Kruche ciasto idealnie odchodziło od brzegów blachy. Zapach palonego masła, wanilii i prażonych migdałów wypełniał całą kuchnię, tworząc tę niepowtarzalną, ciepłą atmosferę, na którą czekałam przez cały rok. Wielkanoc zawsze była dla mnie czasem wyjątkowym. Czasem, w którym dom tętnił życiem, a wszelkie spory i nieporozumienia odchodziły w zapomnienie. W tym roku święta miały jednak zupełnie inny, jeszcze bardziej uroczysty wymiar. Zaledwie tydzień wcześniej nasza najmłodsza córka, Kasia, stanęła na ślubnym kobiercu.

Byłam bardzo zmęczona, ale było to zmęczenie z gatunku tych dobrych, satysfakcjonujących. Przez ostatnie miesiące żyliśmy przygotowaniami do wesela. Wybór sukni, układanie listy gości, degustacje potraw – to wszystko pochłaniało nas bez reszty. Mój mąż, Jan, choć zazwyczaj trzymał się z boku domowych rewolucji, tym razem stawał na wysokości zadania. Woził nas na przymiarki, odbierał telefony od zniecierpliwionych florystek i z dumą prowadził Kasię do ołtarza. Pamiętam jego przemówienie podczas przyjęcia. Mówił o wartości rodziny, o fundamentach, które buduje się przez lata, o cierpliwości i miłości. Wycierałam wtedy łzy wzruszenia ukradkiem, myśląc, jak wielkie mam szczęście. Trzydzieści pięć lat małżeństwa, trzy wspaniałe córki, a my wciąż staliśmy ramię w ramię.

Rozsmarowałam grubą warstwę kajmaku na ostudzonym spodzie mazurka. Udekorowałam go starannie połówkami orzechów włoskich i kandyzowaną skórką pomarańczową. Spojrzałam na zegarek. Dochodziła dwudziesta. Janek powinien lada chwila wrócić z wieczornej rezurekcji. Zawsze chodził na tę mszę sam, to była jego mała tradycja, chwila zadumy, której nigdy mu nie odbierałam. Ja w tym czasie wolałam dopieszczać ostatnie potrawy, nakrywać do stołu, układać na białym obrusie gałązki bukszpanu i polerować kryształowe kieliszki. Wszystko musiało być idealne. W końcu jutro zjadą się dziewczynki ze swoimi mężami, a dom znów wypełni się gwarem.

Nie poznawałam go

Usłyszałam zgrzyt klucza w zamku. Drzwi wejściowe otworzyły się i zamknęły ze stłumionym trzaśnięciem. Wytarłam ręce w kuchenną ścierkę, poprawiłam fartuszek i wyszłam mu na spotkanie do przedpokoju. Uśmiech sam cisnął mi się na usta.

– I jak, dużo było ludzi w kościele? – zapytałam, opierając się o framugę drzwi.

Jan nie odpowiedział od razu. Zdejmował płaszcz powolnymi, metodycznymi ruchami, jakby każdy gest wymagał od niego ogromnego skupienia. Nie spojrzał w moją stronę. Jego twarz była napięta, a w oczach dostrzegłam coś dziwnego – mieszankę determinacji i chłodu, jakiego nigdy wcześniej u niego nie widziałam.

– Janku? Wszystko w porządku? – Zrobiłam krok w jego stronę, czując, jak niewidzialna dłoń zaciska się na moim żołądku.

– Musimy o czymś porozmawiać, Teresa – powiedział cicho, odwieszając płaszcz na wieszak. Jego głos pozbawiony był jakichkolwiek emocji. Brzmiał, jakby odczytywał służbowy komunikat.

– Oczywiście, ale może najpierw coś zjesz? Zrobiłam ten twój ulubiony pasztet z żurawiną, a mazurek właśnie...

– Usiądźmy – przerwał mi ostro, wchodząc do jadalni.

Poszłam za nim, czując narastający niepokój. Świąteczny stół prezentował się zjawiskowo, pełen półmisków, kolorowych pisanek i wiosennych kwiatów. Mój mąż jednak zdawał się tego w ogóle nie zauważać. Stanął przy swoim krześle, sięgnął do wewnętrznej kieszeni marynarki i wyciągnął grubą, szarą kopertę. Położył ją na białym obrusie, tuż obok mojego perfekcyjnego mazurka. Kontrast między surowym papierem a świątecznym przepychem był uderzający.

Nigdy bym się tego nie spodziewała

Patrzyłam to na kopertę, to na niego, nie potrafiąc zrozumieć, co się właściwie dzieje. W głowie wirowały mi setki myśli. Wyniki badań? Problemy finansowe? Kłopoty z prawem?

– Co to jest? – zapytałam w końcu, a mój głos zadrżał.

– To są dokumenty z sądu. Pozew rozwodowy – odpowiedział z przerażającym spokojem, patrząc mi prosto w oczy.

Czas na chwilę się zatrzymał. Dźwięk tykającego w salonie zegara nagle stał się ogłuszający. Słowa Janka zawisły w powietrzu, a ja próbowałam nadać im jakikolwiek sens. Rozwód? My? Po trzydziestu pięciu latach? Po tym wszystkim, co razem przeszliśmy? Po cudownym weselu naszej córki zaledwie kilka dni temu?

– Przestań głupio żartować – wydusiłam, próbując się uśmiechnąć, choć czułam, że kąciki ust drżą mi niekontrolowanie. – To wcale nie jest śmieszne. Święta są, Janie.

– To nie jest żart, Teresa – odparł, krzyżując ręce na piersi. – Odchodzę. Złożyłem papiery już w zeszłym miesiącu. Sprawa jest w toku. Po świętach przyjadą panowie z firmy przeprowadzkowej po resztę moich rzeczy. Dzisiaj zabieram tylko to, co najpotrzebniejsze.

Opadłam na krzesło, bo nogi nagle odmówiły mi posłuszeństwa. Złapałam się krawędzi stołu.

– Ale... dlaczego? Przecież byliśmy szczęśliwi. Przecież na weselu Kasi mówiłeś...

– Na weselu Kasi mówiłem to, co wszyscy chcieli usłyszeć – przerwał mi z brutalną szczerością. – Czekałem na ten dzień, Teresa. Czekałem cierpliwie dziesięć lat.

Dziesięć lat żyłam w iluzji

Te słowa uderzyły we mnie z siłą rozpędzonego pociągu. Dziesięć lat? Mój umysł zaczął gorączkowo przeszukiwać przeszłość, próbując znaleźć punkt zaczepienia. Dziesięć lat temu Kasia poszła do liceum. Nasze starsze córki wyfrunęły już wtedy z gniazda, a my zostaliśmy we trójkę.

– O czym ty mówisz? – szepnęłam, czując, jak po policzkach zaczynają płynąć mi łzy.

– O tym, że nasze małżeństwo skończyło się dawno temu – zaczął tłumaczyć, wciąż stojąc nade mną niczym obcy człowiek. – Wypaliliśmy się. Staliśmy się dla siebie współlokatorami. Chciałem odejść już wtedy, gdy Kasia miała piętnaście lat. Ale nie mogłem jej tego zrobić. Nie mogłem rozbić rodziny w tak ważnym dla niej momencie. Obiecałem sobie, że poczekam, aż dorośnie, aż się ustatkuje, aż wyjdzie za mąż. Zrobiłem to dla niej, żeby miała normalny dom.

– Normalny dom?! – Mój szept przerodził się w krzyk rozpaczy. Podniosłam się z krzesła, zrzucając przy tym na podłogę szklaną solniczkę, która rozbiła się w drobny mak. – Przez dekadę żyłeś ze mną pod jednym dachem, udając miłość? Te wszystkie nasze święta, wakacje, odnawianie przysięgi na srebrne gody... To wszystko było kłamstwem?!

– To był kompromis – odpowiedział chłodno. – Graliśmy w jednej drużynie, żeby wychować dziecko. Cel został osiągnięty. Kasia ma męża, ma swoje życie. Mój obowiązek dobiegł końca.

Patrzyłam na mężczyznę, z którym spędziłam ponad połowę swojego życia, i nie poznawałam go. Gdzie podział się ten ciepły, opiekuńczy człowiek, z którym dzieliłam radości i smutki? Zamiast niego stał przede mną wyrachowany strateg, który przez dziesięć lat z rzędu perfekcyjnie odgrywał swoją rolę, wracając do mnie do łóżka, jedząc moje obiady, całując mnie w czoło przed wyjściem do pracy. Każdy jego uśmiech, każdy drobny gest czułości był zaplanowany. Był częścią wielkiego, reżyserowanego spektaklu, w którym ja grałam główną rolę, nie mając pojęcia, że scenariusz to farsa.

– Masz kogoś? – zapytałam cicho, bo tylko to pytanie miało w tym momencie jakikolwiek logiczny sens.

– To nie ma znaczenia – odparł wymijająco, odwracając wzrok po raz pierwszy od początku tej rozmowy. To wystarczyło. Zrozumiałam.

– Wynoś się – powiedziałam głosem, którego sama nie poznałam. Był pusty, wyzuty z wszelkich emocji, zupełnie martwy. – Po prostu się wynoś.

– Teresa, bądźmy dorośli. Możemy to załatwić polubownie...

– Wynoś się z mojego domu! – krzyknęłam z całych sił, czując, jak gardło zaciska mi się z bólu i wściekłości.

Zostałam sama z wielkanocnym stołem

Janek nie dyskutował. Wszedł do sypialni, a po kilku minutach wyszedł z dwiema wypchanymi torbami podróżnymi. Nawet to miał już przygotowane. Prawdopodobnie spakował się rano, gdy ja byłam zajęta święceniem koszyczka i przygotowywaniem świątecznych potraw. Minął mnie w przedpokoju bez słowa. Drzwi wejściowe znów zamknęły się ze stłumionym trzaśnięciem. Tym razem jednak dźwięk ten oznaczał koniec mojego życia, jakie znałam.

Zostałam zupełnie sama. Wokół mnie panowała absolutna, dzwoniąca w uszach cisza, przerywana jedynie jednostajnym tykaniem zegara. Podeszłam powoli do stołu. Spojrzałam na szarą kopertę, która leżała niczym wyrok śmierci na tle białego obrusu. Moje dłonie drżały, gdy przesuwałam palcami po jej szorstkiej powierzchni.

Moje myśli uciekły do minionych dziesięciu lat. Do tych wszystkich chwil, które uważałam za nasze małe sukcesy. Pamiętałam, jak trzy lata temu, gdy poważnie zachorowałam na zapalenie płuc, Janek robił mi okłady i parzył zioła. Pamiętałam nasze wieczorne rozmowy na tarasie, śmiech przy niedzielnych obiadach. To wszystko nie było prawdziwe. Byłam tylko projektem do zrealizowania, przeszkodą do przeczekania. Odebrał mi nie tylko teraźniejszość i przyszłość, ale też ukradł przeszłość. Skaził każde dobre wspomnienie, zamieniając je w bolesną ułudę.

Mechanicznie sięgnęłam po nóż leżący obok patery. Ukroiłam mały kawałek mazurka, tego samego, który jeszcze godzinę temu wydawał mi się symbolem domowego ciepła i świątecznej radości. Podniosłam go do ust. Kruche ciasto, słodki kajmak, chrupiące orzechy... Przepis był perfekcyjny, powtarzany w naszej rodzinie od pokoleń. Ale tamtego wieczoru, w pustym, pełnym jedzenia domu, ten wspaniały wypiek smakował w moich ustach jak najprawdziwszy popiół.

Osunęłam się na podłogę, tuż obok rozsypanych kryształków z rozbitej solniczki, i po raz pierwszy od bardzo dawna pozwoliłam sobie na głośny, rozdzierający płacz. Płacz nad kobietą, która przez dziesięć lat żyła w klatce utkanej z kłamstw, zupełnie nie zdając sobie z tego sprawy. Zostałam sama na Wielkanoc i nie mam pojęcia, co powiem jutro córkom.

Teresa, 60 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

