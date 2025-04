Mój syn miał szczęście do wychowawców. W klasach 1-3 uczyła go pełna energii pedagożka z prawdziwą pasją do nauczania. W czwartej klasie, kiedy zabawę wypada zastąpić już nauką, klasę przejęła z kolei wspaniała, pracująca trzydzieści lat w zawodzie kobieta. Uczyła ich pokory i pomagała w zadaniach z matematyki, niestety, pod koniec marca trafiła na stół operacyjny. Wychowawstwo przeszło więc w ręce kolejnej osoby: nieopierzonej, wulgarnej kobieciny po magisterce, która uczy ich też informatyki.

Jak mogli dać uczniom tę lafiryndę z wachlarzem rzęs?

– Infa jest sztos. Możemy na niej grać. – chwalił się syn jeszcze w czwartej klasie.

– Czy ta pani czasem was czegoś uczy? – zapytałam delikatnie.

– No a jak! – wyczułam w słowach Kacpra kłamstwo.

Zignorowałam więc temat: młodzi i tak są dziś obeznani z technologią i nie muszą uczyć się wysyłania maili. Kiedy okazało się jednak, że informatyczka przejęła wychowawstwo po zrównoważonej i delikatnej pani Bożenie, załamałam ręce. Widziałam tę kobietę na wywiadówce: ubrana w obcisły, różowy golf i skąpą spódniczkę nie zrobiła na mnie dobrego wrażenia.

Końcówka roku szkolnego przebiegła dość spokojnie. Kiedy jednak nadszedł wrzesień, nowy plan budżetowy wychowawczyni absolutnie mnie zaskoczył.

– Składka na pinezki? A po co? Czy jedna z mam nie może kupić całej paczki?

– Każdy musi mieć swoje pinezki, bo będziemy układać z nich mozaikę.

Nie miałam czasu na takie głupoty. Wręczyłam więc Kacprowi garść monet.

– Kucharz będzie uczył was robienia kanapek? – spytałam innym razem.

– Tak! Zrobimy też sałatkę!

Wyciągnęłam więc z portfela kolejne pieniądze, zastanawiając się, czy dzieci nie mogą nauczyć się takich rzeczy w domu. Kiedy jednak informatyczka zażądała składki na myszki gamingowe, prawdziwie się wściekłam. Chce, żeby cała klasa jeszcze bardziej rozleniwiała się na lekcjach, kiedy ona siedzi w telefonie?

Czy kowalstwo to niezbędna wiedza dla Warszawiaka?

Od początku września spodziewam się co najmniej jednej składki w tygodniu. O ile rozumiem upamiętnianie żołnierzy czy zarybianie lokalnego stawu, warsztaty z robienia pomponów z włóczki czy wizytę w stajni alpak uważam już za średnio uzasadnione. Dalej koncert muzyki Chopina, zajęcia z malowania węglem, wizyta u kowala artystycznego, poznawanie tradycji Ślązaków w samym centrum Warszawy... Czy te dzieci nie mają lekcji muzyki i plastyki?

– Znowu wycieczka. – zwierzałam się innej mamie. – Tym razem do, wyobraź sobie, pasieki.

– Oho. To tak, jak ostatni las. Zwykłe zbieranie szyszek, tylko że z przewodnikiem.

Większość aktywności, które organizowała młoda Patrycja, pani Bożenka zorganizować mogła praktycznie za darmo, z niewielką pomocą woźnego. Potem Kacper nauczy się, że wszystko wymaga pieniędzy i zacznie prosić mnie o coraz wyższe kieszonkowe! Nie uciągnę, wychowując na dodatek dwóch przedszkolaków...

– Mnie bardziej śmieszy zbiórka na kapcie. Wymyśliła sobie, że wszystkie dzieci muszą nosić ten sam kolor, żeby odróżnić klasy. To przecież nie przedszkolaki! – paplała koleżanka, a ja zaczęłam się powoli wyłączać, przeskakując myślami do tego, jak zorganizuję miesięczny budżet.

– Weź. Lepsze było już to kowalstwo. Walnęłaby się tym młotkiem, to może by coś w głowie przeskoczyło...

– Brakuje wizyty w zakładzie budowlanym. Na szpachli to ona się zna! – rechotałam.

Zaczęłam podejrzewać wychowawczynię coraz bardziej: wiecznie umalowana i wystrojona, nie chciała złamać sobie paznokcia, a ciągała dzieci po takich miejscach? Coś musiało być tu nie tak!

Jedna z mam opowiadała, że ta lalka traktuje wycieczki jako pretekst do randek!

– Słuchaj. – powiedziała znajoma mama przy kolejnym spotkaniu na kawie, oczywiście rozpuszczalnej, bo nie stać mnie w tej sytuacji na ekspres. – Jedna z mam mówiła mi ostatnio coś ciekawego.

– Dawaj. – dzięki Bogu, mogłam skupić się chociaż na chwilę, bo moje przedszkolaki zapadły w popołudniową drzemkę.

– Jej córka twierdzi, że na wycieczkach wychowawczyni papla co chwilę przez telefon, a dziećmi zajmują się głównie przewodnicy. A na koncercie wyszła z sali, gdy zobaczyła jakiegoś faceta!

– Ta twoja Julka to jednak mądra dziewczyna! Trzeba utrzeć tej małpie nosa.

Kiedy jednak próbowałam dowiedzieć się czegoś więcej od syna, ten wypierał się wszystkiego, ciągle chwaląc panią Patrycję.

– Mamo, wyluzuj! Ona jest taka fajna! – bronił wychowawczyni rękami i nogami.

– Kacper, a może zmienisz szkołę? Syn cioci Basi chodzi do...

– Nie! Nie ma mowy! Nie będę robił zadań ani w ogóle chodził do szkoły! – krzyczał Kacper.

Nie mogłam nic więcej zrobić. Postanowiłam więc przejść się na teren, na którym odbywała się kolejna, jedenasta już wycieczka. Zauważyłam, że kobieta faktycznie nie odrywa się od ekranu, a dzieci biegają samopas. Kiedy do akcji wkroczył jednak pomagający jej facet, osłupiałam. Przywitała go pocałunkiem! Natychmiast zrobiłam zdjęcie.

Nie chcą zmienić wychowawczyni, a ja popadam w długi

Dumna z siebie, wkroczyłam następnego dnia do gabinetu dyrekcji, rzucając na stół wydruki zdjęć.

– Ach, to pan Sebastian! – zaskoczyła mnie dyrektorka.

– Słucham? – zdziwiłam się.

– To partner pani Patrycji, ale również licencjonowany opiekun wycieczek. Pomaga jej organizować wszystkie aktywności.

– I uważa pani, że powinni całować się przy dzieciach?

– Absolutnie nie! Jednak widzi pani, frekwencja wzrosła, a dzieci bardzo chwalą panią Patrycję...

– Chwalą ją, bo nie muszą nic robić! Na tych wycieczkach nawet nie stara się ogarniać dzieci, połowa w nich siedzi z głową w telefonach.

– Patrzę na to z innej strony. Kiedy kuratorium zobaczy, że edukujemy dzieci w różnych dziedzinach, pewnie dostaniemy wsparcie finansowe...

– I wydacie je na nowe komputery, na których dzieci będą grać, kiedy ona flirtuje z kochasiem?! – wybuchłam i trzasnęłam drzwiami.

Kilka dni później przygotowałam petycję, którą rozesłałam wśród mam dzieci z klasy Kacpra. O dziwo, zmianę wychowawczyni poparły tylko cztery matki. Reszta z nich, zwodzona przez własne dzieci, była święcie przekonana o tym, że pani Patrycja to prawdziwy anioł. Ich bachory przewijają tylko TikToki, nic dziwnego, że wycieczki bez zasad są im na rękę!

Postanowiłam, że nie zapiszę Kacpra na żadną wycieczkę, a na pinezkach, na które poszło 50 zł pieniędzy klasowych, pani Patrycja może co najwyżej usiąść. Zmęczona postanowiłam opisać sprawę w listach składanych do posłów, w końcu pomoc obywatelom to modny temat w nowej kadencji. Czekam właśnie na ich odpowiedź, ciągle odliczając pieniądze do dziesiątego.

Zamiast jesieni wśród drzew i pasiek, zafunduję dyrektorce i nieszczęsnej wychowawczyni prawdziwą jesień średniowiecza! Szkoda tylko, że w międzyczasie odwraca się ode mnie syn i muszę o niego zawalczyć, kiedy tylko wykombinuję kasę na psychologa...

