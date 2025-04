Wiosna pachniała nowym początkiem. Cięłam miskanty równo, precyzyjnie, usuwając martwe źdźbła, żeby zrobić miejsce na nowe. Każde cięcie było jak symboliczny krok w stronę porządku – i w ogrodzie, i w życiu. Chciałam, żeby wszystko było uporządkowane. Nie lubię chaosu.

Podniosłam się, otrzepałam dłonie i z satysfakcją spojrzałam na efekt mojej pracy. Idealnie. Tak samo zamierzałam podejść do naszych finansów. Zrobiłam porządki w budżecie, ucięłam zbędne wydatki – koniec z markową kawą, drogimi serami i impulsywnymi zakupami. Tomek na pewno to doceni.

Mąż się dowiedział

Weszłam do domu w świetnym humorze, ale wystarczył jeden rzut oka na męża, bym poczuła ukłucie niepokoju. Siedział przy stole, trzymając wyciągi bankowe i wyglądał jak ktoś, kto właśnie zobaczył ducha.

– Tomek? Co jest? – zapytałam.

Podniósł na mnie wzrok.

– Marta… co ty zrobiłaś?

Tomek wyglądał, jakby odkrył w naszych finansach czarną dziurę. Siedział przy stole, wpatrzony w wyciągi z konta, a jego twarz miała ten specyficzny odcień paniki, który rezerwował na naprawdę złe wiadomości – typu „mechanik mówi, że silnik jest do wymiany” albo „sąsiedzi zapraszają na grilla, a wiesz, że oni są na diecie keto”.

– Marta… – spojrzał na mnie z niedowierzaniem, potrząsając kartką. – Możesz mi wytłumaczyć, dlaczego na zakupy spożywcze wydaliśmy w tym tygodniu tylko sto złotych?

Wytłumaczyłam mu wszystko

Oparłam dłonie na biodrach, gotowa do triumfu.

– Oczywiście! Zrobiłam cięcie.

Tomek zmarszczył brwi.

– Cięcie?

– Tak. Tak jak w ogrodzie! – wskazałam za okno. – Zbędne wydatki muszą odejść, żeby zrobić miejsce na rozsądne oszczędzanie. Koniec z drogimi serami, koniec z markową kawą, koniec z pizzą na wynos!

Patrzył na mnie, jakbym właśnie oznajmiła, że sprzedałam lodówkę, bo przecież można jeść konserwy.

– Ale… – zaczął, nerwowo wertując wyciąg. – To znaczy, że świadomie kupiłaś te… te… – przełknął ślinę, jakby samo wypowiedzenie tych słów było bolesne – byle jakie parówki ?

Uśmiechnęłam się z dumą.

– Tak! Były w promocji. 9,99 za kilo!

Tomek zamknął oczy, jakby próbował znaleźć wewnętrzny spokój.

– A kawa?

– Też w promocji! I nawet nie smakuje tak tragicznie… – dodałam szybko.

Mąż nie był zadowolony

Tomek popatrzył na mnie jakoś dziwnie.

– Marta, kochanie, szanuję twoje dążenie do oszczędności, naprawdę. Ale czy my przypadkiem nie mamy na koncie oszczędnościowym kilkudziesięciu tysięcy złotych?

Machnęłam ręką.

– To nie znaczy, że musimy je wydawać! Pomyśl, ile możemy odłożyć, jeśli będziemy mądrzej gospodarować pieniędzmi. Możemy spłacić kredyt, zrobić remont, może nawet wreszcie pojechać na porządne wakacje!

– Tak – pokiwał głową. – Oczywiście. Ale do tego czasu będziemy żyć na… – zerknął jeszcze raz na wyciąg – makaronie bez sosu i pasztecie za 2 zł?

Wzruszyłam ramionami.

– Tylko chwilowo. Po prostu testuję nowe podejście do domowego budżetu!

Tomek wziął głęboki oddech i spojrzał na mnie z mieszaniną szoku, rozbawienia i przerażenia.

– Marta, proszę cię. Ja naprawdę nie jestem wybredny. Ale nie mogę żyć w rzeczywistości, w której ser żółty jest luksusem, a kawa smakuje jak… jak…

– Jak? – uniosłam brwi.

Zrobił dramatyczną pauzę.

– Jak coś, czym w wojsku odrdzewia się narzędzia.

Parsknęłam śmiechem.

– Przesadzasz!

– Wcale nie! – podniósł się od stołu i ruszył w stronę kuchni. – Mam nadzieję, że przynajmniej nie oszczędziłaś na papierze toaletowym…

Nie odpowiedziałam od razu.

– Marta…?

Złapałam filiżankę i zaczęłam powoli sączyć swoją „ekonomiczną” kawę.

– Na miłość boską…

Zaczęliśmy się spierać

Tomek stanął w drzwiach łazienki i przez chwilę milczał. W końcu wrócił do kuchni, trzymając w ręku podejrzanie cienką rolkę papieru toaletowego.

– Marta… to się nie nadaje do użycia.

Wzruszyłam ramionami.

– Nadaje się. Ludzie w szpitalach mają gorzej.

– Ludzie w szpitalach przynajmniej dostają ciepłe posiłki! – jęknął, rozpinając koszulę, jakby nagle zabrakło mu tlenu. – Dobra, to oficjalne. Wpadliśmy w paranoję oszczędnościową.

– Nie przesadzaj! – prychnęłam. – To tylko eksperyment. Poza tym jak się przyzwyczaisz, to nawet nie zauważysz różnicy.

Tomek przyjrzał się papierowi w dłoni i powiedział z kamienną twarzą:

– Marta, przyzwyczaić to można się do hałasu, nie do… tego.

Westchnęłam.

– Dobra, skoro tak cię to boli, następnym razem kupię trzywarstwowy.

– Następnym razem? Boże, chroń nas wszystkich.

Miałam swój plan

Przy stole zapanowała cisza. Tomek analizował sytuację, jakby rozwiązywał skomplikowane równanie. W końcu podniósł głowę.

– Muszę wiedzieć jedno – zaczął poważnym tonem. – Czy będziemy jeść najtańsze parówki w nieskończoność, czy masz jakiś harmonogram tego szaleństwa?

– Myślałam o trzech miesiącach...

– Ile?!

Patrzył na mnie, jakbym zaproponowała, że przechodzimy na głodówkę.

– Oke– powiedział, biorąc głęboki oddech. – Ale jeśli pojawi się pasztet z puszki na obiad… oficjalnie się buntuję.

Nie mogłam się powstrzymać i uśmiechnęłam się szeroko.

– Już kupiłam trzy sztuki.

Tomek jęknął i zakrył twarz dłońmi.

To był biedny obiad

– No dobra, co dziś na obiad? – zapytał Tomek, siadając do stołu.

Z dumą postawiłam przed nim talerz parującego makaronu.

– Makaron z cukrem! – oznajmiłam wesoło.

Tomek spojrzał na mnie, potem na talerz, potem znowu na mnie.

– Marta… gdzie jest sos?

– Nie ma sosu.

– Ser?

– Też nie ma.

Tomek wziął widelec i przewrócił porcję makaronu jak archeolog badający starożytną ruinę.

– Czyli mamy po prostu… makaron. I cukier.

– No i masło! – dodałam entuzjastycznie.

– Wow, szaleństwo.

Nabrał odrobinę na widelec, spojrzał na mnie jeszcze raz, jakby liczył, że nagle wyskoczę z ukrytym kawałkiem kurczaka, i wziął kęs.

Przeżuwał powoli.

– No i jak? – zapytałam, czekając na pochwałę.

– Wiesz co? Smakuje jak…

Zamilkł.

– Jak?

– Jak desperacja.

Parsknęłam śmiechem.

– Oj, przesadzasz! To klasyka dzieciństwa! Jadłeś to w przedszkolu!

Tomek odłożył widelec i spojrzał na mnie poważnie.

– Tak, ale w przedszkolu miałem nadzieję na lepszą przyszłość.

Nie wytrzymałam i zaczęłam się śmiać. Tomek pokręcił głową, ale uśmiechnął się pod nosem.

– Dobra, ale jutro jemy coś normalnego.

– Zobaczymy – puściłam mu oko.

Tomek jęknął i wrócił do swojego makaronu.

Mąż się zirytował

Wieczorem mąż wyglądał na człowieka, który przeżył coś traumatycznego.

– Marta… – zaczął cicho, jakby zbierał siły. – Powiedz mi szczerze. Jak długo zamierzasz mnie karmić tanim jedzeniem?

– Oj, przestań dramatyzować! – rzuciłam, zbierając talerze. – Oszczędzamy!

– Oszczędzamy? – powtórzył i nagle się rozchmurzył. – W takim razie… mam pomysł!

Spojrzałam na niego podejrzliwie.

– Jaki?

Tomek wstał, podszedł do lodówki, otworzył ją i teatralnym gestem wskazał półki.

– Skoro oszczędzamy, to może wyłączymy lodówkę? W końcu nic tam nie ma, więc po co zużywać prąd?

Zmierzyłam go wzrokiem.

– Bardzo zabawne.

– Nie? No to może sprzedamy telewizor? Przecież oszczędzamy, prawda? Możemy wieczorami siedzieć i wpatrywać się w ścianę.

Założyłam ręce na piersi.

– Tomek…

– Albo wiesz co? Może przeprowadzimy się na wieś? Będziemy samowystarczalni, będziemy hodować ziemniaki, może nawet kozę kupimy…

Westchnęłam.

– Dobra, dobra, już rozumiem.

– Na pewno? – Tomek uniósł brwi. – Bo jeśli jutro na śniadanie dostanę chleb z margaryną i niczym więcej, to składam wniosek o azyl u sąsiadów.

Zaśmiałam się.

– Nie martw się. Jutro będzie coś ekstra.

Nie miałam jeszcze pomysłu co, ale jedno było pewne: jeśli Tomek zobaczy kolejny talerz makaronu, może naprawdę uciec na działkę.

Wziął sprawy w swoje ręce

Następnego dnia Tomek wrócił do domu z tajemniczą torbą. Postawił ją na stole i spojrzał na mnie poważnie.

– W ramach ratowania naszego małżeństwa – zaczął uroczystym tonem – dokonałem pewnej inwestycji.

Zmrużyłam oczy.

– Jakiej inwestycji?

Sięgnął do torby i wyjął drogie sery, prawdziwą kawę i… pizzę na wynos.

– Tomek! – sapnęłam. – Co ty najlepszego zrobiłeś?!

– Przywróciłem godność naszemu domowi. – Poklepał pudełko z pizzą. – Marta, wiem, że oszczędzanie jest ważne. Ale jeśli mamy umrzeć, to nie od biedy, tylko z nadmiaru sera i kofeiny.

Przygryzłam wargę, walcząc ze śmiechem.

– Więc co? Koniec cięć?

Tomek usiadł, rozłożył ręce i wyszczerzył się.

– Nie, po prostu mądre cięcia. Możemy oszczędzać, ale nie na wszystkim. Dlatego ustalam nową zasadę: raz w tygodniu jemy normalnie.

Spojrzałam na pizzę, potem na Tomka.

– No dobra – westchnęłam. – Ale tylko jeśli ja też mogę przywrócić coś do budżetu.

– O nie… – Tomek się napiął. – Co chcesz przywrócić?

– Papier toaletowy.

Tomek westchnął teatralnie.

– No dobra… Ale trzywarstwowy to już luksus, na który nas nie stać!

Roześmiałam się. Może Tomek miał rację. Może oszczędzanie nie oznaczało całkowitej rezygnacji z przyjemności.

– To co? – podniosłam kawałek pizzy. – Na znak pokoju?

Tomek uśmiechnął się szeroko.

– Na znak pokoju.

I tak zakończyła się era makaronu z cukrem i parówek ekonomicznych. No, przynajmniej częściowo. Lepiej szło mi jednak cięcie roślin w ogrodzie.

Marta, 59 lat

