Lotniska pachniały dla mnie kawą i obietnicą ciszy. W domu czekał na mnie porządek: te same kubki w szafce, ten sam mąż przy tym samym stole i rozmowy, które kończyły się szybciej, niż się zaczynały. Delegacje były jak przerwa między jednym a drugim oddechem. Wmawiałam sobie, że to wystarczy. Że nie potrzebuję niczego więcej niż stabilności. A jednak coraz częściej łapałam się na tym, że chcę, by ktoś spojrzał na mnie tak, jakby widział mnie po raz pierwszy.

Wmawiałam sobie, że to nic takiego

Tomasza poznałam w sali konferencyjnej z widokiem na Motławę. Siedział dwa miejsca ode mnie, notował coś drobnym pismem i co chwilę zadawał pytania, które zmuszały prowadzącego do zastanowienia. Pomyślałam, że jest inteligentny. A potem, podczas przerwy, podał mi kubek z herbatą, który wzięłam przez roztargnienie z niewłaściwej tacy.

– To chyba twoje – powiedział z lekkim uśmiechem. – Z cytryną, bez cukru.

To mnie zaskoczyło. Nie byłam przyzwyczajona, że ktoś zauważa takie rzeczy.

– Dziękuję. Mało kto zwraca uwagę na takie szczegóły.

– Ja muszę. W domu czeka na mnie siedmiolatka. Gdybym zapomniał, że nie lubi pianek w kakao, byłbym skończony – zażartował.

Tak dowiedziałam się o Lenie. O żonie mówił ciszej. „Nie ma jej z nami od trzech lat” – rzucił, patrząc gdzieś obok mnie. Nie dopytywałam, ale coś w jego głosie sprawiło, że chciałam zostać chwilę dłużej. Kolacja po szkoleniu miała być formalnością. Siedzieliśmy naprzeciwko siebie przy małym stoliku. Rozmawialiśmy o pracy, o podróżach, o tym, jak trudno znaleźć równowagę między obowiązkami a życiem prywatnym.

– A twój mąż? – zapytał w pewnym momencie.

– Paweł jest spokojny. – Zawahałam się. – Bardzo poukładany.

– To dobrze.

Skinęłam głową, choć nie byłam pewna, czy to „dobrze” brzmiało w mojej głowie tak samo jak w jego. Zaczęliśmy spotykać się po szkoleniach. Spacerowaliśmy nad rzeką, przeciągaliśmy rozmowy do późna. Kiedy pewnego wieczoru dotknął mojej dłoni, udając, że poprawia mi bransoletkę, nie cofnęłam ręki. Serce biło mi szybciej, a jednocześnie wmawiałam sobie, że to nic takiego.

– Justyna, dawno nie rozmawiało mi się z kimś tak… swobodnie – powiedział cicho.

– To tylko delegacja – odpowiedziałam, jakbym chciała uspokoić przede wszystkim siebie.

W Warszawie Paweł czekał z kolacją. Siedzieliśmy naprzeciwko siebie w kuchni.

– Jak było? – zapytał.

– Intensywnie. Dużo pracy.

– Tęskniłem.

Podniosłam wzrok znad talerza. W jego oczach było coś, czego nie umiałam nazwać. Może prośba.

– Wróciłam przecież – odparłam z uśmiechem, który samą mnie zdziwił swoją sztucznością.

Zaczęłam planować kolejne wyjazdy. Sprawdzałam harmonogramy szkoleń, proponowałam swoją obecność tam, gdzie wiedziałam, że będzie Tomasz. Tłumaczyłam sobie, że nikogo nie krzywdzę. Że to kilka wieczorów rozmów, trochę ciepła, którego brakowało mi w domu. A jednak, gdy Paweł któregoś dnia powiedział:

– Ostatnio jesteś myślami gdzie indziej, nawet kiedy siedzisz obok mnie.

Zareagowałam zbyt ostro.

– Przesadzasz. Mam dużo na głowie.

Widziałam, jak zamknął się w sobie. I zamiast poczuć skruchę, pomyślałam tylko o tym, że za tydzień znów będę w Gdańsku.

Czułam, że przekraczam granicę

To miała być tylko kawa. Tak przynajmniej brzmiała wersja, którą powtarzałam sobie w lustrze hotelowej łazienki.

– Nie mam dziś z kim zostawić Leny – powiedział Tomasz przez telefon. – Jeśli to dla ciebie problem, zrozumiem.

Powinnam była odmówić. Zamiast tego usłyszałam własny głos:

– Nie, wpadnę na chwilę.

Jego mieszkanie było jasne i zaskakująco uporządkowane. Na ścianach wisiały dziecięce rysunki, na półce stały zdjęcia – w tym jedno, na którym obejmował drobną, uśmiechniętą kobietę. Domyśliłam się, że to jego żona. Lena stała w progu swojego pokoju, ściskając pluszowego królika.

– To jest Justyna – powiedział Tomasz łagodnie. – Ta pani, o której ci mówiłem.

Dziewczynka podeszła bliżej. Miała duże, czujne oczy.

– Dzień dobry – szepnęła.

– Cześć, Lena. Tata mówił, że pięknie rysujesz.

Jej twarz rozjaśniła się natychmiast.

– Chce pani zobaczyć?

Usiadłam na dywanie, a ona rozłożyła przed nami plik kartek. Kolorowe domy, drzewa, postacie z szerokimi uśmiechami. Tomasz patrzył na nas z kanapy. Czułam jego wzrok na plecach.

– Ten jest najnowszy – powiedziała Lena, podając mi kartkę.

Na rysunku były trzy osoby: wysoki mężczyzna, mała dziewczynka i kobieta o długich włosach. Trzymali się za ręce. Nad nimi świeciło słońce.

– To ty i tata? – zapytałam ostrożnie.

– I ty – odpowiedziała bez wahania.

Serce podeszło mi do gardła.

– Skąd wiesz, że to ja?

– Bo tata mówił, że jesteś wyjątkowa. – Uśmiechnęła się nieśmiało. – A wyjątkowe osoby zostają na długo.

Spojrzałam na Tomasza. W jego oczach było coś, co przypominało nadzieję.

– Lena, może pokażesz Justynie swój pokój? – zaproponował.

Kiedy zostałyśmy same, dziewczynka usiadła obok mnie na łóżku.

– Tęskni pani za swoim domem? – zapytała nagle.

– Czasem – odpowiedziałam zgodnie z prawdą.

– Ja też tęsknię za mamą. – Powiedziała to spokojnie, jakby informowała o pogodzie. – Tata jest smutny, kiedy o niej myśli. Ale odkąd panią poznał, częściej się uśmiecha.

Te słowa były jak ciężar. Wróciły do mnie później, gdy siedzieliśmy z Tomkiem przy stole.

– Powinieneś był mi powiedzieć – zaczęłam cicho. – Że Lena wie o mnie.

– Wie tylko, że jesteś kimś ważnym – odparł. – Nie chciałem niczego przed tobą ukrywać. Po prostu… zobaczyłem w jej oczach coś, czego dawno nie widziałem. Nadzieję.

– To dziecko, Tomasz. Ona bierze wszystko dosłownie.

– A my nie? – zapytał, patrząc mi prosto w oczy.

Wracałam do hotelu z mętlikiem w głowie. Tego wieczoru przyszła wiadomość z nieznanego numeru. „Dobranoc. Dziękuję za dziś. Lena”. Uśmiechnęłam się, choć czułam, że grunt usuwa mi się spod nóg. W Warszawie Paweł próbował ze mną rozmawiać.

– Może pojedziemy gdzieś razem? – zaproponował przy śniadaniu. – Dawno nie wyjeżdżaliśmy tylko we dwoje.

– Teraz mam napięty grafik – odpowiedziałam automatycznie.

– Zawsze masz.

Podniósł się od stołu. Zostałam sama z kubkiem zimnej kawy i świadomością, że zaczynam żyć w dwóch równoległych światach. W Gdańsku byłam kimś innym. Kimś, kogo słuchano z uwagą. Kogo dziewczynka rysowała w centrum rodzinnego obrazka. A jednak im częściej widywałam Lenę, tym wyraźniej czułam, że przekraczam granicę, zza której nie ma prostego powrotu.

Nie chciałam tego ciągnąć

Decyzję podjęłam w hotelowej windzie. Patrzyłam na swoje odbicie w lustrze i po raz pierwszy od miesięcy zobaczyłam w nim nie ekscytację, lecz zmęczenie. Zadzwoniłam do Tomka.

– Musimy porozmawiać. Dziś.

Spotkaliśmy się w małej kawiarni niedaleko jego domu. Tym razem nie było w nas lekkości. Siedział naprzeciwko mnie, splecione dłonie trzymał na stole.

– Co się stało? – zapytał cicho.

– To zaszło za daleko. – Słowa ułożyły się szybciej, niż zdążyłam je przemyśleć. – Mam męża. Żyję w dwóch światach i to nie jest w porządku. Ani wobec Pawła, ani wobec Leny.

Zamilkł na chwilę, jakby próbował zrozumieć, czy mówię serio.

– Czyli to wszystko było tylko… na chwilę? – spytał w końcu.

– To było piękne, ale nie mogę budować czegoś nowego na czymś, czego jeszcze nie zakończyłam.

– Ja nie traktowałem tego jak przygody, Justyna.

Poczułam, jak serce zaczyna mi bić szybciej.

– Tomek, nie możemy udawać, że to nie ma konsekwencji. Lena…

Na dźwięk imienia córki jego twarz stężała.

– Lena wie, że jesteś kimś wyjątkowym – powiedział stanowczo. – Powiedziałem jej, że może kiedyś zostaniesz z nami na dłużej.

– Co jej powiedziałeś? – wyszeptałam.

– Że jesteś kimś, kto może być w naszym życiu. Że… – zawahał się – że jej tata może kiedyś kogoś pokochać.

– Tomasz, to dziecko ma siedem lat! – głos mi zadrżał. – Ona narysowała mnie trzymającą was za ręce!

– Bo tak to widzi. Bo tak chciałaby to widzieć.

– A ty? – zapytałam ostro. – Ty też tak to widzisz?

Nie odpowiedział od razu. W jego spojrzeniu była determinacja.

– Tak. Lena zaczęła nazywać cię „drugą mamą”. Nie poprawiałem jej.

Poczułam, jak świat wokół mnie zwalnia. W uszach dźwięczało jedno zdanie.

– Jak mogłeś? – wyszeptałam. – Wciągnąłeś mnie w rolę, na którą się nie zgodziłam.

– Wciągnąłem? – powtórzył z niedowierzaniem. – Justyna, spędzałaś z nami czas. Przytulałaś ją. Odpowiadałaś na jej wiadomości. Myślisz, że to dla niej była zabawa?

Zabrakło mi tchu.

– Myślałam, że to oczywiste, że to… że to chwilowe.

– Dla ciebie może tak. Dla nas nie.

Między nami zapadła cisza ciężka jak kamień.

– Nie mogę być jej mamą – powiedziałam w końcu. – Nie jestem gotowa nawet zdecydować, czy chcę być matką w ogóle. Z Pawłem odkładaliśmy tę rozmowę latami. A ty już mnie w to wplątałeś.

– Czyli uciekasz – stwierdził chłodno.

– Nie. – Spojrzałam mu prosto w oczy. – Wreszcie przestaję udawać.

Wstałam pierwsza. Ręce mi drżały, gdy zakładałam płaszcz.

– Nie kontaktuj się ze mną więcej. To będzie lepsze dla Leny.

– A dla ciebie? – zapytał.

Nie odpowiedziałam. Bo wiedziałam, że dla mnie to nie będzie łatwe. Tego wieczoru dostałam wiadomość. „Tato mówi, że jesteś zajęta. Czekam. Lena”. Nie odpisałam. W pociągu do Warszawy patrzyłam na przesuwający się krajobraz i czułam, jak coś we mnie pęka. Po raz pierwszy zrozumiałam, że największy ciężar tej historii nie spoczywał na moim małżeństwie, lecz na zaufaniu małej dziewczynki.

Zdradziłam nie tylko męża

Warszawa przywitała mnie znajomym hałasem i chłodem klatki schodowej. Kiedy otworzyłam drzwi, Paweł siedział przy stole z laptopem. Podniósł wzrok.

– Wcześnie wróciłaś – zauważył.

– Szkolenie skończyło się szybciej.

Skinął głową, ale nie zapytał o szczegóły. Zrozumiałam, że przestał być ciekawy mojego świata. Przez kilka dni żyliśmy obok siebie jak współlokatorzy. Wychodziliśmy do pracy, wymienialiśmy krótkie komunikaty, wieczorami każde z nas znikało w swoim pokoju. Cisza między nami była gęstsza niż kiedykolwiek.

Pewnego popołudnia w skrzynce znalazłam kopertę z dziecięcym pismem. Zamknęłam się w sypialni i otworzyłam list. „Justyna, narysowałam nowy obrazek. Tym razem są cztery osoby, bo myślałam, że może masz kogoś jeszcze. Ale możesz go przyprowadzić. Czekam. Lena”. Kartka zsunęła mi się z kolan. Cztery osoby. Nawet w swojej wyobraźni zostawiła miejsce dla Pawła. Nie zauważyłam, kiedy stanął w drzwiach.

– Co to? – zapytał spokojnie.

Odwróciłam się zbyt gwałtownie. List leżał na łóżku.

– Nic takiego.

Podszedł bliżej i wziął kartkę do ręki. Czytał powoli. Widziałam, jak jego twarz blednie.

– Kim jest Lena? – zapytał w końcu.

Milczałam.

– Justyna, pytam poważnie.

– To córka… kolegi z pracy.

– Kolegi? – powtórzył. – A ona czeka na ciebie? Rysuje was razem?

Usiadł na brzegu łóżka.

– Masz kogoś?

To było pytanie, którego bałam się najbardziej. Mogłam zaprzeczyć. Mogłam brnąć dalej w półprawdy. Zamiast tego usiadłam naprzeciwko niego.

– Tak – powiedziałam cicho. – Miałam.

Słowo zawisło między nami.

– Jak długo? – jego głos był zaskakująco równy.

– Kilka miesięcy. To były delegacje. Rozmowy. Spotkania.

– I dziecko, które myśli, że będziesz jego matką – dodał gorzko.

– Nie chciałam tego. Nie wiedziałam, że on…

– Ale byłaś tam – przerwał mi. – Byłaś w ich domu. W jej życiu.

Nie potrafiłam zaprzeczyć.

– Dlaczego? – zapytał po chwili ciszy. – Czego ci brakowało?

Spojrzałam na niego. Na człowieka, z którym dzieliłam dziesięć lat życia.

– Chciałam poczuć się ważna. Potrzebna.

– A przy mnie tego nie czułaś?

To pytanie bolało najbardziej.

– Kiedyś tak. Tylko przestaliśmy o tym rozmawiać. Odkładaliśmy wszystko na później. Nawet rozmowę o dziecku.

Paweł odwrócił wzrok.

– Myślałem, że mamy czas – powiedział cicho. – A ty w tym czasie budowałaś coś z kimś innym.

Łzy napłynęły mi do oczu.

– To już się skończyło.

– Dla ciebie może tak. – Wstał. – Dla mnie dopiero się zaczęło.

Przez kolejne tygodnie funkcjonowaliśmy obok siebie. Bez krzyków, bez dramatycznych scen. Tylko chłód i ostrożność w każdym słowie. Paweł nie pytał już o delegacje. Ja przestałam je planować z entuzjazmem.

Od wspólnej znajomej dowiedziałam się, że Lena zamknęła się w sobie, przestała zgłaszać się w szkole. Tomasz nie odezwał się ani razu. Uszanował moją prośbę. Najtrudniejsze było zrozumienie, że zdradziłam nie tylko męża. Obudziłam w dziecku nadzieję, której nie byłam gotowa spełnić. Potraktowałam czyjeś uczucia jak przystanek w podróży, która miała być tylko chwilową ucieczką.

Pewnego wieczoru Paweł usiadł naprzeciwko mnie.

– Nie wiem, czy potrafię ci zaufać – powiedział spokojnie. – Ale wiem, że jeśli mamy spróbować, to musimy przestać udawać, że nic się nie stało.

Skinęłam głową.

– Jestem gotowa na każdą rozmowę. Nawet najtrudniejszą.

Nie wiedziałam, czy nasze małżeństwo przetrwa. Wiedziałam tylko, że już nigdy nie dopuszczę do sytuacji, w której ucierpi tak wiele osób. Niektóre decyzje zostają z człowiekiem na zawsze.

Justyna, 36 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

