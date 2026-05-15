Zawsze uważałam, że dom to przede wszystkim ludzie i zapachy, które wokół nich krążą. Dla mnie zapach miłości to aromat pieczonego mięsa z ziołami, świeżo parzonej kawy i ciasta z jabłkami, które zawsze znikało z blachy w mgnieniu oka, gdy moje dzieci były jeszcze małe. Od tygodnia żyłam tylko jedną myślą – zbliżał się Dzień Matki. Wiedziałam, że Kasia i Tomek wpadną. Zawsze wpadali. W tym roku postanowiłam jednak, że to nie będzie zwykły, niedzielny obiad. Chciałam przygotować prawdziwą ucztę, coś, co sprawi, że usiądziemy przy stole, zaczniemy wspominać i po prostu pobędziemy razem. Tak jak kiedyś, zanim dorosłość i codzienna gonitwa rozdzieliły nasze drogi.

Wszystko musi być perfekcyjne

Już w poniedziałek zaczęłam układać menu. Zeszyt z przepisami, ten stary, z pożółkłymi stronami, leżał na stole w kuchni przez kilka dni. Zdecydowałam się na moją popisową pieczeń ze śliwkami, domowe kopytka, trzy rodzaje sałatek, o które zawsze prosili, a na deser – wielopiętrowy tort malinowy. Wiedziałam, że to wszystko będzie kosztować. Kiedy poszłam na targ, by kupić najlepsze warzywa od zaufanych gospodarzy i świeże mięso, z przerażeniem patrzyłam, jak z mojego portfela znikają kolejne banknoty.

– Może jednak wystarczy prostszy deser? – pomyślałam głośno, licząc resztę pieniędzy w dłoni.

Ale zaraz potem przypomniałam sobie oczy Tomka, kiedy jadł mój tort pierwszy raz, i uśmiech Kasi, gdy prosiła o dokładkę kopytek.

– Nie, musi być tak, jak zawsze – powiedziałam sama do siebie, chowając portfel do torebki.

Wydałam prawie połowę mojej skromnej emerytury. Ale przecież to były moje dzieci. Czego się nie robi dla tych kilku chwil uśmiechu i zadowolenia na twarzach najbliższych? Przez trzy dni niemal nie wychodziłam z kuchni. Kroiłam, mieszałam, piekłam i dusiłam. Nogi odmawiały mi posłuszeństwa, a kręgosłup przypominał o upływających latach, ale serce rosło. Wyobrażałam sobie, jak usiądziemy przy dużym stole w salonie.

– Wszystko musi być perfekcyjne, Grażyna – mruczałam pod nosem, wyciągając z szafy odświętny, biały obrus.

Wypolerowałam sztućce i wyjęłam porcelanową zastawę. Dom pachniał tak pięknie, że aż trudno było powstrzymać uśmiech. Byłam gotowa.

Radosne oczekiwanie przy oknie

Niedzielny poranek powitał mnie słońcem. Wstałam wcześnie, by przygotować ostatnie szlify. Tort chłodził się w lodówce, pieczeń dochodziła w piekarniku, a ja ubrałam moją ulubioną, kwiecistą sukienkę. Zaparzyłam sobie herbatę i usiadłam w fotelu przy oknie, wypatrując znajomych samochodów. Zawsze tak robiłam. To był mój mały rytuał. Patrzyłam na ulicę i zgadywałam, kto przyjedzie pierwszy. Czy Kasia ze swoim wiecznym pośpiechem, czy Tomek, który zawsze lubił się spóźnić kilka minut.

– Pewnie znowu Kasia będzie pierwsza – szepnęłam do siebie z uśmiechem, patrząc na zegar.

O dwunastej stół był już w pełni nakryty. Półmiski lśniły, serwetki były ułożone w idealne trójkąty. Wszystko wyglądało jak z obrazka. Usłyszałam dźwięk dzwonka. Podeszłam do drzwi z szerokim uśmiechem i otworzyłam je szeroko. Na progu stali oboje. Kasia i Tomek. Byli tacy piękni, tacy roześmiani. W ich rękach jednak, zamiast kwiatów czy drobnych upominków, dostrzegłam coś dziwnego. Duże, materiałowe torby, z których wystawały plastikowe pojemniki.

– Cześć mamo! Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Matki! – zawołała Kasia, rzucając mi się na szyję i dając szybki całus w policzek.

– Najlepszego, mamuś! – zawtórował Tomek, wchodząc do przedpokoju i odstawiając torby na podłogę.

– Ojej, a co wy tam niesiecie? – zapytałam z niepewnym uśmiechem, spoglądając na ich torby.

– Aaa, to tylko takie drobiazgi... – Kasia uciekła wzrokiem. – Za chwilę ci wszystko wyjaśnimy.

Trzy minuty, które zburzyły mój świat

Zanim zdążyłam odpowiedzieć, zaprosić ich do środka, do salonu, Kasia już zaczęła mówić, zdejmując buty tylko do połowy, byle tylko nie wchodzić na dywan.

– Mamo, strasznie cię przepraszamy, ale mamy potworny młyn. Obiecaliśmy znajomym, że wpadniemy na grilla za miasto. Wiesz, pogoda jest piękna, wszyscy się zjeżdżają. Nie możemy tam nie pojechać.

– Ale... jak to? – wydukałam, czując, jak gardło mi się zaciska. – Przecież przygotowałam obiad. Zrobiłam pieczeń. Tę, którą tak lubicie. I tort...

– Wiemy, mamo, wiemy! I strasznie się cieszymy! – przerwał mi Tomek, wchodząc prosto do kuchni. – Właśnie dlatego wzięliśmy pojemniki. Pomyśleliśmy, że skoro i tak nagotowałaś, to weźmiemy to jedzenie ze sobą na tego grilla. Wszyscy znajomi zawsze chwalą twoją kuchnię. Będą zachwyceni!

– Chcieliśmy cię nawet wcześniej uprzedzić, ale... no wiesz, zabiegani jesteśmy ostatnio – dodała Kasia, podchodząc do stołu i rozglądając się po salonie.

– To może chociaż usiądziecie na chwilę, wypijecie herbatę? – zapytałam cicho, próbując ukryć drżenie głosu.

– Mamuś, naprawdę nie mamy czasu. Jesteśmy już spóźnieni, a przed nami godzina drogi – odpowiedziała Kasia w biegu, pakując połowę tortu do kwadratowego pudełka. – Zdzwonimy się w tygodniu, dobrze? Może wpadniesz do nas na kawę w jakiś weekend.

– Przynajmniej spróbujcie tego tortu, jeszcze ciepły – powiedziałam, wyjmując talerzyk.

– Kochana, naprawdę musimy już lecieć. – Tomek tylko machnął ręką, wrzucając porcje sałatki do pojemnika. – Ale na pewno zjemy wszystko!

– A może zostawić ci trochę pieczeni? – zapytała Kasia, uśmiechając się, jakby nie widziała mojej rozpaczy.

– Nie… dziękuję, to wszystko dla was – odpowiedziałam cicho, obserwując, jak pakują kolejne porcje.

Zostałam z górą brudnych naczyń

Wszystko działo się tak szybko. Biegali po mojej kuchni, śmiali się, przerzucali jedzenie z półmisków do swoich pojemników.

– Tomek, weź jeszcze te kopytka, bo zaraz zabraknie miejsca – rzuciła Kasia, szukając większej miski w szafce.

– O, i tort! – dodał Tomek. – Mama, wiesz, że znajomi mnie wypytują o ten przepis. Może im powiesz kiedyś, jak to robisz?

– Może kiedyś… – odpowiedziałam, próbując się uśmiechnąć.

Zniknęła pieczeń, zniknęły sałatki, zniknęło ciasto. Moja lodówka, jeszcze rano pękająca w szwach, teraz świeciła pustkami. Zostały tylko resztki, których nie dało się ładnie zapakować. Nie minęło nawet piętnaście minut, odkąd zadzwonili do drzwi. Byli już w przedpokoju, zapięci, z ciężkimi torbami pełnymi mojego wysiłku, moich pieniędzy i mojej miłości.

– Dzięki, mamo! Jesteś wielka! Uratowałaś nam imprezę! – rzucił Tomek, posyłając mi uśmiech. – Pa!

– Pa, mamo! Oddzwonię jutro! – dodała Kasia, znikając za drzwiami.

Po co to wszystko

Drzwi zamknęły się z cichym trzaskiem. Zostałam sama w przedpokoju. W domu panowała nagle nienaturalna cisza. Cisza, która dzwoniła w uszach i sprawiała fizyczny ból. Wolnym krokiem podeszłam do salonu. Stół nadal był pięknie nakryty. Czyste, lśniące talerze, nieskalane sztućce, nietknięte serwetki. Wszystko czekało na gości, którzy nigdy nie mieli zamiaru przy nim usiąść. Poszłam do kuchni. Na blatach piętrzyły się brudne garnki, patelnie, blachy po cieście. Zlew był pełen naczyń z przygotowań.

– Po co to wszystko… – powiedziałam do siebie, patrząc na pustą lodówkę.

Światło oświetliło puste półki. Pół mojej emerytury, cały tydzień starań, całe moje serce – wszystko to zostało spakowane w plastik i wywiezione na imprezę do obcych ludzi. Usiadłam na krześle w kuchni i spojrzałam na ten bałagan. Nigdy w życiu nie czułam się tak bardzo wykorzystana. Moje własne dzieci potraktowały mnie jak darmowy catering. Nie zależało im na moim towarzystwie, na rozmowie, na tym, żeby spędzić ze mną ten jeden, wyjątkowy dzień.

Zależało im tylko na jedzeniu, które mogły zabrać i zaimponować znajomym. Siedziałam tam do wieczora, patrząc, jak słońce chowa się za horyzontem, a w mojej kuchni zapada mrok. Nie miałam siły sprzątać. Nie miałam siły płakać. Czułam tylko dojmującą, lodowatą pustkę. Pustkę, której nie dało się wypełnić żadnymi wspomnieniami z przeszłości.

Grażyna, 66 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

