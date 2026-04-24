Majówka w rodzinie mojego męża, Romka, od zawsze wyglądała identycznie. To nie był po prostu wolny weekend, to była skomplikowana logistycznie operacja, dowodzona przez moją teściową, Halinę. Zaczynało się już w połowie kwietnia, kiedy to na naszej grupie rodzinnej pojawiały się pierwsze wytyczne. Kto kupuje brykiet, kto marynuje karkówkę, a kto jest odpowiedzialny za to, by na działce trawa była skoszona.

Nie lubiłam tych majówek

Przez osiem lat naszego małżeństwa co roku spędzałam pierwsze dni maja w ten sam sposób. Siedziałam na niewygodnym, wyblakłym od słońca składanym krzesełku, oganiając się od komarów, podczas gdy dym z grilla szczypał mnie w oczy. Słuchałam opowieści sąsiadów z sąsiednich działek, obierałam stosy ziemniaków i pilnowałam, by papierowe talerzyki nie fruwały po całej posesji, gdy tylko zerwał się mocniejszy wiatr. Halina zawsze była w swoim żywiole. Krążyła między gośćmi, dyrygowała nami i subtelnie wypominała każdemu najdrobniejsze błędy.

– Za cienko pokroiłaś te pomidory – mawiała, zaglądając mi przez ramię.

Nigdy nie protestowałam. Tłumaczyłam sobie, że to tylko kilka dni w roku, że rodzina jest ważna, że Romek jest zadowolony, widząc uśmiech na twarzy swojej matki. Ale w głębi duszy czułam narastającą frustrację. Moje własne marzenia o podróżach, o poznawaniu świata, o spędzeniu wolnego czasu w ciszy i na własnych zasadach, były zawsze odkładane na jakieś nieokreślone później. Przecież nie mogłam zawieść teściowej. Przecież majówka na działce to świętość.

Chciałam po prostu odpocząć

Wszystko zmieniło się w połowie kwietnia tamtego roku. Czułam się całkowicie pozbawiona energii i radości z czegokolwiek. Jedyne, o czym marzyłam, to ucieczka. Chciałam zamknąć oczy i obudzić się w miejscu, gdzie nikt niczego ode mnie nie chce. Pewnego wtorkowego popołudnia, kiedy po raz kolejny nie zdążyłam zjeść nawet skromnego obiadu, na ekranie mojego telefonu wyświetliła się wiadomość od Haliny.

„W tym roku zaprosiłam też wujostwo. Musimy kupić podwójną ilość kiełbasy. Zrobię listę, podjedziecie do marketu w piątek po pracy. I pomyśl o jakimś ładnym obrusie na ten duży stół, stary się podarł.”

Wpatrywałam się w te litery i nagle poczułam, że po prostu nie dam rady. Nie miałam siły na zakupy, na uśmiechanie się do wujostwa, którego ledwo znałam, na dym i zapach pieczonego mięsa. Weszłam na stronę popularnych linii lotniczych. Nawet nie wiedziałam, czego szukam. Palce same stukały w klawiaturę. Wpisałam daty majówki. Moje oczy zatrzymały się na jednym z kierunków. Wpisałam dane swojej karty płatniczej i kupiłam dwa bilety do Włoch. Kiedy na ekranie pojawił się komunikat o potwierdzeniu rezerwacji, poczułam mieszankę przerażenia i ulgi.

Powiedziałam mężowi o biletach

Wiedziałam, że najtrudniejsze dopiero przede mną. Romek wrócił z pracy późnym wieczorem, zmęczony i zapatrzony w swój telefon. Postawiłam przed nim kubek z gorącą herbatą i usiadłam naprzeciwko. Moje serce biło tak mocno, że obawiałam się, iż usłyszy je w ciszy naszej kuchni.

– Kochanie, musimy porozmawiać o majówce – zaczęłam cicho, a on od razu podniósł wzrok.

– Mama znów wymyśliła nowe potrawy? – westchnął ciężko. – Nie przejmuj się, jakoś to ogarniemy. Pojadę na zakupy sam, odpoczniesz.

– Nie pojedziesz – odpowiedziałam, starając się, by mój głos brzmiał pewnie. – W tym roku nie jedziemy na działkę.

Romek zamrugał, jakby nie zrozumiał moich słów.

– Jak to nie jedziemy? Przecież mama już zaprosiła wujostwo. Nie możemy teraz zrezygnować, będzie awantura na całą rodzinę.

– Kupiłam bilety – wyrzuciłam z siebie to zdanie, zanim zdążyłam stchórzyć. – Lecimy do Włoch tylko we dwoje. Wynajęłam mały pokój. Będziemy spacerować, jeść lokalne przysmaki i odpoczywać. Z dala od obowiązków.

Zapadła cisza. Z jednej strony pragnął spokoju tak samo jak ja, wielokrotnie skarżył się na zmęczenie i presję ze strony matki. Z drugiej strony, lojalność wobec rodziny była w nim zakorzeniona od pokoleń.

– Zwariowałaś – powiedział w końcu, przecierając twarz dłońmi. – Przecież ona nam tego nigdy nie wybaczy. Obrazi się na śmierć. Wiesz, jaka ona jest. Dla niej to brak szacunku.

– A co z szacunkiem do nas? – poczułam, że łzy napływają mi do oczu, ale nie zamierzałam płakać. – Jestem na skraju wyczerpania. Potrzebuję tego wyjazdu. Jeśli nie chcesz, polecę sama. Ale bardzo chciałabym, żebyś był tam ze mną.

Podszedł, przytulił mnie i szepnął, że poleci. Że musimy w końcu odciąć tę niewidzialną pępowinę.

Teściowa się zdenerwowała

Decyzję musieliśmy przekazać Halinie osobiście. Pojechaliśmy do niej w niedzielę. Siedziała w swoim idealnie wysprzątanym salonie, pijąc kawę z filiżanki w drobne kwiatki. Zaczęła od razu wymieniać listę zakupów na grilla. Romek odchrząknął nerwowo.

– Mamo, w tym roku nas nie będzie na działce – powiedział. Jego głos nieznacznie drżał. – Wyjeżdżamy. Zarezerwowaliśmy wycieczkę do Włoch.

Pamiętam jej twarz. Oczy zwęziły się w niebezpieczne szparki.

– Żartujecie sobie ze mnie? – jej ton był zimny jak lód. – Za tydzień jest majówka. Zaprosiłam gości. Kto rozstawi namiot? Kto zajmie się przygotowaniami? Wy sobie jakieś wakacje wymyślacie? W maju?

– Mamo, potrzebujemy odpoczynku. Jesteśmy zapracowani, ten wyjazd nam dobrze zrobi – próbował tłumaczyć Tomek.

– Odpoczynku? – parsknęła, odstawiając filiżankę. – Na działce nie można odpocząć? Z rodziną wam źle? To jej pomysł, prawda? – spojrzała na mnie oskarżycielsko. – Odkąd weszłaś do tej rodziny, zawsze próbowałaś go ode mnie odciągnąć. A teraz niszczysz naszą tradycję.

Tłumaczyłam spokojnie, że to nie jest atak na nią, że po prostu marzyliśmy o takiej podróży, ale moje słowa odbijały się od niej jak od ściany. Kiedy wychodziliśmy, rzuciła tylko, że radzi sobie w życiu ze wszystkim, więc z naszym egoizmem też sobie poradzi.

Pierwszego maja, dokładnie wtedy, gdy na działce Haliny rozpalano grilla i wykładano kiełbasę na plastikowe talerzyki, my siedzieliśmy przy małym stoliku we Florencji. Przed nami znajdowała się drewniana deska pełna lokalnych specjałów. Cieniutko krojona szynka parmeńska rozpływała się w ustach, a oliwki miały intensywny, głęboki aromat. W tle słychać było gwar włoskiej ulicy i bicie dzwonów pobliskiej katedry. Patrzyłam na uśmiechniętego Romka i czułam, że zrobiliśmy najlepszą rzecz pod słońcem.

Katarzyna, 34 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

