Miałam spędzić cudowny, relaksujący długi weekend na łonie natury, czytając książki i oddychając świeżym powietrzem. Zamiast tego moje dłonie były pełne ziemi od sadzenia pelargonii, a plecy bolały od ciągłego stania nad kuchenką. Kiedy spojrzałam przez okno i zobaczyłam, jak moja teściowa z uśmiechem prosi mojego męża o dolanie kawy, zrozumiałam, że dałam się złapać w pułapkę, z której muszę natychmiast uciec.

Obietnice o raju za miastem

Ostatnie miesiące w pracy dały mi mocno w kość. Prowadziłam trudny projekt, siedziałam po godzinach, a stres nie pozwalał mi normalnie spać. Kiedy w końcu zbliżał się długi majowy weekend, marzyłam tylko o jednym. Chciałam wyłączyć telefon, położyć się na trawie i nie myśleć o żadnych obowiązkach. Mój mąż, Kamil, doskonale o tym wiedział. To on wpadł na pomysł, żebyśmy pojechali do jego rodziców, do pięknego domu z wielkim ogrodem pod lasem.

– Odpoczniesz, wyśpisz się za wszystkie czasy. Mama ugotuje te swoje pyszne obiady, tata zaparzy nam kawę na tarasie. Będzie idealnie – przekonywał mnie, pakując nasze walizki do samochodu.

Uwierzyłam mu. Naprawdę chciałam wierzyć, że ten wyjazd zregeneruje moje siły. Teściowie zawsze wydawali się gościnni, choć rzadko spędzaliśmy u nich więcej niż kilka godzin w niedzielne popołudnie. Posiadłość była zachwycająca, otoczona starymi drzewami, z ogromnym drewnianym tarasem, na którym stały wygodne leżaki. Gdy tylko wjechaliśmy na podjazd, poczułam zapach kwitnących bzów. Byłam gotowa na relaks.

Powitanie było serdeczne. Teściowa uściskała mnie mocno, teść poklepał Kamila po plecach. Wszystko zapowiadało się dokładnie tak, jak obiecywał mój mąż. Zostawiliśmy rzeczy w pokoju gościnnym i zeszliśmy na dół, gotowi na popołudniową kawę. Jednak już wtedy w powietrzu dało się wyczuć pierwszą zmianę w zachowaniu matki mojego męża.

– Dobrze, że już jesteście – powiedziała teściowa, wycierając ręce w kuchenny fartuch. – Kamil, ty leć z ojcem zobaczyć nową kosiarkę, a ty, moja droga, pokrój szybko to ciasto, ułóż na półmiskach i zanieś na taras. A potem przygotuj filiżanki.

Zgodziłam się z uśmiechem, uznając to za naturalną prośbę o drobną pomoc przy nakrywaniu do stołu. W końcu byłam w gościach, a podanie ciasta to żaden wysiłek. Nie wiedziałam jeszcze, że ten mały gest był jedynie wstępem do mojego prywatnego koszmaru.

Zaczęło się od niewinnych próśb

Następnego poranka obudziłam się pełna nadziei na spokojny dzień. Zeszłam do kuchni w piżamie, licząc na to, że zrobię sobie herbatę i usiądę na zewnątrz z książką. Ku mojemu zdziwieniu, blat był zastawiony deskami do krojenia, warzywami i wielkim garnkiem. Teściowa stała przy oknie i poprawiała fryzurę.

– O, jak dobrze, że już wstałaś – rzuciła na mój widok, nie dając mi nawet szansy na powiedzenie dzień dobry. – Zróbmy tak: ja pójdę uszykować stół na zewnątrz, bo pogoda jest piękna, a ty zrobisz jajecznicę dla nas wszystkich, pokroisz pomidory, ogórki, przygotujesz twarożek i zrobisz kawę. Tylko pamiętaj, teść pije słabą, a Kamil mocną.

Zanim zdążyłam odpowiedzieć, już jej nie było. Zostałam sama w obcej kuchni, patrząc na stos naczyń i składników. Westchnęłam ciężko, ale wzięłam się do pracy. Zajęło mi to dobrą godzinę. Kiedy ociekając potem od gorąca kuchenki, zaczęłam znosić tace z jedzeniem na taras, zobaczyłam mojego męża. Siedział z założonymi rękami, rozmawiając z ojcem o samochodach. Nikt nawet nie drgnął, żeby mi pomóc.

– Pyszne śniadanie, kochanie – powiedział Kamil, nakładając sobie solidną porcję jajecznicy. – Widzisz, jak tu fajnie?

Uśmiechnęłam się słabo, siadając w końcu na krześle. Mój entuzjazm gasł z każdą minutą. Po śniadaniu chciałam wrzucić naczynia do zmywarki i w końcu odpocząć, ale teściowa znów miała inne plany.

– Maszyna nam się wczoraj zepsuła, więc trzeba to umyć ręcznie – oświadczyła, podnosząc się z miejsca. – Ty się tym zajmij, a my z tatą idziemy na spacer. Kamil, chodź z nami, pomożesz ojcu z bramą po drodze.

– Jasne, mamo – odpowiedział mój mąż, nawet nie patrząc w moją stronę.

Zostałam sama przed zlewem pełnym brudnych naczyń. Poczułam rosnącą gulę w gardle. Miałam odpoczywać, a tymczasem pracowałam na pełnych obrotach.

Złote dziecko wkracza na scenę

Prawdziwy sprawdzian mojej cierpliwości nadszedł po południu, kiedy na podjazd zajechało sportowe auto siostry Kamila. Sylwia zawsze była traktowana w tym domu jak księżniczka. Studiowała za granicą, rzadko bywała w Polsce, więc każda jej wizyta przypominała narodowe święto. Kiedy tylko weszła do domu, teściowa zaczęła krążyć wokół niej jak satelita.

– Córeczko, jesteś na pewno głodna po drodze! – zachwycała się matka. – Zobacz, jak pięknie wyglądasz. Siadaj na tarasie, już ci coś szykujemy.

Oczywiście słowo szykujemy oznaczało, że to ja mam to zrobić. Zostałam natychmiast poinstruowana, aby przygotować wykwintny deser z owocami i bitą śmietaną, a do tego świeży sok z pomarańczy. Złapałam Kamila za ramię w korytarzu, z dala od uszu reszty rodziny.

– Kamil, co tu się dzieje? – zapytałam cichym, ale stanowczym głosem. – Miałam tu odpocząć. Tymczasem od rana sprzątam, gotuję i usługuję wszystkim, w tym twojej siostrze. Dlaczego nikt mi nie pomaga?

– Kochanie, nie przesadzaj – odpowiedział, wzruszając ramionami. – Przecież to tylko kilka drobnych rzeczy. Mama jest starsza, Sylwia rzadko przyjeżdża. Zrób ten deser, usiądziemy i będzie spokój. Nie rób scen, proszę.

Jego słowa zabolały mnie bardziej, niż mogłabym przypuszczać. Zamiast stanąć po mojej stronie i wyznaczyć granice, wolał uciec od problemu i zrzucić wszystko na moje barki. Czułam narastający gniew, ale zepchnęłam go głęboko do środka. Wróciłam do kuchni i bez słowa wycisnęłam pomarańcze.

Pelargonie, które przelały czarę goryczy

Sobotnie popołudnie miało być punktem kulminacyjnym relaksu. Zbliżała się pora obiadowa. Z okna kuchni miałam doskonały widok na ogród. Kamil, Sylwia i moi teściowie siedzieli na wygodnych meblach ogrodowych. Rozmawiali, śmiali się i cieszyli piękną pogodą. Wszyscy z wyjątkiem mnie. Ja właśnie kończyłam obierać dwa kilogramy ziemniaków na obiad, który teściowa kazała mi przypilnować. Nagle drzwi wejściowe otworzyły się z trzaskiem i do środka weszła matka Kamila. W rękach niosła wielki worek z ziemią ogrodową, a za nią teść niósł stertę plastikowych doniczek i sadzonki pelargonii.

– Świetnie, że już kończysz z ziemniakami – oznajmiła zadowolonym tonem. – Kupiłam rano te kwiaty i trzeba je koniecznie dzisiaj przesadzić, żeby zdobiły taras. Ja nie mogę się schylać przez moje plecy, a Kamil jest zajęty rozmową z siostrą. Przebierz się w coś gorszego, rozłóż folię na trawniku i weź się za sadzenie. Jak skończysz, akurat będzie czas na usmażenie mięsa.

Zamarłam. Spojrzałam na brudne od ziemi worki, a potem na teściową. W głowie huczało mi od niesprawiedliwości, która mnie otaczała.

– Proszę mnie posłuchać – zaczęłam, starając się opanować drżenie głosu. – Przyjechałam tutaj, żeby odpocząć. Od wczoraj nie usiadłam nawet na pięć minut. Gotuję, sprzątam, zmywam naczynia, przygotowuję desery dla Sylwii. Nie zamierzam teraz sadzić kwiatów w ziemi, a potem smażyć wam obiadu, podczas gdy wy wszyscy relaksujecie się w ogrodzie.

Teściowa spojrzała na mnie, jakbym nagle zaczęła mówić w obcym języku. Jej twarz stężała, a uśmiech zniknął bez śladu.

– Słucham? – zapytała lodowatym tonem. – W tym domu wszyscy sobie pomagają. Jesteś młodą osobą, trochę pracy ci nie zaszkodzi. Moja córka ciężko pracuje za granicą, musi odpocząć. A ty robisz z siebie ofiarę, bo prosi się ciebie o pomoc w rodzinie?

– Nie robię z siebie ofiary – odparłam, czując, jak ogarnia mnie dziwny spokój. – Po prostu nie jestem waszą pomocą domową. Jeśli kwiaty trzeba posadzić, proszę poprosić Kamila. On też jest młody i ma zdrowe plecy.

Zostawiłam ją w kuchni i wyszłam na taras. Wszyscy zamilkli na mój widok. Podeszłam bezpośrednio do męża.

– Ziemniaki są obrane. Pelargonie czekają na posadzenie. Ja idę się spakować – oznajmiłam na tyle głośno, by każdy usłyszał.

– Co ty wygadujesz? Jakie pakowanie? – Kamil zerwał się z leżaka z paniką w oczach.

– Takie, o jakim słyszysz. Miałam tu wypocząć po trudnym okresie w pracy. Zamiast tego zrobiono ze mnie kucharkę i ogrodniczkę. Nie stanąłeś w mojej obronie ani razu. Bawcie się dobrze we własnym gronie.

Ostatnie spojrzenie w lusterko wsteczne

Nie czekałam na jego reakcję. Poszłam prosto do pokoju na piętrze, wyciągnęłam z szafy moją torbę i zaczęłam wrzucać do niej swoje rzeczy. Ręce mi drżały z emocji, ale w sercu czułam ogromną ulgę. Kiedy schodziłam na dół, Kamil próbował mnie zatrzymać w korytarzu.

– Błagam cię, nie rób nam wstydu przed rodziną – syknął, chwytając mnie za ramię. – Zostań, pogadam z mamą, już nic nie będziesz musiała dzisiaj robić.

– Wstyd to ty powinieneś czuć, patrząc na to, jak pozwalałeś mnie traktować przez ostatnie dni – odpowiedziałam, stanowczo wyrywając ramię z jego uścisku. – Wrócisz do domu, jak skończysz sadzić kwiatki.

Wyszłam na zewnątrz, otworzyłam samochód i rzuciłam torbę na siedzenie pasażera. Odpaliłam silnik. Zanim wyjechałam za bramę, spojrzałam jeszcze raz w lusterko wsteczne. Teściowa stała na schodach z założonymi rękami, a Kamil patrzył bezradnie w moją stronę. Sylwia nawet nie podniosła się z leżaka.

Droga powrotna do pustego mieszkania w mieście zajęła mi niecałe dwie godziny. Kiedy przekroczyłam próg własnego domu, panowała w nim absolutna cisza. Zrzuciłam buty, zaparzyłam sobie ulubioną herbatę i w końcu usiadłam na kanapie, otwierając książkę, którą tak bardzo chciałam przeczytać. Nie tak wyobrażałam sobie ten długi weekend, ale ostatecznie odzyskałam to, co było dla mnie najważniejsze. Odzyskałam spokój i poczucie własnej godności, na które nikt na tamtym pięknym tarasie nie miał zamiaru zważać. Wiedziałam, że czeka mnie trudna rozmowa z mężem, gdy tylko wróci, ale po raz pierwszy od dawna byłam na nią całkowicie gotowa.

Kornelia, 32 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

