Myślałam, że robię to dla jej dobra. Byłam przekonana, że zmuszając ją do ślęczenia nad książkami, kupuję jej bilet do lepszego życia, którego sama nigdy nie miałam. Dopiero pusty pokój i otwarte na oścież okno uświadomiły mi, jak bardzo zagalopowałam się w swoim macierzyńskim perfekcjonizmie.

Matura była najważniejsza

Początek maja zawsze kojarzył mi się z zapachem kwitnących bzów, słońcem i beztroską. Jednak tego roku wiosna w naszym domu przypominała raczej oblężoną twierdzę niż sielankowy obrazek. Zuzia, moja jedyna córka, za kilka dni miała przystąpić do najważniejszych egzaminów w swoim dotychczasowym życiu. Matura zdominowała każdy aspekt naszej codzienności. Przestałyśmy rozmawiać o czymkolwiek innym. Śniadania upływały pod znakiem odpytywania z epok literackich, a kolacje kończyły się przypominaniem o wzorach matematycznych.

Mój mąż, Tomasz, starał się łagodzić sytuację, ale z powodu swojej pracy jako kierownik logistyki w dużej firmie transportowej, rzadko bywał w domu. Często zarywał noce, próbując dopiąć harmonogramy dostaw, co tylko potęgowało moje poczucie, że cały ciężar przygotowania Zuzi do dorosłości spoczywa wyłącznie na moich barkach. Sama nie miałam łatwego startu. W wieku osiemnastu lat zlekceważyłam naukę, oblałam egzaminy na wymarzoną architekturę i ostatecznie utknęłam w biurze rachunkowym, gdzie każdy dzień przypominał poprzedni. Obiecałam sobie, że moja córka nie popełni tego samego błędu. Musiała dostać się na dobre studia. Musiała mieć lepszy start.

– Daj jej trochę odetchnąć – powiedział Tomasz, nakładając kurtkę przed kolejnym wyjazdem do magazynu. – Zuzia to mądra dziewczyna. Zrobiła już wszystko, co mogła. Od jednego popołudnia odpoczynku nie zapomni całego materiału.

– Ty tego po prostu nie rozumiesz – odpowiedziałam, czując irytację narastającą w klatce piersiowej. – Konkurencja jest ogromna. Zobaczysz, jeszcze mi kiedyś podziękuje za to, że trzymam rękę na pulsie.

– Obyś tylko nie przycisnęła tej ręki za mocno – westchnął i zamknął za sobą drzwi.

Podeszłam do okna i patrzyłam, jak odjeżdża. Nie miał racji. Zuzia była rozkojarzona, często patrzyła w telefon, a jej notatki wydawały mi się napisane zbyt niedbale. Czułam, że jeśli teraz odpuszczę, cały jej wielomiesięczny wysiłek rozsypie się jak domek z kart.

Nie pozwoliłam córce iść na grilla

W sobotę rano pogoda była absolutnie zjawiskowa. Niebo było bezchmurne, a termometry wskazywały idealną temperaturę. W całej okolicy unosił się charakterystyczny zapach rozpalanych rusztów. Ludzie cieszyli się wolnym czasem, śmiali się w ogrodach, planowali rowerowe wycieczki. W naszym domu panowała jednak głucha cisza, przerywana jedynie szelestem przewracanych kartek.

Około południa Zuzia wyszła ze swojego pokoju. Miała podkrążone oczy, a jej włosy były niedbale spięte w kok. W dłoni trzymała telefon.

– Mamo, Oliwia i reszta klasy robią pożegnalnego grilla u niej w ogrodzie – zaczęła ostrożnie, unikając mojego wzroku. – To dosłownie dwie ulice stąd. Chciałabym tam pójść. Tylko na trzy godziny. Obiecuję, że wrócę o szesnastej i dokończę powtarzanie biologii.

– Wykluczone – odpowiedziałam natychmiast, nawet nie podnosząc wzroku znad prasowania. – Jaki grill? Jakie spotkania? Masz teraz ważniejsze sprawy na głowie.

– Ale ja już nie daję rady! – Jej głos zadrżał, a w oczach pojawiły się łzy. – Uczę się od świtu do nocy. Znam te notatki na pamięć. Potrzebuję po prostu wyjść do ludzi, przewietrzyć głowę!

– Głowę przewietrzysz sobie, jak już będzie po wszystkim – ucięłam stanowczo. – Zuzanna, nie dyskutuj ze mną. Zrozum, że robisz to dla swojej własnej przyszłości. Marsz do pokoju.

Córka patrzyła na mnie przez dłuższą chwilę z wyrazem twarzy, którego nie potrafiłam rozszyfrować. Był to dziwny miks smutku, rezygnacji i czegoś, co dopiero później zidentyfikowałam jako czysty żal. Bez słowa odwróciła się na pięcie i zamknęła za sobą drzwi do swojego pokoju. Słyszałam jeszcze, jak przekręca zamek. Pomyślałam wtedy, że to typowy następczy bunt i że niedługo jej przejdzie. Najważniejsze, że została w domu.

Myślałam, że się obraziła

Minęły dwie godziny. W domu panował całkowity spokój. Byłam z siebie dumna. Uważałam, że wykazałam się odpowiednią asertywnością, jakiej oczekuje się od odpowiedzialnego rodzica. Przygotowałam na tacy ulubione kanapki Zuzi z pomidorem i bazylią oraz zaparzyłam dzbanek melisy, żeby trochę ukoić jej nerwy.

Podeszłam do drzwi jej pokoju i zapukałam delikatnie.

– Zuziu, przyniosłam ci coś do jedzenia – powiedziałam cicho.

Brak odpowiedzi.

– Zuzia? Nie obrażaj się, kochanie. Zjedz coś, bo z pustym żołądkiem gorzej się myśli.

Nadal cisza. Pociągnęłam za klamkę, ale drzwi były zamknięte na klucz. Wtedy po raz pierwszy poczułam delikatny niepokój. Zuzia nigdy nie zamykała się od środka na tak długo. Zawsze po kłótni szybko jej przechodziło i wychodziła chociażby po szklankę wody.

– Zuzanna, otwórz te drzwi w tej chwili! – Mój głos stracił łagodność. – Nie zachowuj się jak dziecko!

Kiedy znowu odpowiedziała mi cisza, poczułam ucisk w żołądku. Pędem ruszyłam do szuflady w przedpokoju, gdzie trzymaliśmy zapasowe klucze do wszystkich pomieszczeń. Drżącymi rękami dopasowałam odpowiedni klucz, przekręciłam zamek i wpadłam do środka z tacą w rękach. Pokój był pusty.

Na biurku leżały równo ułożone notatki i zakreślacze. Ekran komputera był wygaszony. Jednak to, co sprawiło, że serce podeszło mi do gardła, znajdowało się na wprost mnie. Duże okno balkonowe, wychodzące na nasz niski taras na parterze, było otwarte na oścież. Wiosenny wiatr delikatnie poruszał jasnymi zasłonami. Zuzia uciekła. Wymknęła się z własnego domu jak intruz, ryzykując kłótnię i moje zaufanie, tylko po to, żeby spotkać się ze znajomymi.

Poczułam uderzenie gorąca. Gniew wymieszał się z poczuciem absolutnej zdrady. Jak mogła mi to zrobić? Po tym wszystkim, co dla niej poświęciłam? Po tych wszystkich godzinach, które spędziłam, pomagając jej w organizacji czasu? Zostawiłam tacę na łóżku i wybiegłam z domu. Wiedziałam doskonale, gdzie mieszka Oliwia. Miałam zamiar wpaść tam, wyciągnąć córkę z tego bezsensownego spotkania i uświadomić jej, jak bardzo mnie zawiodła.

Chciałam zrobić awanturę

Szłam szybkim krokiem, niemal biegiem. Moje myśli krążyły wokół kary, jaką powinnam jej wymierzyć. Chciałam zabrać jej telefon, odciąć od internetu, zrobić cokolwiek, co przywróciłoby jej rozsądek. Ulice były pełne spacerujących rodzin, a ja mijałam ich, niczym burzowa chmura gotowa do wyładowania.

Kiedy zbliżyłam się do posesji rodziców Oliwii, zwolniłam. Zza wysokiego, drewnianego ogrodzenia dobiegały odgłosy śmiechu i ciche dźwięki gitary klasycznej. Podeszłam bliżej i stanęłam przy furtce, ukryta za gęstym żywopłotem. Miałam doskonały widok na cały ogród.

Zobaczyłam ją. Zuzia siedziała na dużym kocu rozłożonym na trawie, otoczona grupą rówieśników. W dłoni trzymała papierowy kubek z lemoniadą, a na papierowym talerzyku obok leżał kawałek kiełbasy. Jeden z chłopców grał na gitarze jakąś spokojną melodię, a reszta cicho nuciła. Nie było tam żadnego szaleństwa, żadnej brawury. Była tylko grupa potwornie zmęczonych, zestresowanych młodych ludzi, którzy próbowali przez ułamek sekundy poczuć się znowu jak normalni nastolatkowie.

Wpatrywałam się w twarz mojej córki i nagle poczułam, jak złość wyparowuje ze mnie niczym powietrze z przebitego balonu. Zuzia śmiała się. Jej twarz była rozluźniona, ramiona nie były już napięte, a podkrążone oczy wydawały się mniej widoczne w promieniach popołudniowego słońca. Wyglądała pięknie. Wyglądała na szczęśliwą. A ja nagle uświadomiłam sobie, że nie widziałam tego uśmiechu od wielu miesięcy.

Uderzyło mnie to z siłą rozpędzonego pociągu. To nie ona robiła błąd. To ja zamieniłam jej życie w obóz przetrwania. Przerzuciłam na nią swoje własne niespełnione ambicje, swoje lęki przed porażką. Wymagałam od niej, by była maszyną do przyswajania wiedzy, zapominając, że jest przede wszystkim wrażliwym człowiekiem, który potrzebuje powietrza, słońca i obecności innych ludzi. Uciekła przez okno nie dlatego, że mnie nie szanowała, ale dlatego, że instynkt samozachowawczy kazał jej ratować resztki własnej psychiki przed matką, która zamknęła ją w złotej klatce perfekcjonizmu.

Musiałam ją przeprosić

Odeszłam od żywopłotu i oparłam się o murowany słupek ogrodzenia. Wyciągnęłam telefon, moje ręce nadal drżały, ale tym razem z zupełnie innego powodu. Napisałam krótką wiadomość: „Jestem przed furtką. Nie martw się, nie wchodzę do środka. Wyjdź na chwilę, proszę”.

Czekałam zaledwie minutę. Furtka skrzypnęła cicho i stanęła w niej Zuzia. Jej twarz była blada jak pergamin. Uśmiech, który widziałam jeszcze przed chwilą, zniknął bez śladu, zastąpiony przez czyste przerażenie. Wciągnęła głęboko powietrze, jakby przygotowywała się na cios.

– Mamo, ja przepraszam – zaczęła szybko, drżącym głosem. – Ja po prostu musiałam. Ja zapłacę za to, pouczę się w nocy, tylko proszę, nie rób tu awantury przy moich znajomych.

– Zuziu... – przerwałam jej cicho. Zrobiłam krok do przodu i po prostu ją przytuliłam.

Jej ciało było sztywne z napięcia. Czułam, jak bardzo jest spięta. Dopiero po kilku sekundach wypuściła powietrze i nieśmiało oddała uścisk.

– To ja przepraszam, córeczko – powiedziałam, czując łzy pod powiekami. – Przepraszam, że doprowadziłam cię do ostateczności. Przepraszam, że musiałaś uciekać z własnego domu, żeby poczuć się normalnie.

Odsunęła się nieznacznie i spojrzała na mnie szeroko otwartymi oczami, kompletnie zdezorientowana.

– Nie jesteś zła? – zapytała cicho.

– Byłam zła – przyznałam szczerze. – Ale potem zobaczyłam, jak się śmiejesz. Zrozumiałam, że ukradłam ci całą wiosnę. Egzaminy są ważne, ale twoje zdrowie i uśmiech są dla mnie najważniejsze na świecie. Nie chcę, żebyś była idealna. Chcę, żebyś była szczęśliwa.

Zuzia rozpłakała się na dobre. Stałyśmy tak na chodniku, przed cudzym domem, trzymając się za ręce. Powiedziała mi o tym, jak bardzo bała się mnie zawieść, jak paraliżował ją strach przed każdym próbnym testem i jak bardzo czuła się samotna w swoich obowiązkach. Słuchałam jej z pękającym sercem, wreszcie pozwalając jej mówić.

Dorota, 43 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

