Jestem babcią trójki wnuków. Wszyscy myślę, że pewnie kocham nad życie te moje skarby, że piekę dla nich ciasteczka i z rozrzewnieniem czekam na ich wizyty. Cóż, kiedyś rzeczywiście tak było. Ale w tym roku, w Dzień Babci, nie zostałam w domu z miską galaretek i czekaniem na laurki. Spakowałam walizkę i wyjechałam do spa. Tak, właśnie tak. Wolałam święty spokój niż wizytę wrzeszczących wnuków.

Zawsze zakładali, że się ucieszę. Że będę wdzięczna, że „o mnie pamiętają”, a tak naprawdę – że znów mogą podrzucić dzieci na kilka godzin. Bo przecież babcia to nie człowiek, to instytucja. Darmowa opiekunka, kucharka, sprzątaczka i jeszcze zawsze uśmiechnięta. A ja... ja już nie chcę. Mam dość. Mam dość bałaganu, wrzasków, i tego, że moje potrzeby zawsze są na końcu.

W tym roku postanowiłam inaczej. Zarezerwowałam pobyt, nie powiedziałam nikomu. Tylko Wanda, moja przyjaciółka, wiedziała. Gdy usłyszała, że „uciekam”, powiedziała:

– Halina, brawo. Wreszcie robisz coś dla siebie.

Córka miała pretensje

Pierwszy raz od lat obudziłam się w ciszy. Żadnego „babciu, siku!”, żadnych stóp tupiących po parkiecie. Cisza, ciepła kołdra i zapach eukaliptusu z hotelowego dyfuzora. Uśmiechnęłam się sama do siebie. A potem zaparzyłam kawę, siadłam w szlafroku na fotelu i patrzyłam przez okno na drzewa przysypane śniegiem. I wtedy zadzwonił telefon.

– Mamo, gdzie jesteś?! – Anka była wyraźnie zdenerwowana. – Stoję z dziećmi pod twoimi drzwiami!

Zawahałam się tylko przez sekundę.

– Wyjechałam. Jestem w spa. Chciałam odpocząć.

– W Dzień Babci?! – zgrzytnęła przez zęby. – Serio, mamo? Przecież to twoje święto!

– Właśnie dlatego. Chciałam spędzić ten dzień inaczej. Bez hałasu, bez bałaganu, bez „babciu, trzymaj”. Po prostu... po swojemu.

Po drugiej stronie zapadła cisza. A potem:

– Dzieci się rozpłakały. Miały laurki. Myślałam, że się ucieszysz.

– Cieszyłabym się, gdyby chodziło o laurki. Ale ty mnie nie odwiedzasz. Tylko zawsze przychodzisz po coś.

– To nie fair, mamo – syknęła. – Wyjechałaś, nie mówiąc nikomu. Nie tak się robi.

– A może właśnie tak? – zapytałam cicho.

Rozłączyła się. A ja siedziałam w ciszy, z kubkiem kawy. Serce biło mi szybciej. Miałam ochotę zadzwonić, przeprosić... Ale nie zrobiłam tego. Nie tym razem. Bo w tej ciszy, choć bolała, było też coś kojącego. Może pierwszy krok zawsze musi być niewygodny?

Nie chciałam być tylko babcią

Minęło zaledwie pół godziny od rozmowy z Anką, kiedy zadzwonił Paweł. Mój syn. Odbierając, miałam nadzieję, że choć on zrozumie.

– Mamo, co się dzieje? Anka dzwoniła, mówi, że uciekłaś do jakiegoś spa?

– Nie uciekłam. Wyjechałam. Sama. Na kilka dni.

– Bez słowa?

– Bez tłumaczenia się. Bo nie chciałam, żebyście znowu mówili: „mamo, ale tylko na chwilkę”. A ja potem znów zostaję z trójką dzieci i torbą prania.

Paweł westchnął. Taki jego znak rozdrażnienia.

– No nie wiem... To do ciebie niepodobne. Jesteś zawsze taka… no, babcia z krwi i kości. A teraz jakieś ekscesy?

– Ekscesy?! – parsknęłam. – Czy odpoczynek to eksces?

– No nie wiem, mamo… Starzejesz się i dziwaczejesz – rzucił pół żartem, pół serio.

Zabolało. Ale nie dałam się wciągnąć.

– Paweł, nie jestem nianią. Nie jestem meblem, który stoi i czeka. Chcę być też kobietą i zrobić coś dla siebie.

– Zawsze byłaś babcią z prawdziwego zdarzenia – odparł chłodno.

– A ja już nie chcę być tylko babcią.

Nie odpowiedział. Rozłączył się bez słowa. Bolało. Chciałam wyjść na spacer, ale nogi jakby ważyły więcej. Poszłam więc na masaż. W gabinecie było cicho, pachniało lawendą. Ale nawet ciepłe dłonie masażystki nie były w stanie rozluźnić tego supełka, który we mnie narósł. A jednak – nie wróciłam. Bo ten wyjazd był moim wyborem. A może nawet – ratunkiem.

Nie tylko jak tak się czułam

Wieczorem telefon znów zabrzęczał. Tym razem SMS. Od Zosi – mojej najstarszej wnuczki. Krótkie:

„Babciu, tęsknię. Mama mówi, że jesteś zła. Jesteś?”

Poczułam, jak ściska mnie w gardle. Nie. Nie byłam zła. Byłam... zmęczona. I smutna. I zbyt długo milcząca. Ale jak to wytłumaczyć dziewięciolatce, która zna mnie tylko jako tę, która zawsze była?

Nie odpisałam od razu. Poszłam na spacer. Noc była cicha i gwiaździsta. I wtedy, jakby znikąd, usłyszałam:

– Też pani uciekła? – starsza kobieta, może trochę młodsza ode mnie, siedziała na ławce w płaszczu, owinięta szalem po uszy.

Uśmiechnęłam się słabo.

– Może bardziej się schowałam.

– Dzieci? Wnuki? – zapytała bez ogródek.

Kiwnęłam głową.

– Zawsze byłam „mamą”, potem „babcią”, a ostatnio... tylko opiekunką. Aż w końcu przestałam się widzieć w tym wszystkim.

Kobieta przytaknęła.

– Też przez to przechodziłam. Ale wie pani, co mnie uratowało?

– Co?

– Kiedy zrozumiałam, że moje życie też jest ważne. Że miłość nie musi znaczyć poświęcenia. I że nikt nie odda mi straconego czasu.

Siedziałyśmy chwilę w milczeniu.

– Jak pani ma na imię? – zapytałam.

– Irena. A pani?

– Halina.

– No to, Halino... zaczynajmy być sobą, co?

Uśmiechnęłam się pierwszy raz tego dnia szczerze. Po powrocie do pokoju odpisałam Zosi:

„Nie jestem zła. Trochę odpoczywam, ale bardzo cię kocham.”

Córka żądała wyjaśnień

Wróciłam kilka dni później. Na klatce schodowej pachniało zupą koperkową od sąsiadki spod czwórki, a moja wycieraczka była zawalona ulotkami. W mieszkaniu panowała cisza i porządek – tak inna od tego, co zostawiają po sobie dzieci. Zanim zdążyłam się przebrać, usłyszałam pukanie.

– Możemy porozmawiać? – zapytała córka chłodno, niemal służbowo.

Wpuściłam ją do kuchni. Usiadła sztywno przy stole, jakby przyszła na dywanik.

– Dzieci były zawiedzione – zaczęła. – Nie mogły zrozumieć, czemu babcia ich nie chciała.

– A czy ty mogłaś zrozumieć, że babcia też czasem nie chce? – zapytałam spokojnie.

– Ale to był Dzień Babci! Zawsze byliśmy razem.

– Zawsze... ale czy kiedykolwiek zapytałaś, czy ja chcę być „zawsze”? Czy to zawsze musi oznaczać, że jestem gotowa, dyspozycyjna, uśmiechnięta?

Anka spuściła wzrok.

– Myślałam, że cię to cieszy.

– Cieszyło. Ale też męczyło. Tylko nikt nie chciał tego zauważyć.

– Wiesz, że cię kochamy – powiedziała ciszej.

– Ale czy szanujecie?

To pytanie zawisło między nami jak dym. Anka milczała. A ja pierwszy raz poczułam, że nie muszę się tłumaczyć z tego, że chcę inaczej. Może coś w tej rozmowie pękło. Może już nic nie będzie tak samo. Ale może... w końcu będzie prawdziwie.

Wnuczka sama przyjechała

W czwartek po południu ktoś zapukał do drzwi. Spodziewałam się listonosza albo sąsiadki, ale za progiem stała Zosia. Sama.

– Mama wie, że przyszłaś? – zapytałam zaskoczona.

– No... tak. Trochę. Pwiedziałam, że wychodzę. I wyszłam.

Weszła do środka, ściągnęła buty, powiesiła kurtkę. Robiła to tak naturalnie, jakby przez ten weekend nie zniknęło między nami coś ważnego.

– Babciu, dlaczego wyjechałaś?

Usiadłam obok niej na kanapie.

– Bo chciałam odpocząć. Tak po prostu.

Zosia spojrzała na mnie uważnie.

– Ale ty zawsze jesteś dla nas.

– I zawsze będę – uśmiechnęłam się smutno. – Ale nie mogę być tylko dla was. Rozumiesz?

– Chyba tak. Trochę. – Zawahała się. – Mama była zła. Tata powiedział, że się dziwnie zachowujesz.

– Czasem dorośli nie rozumieją, że babcia to też człowiek. Nie tylko pomoc domowa w ciepłym sweterku.

Zosia zachichotała. A potem zrobiła coś, czego się nie spodziewałam. Położyła mi głowę na ramieniu.

– Ja się cieszę, że odpoczęłaś. Chciałam tylko wiedzieć, że nadal jesteś moją babcią.

Pocałowałam ją w czoło.

– I zawsze będę. Ale teraz... z własnymi granicami.

I chyba właśnie wtedy poczułam, że coś się we mnie odblokowało. Może to była ulga. Może początek nowego rozdziału.

