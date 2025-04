Kiedy usłyszałam od męża, że chce sprzedać firmę i dom, żebyśmy byli szczęśliwi, uznałam to za żart. Cmoknęłam go w policzek i wesoło zapewniłam.

– Z tobą, choćby na koniec świata! Jeśli tylko będą tam mieli lód, szampana i truskawki!

– Ja nie żartuję. Maciek ma już siedem lat, a ja jeszcze nie byłem z nim na rybach.

– Na czym?

– Na rybach. Nie łowiłem z nim ryb.

– A po co?

– Jak to, po co? Żeby pogadać, pobyć jak ojciec z synem. Dobijam do pięćdziesiątki. Mam umrzeć na zawał? Spłacę kredyty, przeniesiemy się do mieszkania w bloku. Będzie łatwiej.

– Jak uważasz, misiu – udając beztroskę, nalałam sobie kolejną filiżankę kawy.

Od dziecka miałam jeden cel: być „bogaczką”!

Wiedziałam, że gdy Piotr wbije sobie coś do głowy, to nie odpuści. Pobraliśmy się wbrew naszym rodzinom, właśnie dlatego, że on wbił sobie mnie do głowy, a ja postanowiłam osiągnąć swój cel. Jasny i niezmącony. Od zawsze.

Przypomniało mi się, jak osiem lat temu spędzaliśmy pierwsze wspólne święta, tuż przed oświadczynami. Stałam z matką na tyłach już prawie mojego ogrodu, i w mocnych słowach (tak mocnych, że w jej oczach pojawiły się łzy) zabroniłam jej przytaczać durną anegdotkę, jak to w siódme urodziny, pyzata, z kucykami, zapytana przez ciekawską ciotkę, kim chciałabym być, wypaliłam: „Bogaczką!”.

Piętnaście lat później nie byłam pyzata, usta robiły wrażenie na każdym, a biust zawsze skupiał uwagę na dłużej niż zerknięcie. Do tego długie czarne włosy spinane w lśniący koński ogon sprawiały, że czułam się królową życia. No i przede wszystkim nogi. Są tak długie, że zjednują życzliwość każdego, na kim mi zależy.

A wtedy najbardziej zależało mi na Piotrze, siwiejącym, niezbyt przystojnym, nieskomplikowanym jak młotek, ale za to bardzo bogatym bufonie. Osiągnęłam cel i przez siedem lat żyłam tak, jak postanowiłam: bogato. Aż tu nagle Piotr dostrzegł upływ czasu i wbił sobie do głowy, że pieniądze szczęścia nie dają.

Po kilku dniach, paląc na tarasie papierosa za papierosem, doszłam do wniosku, że wybawieniem z kłopotów może być tylko Tomasz. Trochę młodszy od Piotra, właściciel kancelarii prawniczej, uzależniony od bogactwa. Ideał. Tyle że żonaty.

– Żaden kłopot – pstryknęłam niedopałkiem na trawnik.

Otworzyłam klapkę telefonu, wyszukałam numer i odgarniając włosy na bok, poczekałam na połączenie.

Już go miałam w garści!

Kawiarnia hotelowa jest dobrym miejscem na oficjalną rozmowę znajomych. Uśmiechnięci, przywitaliśmy się podając sobie dłonie. Usiadłam przy niskim, szklanym stoliku. On z boku. Po kilku grzecznościach, kiedy spytał, w czym może mi pomóc, wypaliłam:

– Chciałabym opublikować pamiętnik.

Uniósł brwi:

– Swój?

– Szok? No cóż! – zaśmiałam się.

– Samotna mężatka nie ma zbyt wielu obowiązków. Od dawna go piszę. Czas, coś z tym zrobić. Jest bardzo intymny… Muszę się jakoś prawnie zabezpieczyć. Nawet Piotr nie wie… A zresztą. Jego nie obchodzi, co ja robię…

Tomasz skupiony na mnie, nawet nie tknął kawy. Mówiłam coraz więcej i coraz ciszej o wątpliwościach i marzeniach. Ani razu nie wspominałam o niczym, co byłoby prawdą. Na koniec spytałam:

– Ja tak wciąż o sobie, a co u ciebie?

– Samotność… – westchnął.

Zadzwonił dwa dni później. Ten sam hotel, ten sam, ale zamiast uścisku dłoni – pocałunek w policzek i serdeczne, przyjacielskie przytulenie. Pozwolił sobie na drobny gest, wiosenny kwiatek.

– Skąd pierwiosnek jesienią?!

– To tajemnica.

– Umiem dochować tajemnicy, ale jeśli nie chcesz zdradzać, to nie namawiam.

Pół godziny później drzwi do jednego z hotelowych apartamentów zamknęły się za nami cicho… Spotykaliśmy się często, zachowując jedynie minimum ostrożności, ale małe były szanse, żeby ktoś nas nakrył.

– Jesteś moim światłem – powtarzał.

Czekałam na kolejne kroki

Po kilku tygodniach uznałam, że najwyższy czas, żeby powiedział więcej. Wracając spod prysznica, poskarżyłam się:

– Łączą nas tylko SMS-y i pokój hotelowy. Nie wiem, czy dłużej tak potrafię.

Nie wahał się:

– Co dzień marzę, żeby z tobą żyć.

Ujęłam w dłonie jego twarz, pocałowałam mocno, odważnie:

– Ja też nie potrafię już żyć bez ciebie. Powiedziałam Piotrowi, że chcę rozwodu.

Zaczął się jąkać:

– Tak się cieszę… Jesteś miłością z moich snów… Marta nie może wiedzieć, że zostawiam ją dla innej… Mamy wspólny majątek… Piotr wie, że coś nas łączy?

Kiedy zaprzeczyłam, odetchnął z ulgą.

– To dobrze. Rozumiesz, prawda?

„Gdy duża ryba połknie haczyk” – mawia Piotr – „to póki nie ma jej na brzegu, trzeba uważać, żeby się nie zerwała”.

Przez kolejne tygodnie ani razu nie spytałam Tomasza „co z twoim rozwodem?”. Wiedziałam, że to może go spłoszyć. Miałam inny plan. Po dwóch miesiącach, leżąc przy jego boku, wyszeptałam:

– Będziemy mieli dziecko.

– Proszę? – otworzył szeroko oczy. – Jesteś pewna?

– Głuptasie, tak, jestem pewna. Ktoś tu był nieostrożnym kotkiem – pogroziłam żartobliwie palcem. A potem dodałam:

– Pośpiesz się z tym rozwodem, nie da się tego ukrywać zbyt długo…

Lawina ruszyła zgodnie z planem

Piotr nie okazał mi wrogości, ale musiałam rozwieść się na jego warunkach. Miałam to w nosie. Bardziej zajmowało mnie, czy Tomasz wniesie sprawę o rozwód, jak obiecał. Byłam przygotowana. Gdyby się migał, jego żona natychmiast poznałaby prawdę z życzliwego anonimu. Kiedy odebrałam telefon od Tomasza, nie spodziewałam się, że usłyszę, jak duka:

– Mój rozwód jest nierealny... Zostałbym spłukany, bez środków do życia...

Rozłączyłam się i natychmiast zadzwoniłam do Marty. Nie było co bawić się w wariant „życzliwie donoszę”. Nie robiła wrażenia zaskoczonej.

– Rozumiem, że jesteś w trudnym położeniu, ale ja nie planuję zmian w swoim życiu. Nie jesteś pierwsza i pewnie nie ostatnia. Tomasz taki już jest.

To wszystko, co od niej nie usłyszałam. I co ja mam teraz zrobić? Muszę chyba jednak pogadać z Piotrem...

