Dom był w trakcie remontu i każdego dnia wyglądał inaczej. Kartony stały w przedpokoju, pył osiadał na parapetach, a ja miałam wrażenie, że nasze życie nagle zamieniło się w jeden wielki bałagan. Najbardziej męczyło mnie jednak coś innego – ciągłe wizyty mojej teściowej, Teresy. Wchodziła do domu jak do siebie, bo przecież miała zapasowe klucze. Damian tylko wzruszał ramionami.

Pewnego popołudnia sprzątałam kuchnię po ekipie remontowej i wtedy zauważyłam, że w małej szufladzie przy lodówce czegoś brakuje. Metalowa miseczka, w której trzymaliśmy zapasowe klucze, była pusta. Najpierw przeszukałam blat, potem torbę, a w końcu wszystkie szuflady. Kluczy nie było. Wtedy przyszła mi do głowy jedna myśl. „Ona znowu tu była”.

Byłam pewna, że to jej sprawka

Stałam w środku kuchni z telefonem w ręku i przez chwilę wahałam się, czy naprawdę chcę wykonać ten telefon. W domu panowała cisza, tylko gdzieś z piętra dochodził stukot narzędzi. W końcu nacisnęłam zieloną słuchawkę. Teściowa odebrała po kilku sygnałach.

– Dzień dobry… – zaczęłam, ale od razu poczułam, że napięcie ściska mi gardło. – Chciałam zapytać mamy o jedną rzecz… Czy była mama dzisiaj u nas w domu?

Po drugiej stronie zapadła krótka cisza.

– Nie. A dlaczego pytasz?

Zacisnęłam palce na telefonie.

– Bo zniknęły zapasowe klucze.

Znów zapadła cisza, tym razem dłuższa.

– Co masz na myśli, że zniknęły?

– To znaczy, że ich nie ma – odpowiedziałam już ostrzej. – Były w szufladzie przy lodówce. Teraz miseczka jest pusta.

Teresa westchnęła ciężko.

– Sugerujesz, że ja je zabrałam?

– Nie sugeruję. Po prostu pytam.

– To brzmi jak oskarżenie.

Poczułam, jak w środku zaczyna narastać znajoma frustracja.

– Bo już wcześniej wchodziła mama do domu bez zapowiedzi – powiedziałam. – Kilka razy wracałam z pracy i nagle mama siedziała w salonie.

– Przecież mam swoje klucze – odparła chłodno. – Damian mi je dał.

– Tak, ale to nie znaczy, że można z nich korzystać w każdej chwili.

– Ojej… – prychnęła lekko. – Znowu robisz z tego problem.

Te słowa były jak iskra.

– Problem? – powtórzyłam. – Wie mama, jak to jest wracać do własnego domu i nigdy nie mieć pewności, czy ktoś już w nim nie siedzi?

– Ja jestem tym „kimś”? – zapytała z wyraźnym oburzeniem. – Jestem matką twojego męża.

– I właśnie dlatego powinna mama rozumieć granice.

– Granice? – jej głos zrobił się twardszy. – Od początku próbujesz mnie odsunąć od Damiana.

– To nieprawda.

– Naprawdę? – odpowiedziała. – Najpierw przeszkadzało ci, że przychodzę w weekendy. Potem, że przynoszę jedzenie. Teraz nagle problemem są klucze.

Serce zaczęło mi bić coraz szybciej.

Nie przyznawała się do winy

– Problemem jest to, że teraz ktoś zabrał je z naszego domu.

– Nie ja – powiedziała stanowczo.

– W takim razie kto?

– Może sama je gdzieś przełożyłaś – rzuciła. – Przy tym całym remoncie wszystko jest poprzestawiane.

Te słowa zabolały mnie bardziej, niż się spodziewałam.

– Sprawdziłam wszędzie.

– Julia… – westchnęła. – Ty zawsze szukasz winy u mnie.

– Bo często okazuje się, że mam rację.

– To już przesada – powiedziała ostrzej. – Nie będę słuchać takich oskarżeń.

– Ja też mam dość wchodzenia do mojego domu bez zapowiedzi!

– To jest również dom mojego syna!

Przez chwilę obie milczałyśmy, oddychając ciężko.

– Wie mama co? – powiedziałam w końcu. – Może najwyższy czas oddać klucze i przestać traktować ten dom jak własny.

Po drugiej stronie zapadła lodowata cisza.

– Porozmawiam o tym z Damianem – odpowiedziała powoli Teresa.

Rozłączyła się. Stałam w kuchni jeszcze przez kilka minut, patrząc w ekran telefonu. W głowie wciąż brzmiały ostatnie słowa rozmowy. Z jednej strony czułam ulgę, że wreszcie powiedziałam wszystko, co od dawna siedziało mi w środku.

Z drugiej… coś w tej rozmowie nie dawało mi spokoju. Bo mimo oburzenia teściowa ani razu nie zawahała się przy odpowiedzi. Powiedziała tylko jedno. Że nie zabrała tych kluczy. Mimo wszystko brzmiało to szczerze.

Wciąż o tym myślałam

Damian wrócił do domu późnym wieczorem. Usłyszałam, jak zamyka drzwi wejściowe i odkłada klucze na komodę w przedpokoju. Stałam wtedy przy blacie w kuchni, udając, że porządkuję dokumenty od ekipy remontowej.

– Hej – powiedział, wchodząc do środka. – Jak tam front robót?

– Bałagan jak zawsze – odpowiedziałam krótko.

Zauważył od razu, że coś jest nie tak. Oparł się o framugę drzwi i spojrzał na mnie uważniej.

– Co się stało?

Nie zamierzałam owijać w bawełnę.

– Zniknęły zapasowe klucze.

Zmarszczył brwi.

– Jak to zniknęły?

– Normalnie. Były w szufladzie przy lodówce. Teraz ich nie ma.

Damian podszedł do tej szuflady i zajrzał do środka, jakby spodziewał się, że klucze nagle tam się pojawią.

– Może gdzieś je przełożyliśmy przy sprzątaniu?

– Sprawdziłam wszędzie.

– Na pewno?

Westchnęłam.

– Zadzwoniłam do twojej mamy.

W tym momencie jego twarz wyraźnie stężała.

– I co?

– Zapytałam, czy je zabrała.

Damian wyprostował się powoli.

– Naprawdę ją o to oskarżyłaś?

– Nie oskarżyłam. Zapytałam.

– Wiesz, jaka ona jest – powiedział nerwowo. – Takie rzeczy ją denerwują.

– Mnie też denerwuje, kiedy ktoś wchodzi do mojego domu bez zapowiedzi.

– To też jest mój dom – odpowiedział odruchowo.

Te słowa zabolały mnie bardziej, niż się spodziewałam.

– Czyli mam po prostu udawać, że wszystko jest w porządku?

– Nie o to chodzi – powiedział szybko. – Po prostu… klucze pewnie się znajdą.

Zamilkłam na chwilę, przyglądając mu się uważnie. Był dziwnie spięty. Unikał mojego wzroku i co chwilę poprawiał rękawy bluzy.

– Damian – powiedziałam powoli. – Czy ty coś przede mną ukrywasz?

– Nie – odpowiedział szybko.

Sama przyszła to powiedzieć

Już miałam coś powiedzieć, kiedy rozległ się dzwonek do drzwi. Spojrzeliśmy na siebie jednocześnie.

– Nie spodziewamy się nikogo – mruknęłam.

Damian poszedł otworzyć. Po chwili usłyszałam znajomy głos w przedpokoju.

– Dobry wieczór.

Zamarłam. Teresa. Weszła do kuchni bez uśmiechu, w płaszczu z zapachem zimnego powietrza.

– Pomyślałam, że lepiej będzie porozmawiać osobiście – powiedziała.

– O czym? – zapytałam chłodno.

– O tym, że oskarżasz mnie o zabieranie kluczy.

Damian natychmiast stanął między nami, jakby przeczuwał, co zaraz się wydarzy.

– Mamo, naprawdę nie musiałaś przyjeżdżać.

– Właśnie że musiałam – odpowiedziała głośno i stanowczo. – Nie pozwolę na to, żeby ktoś robił ze mnie złodziejkę.

– Nikt tak nie powiedział – odparłam.

– Ale dokładnie to sugerowałaś.

Poczułam, jak znowu zaczyna we mnie narastać gniew.

– Powiedziałam tylko, że klucze zniknęły.

– I od razu wskazałaś mnie.

– Bo już wcześniej wchodziła mama do domu bez zapowiedzi!

– Bo mam klucze od własnego syna!

– Damian! – zwróciłam się do męża. – Powiedz coś w końcu!

On jednak wyglądał tak, jakby najchętniej zniknął z tej kuchni.

– Może… może po prostu poczekajmy, aż klucze się znajdą – powiedział niepewnie.

– Właśnie! – podchwyciła Teresa. – I okaże się, że wcale ich nie zabrałam.

– Ja niczego nie wykluczam – odpowiedziałam.

– Julia – wtrącił Damian nerwowo – naprawdę, wystarczy już.

Dla mnie było już za późno.

– Wie mama co? – powiedziałam do Teresy. – Może gdybyśmy od początku w tym domu mieli trochę więcej prywatności, takie sytuacje w ogóle by się nie zdarzały.

– A może – odparła lodowato – gdybyś przestała wszędzie doszukiwać się złych intencji, życie byłoby łatwiejsze.

W kuchni zapadła ciężka cisza. Damian przetarł twarz dłonią, jakby nagle bardzo go rozbolała głowa.

– Dobrze – powiedziała teściowa po chwili. – Skoro tak to wygląda, oddam swoje klucze. Nie będę wam przeszkadzać.

Wyjęła z torebki mały pęk kluczy i położyła go na blacie. Metal zadźwięczał cicho.

– Mam nadzieję, że teraz będziesz spokojniejsza – dodała, patrząc na mnie.

Potem odwróciła się i wyszła z kuchni. Po chwili usłyszeliśmy zamykające się drzwi wejściowe. W domu zrobiło się zupełnie cicho. Spojrzałam na Damiana.

– No i co? – zapytałam.

On jednak wciąż patrzył na blat, na którym leżały klucze jego matki. Wyglądał tak, jakby wcale nie chodziło o tę kłótnię. Jakby martwiło go coś zupełnie innego.

Mąż zachowywał się dziwnie

Po wyjściu teściowej w domu zapadła ciężka cisza. Stałam przy blacie, a Damian wciąż patrzył na klucze leżące przed nim, jakby nagle stały się najważniejszą rzeczą na świecie.

– No i widzisz, do czego to doprowadziło – powiedział w końcu cicho.

– Ja doprowadziłam? – odparłam natychmiast.

– Julia, mama naprawdę nie zasłużyła na takie oskarżenia.

– A ja nie zasługuję na to, żeby ktoś wchodził do mojego domu bez zapowiedzi.

Westchnął i potarł czoło.

– Dobrze… już nieważne.

To zdanie zawsze mnie irytowało. Kiedy Damian mówił „już nieważne”, zwykle oznaczało to, że chce jak najszybciej zakończyć rozmowę.

– Nie, właśnie że ważne – powiedziałam stanowczo. – Klucze nadal zniknęły.

Przez chwilę milczał. Potem nagle powiedział coś, czego się nie spodziewałam.

– Możliwe, że to ja je zgubiłem.

Zmarszczyłam brwi.

– Jak to zgubiłeś?

– No… mogłem je wziąć do pracy – odpowiedział, unikając mojego wzroku. – Czasem zabieram różne rzeczy do kieszeni i nawet o tym nie pamiętam.

– I dopiero teraz sobie o tym przypomniałeś?

– Po prostu wcześniej o tym nie pomyślałem.

Jego głos brzmiał dziwnie napięcie.

– Sprawdzę jutro w biurze – dodał szybko. – Może zostały w szafce albo w samochodzie.

Przez chwilę przyglądałam mu się uważnie.

– Czyli twoja mama jednak ich nie zabrała.

– Mówiłem ci, że pewnie się znajdą – odpowiedział.

Nie powiedziałam już nic więcej. Byłam zmęczona całym tym dniem i kłótnią, która rozrosła się do rozmiarów rodzinnej awantury.

Coś mi tu nie pasowało

Tej nocy długo nie mogłam zasnąć. Leżałam w łóżku i wciąż wracałam myślami do rozmowy z teściową. Do tonu jej głosu, do oburzenia, które brzmiało… zbyt prawdziwie, żeby było udawane. A jeśli naprawdę była niewinna? Ta myśl nie dawała mi spokoju.

Następnego dnia Damian wyszedł z domu wcześniej niż zwykle.

– Sprawdzę w pracy te klucze – powiedział, wkładając kurtkę.

– Daj znać, jeśli je znajdziesz – odpowiedziałam.

Skinął głową i wyszedł. Minął dzień. Potem drugi. Klucze się nie znalazły. Za to zaczęłam zauważać coś innego. Damian coraz częściej wychodził z domu wieczorami. Twierdził, że ma dużo pracy albo musi coś jeszcze załatwić.

Kiedy próbowałam wrócić do tematu kluczy, zawsze reagował tak samo.

– Nadal ich nie ma – mówił krótko. – Może gdzieś wypadły.

Za każdym razem mówił to z tym samym napięciem w głosie. Pewnego wieczoru siedzieliśmy przy stole w kuchni. Przeglądałam rachunki z remontu, a Damian bez celu przesuwał łyżeczką po blacie.

– Damian, jesteś pewien, że zgubiłeś je w pracy?

Na moment znieruchomiał.

– A gdzie niby indziej?

– Nie wiem – odpowiedziałam spokojnie. – Dlatego pytam.

Podniósł wzrok.

– Julia, naprawdę zaczynasz już przesadzać.

– Ja tylko…

– Powiedziałem ci, że ich szukałem – przerwał mi. – Jeśli się znajdą, dam ci znać.

Wstał od stołu i wyszedł z kuchni. Patrzyłam za nim przez chwilę. Wtedy po raz pierwszy pojawiło się we mnie dziwne przeczucie. Takie, którego nie potrafiłam jeszcze nazwać. Czułam wyraźnie, że coś w tej historii z kluczami wciąż się nie zgadza.

Klucze znalazły się gdzieś indziej

Minęło kilka dni. Atmosfera w domu była dziwna, jakby między mną a Damianem pojawiła się niewidzialna ściana. Rozmawialiśmy o codziennych sprawach, o rachunkach, o remoncie, ale temat kluczy jakby zniknął z naszego życia. Przynajmniej oficjalnie.

Pewnego popołudnia Damian wyszedł w pośpiechu. Zostawił na stole kubek z niedopitą herbatą i swoją kurtkę przewieszoną przez oparcie krzesła. Dopiero po chwili zauważyłam, że na blacie leży jego telefon. Najpierw nie zwróciłam na to większej uwagi.

Nagle ekran nagle się rozświetlił. Na wyświetlaczu pojawiła się tylko litera „S” i kropka. Ktoś dzwonił. Zawahałam się. Telefon dzwonił dalej. W końcu odebrałam.

– Halo? – powiedziałam niepewnie i nisko.

Po drugiej stronie odezwał się kobiecy głos.

– Damian? – zapytała. – Właśnie znalazłam te twoje klucze.

Zamarłam.

– Słucham?

– Chyba wypadły ci ostatnio u mnie – mówiła dalej spokojnie. – Leżały pod szafką w przedpokoju. Dopiero teraz je zauważyłam.

Serce zaczęło mi bić tak mocno, że przez chwilę nie mogłam wydobyć z siebie słowa.

– Przepraszam… – powiedziałam w końcu powoli. – Tu Julia, żona Damiana. Kto mówi?

Po drugiej stronie zapadła cisza.

– Żona? – powtórzyła kobieta cicho.

Potwierdziłam. Znowu cisza.

– Chyba… powinnam zadzwonić później – powiedziała w końcu. Rozłączyła się.

Stałam w kuchni jeszcze kilka minut, trzymając telefon w dłoni. Mój umysł próbował poukładać wszystkie informacje, ale każda kolejna myśl była jak zimna kropla spadająca na kark. „Wypadły ci ostatnio u mnie”. Nie w pracy. Nie w samochodzie. U niej.

Drzwi wejściowe otworzyły się około godziny później. Damian wszedł do domu, jak zwykle rzucając klucze na komodę.

– Zapomniałem telefonu – powiedział od progu.

Stałam w salonie i czekałam. Kiedy mnie zobaczył, od razu coś w jego twarzy się zmieniło.

– Co się stało? – zapytał ostrożnie.

Podałam mu telefon.

– Dzwoniła do ciebie jakaś kobieta.

Zbladł.

– Zapisałeś ją jako „S.”.

Przez chwilę patrzył na ekran, jakby nagle stracił zdolność mówienia.

– Powiedziała, że znalazła twoje klucze – dodałam spokojnie. – W swoim mieszkaniu.

Milczał.

– Damian – powiedziałam cicho – chcesz mi coś wyjaśnić?

Usiadł ciężko na krześle.

– Julia… to nie jest takie proste.

– Wydaje mi się, że jest bardzo proste.

Podniósł wzrok, ale nie potrafił spojrzeć mi w oczy.

– Spotykam się z nią od kilku miesięcy – powiedział w końcu.

Te słowa zabrzmiały dziwnie spokojnie. Jakby opowiadał o czymś zupełnie zwyczajnym.

– Nazywa się Sandra.

To nie zguba była problemem

W pokoju zrobiło się nagle bardzo cicho.

– Klucze wypadły mi z kieszeni ostatnim razem, kiedy u niej byłem – dodał cicho. – Nie zauważyłem tego.

Poczułam, jak coś ściska mnie w środku.

– A kiedy zaczęłam pytać o klucze… spanikowałem – mówił dalej. – Nie wiedziałem, co powiedzieć.

– I pozwoliłeś, żeby twoja matka została oskarżona.

Nie odpowiedział. To milczenie było głośniejsze niż jakiekolwiek słowa. Przypomniałam sobie tamten wieczór w kuchni. Oburzenie Teresy. Klucze rzucone na blat. Cała ta awantura.

– Wiesz, co jest w tym wszystkim najgorsze? – zapytałam go po chwili. – Że ja naprawdę wierzyłam, że to twoja mama.

Przeszłam powoli przez kuchnię i zatrzymałam się przy oknie. Na zewnątrz robotnicy zostawili stertę desek po remoncie. Dom wciąż był niedokończony, tak samo jak nasze małżeństwo.

– Klucze zawsze można dorobić – powiedziałam. – Ale zaufania już nie.

Nagle zrozumiałam, że cała ta historia od początku nie dotyczyła kluczy. Dotyczyła kłamstwa. A kłamstwo potrafi rozbić więcej niż jedne drzwi.

Julia, 33 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

Czytaj także: