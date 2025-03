Jestem zwyczajną kobietą z nadzieją, że moje życie rodzinne w końcu się ułoży. Wyszłam za mąż za Marka cztery lata temu. Mój mąż to ciepły i opiekuńczy mężczyzna, którego pokochałam od pierwszego wejrzenia. Jednak życie z nim to nie tylko sielanka – w pakiecie dostałam także jego matkę, Zofię.

Teściowa to temat, który często wywołuje u mnie ból głowy. Zofia jest typową matką-Polką, która nigdy nie odpuści żadnej okazji, by wtrącić się w nasze życie. Relacje między nami zawsze były trudne, jednak ostatnio postanowiłam spróbować je poprawić.

Chciałam zrobić jej niespodziankę

Zbliżały się urodziny Zofii i chciałam zrobić coś wyjątkowego. Pomyślałam, że dzień spędzony w luksusowym SPA będzie idealnym prezentem. Może dzięki temu, chociaż na chwilę, uda się nawiązać między nami lepszy kontakt. Zaplanowałam wszystko z najdrobniejszymi szczegółami – od masaży, przez zabiegi na twarz, aż po wspólną kolację. W sercu miałam nadzieję, że to będzie początek nowej, lepszej relacji. Czułam jednak pewne obawy, bo Zofia potrafi być naprawdę wymagająca. Ale przecież to miała być niespodzianka, a niespodzianki zwykle cieszą, prawda?

– Marek, myślałam o czymś specjalnym na urodziny twojej mamy – zaczęłam, starając się brzmieć pewnie. Spojrzał na mnie z zaciekawieniem, odkładając gazetę.

– A co byś chciała zrobić? – zapytał, unosząc brwi.

– Zarezerwowałam dla nas dwóch dzień w luksusowym spa. Masaże, zabiegi, kolacja... Wszystko, co najlepsze – uśmiechnęłam się, starając się ukryć nerwy.

Marek przez chwilę milczał, a potem westchnął.

– Sandra, to miły gest, ale wiesz, jaka jest mama. Czasem trudno jej dogodzić – odpowiedział ostrożnie.

– Wiem, ale może to jest właśnie to, czego potrzebujemy. Może wspólny czas w takiej atmosferze pomoże nam się zbliżyć – przekonywałam, chociaż sama miałam pewne wątpliwości.

Marek uśmiechnął się lekko i przyciągnął mnie do siebie.

– Wiem, że się starasz, i naprawdę to doceniam. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem – powiedział ciepło, całując mnie w czoło.

Dzień urodzin Zofii nadszedł szybciej, niż się spodziewałam. Siedziałam w samochodzie, nerwowo ściskając kierownicę, podczas gdy ona spoglądała przez okno.

– Naprawdę nie musiałaś się fatygować – powiedziała chłodno, choć w jej głosie dało się wyczuć cień ciekawości.

– To dla mnie przyjemność. Chcę, żebyś miała wspaniałe urodziny – odpowiedziałam z uśmiechem, starając się brzmieć przekonująco.

Niestety nic jej nie pasowało

Po dotarciu do SPA, weszłyśmy do eleganckiego holu. Recepcjonistka przywitała nas z szerokim uśmiechem.

– Witam panie! Mam przyjemność powitać was w naszym SPA. Proszę o dokumenty i już przygotowuję wasz pokój – powiedziała, wpisując nasze dane do systemu.

Zofia od razu skrzywiła się, patrząc na recepcjonistkę z ukosa.

– Tu jest strasznie duszno. Nie macie klimatyzacji? – zapytała sucho.

Recepcjonistka zmieszała się nieco, ale zachowała profesjonalizm.

– Oczywiście, już to sprawdzam. Proszę dać mi chwilkę – powiedziała, biegnąc do menedżera.

Próbowałam załagodzić sytuację.

– Może napijemy się wody i usiądziemy na chwilę? – zaproponowałam, wskazując na eleganckie fotele w holu.

– Woda, tak, ale nie z tych plastikowych butelek. Mam alergię – odpowiedziała Zofia, jakby to było oczywiste.

W końcu recepcjonistka wróciła z kluczami.

– Przepraszam za opóźnienie. Wasz pokój jest gotowy. Mam nadzieję, że będziecie panie zadowolone – powiedziała z lekkim ukłonem.

Poszłyśmy do pokoju. Zofia rozejrzała się krytycznie.

– Ładnie, ale mogliby się bardziej postarać – skomentowała.

Westchnęłam w duchu, zastanawiając się, jak przetrwać ten dzień. Pierwsza sesja relaksacyjna miała być masażem. W ciszy przeszłyśmy do pokoju zabiegowego, gdzie przywitała nas uśmiechnięta masażystka.

– Nie jest tu trochę zimno? I ta muzyka... Nie można jej ściszyć? – zapytała, marszcząc brwi.

Masażystka skinęła głową i dostosowała temperaturę oraz głośność muzyki. Zaczęłyśmy masaż, a ja próbowałam się zrelaksować, choć słyszałam każde westchnienie Zofii.

Starałam się cieszyć chwilą

Wieczorem poszłyśmy na kolację do eleganckiej restauracji w SPA. Miałam nadzieję, że chociaż ten moment przebiegnie spokojnie. Usiadłyśmy przy stoliku z widokiem na ogród, a kelner podał nam menu.

– Sandra, co to za jedzenie? Same dziwactwa – powiedziała Zofia, przeglądając kartę. – Czy nie można zamówić czegoś prostego?

– Możesz zamówić, co tylko chcesz – próbowałam ją uspokoić. – Na pewno znajdziesz coś, co ci zasmakuje.

Zofia w końcu wybrała danie, choć z wyraźnym niezadowoleniem. Kelner przyniósł nasze zamówienia, a ja starałam się cieszyć chwilą. Niestety, zaczęła narzekać już po pierwszym kęsie.

– To mięso jest przesuszone. Jak można to tak podać? – rzuciła głośno, przyciągając spojrzenia innych gości.

Próbowałam się opanować, ale czułam, że emocje we mnie narastają.

– Zofia, naprawdę się starałam, żeby ten dzień był dla ciebie wyjątkowy. Może spróbuj znaleźć coś pozytywnego? – powiedziałam, starając się brzmieć spokojnie.

– Pozytywnego? Sandra, to SPA to jedno wielkie rozczarowanie! – odparła ostro. – Cały dzień musiałam znosić te nieudolne próby zrelaksowania się. A teraz jeszcze to jedzenie...

– Wiesz co? Mam już tego dość – przerwałam jej, nie mogąc się powstrzymać. – Cały dzień staram się, żebyś była zadowolona, a ty tylko narzekasz! Czy nie możesz chociaż raz okazać odrobinę wdzięczności?

Zofia zamilkła, patrząc na mnie zaskoczona. W końcu odpowiedziała.

– Sandra, nie masz pojęcia, przez co przechodzę. Myślisz, że jeden dzień w SPA to załatwi?

– Może nie załatwi wszystkiego, ale to był mój sposób na okazanie ci, że mi zależy. A ty tylko widzisz same minusy – odparłam, czując, że łzy napływają mi do oczu.

Zofia odłożyła sztućce i westchnęła.

– Może masz rację, Sandra. Może powinnam być bardziej wdzięczna. Ale to nie jest łatwe, kiedy czuję się, jakbym traciła kontrolę nad swoim życiem.

Czułam się zraniona i wyczerpana. Wstałam od stołu, nie patrząc na nią.

– Wybacz, ale muszę się przewietrzyć – powiedziałam, wychodząc z restauracji.

Dlaczego zawsze musi być tak trudno?

Zostawiłam Zofię przy stole, idąc w stronę ogrodu. W sercu czułam złość i smutek, zastanawiając się, czy kiedykolwiek uda nam się znaleźć wspólny język.

Spacerowałam po ogrodzie, starając się ochłonąć. Nocne powietrze było chłodne, a delikatny wiatr koił moje rozedrgane nerwy. Usiadłam na ławce przy fontannie, próbując zebrać myśli.

– Dlaczego zawsze musi być tak trudno? – pomyślałam, wpatrując się w migoczące na wodzie refleksy.

Wtedy zadzwonił telefon. To był Marek.

– Hej, kochanie. Jak tam urodziny mamy? – zapytał z troską.

Wzięłam głęboki oddech, próbując się nie rozpłakać.

– Marek, nie jest dobrze. Cały dzień narzekała, a teraz mieliśmy wielką kłótnię przy kolacji. Nie wiem, co robić – powiedziałam, czując, jak łzy spływają mi po policzkach.

– Przykro mi to słyszeć, Sandra. Wiem, jak bardzo się starałaś. Mama potrafi być trudna, ale nie bierz tego do siebie – odpowiedział łagodnie. – Jesteś wspaniała i zrobiłaś wszystko, co mogłaś.

– To nie wystarcza – westchnęłam. – Mam wrażenie, że nic nie jest w stanie jej zadowolić.

– Daj jej trochę czasu. Może w końcu doceni, co dla niej zrobiłaś – powiedział Marek, próbując mnie pocieszyć. – A teraz spróbuj się zrelaksować i odpocząć. Kocham cię.

– Ja ciebie też. Dziękuję, że jesteś – odpowiedziałam, czując, jak trochę ulgi przepływa przez moje ciało.

Zaczęłyśmy od nowa

Po rozmowie z Markiem poczułam się nieco lepiej. Postanowiłam wrócić do pokoju, mając nadzieję, że Zofia może przemyślała nasze słowa. Gdy otworzyłam drzwi, zobaczyłam ją siedzącą na łóżku, wpatrującą się w okno.

– Możemy porozmawiać? – zapytałam cicho.

Skinęła głową, a ja usiadłam obok niej. Przez chwilę milczałyśmy, a potem Zofia zaczęła mówić.

– Sandra, wiem, że nie jestem łatwą osobą. Czasem czuję się, jakbym traciła grunt pod nogami. Marek jest moim jedynym dzieckiem, a teraz ma swoje życie. To trudne dla mnie, zaakceptować, że nie jestem już najważniejsza – powiedziała, patrząc mi prosto w oczy.

– Rozumiem, że to trudne. Ale naprawdę staram się, żebyśmy miały dobre relacje. Zależy mi na tobie i chciałabym, żebyśmy się dogadywały – odpowiedziałam szczerze.

Zofia westchnęła.

– Przepraszam za moje zachowanie. Wiem, że nie byłam dziś sprawiedliwa. Może możemy spróbować zacząć od nowa? – zapytała, wyciągając rękę.

Uścisnęłam ją z wdzięcznością.

– Oczywiście. Zacznijmy od nowa – powiedziałam z uśmiechem.

Sandra, 36 lat

