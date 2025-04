– Dzieci na wakacjach, mąż w delegacji! Nareszcie wolność! – pomyślałam, przeciągając się leniwie i sadowiąc na tarasie z filiżanką kawy. Teraz nikt mi nie będzie przeszkadzał w jej wypiciu i w przeczytaniu tych wszystkich kolorowych pisemek, które nagromadziły mi się przez ostatnie tygodnie. Cisza i spokój…

Niestety to, co tak mnie radowało w ciągu dnia, napawało niepokojem wieczorem, gdy już zapadł zmrok… Przyznaję, że zawsze miałam lekką obsesję zagrożenia, kiedy byłam sama w środku nocy, nawet w zaryglowanym mieszkaniu. A tym bardziej w domu, do którego przeprowadziliśmy się zaledwie dwa lata temu. Każdy szelest czy stukot powodował u mnie nerwowy paraliż. Najchętniej wtedy weszłabym do szafy, gdyby nie to, że… byłam przecież dorosłą osobą, matką, żoną i kobietą na stanowisku. A takie zachowanie byłoby po prostu śmieszne!

Mleko nie pomogło, sen nie nadchodził

Wieczorem zadzwoniłam o umówionej godzinie do dzieci. Mam dwóch synów w wieku 10 i 12 lat, którzy wypoczywali na obozie rowerowym. Dowiedziałam się, że jest super i fajowo, cokolwiek miałoby to znaczyć. Ważne, że nie mieli dla mnie za dużo czasu, a to oznacza, że naprawdę są zadowoleni i dobrze się bawią. Pogadałam też chwilę z mężem i… Pozostała mi już tylko albo cisza albo włączenie telewizora.

Wybrałam to drugie i obejrzałam hurtem dwa stare filmy, w tym doskonały melodramat z moją ulubioną Meg Ryan, nad którym mogłam sobie wreszcie swobodnie popłakać, nie słysząc rozbawionych uwag moich chłopaków. Ale w końcu nieubłaganie nadeszła chwila, gdy musiałam wyłączyć telewizor i pójść spać. Wypiłam na wszelki wypadek szklankę ciepłego mleka, jednak… sen i tak nie nadchodził! Coraz bardziej zmęczona i rozdrażniona przewracałam się z boku na bok, nasłuchując uporczywie nocnych odgłosów. I w końcu usłyszałam!

Jakiś stukot, a potem szuranie. I lekki zgrzyt i znowu szuranie… Zamarłam, zdjęta strachem, a potem… zadzwoniłam do męża. Odebrał zaspany.

– Słucham? – zapytał.

– Michał! W naszym domu ktoś jest! – wydusiłam z siebie, ledwo oddychając.

– Gosia? To ty? – był zaspany.

– Ja! W naszym domu ktoś jest! Ktoś się porusza! – wyrzuciłam na przydechu, coraz bardziej rozhisteryzowana.

– Ale drzwi zamknęłaś? – Michał lekko oprzytomniał.

– Zamknęłam! I włączyłam alarm na parterze! – odparłam.

– To czego się boisz? – zdziwił się przytomnie mąż.

No tak… Ale co z tego, że miał rację, skoro ja naprawdę słyszałam te dziwne odgłosy?

– To pewnie dom tak pracuje! Ma ponad sto lat! Strzelają ściany, dach… – tłumaczył.

– Masz rację! – zgodziłam się z nim, trochę uspokojona.

Rozłączyłam się i ponownie umościłam w łóżku. Przyłożyłam głowę do poduszki i już, już miałam odpłynąć w sen, gdy… Przez otwarte okno dobiegło mnie jakieś zawodzenie! Jakby miauczał kot albo… płakało dziecko… Tego już było za wiele! Miałam czekać, aż napastnik dorwie mnie w łóżku? Wolałam wyjść mu naprzeciw!

Uzbrojona w największy nóż, który wzięłam z kuchni, zaczęłam krążyć po domu! Czułam, jak pod koszulą ze strachu spływają mi po plecach strużki potu… Obeszłam pokoje i kuchnię, zajrzałam do łazienki. Nikogo…

Zaczęłam nasłuchiwać… Szuranie się powtórzyło i dobiegało chyba z… piwnicy! Tylko jak to możliwe, żeby ktoś tam dostał się i buszował? Przecież włączyłam alarm! Czyżby… Nie! Duchów nie ma! Z drugiej jednak strony… Teraz byłam już pewna, że odgłosy dochodzą z piwnicy! Chociaż minęły prawie dwa lata, odkąd się tutaj wprowadziliśmy, to nie miałam czasu, aby w niej posprzątać. Była więc zastawiona różnymi półkami i gratami.

Jak na zawołanie przypomniałam sobie wszystkie opowieści o grobach wykopanych w piwnicach przez morderców szaleńców! Czy ich ofiary mogą straszyć? Włóczą się teraz po domach, nie mogąc zaznać spokoju. I szeleszczą, stukają, świszczą…

Musiałam sprawdzić, skąd te odgłosy

Na skutek tej wizji nogi odmówiły mi posłuszeństwa! Po chwili się pozbierałam i ostrożnie otworzyłam drzwi do piwnicy. Zapaliłam światło i w tym momencie rozległ się przeraźliwy pisk! Wrzasnęłam dziko i odruchowo zamachnęłam się w powietrzu nożem. Wtedy z podłogi poderwał się jakiś kształt i pognał w stronę małego okienka! To nie duch! On ucieka!

Powoli odzyskiwałam panowanie nad sobą. Bo skoro to coś mnie nie zaatakowało, tylko dało drapaka, to najwyraźniej było słabsze i tchórzliwsze ode mnie! Tymczasem włączył się alarm, bo zamontowana na ścianie czujka zareagowała w końcu na ruch w pomieszczeniu. Jego ostry dźwięk osadził w miejscu intruza i teraz mogłam mu się przyjrzeć dokładniej. To było…

Dziecko! Drobny chłopczyk, może sześcioletni. Stał pod ścianą i patrzył na mnie przerażonymi oczami, gdy wystukiwałam kod na konsolecie, wyłączając alarm. Na jego spodenkach wykwitła plama… Najwyraźniej posiusiał się ze strachu!

Schowałam nóż i starałam się mówić kojącym głosem:

– Nie bój się, nic ci nie zrobię! Mam na imię Gosia i to jest mój dom. Bardzo mnie przestraszyłeś, myślałam, że to złodzieje!

Dziecko nadal się nie odzywało, ale zaczynało się rozluźniać.

– Pójdziesz ze mną na górę do kuchni? Mam gorącą czekoladę i ciasteczka!

W końcu chłopiec oderwał się od ściany i w milczeniu pomaszerował na schody.

„Skąd się, u licha, wziął w mojej piwnicy, i co mam z nim teraz zrobić? Jest prawie pierwsza w nocy, rodzice pewnie go szukają i odchodzą od zmysłów! – przebiegło mi przez głowę, gdy szliśmy na górę, a potem do kuchni. – Nic dziwnego, że malec nie włączył w piwnicy alarmu! Był za niski na to, aby zareagowała na niego czujka ruchu. Podobno dlatego złodzieje czasami specjalnie szkolą dzieci, aby wchodziły i okradały domy! – pomyślałam nagle i znowu zdjął mnie strach. – A jeśli ten chłopiec jest właśnie tak przeszkolony i za rogiem czekają jego starsi opiekunowie?”.

Malec usadowił się na krześle i spojrzał na mnie. W jego oczach zobaczyłam głód!

– Chcesz naleśniki? – zapytałam. Postanowiłam go nakarmić i zastanowić się, co dalej…

Przyniosłam chłopcu spodenki po Stasiu, żeby się przebrał. Były na niego za duże, ale suche i czyste. Dziecko nadal milczało, a ja paplałam do niego sympatycznie, próbując je ośmielić. W końcu, po trzecim naleśniku z masą czekoladową, dziecko lekko się ożywiło i na moje pytanie o imię, odparło:

– Maciek!

– Gdzieś tutaj mieszkasz? – drążyłam, ale to znowu wzbudziło jego nieufność. – Słuchaj, skarbie! Nie musisz teraz wracać do domu, jeśli nie chcesz!

Mały skinął głową i ziewnął głęboko. Nie wdając się w ceregiele, pomogłam mu się przebrać w piżamkę Stasia i położyłam do łóżka. Zasnął błyskawicznie!

Zatelefonowałam znowu do Michała. Musiałam go obudzić, bo rozpaczliwie potrzebowałam jego rady!

– Natychmiast zadzwoń na policję, bo zostaniesz oskarżona o porwanie! – stwierdził, wysłuchawszy mojej relacji.

Miał rację. Zadzwoniłam.

Wolał zamieszkać u babci Jadwisi

– Dziecko teraz śpi? – upewnił się dyżurny, spisując moje dane. – Na razie nie mamy zgłoszenia o zaginięciu, więc niech chłopiec zostanie u pani na noc, jeśli to nie kłopot, a rano go pani przyprowadzi na komendę!

– Wolałabym, aby ktoś od państwa przyjechał do mnie po dziecko. Boję się, że on się nie da nigdzie zawieźć, jest bardzo przestraszony!

– Dobrze, nie ma problemu! O 9.00 podjedzie patrol!

Gdy rano mały Maciek wstał, zapytałam, czy zje śniadanie.

– No… tak! Ale potem muszę już iść do domu, bo mama się obudzi! – odparł.

Okazało się, że mieszka tylko kilka ulic dalej, a u mnie w piwnicy znalazł się nie pierwszy raz!

– Okno jest zepsute, łatwo się otwiera… Ale teraz je pani naprawi! – stwierdził markotnie.

Okazało się, że ma osiem lat, tylko jest taki niewyrośnięty.

– Dlaczego do mnie przyszedłeś? – odważyłam się zapytać.

– Nie lubię być w domu – wyznał się niechętnie. – W pani piwnicy dobrze się śpi, bo ciepło i sucho…

Domyśliłam się, że coś jest nie tak w jego rodzinie, ale nie chciałam dopytywać.

W tym momencie podjechał nieoznakowany radiowóz. Przy herbacie Maciek przyznał się Monice, czyli pani policjantce, że prawie co wieczór ucieka z domu.

– Rano rodzice śpią. To wracam po książki i idę do szkoły.

– A jest ktoś, u kogo chciałbyś mieszkać? – spytała policjantka.

– Babcia Jadwisia, ale ona mieszka w innym mieście! – rzucił mały z błyskiem w oku. – Ona ma taki ładny domek i bardzo chciałbym tam z nią być!

– To się chyba da zrobić! – mruknęła policjantka.

Kilka dni później dowiedziałam się, że babcia zabrała go do siebie. Nie wiedziała, że w domu chłopca źle się dzieje, a wnuczek jest zaniedbany.

– Pewnie sąd jej przyzna opiekę nad chłopcem – powiedziała policjantka. – Dobrze, że pozwoliła mu pani spędzić u siebie noc.

Uśmiechnęłam się, wspominając, jak Maciek mnie wystraszył.

