Przez większość swojego życia wierzyłem, że ojcem jest się po to, aby dawać. Dawać czas, dawać miłość, a gdy tego zabraknie – dawać wsparcie materialne. Mój dom zawsze był ostoją dla mojej córki, Magdy. Kiedy była mała, starałem się, aby niczego jej nie brakowało. Pracowałem na dwa etaty, by mogła mieć najpiękniejsze lalki, wyjeżdżać na najlepsze obozy i nosić ubrania, o których inne dzieci mogły tylko pomarzyć. Z perspektywy czasu widzę, że to był mój największy błąd. Przyzwyczaiłem ją do tego, że jestem instytucją, która nigdy nie odmawia. Zamiast budować relację opartą na szacunku i wdzięczności, zbudowałem fundament pod moje własne, późniejsze rozczarowanie.

Zawsze pomagałem córce

Moja żona, Hania, zawsze mnie ostrzegała. Mówiła, że psujemy dziewczynę, że nie uczymy jej szacunku do pracy. Zbywałem to milczeniem lub machnięciem ręki. W końcu jedynaczka to jedynaczka, prawda? Chciałem, by jej życie było łatwiejsze niż moje. Niestety, ułatwianie życia przerodziło się w całkowite finansowanie jej dorosłości. Kiedy wyszła za mąż, pomogłem przy zakupie mieszkania. Kiedy zmieniła samochód na nowszy, dołożyłem lwią część kwoty. Potem przyszły na świat moje wspaniałe wnuki – sześcioletni Kuba i ośmioletnia Zosia. Cudowne dzieci, które kocham nad życie. Jednak z każdym rokiem zauważałem, że moje spotkania z córką i wnukami stają się coraz bardziej transakcyjne.

Wizyty Magdy zazwyczaj rozpoczynały się od opowieści o tym, jak bardzo jest zmęczona, jak wysokie są rachunki, jak znajomi jeżdżą na zagraniczne wycieczki, a ona musi oszczędzać. To był zawsze wstęp do prośby. Nigdy nie nazywała tego pożyczką, po prostu stwierdzała fakt, że potrzebuje pieniędzy, a ja, jak posłuszny bankomat, wydawałem gotówkę lub robiłem przelew. Jej długi rosły, a moje oszczędności topniały w zastraszającym tempie. Nie mówiłem jej, że moje konto powoli świeci pustkami. Wstydziłem się przyznać, że stary ojciec nie ma już z czego dawać.

Ta prośba była bezczelna

Zbliżał się Dzień Dziecka. Zazwyczaj kupowałem wnukom coś ładnego – klocki, książki, może jakiś ładny element garderoby. W tym roku jednak Magda postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce, zanim zdążyłem cokolwiek zaplanować. Siedziałem w fotelu, pijąc popołudniową herbatę, kiedy mój telefon zapiszczał. To była wiadomość od niej.

– Tato, w tym roku mam prośbę. Dzieci najbardziej ucieszą się z koperty z pieniędzmi. Każde ma już swoje marzenia, a tak będą mogły same wybrać, na co wydać. Kwoty Ci napisałam – napisała bez cienia wahania. – Tylko nie dawaj zbyt mało, bo wiesz, dzieci mają już swoje oczekiwania. Podsyłam, ile powinno być w każdej kopercie.

Otworzyłem wiadomość i zamarłem. Zamiast propozycji drobnych upominków, zobaczyłem dokładnie rozpisane kwoty – niemałe sumy pieniędzy dla każdego z wnuków. Zsumowałem to w pamięci i zamarłem. To nie była prośba, to było żądanie. Żądanie od człowieka, który przez jej własne nieodpowiedzialne decyzje finansowe nie miał już odłożonej ani złotówki.

Poczułem dławiący ucisk w gardle. Nie z powodu braku pieniędzy, ale z powodu potwornej bezczelności. Przez lata spłacałem jej kredyty, regulowałem zaległości, żeby nie straciła twarzy przed mężem i znajomymi. Moje własne oszczędności życia wyparowały na pokrycie jej długów, o których nikomu nie wspominała. A teraz, bez cienia wstydu, wysyła mi listę życzeń, jakbym był Świętym Mikołajem z nieograniczonym budżetem.

Postanowiłem, że tym razem będzie inaczej. Tym razem zafunduję im lekcję, której Magda nigdy ode mnie nie otrzymała. Lekcję wartości pieniądza i ciężkiej pracy.

Chciałem dać im lekcję

Zamiast do banku po gotówkę, pojechałem do centrum ogrodniczego. Mój ogród potrzebował wiosennych porządków, a ja potrzebowałem pomocników. Kupiłem dwie małe, ale solidne łopaty, parę dziecięcych rękawic roboczych i dwie pary kolorowych grabi. Wydałem na to ułamek tego, co Magda zażyczyła sobie w wiadomości. Plan był prosty: dzieci przyjadą, spędzimy razem czas na świeżym powietrzu, nauczą się, że praca w ogrodzie może być zabawą, a po wykonanej pracy dostaną kieszonkowe. Niewielkie, ale zarobione własnymi rękami. Chciałem, żeby zrozumiały, że na wszystko trzeba zapracować.

Czekałem na nich w sobotni poranek. Przygotowałem narzędzia na trawniku, opierając je o pień starej jabłoni. Słońce świeciło przyjemnie, a ptaki śpiewały, tworząc sielską atmosferę. Wkrótce usłyszałem warkot silnika. Samochód Magdy z piskiem opon zatrzymał się na moim podjeździe. Wysiadła z niego, ubrana w elegancką sukienkę, trzymając w ręku telefon, jakby był przedłużeniem jej ramienia. Dzieciaki wybiegły z auta, kierując się prosto do mnie.

– Dziadku, dziadku! Co nam kupiłeś? – zawołał Kuba, podskakując w miejscu z ekscytacji.

Zosia stanęła obok niego, patrząc na mnie wyczekująco. Magda podeszła wolnym krokiem, lustrując otoczenie. Jej wzrok zatrzymał się na narzędziach opartych o drzewo. Jej uśmiech zniknął szybciej, niż się pojawił.

– Co to ma być, tato? – zapytała, krzyżując ramiona na piersi.

– To są, moje drogie dzieci, wasze dzisiejsze prezenty – powiedziałem ciepło, wskazując na grabie i łopaty. – Pomożecie dziadkowi uporządkować grządki, a potem za waszą ciężką pracę dostaniecie nagrodę. Pieniążki, które będziecie mogli wydać na co tylko zechcecie.

Dzieci spojrzały na narzędzia, potem na mnie. Nie wyglądały na zawiedzione, raczej na zaintrygowane. Zosia nawet zrobiła krok w stronę różowych rękawiczek.

– Ale super, będziemy kopać dziury! – ucieszył się Kuba.

Córka była oburzona

Niestety, reakcja Magdy była zupełnie inna. Jej twarz poczerwieniała, a oczy zwęziły się w szparki. Zrobiła krok w moją stronę, wyraźnie ignorując fakt, że dzieci są tuż obok.

– Czy ty sobie ze mnie żartujesz? – syknęła przez zaciśnięte zęby. – Wysłałam ci wyraźną prośbę. Miałeś dać dzieciom porządne koperty z pieniędzmi. Co to za cyrk z jakimiś łopatami?

– Magdo, uspokój się – odparłem spokojnie, choć w środku wszystko we mnie drżało. – Dzieci muszą poznać wartość pracy. Nie mogę im w nieskończoność dawać pieniędzy tylko dlatego, że ty tego chcesz.

– Wartość pracy?! – podniosła głos, a dzieci zdezorientowane cofnęły się o krok. – Jesteś po prostu skąpcem! Żałujesz własnym wnukom nawet koperty z pieniędzmi! Masz pełno pieniędzy, siedzisz na nich w tym swoim wielkim domu, a nam skąpisz na każdy drobiazg!

Te słowa uderzyły mnie jak obuchem w głowę. Pełno pieniędzy? Przecież to przez nią nie miałem już nic. Przez jej długi, jej niespłacone pożyczki, jej bezmyślne życie ponad stan.

– Nie krzycz przy dzieciach – powiedziałem twardo. – I nie mów mi o skąpstwie, biorąc pod uwagę, ile kosztowało mnie utrzymywanie twojego stylu życia przez ostatnie pięć lat.

Magda zesztywniała. Spojrzała na dzieci, potem znowu na mnie. Jej twarz wykrzywił grymas, którego nigdy wcześniej u niej nie widziałem. To nie był gniew urażonej dumy. To była panika mieszająca się z czystą nienawiścią.

– Wsiadać do samochodu. Już! – krzyknęła do Kuby i Zosi, szarpiąc chłopca za ramię.

– Ale mamo, chcieliśmy pokopać... – zaczął Kuba, ze łzami w oczach.

– Powiedziałam, do samochodu! Dziadek nie ma dzisiaj dla was czasu ani serca.

Nie będę dawał kasy

Patrzyłem, jak brutalnie pakuje dzieci na tylne siedzenie. Gdy trzasnęła drzwiami, odwróciła się do mnie po raz ostatni. Podeszła blisko, tak blisko, że czułem zapach jej drogich perfum, kupionych zapewne za pieniądze, których nie miała.

– Wiesz, co mi narobiłeś? – wycedziła cicho, patrząc mi prosto w oczy z taką wrogością, że aż cofnąłem się o krok. – Obiecałam Kaśce z sąsiedztwa, że dzieci dostaną duże pieniądze na Dzień Dziecka. Wszyscy znajomi wiedzieli, że im to dasz. Wystawiłeś mnie na pośmiewisko. Nigdy ci tego nie wybaczę.

Zanim zdążyłem cokolwiek odpowiedzieć, odwróciła się na pięcie, wsiadła do auta i odjechała z piskiem opon, zostawiając mnie samego na podjeździe.

Stojąc tam w ciszy, obok kolorowych grabi i dziecięcych rękawiczek, zrozumiałem wszystko. Jej gniew nie miał nic wspólnego z rozczarowaniem dzieci. Dzieci były gotowe na zabawę w błocie. Jej wściekłość wynikała z tego, że zburzyłem jej misternie budowany wizerunek bogatej i wpływowej matki. Obiecała te rzeczy znajomym, licząc na moje pieniądze. Pieniądze, których od dawna już nie było, bo po cichu oddawałem je na spłatę jej ukrytych zobowiązań.

Zrozumiałem, że dla niej nigdy nie byłem ojcem. Byłem tylko narzędziem do podtrzymywania jej iluzji. Darmowym bankomatem, który właśnie ogłosił awarię. Było mi potwornie smutno, ale jednocześnie, po raz pierwszy od bardzo dawna, poczułem dziwną ulgę. Skończyłem z udawaniem. Zostałem z niczym na koncie, ale w końcu odzyskałem szacunek do samego siebie. Teraz muszę tylko znaleźć sposób, by odbudować relację z wnukami, bez udziału ich toksycznej matki.

Janusz, 68 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

