Siedziałam na kamiennym tarasie małego domu w sercu Włoch, wpatrując się w zachodzące słońce, kiedy rozległ się dzwonek telefonu. Całe dorosłe życie podporządkowałam rodzinie, chowając własne marzenia głęboko na dno szuflady, a ta samotna podróż miała być moim pierwszym krokiem ku wolności. Nie spodziewałam się jednak, że słowa siostry, które za chwilę usłyszę, sprawią, że całe moje poświęcenie okaże się zbudowane na jednym wielkim kłamstwie.

Chciałam pobyć w ciszy

Powietrze pachniało nagrzaną ziemią, rozmarynem i cyprysami. Wynajęłam ten niewielki kamienny domek na obrzeżach miasteczka zaledwie tydzień wcześniej, choć decyzja o wyjeździe dojrzewała we mnie przez ostatnie kilkanaście lat. Przez dwie dekady byłam trybikiem w maszynie zwanej rodziną. Kiedy miałam dwadzieścia lat, zrezygnowałam z planów wyjazdu na studia, by pomóc matce w prowadzeniu firmy. Zawsze powtarzała, że beze mnie wszystko się zawali, że rodzina to najważniejszy obowiązek i że powinnam odłożyć swoje „dziecinne rysunki” na bok.

Później założyłam własną rodzinę, pojawiły się dzieci i niekończące się obowiązki. Moje życie było pasmem rezygnacji z własnych potrzeb. Zawsze był ktoś, kto potrzebował mojej uwagi bardziej. Moje dni wypełniała mi praca, zawożenie dzieci na zajęcia i dbanie o to, by matka, która z wiekiem stawała się coraz bardziej wymagająca, była zadowolona. Kiedy odeszła rok temu, a dzieci wyfrunęły z gniazda, poczułam przerażającą pustkę. Zrozumiałam, że nie wiem, kim jestem, gdy nie muszę komuś służyć. Toskania była moim kołem ratunkowym. Spakowałam starą walizkę, wrzuciłam na dno notes i kilka ołówków i kupiłam bilet. Chciałam pobyć w ciszy. Chciałam usłyszeć własne myśli, nawet jeśli miały być bolesne i pełne żalu.

Przeszedł mnie dreszcz

Dni płynęły powoli, wyznaczane jedynie wędrówkami po wąskich, brukowanych uliczkach i przesiadywaniem na tarasie z książką. Któregoś poranka postanowiłam pojechać na lokalny targ. Gwar, kolory świeżych warzyw, zapach ziół i głośne rozmowy sprzedawców sprawiły, że poczułam w sobie dawno uśpioną energię. Zatrzymałam się przy małym stoisku, na którym starszy mężczyzna sprzedawał ręcznie czerpany papier i naturalne pigmenty do farb. Poczułam, jak po moich plecach przechodzi dreszcz. To było wspomnienie dawnej pasji, tego wyjątkowego uczucia, gdy czysty papier stawał się obietnicą stworzenia czegoś pięknego.

– Mają duszę, prawda? – odezwał się sprzedawca łagodnym głosem, uśmiechając się do mnie ciepło.

– Są niezwykłe – odpowiedziałam, wciąż gładząc papier. – Kiedyś bardzo dużo rysowałam. Używałam węgla, pasteli. To było dawno temu. W innym życiu.

– Pasja nie umiera – odparł mężczyzna, kładąc dłoń na stosie papierów. – Ona tylko zapada w sen, kiedy jej nie karmimy. Może przyjechała pani tutaj właśnie po to, by ją obudzić?

Jego słowa mnie zaskoczyły. Kupiłam kilka arkuszy papieru, zestaw suchych pasteli i kilka pędzli. Wracając do mojego kamiennego domku, czułam dziwne drżenie rąk. Był to ładunek ekscytacji i strachu. Bałam się, że moje dłonie zapomniały, jak się tworzy.

Płakałam

Tego popołudnia rozłożyłam swoje zakupy na starym, drewnianym stole. Słońce powoli chyliło się ku zachodowi, malując niebo odcieniami pomarańczy, fioletu i głębokiego różu. Wzięłam do ręki kawałek czarnego węgla i zamknęłam oczy. Przypomniałam sobie zajęcia w kółku plastycznym, zapach terpentyny, śmiech rówieśników i moje wielkie, zuchwałe marzenia o wystawach w europejskich galeriach. Zaczęłam szkicować. Z początku moje ruchy były sztywne, niepewne. Kreski wydawały się zbyt ostre, pozbawione płynności. Jednak z każdą minutą, z każdym kolejnym ruchem ręki, coś zaczęło we mnie pękać. Mur, który budowałam wokół siebie przez całe dorosłe życie, zaczął się kruszyć. Rysowałam stary cyprys rosnący na wzgórzu, potem zarys opuszczonej stodoły w oddali. Kiedy nałożyłam pierwsze kolory pasteli, poczułam, jak po moich policzkach płyną łzy.

To nie był smutek. To była ulga. Czułam, jak wraca do mnie cząstka mnie samej, którą tak bezlitośnie odrzuciłam na rzecz obowiązków. Spędziłam przy stole kilka godzin, aż do całkowitego zmroku. Kiedy zapaliłam małą lampkę na tarasie i spojrzałam na swój rysunek, wiedziałam, że cokolwiek się wydarzy, nigdy więcej nie zrezygnuję z tej radości.

Serce mi waliło

Następnego dnia siedziałam na zewnątrz, popijając popołudniową kawę, kiedy z wnętrza domu dobiegł dźwięk telefonu. Spojrzałam na ekran. Dzwoniła moja młodsza siostra, Karolina. Była w trakcie porządkowania i remontu starego domu naszej matki, który ostatecznie zdecydowałyśmy się sprzedać. Przez chwilę wahałam się, czy odebrać. Każda rozmowa z krajem przypominała mi o sprawach, od których chciałam uciec. W końcu nacisnęłam zieloną słuchawkę.

– Cześć. Coś się stało? – zapytałam, starając się, by mój głos brzmiał spokojnie.

– Siedzisz? – Jej ton był dziwny. Poważny, lekko drżący, pozbawiony zwykłej energii.

– O co chodzi? Znaleźliście jakieś problemy z instalacją w domu? – Próbowałam obrócić to w żart, ale czułam, jak moje serce zaczyna bić szybciej.

– Zaczęliśmy rozbierać starą meblościankę w gabinecie mamy. Tę, której nigdy nie pozwalała nam dotykać. Za szufladami była ukryta skrytka. Znalazłam tam drewnianą kasetkę z dokumentami.

– I co w niej jest? – Zmarszczyłam brwi, nie rozumiejąc, dokąd zmierza ta rozmowa.

– Znalazłam listy. Do ciebie. Oraz oficjalną korespondencję.

Zapadła cisza. Słyszałam tylko szum wiatru w koronach drzew i własny, przyspieszony oddech.

Kompletnie mnie zatkało

– Jaką korespondencję? – wydusiłam w końcu z siebie.

– Czytałam to trzy razy, bo nie mogłam uwierzyć – kontynuowała siostra, a jej głos łamał się z emocji. – To listy z Akademii Sztuk Pięknych we Florencji. Sprzed dwudziestu pięciu lat. Piszą w nich, że komisja była zachwycona twoim portfolio i że przyznają ci stypendium dla wybitnie uzdolnionych studentów z zagranicy. Gwarantowali ci pełne finansowanie.

Zamarłam. Świat wokół mnie nagle zwolnił, a powietrze stało się gęste i ciężkie.

– Przecież... przecież ja dostałam list odmowny – szepnęłam, czując zawroty głowy. – Mama sama przyniosła mi go ze skrzynki. Powiedziała, że się nie dostałam, że trudno, takie jest życie.

– Znalazłam też ten list odmowny – odpowiedziała cicho Karolina. – To bardzo dobra podróbka. Wydrukowana na podobnym papierze, ale brakuje oficjalnej pieczęci, którą mają oryginalne dokumenty z kasetki. Mama schowała prawdziwe zawiadomienie, a podsunęła ci fałszywkę.

Nie mogłam wykrztusić ani słowa. Dłonie trzęsły mi się tak bardzo, że musiałam odłożyć telefon na stół. Włączyłam tryb głośnomówiący.

– Jesteś tam? – zapytała zaniepokojona siostra.

– Tak – odpowiedziałam głucho. – Dlaczego ona mi to zrobiła?

– Bo bała się, że straci darmową siłę roboczą. Bała się, że jeśli wyjedziesz i odniesiesz sukces, nigdy nie wrócisz. Poświęciła twoją przyszłość dla własnej wygody. Bardzo mi przykro.

Rozłączyłam się.

Byłam wściekła

Stałam na tarasie. Patrzyłam w przestrzeń, próbując poukładać sobie w głowie to, czego właśnie się dowiedziałam. Zalała mnie fala niewyobrażalnego gniewu. Gniewu tak potężnego, że czułam ból w klatce piersiowej. Przez dwadzieścia pięć lat wierzyłam, że jestem niewystarczająco dobra. Przez ćwierć wieku żyłam w poczuciu bycia przeciętną, porzucając swoje największe marzenie, bo byłam przekonana, że nie mam talentu. Tymczasem uczelnia z moich marzeń nie tylko mnie przyjęła, ale wręcz zaproponowała wsparcie.

Matka ukradła mi moje życie. Zabrała mi przyszłość, manipulując mną i grając na moim poczuciu obowiązku. Wszystkie te lata pracy w jej firmie, jej wieczne narzekania, jak bardzo jest zmęczona i jak bardzo mnie potrzebuje... Wszystko to było precyzyjnie utkaną siecią kłamstw. Zostałam uwięziona we własnym domu przez osobę, która powinna wspierać mnie najbardziej na świecie.

Oparłam głowę o ramiona i zaczęłam płakać. Płakałam nad młodą dziewczyną, którą kiedyś byłam, nad jej złamanym sercem po odrzuceniu i nad wszystkimi obrazami, których nigdy nie namalowałam, bo uwierzyłam, że nie powinnam.

Oddychałam pełną piersią

Kolejna noc była bezsenna. Spacerowałam po małym ogrodzie, wsłuchując się w dźwięki nocy. Moja pierwsza myśl po rozmowie z siostrą brzmiała: muszę wracać, by stawić czoła przeszłości, by wykrzyczeć światu, że zostałam oszukana. Chciałam patrzeć na ten dom z nienawiścią, palić stare zdjęcia. Jednak kiedy na niebie zaczął pojawiać się blady świt, rozjaśniając mrok i powoli wyłaniając z ciemności wzgórza porośnięte winoroślą, poczułam coś zupełnie innego. Zrozumiałam, że nienawiść do zmarłej matki niczego mi nie odda. Czas, który minął, był nie do odzyskania. Tylko czas, który miałam przed sobą, należał teraz wyłącznie do mnie.

Zrozumiałam, że nie muszę już czuć wyrzutów sumienia z powodu braku zaangażowania w sprawy rodzinne. Dług wobec matki zniknął. Został całkowicie anulowany przez jej oszustwo. Paradoksalnie, to brutalne odkrycie dało mi absolutną, niepodważalną wolność. Nie byłam już nic nikomu winna. Spojrzałam na rysunek, który leżał na stole, zabezpieczony przed wiatrem ciężkim kamieniem. Był dobry. Naprawdę dobry. Talent, który został dostrzeżony ćwierć wieku temu przez profesorów we Florencji, nadal we mnie tkwił. Uśpiony, ale żywy.

Wróciłam do pokoju, sięgnęłam po telefon i otworzyłam przeglądarkę internetową. Zamiast szukać biletów powrotnych do kraju, wpisałam hasło dotyczące wynajmu małych mieszkań we Florencji i lokalnych kursów doszkalających z rysunku. Zbliżała się ósma rano. Powietrze znów pachniało słońcem, a ja po raz pierwszy od dwudziestu pięciu lat oddychałam pełną piersią.

Moja podróż dopiero się zaczynała.

Wiktoria, 48 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

Czytaj także: