwiema brudnymi filiżankami i deską do krojenia. Przestrzeń w kamperze jest mikroskopijna. Jeśli nie posprzątasz od razu, nie masz gdzie usiąść. Umyłam więc naczynia w malutkim zlewie, starając się nie rozchlapać wody na podłogę.

Zanim wyjechaliśmy z kempingu, musiałam zamieść naniesiony piasek, schować wszystkie przedmioty, by nie latały podczas jazdy, i sprawdzić zapasy w naszej miniaturowej lodówce. Kiedy w końcu usiadłam na fotelu pasażera, byłam już zmęczona, a przecież dzień dopiero się zaczynał.

Byłam w pracy z widokiem na góry

Kiedy dotarliśmy nad jezioro Garda, krajobraz zapierał dech w piersiach. Lazurowa woda kontrastowała z surowymi skałami. Borys od razu wyciągnął aparat, chłonąc widoki. Ja natomiast w głowie układałam już listę zakupów. Trzeba było znaleźć lokalny market, kupić wodę, świeży chleb, coś na obiad.

Zakupy we włoskich miasteczkach, w których uliczki są wąskie, a zaparkowanie kamperem graniczy z cudem, okazały się koszmarem. Borys zostawał w pojeździe „na awaryjnych”, a ja biegałam z materiałowymi torbami, próbując znaleźć wszystko, co potrzebne. Wróciłam objuczona jak wielbłąd, spocona i zła.

– Super, że już jesteś! – rzucił mój mąż, nie odrywając wzroku od telefonu. – Znalazłem świetną trasę rowerową. Tylko ugotuj najpierw jakiś makaron, umieram z głodu.

Stanęłam w drzwiach naszej mobilnej kuchni. Dwa palniki gazowe, przestrzeń robocza wielkości kartki papieru i upał, który powoli zmieniał wnętrze w saunę. Gotowanie makaronu z sosem pomidorowym w takich warunkach przypominało akrobatykę. Trzeba uważać, żeby nie oparzyć się wrzątkiem przy każdym ruchu, pilnować, żeby sos nie pryskał na jasne szafki, i jednocześnie mieć oko na to, czy nie brakuje gazu w butli.

Kiedy podałam obiad, Borys zjadł ze smakiem, chwaląc lokalne pomidory. Potem oznajmił, że musi chwilę odpocząć przed rowerami. Ja musiałam zebrać talerze, wyczyścić zaschnięty sos z patelni, umyć kuchenkę i zamieść podłogę, bo znowu nanieśliśmy pełno suchych liści i piachu. Kiedy skończyłam, marzyłam tylko o tym, żeby położyć się i zamknąć oczy. Zamiast tego musiałam wsiąść na rower, bo przecież po to tu przyjechaliśmy.

Nagle zobaczyłam ten cały absurd

Pewnego popołudnia zatrzymaliśmy się na niewielkim, bardzo kameralnym kempingu w Toskanii. Obok nas zaparkował nieco starszy kamper na niemieckich rejestracjach. Zauważyłam, że podróżuje nim para w zbliżonym do nas wieku. Miałam okazję obserwować ich przez kilka dni i to, co zobaczyłam, dało mi wiele do myślenia.

Kobieta rano wychodziła z książką i siadała w cieniu drzewa oliwnego. Jej mąż w tym czasie rozwijał markizę, wyciągał z luku bagażowego stolik i przygotowywał śniadanie. Potem wspólnie sprzątali – ona wycierała naczynia, on je mył pod kempingowym kranem. Rozmawiali przy tym, śmiali się, widać było, że to ich wspólny czas. Dzielili się obowiązkami w sposób tak naturalny, jakby robili to od zawsze.

Złapałam się na tym, że patrzę na nich z zazdrością, a wręcz z żalem. Dlaczego u nas to wygląda tak inaczej? Zaczęłam analizować naszą codzienność w domu. Owszem, ja robiłam większość rzeczy, ale w wielkim mieszkaniu ze zmywarką, pralką i zamówionymi zakupami z dostawą pod drzwi to nie było tak uciążliwe. Borys miał swoje obowiązki: dbał o samochód, kosił trawnik, załatwiał sprawy w urzędach. Nasz system działał.

Tutaj jednak, na kilku metrach kwadratowych, ten system całkowicie upadł. Wszystkie „męskie” zajęcia Borysa sprowadziły się do kierowania pojazdem i opróżniania szarej wody co kilka dni. Cała reszta domowego życia – w znacznie trudniejszych, biwakowych warunkach – spadła na mnie. Stałam się sprzątaczką na pełen etat, kucharką i zaopatrzeniowcem. Mój urlop zamienił się w nieustający gorący dyżur.

Chciałam rzucić to wszystko

Kryzys nadszedł podczas naszego pobytu w pobliżu Florencji. Dzień był wyjątkowo duszny, a termometr w kamperze wskazywał trzydzieści pięć stopni. Wróciliśmy z wielogodzinnego zwiedzania tego pięknego, ale męczącego miasta. Moje stopy pulsowały z bólu, marzyłam o zimnym prysznicu i włączeniu klimatyzatora na najwyższe obroty.

Borys wszedł do kampera, usiadł na kanapie i rzucił lekko.

– Ależ to był dzień! Niesamowity! Słuchaj, widziałem na targu takie piękne bakłażany. Może zrobisz na kolację tę zapiekankę z serem, o której wczoraj czytaliśmy? Do tego jakaś chrupiąca bruschetta…

Zamarłam. Spojrzałam na niego, potem na malutką kuchenkę, na roztapiające się od upału masło na blacie i na moje brudne od miejskiego kurzu buty.

– Zapiekankę? – mój głos brzmiał niebezpiecznie spokojnie.

– No, melanzane alla parmigiana. Przecież uwielbiasz. Pomyślałem, że zjemy sobie miło na zewnątrz.

– Borys, czy ty wiesz, ile czasu zajmuje zrobienie tej zapiekanki? W tym piekarniku, który ledwo grzeje? W tej temperaturze?

– Przecież to chyba nie taki problem? Jesteśmy na wakacjach, mamy czas – odpowiedział z rozbrajającą szczerością, zupełnie nie wyczuwając napięcia.

To zdanie było jak zapalnik. Czułam, jak gromadzona przez ostatnie dwa tygodnie frustracja uderza mi do głowy.

– To ty jesteś na wakacjach! – podniosłam głos, a w moich oczach wezbrały łzy bezsilności. – Ty masz czas! Bo twoje wakacje polegają na prowadzeniu samochodu przez dwie godziny dziennie, a potem na czytaniu przewodników. Moje wakacje polegają na gotowaniu, zmywaniu w misce, zamiataniu podłogi pięć razy dziennie i staniu w kolejkach po chleb! Jestem zmęczona. Chciałam odpocząć, a pracuję ciężej niż w biurze. Nie zrobię żadnej zapiekanki. Nie zrobię dzisiaj w ogóle niczego.

Rzuciłam kuchenną ścierkę na blat z taką siłą, że przewróciłam pusty kubek. Odwróciłam się na pięcie, wyszłam z kampera, trzasnęłam lekkimi drzwiczkami i poszłam przed siebie w stronę kempingowego basenu. Musiałam pobyć sama.

Nagle obudził się z włoskiego snu

Siedziałam na leżaku przy basenie chyba przez dwie godziny, obserwując zachodzące słońce. Emocje powoli opadały, ustępując miejsca zmęczeniu. Zastanawiałam się, czy zaraz się spakujemy i w milczeniu wrócimy do Polski, niszcząc resztę urlopu. Czułam się winna, że wybuchnęłam, ale jednocześnie wiedziałam, że miałam do tego pełne prawo. Nie mogłam dłużej ciągnąć tego udawanego relaksu.

Kiedy słońce schowało się za horyzontem, usłyszałam kroki. Borys podszedł cicho i usiadł na leżaku obok. W ręku trzymał dwie puszki z zimną lemoniadą. Podał mi jedną bez słowa.

– Przepraszam – powiedział w końcu, patrząc w wodę. – Ja naprawdę tego nie widziałem. Zbudowałem sobie w głowie obraz tych idealnych wakacji i tak się na nim skupiłem, że przestałem dostrzegać, co się dzieje tuż obok mnie. Masz rację. Traktowałem cię jak… jak obsługę mojego wymarzonego wyjazdu.

Spojrzałam na niego. Jego twarz wyrażała autentyczny żal i zrozumienie. Borys nigdy nie był złym człowiekiem, po prostu bywał koszmarnie bezmyślny.

– Muszę odpocząć, Borys – powiedziałam cicho, otwierając lemoniadę. – Naprawdę tego potrzebuję.

– Wiem. I obiecuję, że od teraz wszystko się zmieni.

Wróciliśmy do kampera. Ku mojemu zdziwieniu, w środku panował idealny porządek. Borys pozamiatał podłogę, umył naczynia z obiadu, a nawet złożył narzutę na łóżku. Tego wieczoru nie gotowaliśmy żadnej zapiekanki. Poszliśmy pieszo do małej, lokalnej trattorii obok kempingu. Zamówiliśmy pizzę, siedzieliśmy przy stole przykrytym obrusem w czerwoną kratę i po raz pierwszy od wyjazdu z Polski naprawdę rozmawialiśmy, zamiast tylko planować trasę na kolejny dzień.

Reszta naszych wakacji wyglądała inaczej. Borys przejął część obowiązków. Zaczął sam robić poranne zakupy, nauczyliśmy się gotować proste, jednogarnkowe dania, w których przygotowaniu uczestniczyliśmy oboje. Częściej też pozwalaliśmy sobie na jedzenie w lokalnych knajpkach, by zaoszczędzić czas i nerwy na zmywaniu. Oczywiście, wnętrze kampera nadal wymagało ciągłego sprzątania, ale robiliśmy to razem, dzieląc się pracą.

Dziś, wspominając tę podróż, uśmiecham się pod nosem. To były trudne wakacje, które obnażyły nasze przyzwyczajenia, ale jednocześnie dały nam ważną lekcję. Zrozumiałam, że muszę mówić głośno o swoich potrzebach, zanim całkowicie opadnę z sił, a mój mąż nauczył się, że marzenia najlepiej smakują wtedy, gdy obie osoby biorą w nich równy udział. Czy pojadę z nim jeszcze kiedyś kamperem? Prawdopodobnie tak. Ale najpierw upewnię się, że mamy po równo rozdzielone dyżury przy zmywaniu.

Olga, 34 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

