Wielka Sobota od zawsze była moim ulubionym dniem w roku. Miała w sobie ten specyficzny, zawieszony w czasie spokój, który nastawał tuż po gorączkowych porządkach Wielkiego Tygodnia. Tego ranka wstałam skoro świt, by przygotować wszystko tak, jak robiłam to przez ostatnie dwadzieścia osiem lat naszego małżeństwa.

Zostaliśmy sami

W kuchni unosił się aromat pieczonego mięsa, majeranku z domowego żurku i słodkiej wanilii, która zawsze towarzyszyła pieczeniu wielkanocnych bab. Promienie wiosennego słońca leniwie wpadały przez czyste szyby, odbijając się od wypolerowanych blatów. Nasze dzieci, Kasia i Michał, wyfrunęły już z gniazda. Córka została na święta w Krakowie ze swoim narzeczonym, a syn, pracujący w Londynie, nie dostał urlopu. Mieliśmy z Tomaszem spędzić te święta we dwoje.

Dla wielu moich koleżanek wizja pustego domu w święta była przygnębiająca, ale ja uważałam to za szansę na nasz powrót do korzeni. Cieszyłam się, że w końcu, po latach bieganiny i wychowywania dzieci, będziemy mieli czas tylko dla siebie. Wyciągnęłam z komody stary, lniany obrus z misterną koronką, który odziedziczyłam po babci. Wymagał szczególnego traktowania. Rozłożyłam deskę w salonie, włączyłam żelazko i czekałam, aż urządzenie nabierze odpowiedniej temperatury.

Chciałam odpocząć

Tomasz od ponad trzech lat pracował na stanowisku, które wymagało częstych wyjazdów. Początkowo były to jedno, dwudniowe delegacje do Gdańska. Z czasem te wyjazdy zaczęły się wydłużać. Tłumaczył to trudnymi kontraktami, wymagającymi klientami i kryzysem w branży, który zmuszał go do osobistego nadzoru nad każdym projektem.

Byłam tak bardzo wyrozumiała. Pakowałam mu koszule, dbałam, by w jego podróżnej kosmetyczce nigdy nie zabrakło kremu, robiłam mu kanapki na drogę, by nie musiał jeść na stacjach benzynowych. Kiedy wracał zmęczony, milczący i nieobecny duchem, tłumaczyłam to stresem.

Nawet gdy jego telefon zaczął spoczywać na stole ekranem do dołu, a on sam coraz częściej wychodził na balkon, by przeprowadzić pilną rozmowę z szefem, nie podejrzewałam najgorszego. Przecież to był mój mąż, mężczyzna, z którym budowałam dom, z którym zarywałam noce przy chorych dzieciach, z którym dzieliłam każdy smutek i każdą radość.

Poszedł ze święconką

Zawsze to Tomasz zawsze chodził do kościoła ze święconką. Tego poranka przygotowałam koszyk wyjątkowo starannie. Na dnie ułożyłam białą serwetkę, na niej ułożyłam baranka z cukru, kawałek domowego chleba, pętko wiejskiej kiełbasy, sól w malutkim pojemniczku i jajka, które poprzedniego wieczoru pieczołowicie farbowałam w łupinach cebuli. Koszyk wyglądał pięknie, niczym z pocztówki.

– Pospiesz się, bo w kościele o dziesiątej zawsze jest tłum – rzuciłam z kuchni, słysząc, jak krząta się w przedpokoju.

Wyglądał dobrze. Mimo pięćdziesięciu dwóch lat wciąż zachował nienaganną sylwetkę i tę iskrę w oku, w której zakochałam się przed dekadami. Tamtego ranka jednak jego twarz była dziwnie napięta. Nie odpowiedział na mój uśmiech. Zabrał koszyk z blatu w milczeniu, skinął mi tylko głową i wyszedł, zamykając za sobą drzwi.

Wzruszyłam ramionami, wracając do prasowania. „Zapewne znowu myśli o pracy” – przemknęło mi przez głowę. Postanowiłam, że przy świątecznym śniadaniu stanowczo poproszę go, by wyłączył telefon służbowy na całe dwa dni. Zasługiwaliśmy na chwilę wytchnienia. Około godziny jedenastej usłyszałam zgrzyt klucza w zamku.

Był jakiś nieswój

– I jak tam? Dużo znajomych pod kościołem? – zawołałam. – Zostaw koszyk na blacie w kuchni, zaraz do ciebie przyjdę.

Nie usłyszałam jednak dźwięku odkładanych kluczy, ani szelestu zdejmowanego płaszcza. Zamiast tego usłyszałam ciężkie, powolne kroki. Kiedy podniosłam wzrok, Tomasz stał w progu salonu. Miał na sobie buty. W dłoniach wciąż kurczowo trzymał wiklinowy koszyk ze święconką. Jego twarz była blada, a oczy pozbawione jakiegokolwiek wyrazu. Wyglądał jak człowiek, który właśnie zobaczył ducha.

– Dlaczego wchodzisz w butach na dywan? – zapytałam z irytacją w głosie. – I odłóż ten koszyk.

– Nie odłożę tego koszyka.

Wyłączyłam żelazko i odstawiłam je na metalową podstawkę. Instynkt, który każda kobieta nosi gdzieś głęboko w sobie, podpowiedział mi, że za chwilę wydarzy się coś strasznego.

– Źle się czujesz?

– Musimy porozmawiać. Tu i teraz.

– O czym ty mówisz? W Wielką Sobotę? Zdejmij chociaż płaszcz…

– Nie zjem z tobą tego śniadania i nie spędzę z tobą tych świąt.

Nie mogłam uwierzyć

Staliśmy naprzeciwko siebie w salonie. Między nami znajdowała się deska do prasowania z na wpół wyprasowanym obrusem. Czas zdawał się zwolnić, a powietrze w pokoju zrobiło się nagle gęste i ciężkie.

– Co ty wygadujesz? O co ci chodzi? Znowu musisz jechać do firmy? Przecież obiecałeś…

– To nie ma nic wspólnego z firmą – przerwał mi ostro. Wziął głęboki oddech i spojrzał mi prosto w oczy. – Kiedy stałem w kościele… Kiedy ksiądz święcił pokarmy, a wokół mnie stały te wszystkie rodziny, ojcowie z dziećmi, uświadomiłem sobie, że jestem tchórzem. Nie mogę wrócić do tego domu i z uśmiechem na ustach dzielić się z tobą jajkiem, życząc ci wszystkiego najlepszego, wiedząc, że całe moje życie to jedno wielkie kłamstwo.

– Jakie kłamstwo?

– Mam kogoś w Gdańsku.

W uszach zaczęło mi szumieć. Te wielodniowe wyjazdy, ważne kontrakty, telefony po nocy. Wszystko nagle ułożyło się w jedną, przerażającą całość, tworząc obraz, którego mój umysł odmawiał przyjęcia.

Mój świat runął

– Przestań! – byłam skołowana. – To jakiś niesmaczny żart. To nieprawda!

– To trwa od ponad trzech lat. Zbudowałem tam drugie życie. Mam tam kobietę, którą kocham i mam syna. Ma na imię Ignaś. Właśnie skończył trzy lata.

Mój pięćdziesięciodwuletni mąż, z którym wychowałam dwoje dzieci, z którym planowałam emeryturę na działce pod miastem, ma trzyletnie dziecko z inną kobietą. Patrzyłam na niego, na tego obcego człowieka w moim salonie, i nie potrafiłam wydusić z siebie ani jednego słowa.

Mój wzrok padł na koszyk, który wciąż trzymał. Zobaczyłam cukrowego baranka z czerwoną chorągiewką i z jakiegoś absurdalnego powodu ta czerwona chorągiewka wydała mi się w tej chwili najsmutniejszą rzeczą na świecie.

– Modliłem się dzisiaj o siłę, by to skończyć – kontynuował. – Nie chciałem cię ranić. Na początku myślałem, że to tylko chwilowe, że to minie. Ale nie minęło. Kocham ją i chcę patrzeć, jak dorasta mój syn. Nie mogę dłużej rozrywać się na dwa domy.

Oszukiwał mnie

– I dlatego mówisz mi to teraz? W święta? – Łzy w końcu napłynęły mi do oczu, zamazując sylwetkę mężczyzny mojego życia.

– Nie ma na to dobrego momentu. Wiem, że to brutalne. Ale jeśli usiadłbym z tobą do tego śniadania, znienawidziłbym samego siebie do reszty.

Odstawił w końcu koszyk na stolik kawowy. Wyciągnął z kieszeni płaszcza klucze od naszego mieszkania i położył je obok.

– Wczoraj, kiedy byłaś na targu, spakowałem swoje najważniejsze rzeczy. Resztę zabiorę po świętach, pod twoją nieobecność. Zostawiam ci mieszkanie, o nic nie będę walczył w sądzie. Złożę pozew o rozwód z mojej winy. Chcę to załatwić szybko i bez robienia sobie na złość.

Nie wierzyłam w to, co słyszę. Mówił o końcu naszego małżeństwa z takim samym opanowaniem, z jakim zazwyczaj opowiadał o kwartalnych raportach w firmie. Zdecydowany, chłodny, rzeczowy. Wymierzył mi cios prosto w serce, a potem grzecznie poinformował o technicznych aspektach.

– Wyjdź – szepnęłam.

– Grażyna, ja napra…

– Wyjdź! – krzyknęłam z całych sił. – Wynoś się z mojego domu i nigdy więcej nie wracaj!

Żyłam w iluzji

Odwrócił się na pięcie i bez słowa ruszył w stronę przedpokoju. Potem rozległ się dźwięk otwieranych i zamykanych drzwi. Szczęk zamka. I cisza. Zostałam sama. Podeszłam do stolika i spojrzałam na koszyk ze święconką. Po raz pierwszy w życiu wielkanocne jedzenie wydało mi się czymś tak bardzo groteskowym.

Nie zjadłam wielkanocnego śniadania. Kiedy w niedzielę rano biły dzwony w pobliskim kościele, ja siedziałam w kuchni, pijąc zimną kawę i patrząc niewidzącym wzrokiem za okno. Zrozumiałam wtedy jedną, bardzo bolesną rzecz. Mój świat się skończył. Ten, który znałam i w którym czułam się bezpiecznie, legł w gruzach zaledwie w kilkanaście minut.

Jednak kiedy słońce zaczęło wschodzić wyżej, oświetlając pusty salon, dotarło do mnie coś jeszcze. To nie był koniec mnie. To był tylko koniec życia w kłamstwie, którego nie byłam świadoma. Przede mną była długa, trudna droga, rozwód, konieczność poinformowania dzieci o zdradzie ojca. Ale wiedziałam, że to przetrwam. Zdjęłam z deski wymięty obrus i schowałam go z powrotem na dno komody. W tym roku nie był mi już potrzebny.

Grażyna, 50 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie prawdopodobieństwa są całkowicie przypadkowe.

