Nie zawsze spodziewamy się, że nawet najbardziej zwyczajne, długo wyczekiwane chwile mogą przynieść ze sobą rozczarowanie. Czasem wystarczy jeden dzień, jedna obietnica, by świat, który budowaliśmy przez lata, nagle zaczął chwiać się w posadach. Wierzymy, że wszystko pójdzie zgodnie z planem, bo przecież rodzina to nasz fundament. Ale życie potrafi zaskoczyć – i nie zawsze są to dobre niespodzianki.

Czekałam na ten dzień od wielu tygodni

Poranek był rześki, a powietrze pachniało rosą i świeżo skoszoną trawą. Wstałam na długo przed świtem, żeby przygotować ostatnie kosze z płatkami kwiatów. Od lat to właśnie ja byłam odpowiedzialna za dekorację pierwszego ołtarza na naszej ulicy. To był mój powód do dumy, moja mała tradycja, w którą wkładałam całe serce. W tym roku jednak wszystko miało mieć jeszcze bardziej wyjątkowy charakter. Mój jedyny syn, Tomasz, obiecał, że przyjedzie z żoną i moim sześcioletnim wnuczkiem, by spędzić ze mną ten szczególny, świąteczny czas.

Stojąc przed lustrem w przedpokoju, poprawiłam kołnierzyk odświętnej bluzki. Uśmiechnęłam się do własnego odbicia. Czułam radosne motyle w brzuchu na samą myśl o tym, że niedługo zobaczę ich samochód podjeżdżający pod bramę. Tomek ostatnio był bardzo zajęty, rzadko dzwonił, a jeszcze rzadziej przyjeżdżał. Tłumaczył to nowymi projektami w pracy, nadmiarem obowiązków i brakiem czasu. Rozumiałam to. W końcu był dorosłym mężczyzną, miał własne życie i rodzinę, o którą musiał dbać. Ale tym razem obiecał, że będą. Zapewniał, że wyjadą wcześnie rano, żeby zdążyć przed rozpoczęciem procesji.

Zebrałam koszyki pełne piwonii, róż i polnych kwiatów, które zbierałam przez ostatnie dwa dni, i ruszyłam w stronę ołtarza. Sąsiedzi już tam byli, krzątając się wokół drewnianej konstrukcji. Wspólnymi siłami zawieszaliśmy brzozowe gałązki i układaliśmy kwiatowe dywany. Wszystko wyglądało perfekcyjnie. Ołtarz tonął w barwach i zapachach, a ja, patrząc na nasze dzieło, czułam ogromną satysfakcję. Brakowało mi tylko jednego – widoku mojego syna, który zawsze jako mały chłopiec pomagał mi w tych przygotowaniach, plącząc się pod nogami i rozrzucając płatki nie tam, gdzie trzeba.

W moim sercu narastał niepokój

Kiedy dzwony w pobliskim kościele zaczęły bić, oznajmiając początek uroczystości, mój wzrok bez przerwy uciekał w stronę głównej drogi. Szukałam znajomej sylwetki srebrnego auta. Ludzie zaczęli gromadzić się wokół, słychać było śpiew i modlitwy, a procesja powoli ruszyła w naszą stronę. Stałam z koszykiem w dłoniach, sypiąc płatki na drogę, ale moje myśli były daleko stąd.

– Może utknęli w jakimś korku na wylotówce z miasta? – pomyślałam, próbując uspokoić rosnący w sercu niepokój.

Wiedziałam, że w takie dni drogi bywają nieprzejezdne. Tłumaczyłam sobie, że na pewno lada chwila się pojawią, może po prostu spóźnią się na sam początek. Procesja dotarła do naszego ołtarza. Z zapałem sypałam kwiaty, uśmiechając się do znajomych twarzy, ale w głębi duszy czułam narastający chłód. Minuty mijały, uroczystość dobiegła końca, tłum zaczął się powoli rozchodzić do domów, a po Tomku i jego rodzinie nie było ani śladu.

Wróciłam do pustego domu. W kuchni na blacie stygł przygotowany wcześniej sernik, a w garnkach czekał obiad, który miał być naszym wspólnym, uroczystym posiłkiem. Wyciągnęłam z torebki telefon i po raz kolejny wybrałam numer syna.

– Abonent jest czasowo niedostępny lub ma wyłączony telefon – usłyszałam chłodny, mechaniczny głos w słuchawce.

Przełknęłam ciężko ślinę. Próbowałam dzwonić do synowej, ale efekt był ten sam. Głucha cisza. Zaczęłam odchodzić od zmysłów. Może mieli wypadek? Może stało się coś złego na drodze? Chodziłam po salonie z kąta w kąt, nie potrafiąc znaleźć sobie miejsca. Wyobraźnia podsuwała mi najgorsze scenariusze. Włączyłam lokalne wiadomości w telewizji, mając nadzieję, że nie usłyszę nic o żadnym zdarzeniu drogowym na ich trasie. Nic takiego nie podawano.

W końcu poprosiłam o pomoc

Około południa usłyszałam pukanie do drzwi. Serce podeszło mi do gardła. Złapałam za klamkę z nadzieją, że to oni, że po prostu rozładowały im się telefony i stąd to całe zamieszanie. Zamiast mojego syna, na progu stała Zosia, szesnastoletnia wnuczka moich sąsiadów z naprzeciwka. W rękach trzymała talerzyk przykryty lnianą ściereczką.

– Dzień dobry, pani Elu. Babcia przysyła kawałek ciasta z rabarbarem, bo wie, że pani bardzo lubi – powiedziała z uśmiechem dziewczyna, wyciągając do mnie ręce.

– Dziękuję, Zosiu. To bardzo miłe z jej strony – odpowiedziałam, starając się, by mój głos brzmiał naturalnie, choć drżał z emocji.

Zosia od razu zauważyła, że coś jest nie tak. Spojrzała na mnie swoimi dużymi, bystrymi oczami.

– Pani Elu, wszystko w porządku? Wygląda pani na zmartwioną.

Nie potrafiłam dłużej dusić tego w sobie. Zaprosiłam ją do środka. Usiadłyśmy przy kuchennym stole, a ja opowiedziałam jej o swoich obawach. O tym, że Tomek miał przyjechać, że nie odbiera telefonu, że bardzo się martwię, czy coś im się nie stało na drodze.

– Zosiu, ty się znasz na tych całych internetach – zaczęłam niepewnie. – Czy mogłabyś sprawdzić w swoim telefonie, czy nie piszą gdzieś o jakimś wypadku na trasie z miasta? Albo... sama nie wiem. Może synowa coś napisała na tym swoim profilu, wiesz, tam gdzie zawsze wstawia zdjęcia.

Dziewczyna pokiwała ze zrozumieniem głową i wyciągnęła z kieszeni smartfona.

– Jasne, pani Elu, już sprawdzam. Proszę się nie denerwować, pewnie to nic takiego. Zobaczymy, co tam u nich słychać.

Nie mogłam w to uwierzyć

Zosia przez dłuższą chwilę stukała palcami w ekran, marszcząc lekko brwi. W kuchni panowała absolutna cisza, przerywana jedynie tykaniem starego zegara na ścianie. Nagle dłonie dziewczyny znieruchomiały. Podniosła na mnie wzrok, w którym malowało się zakłopotanie i coś na kształt współczucia.

– I co, Zosiu? Jest coś? Napisali coś? – dopytywałam, czując, jak dłonie zaczynają mi się pocić.

– Pani Elu... – zaczęła cicho, wahając się. – Bo tutaj... na profilu pani synowej są nowe zdjęcia. Dodane kilka godzin temu.

– Zdjęcia? Jakie zdjęcia? Z drogi? – Przysunęłam się bliżej, próbując dojrzeć cokolwiek na małym ekranie.

Zosia bez słowa przesunęła telefon po blacie w moją stronę. Spojrzałam na ekran. Zobaczyłam uśmiechniętą twarz mojego syna, mojej synowej i wnuka. Nie byli jednak w samochodzie. Stali na tle ogromnych szyb, za którymi widać było samoloty. Obok nich piętrzył się stos ogromnych walizek.

Moje oczy powędrowały do podpisu pod zdjęciem. Litery na ekranie zdawały się tańczyć, gdy czytałam słowa, które z każdą sekundą wbijały mi w serce coraz dłuższą igłę: „Nowy rozdział rozpoczęty! Żegnaj Polsko, witaj Australio! Nasz nowy dom czeka. Będzie nam brakować przyjaciół, ale jesteśmy gotowi na przygodę życia. Przeprowadzka w końcu stała się faktem!”.

Przesunęłam palcem po ekranie, tak jak kiedyś uczył mnie Tomasz. Kolejne zdjęcie pokazywało ich już na pokładzie samolotu. Następne, dodane zaledwie godzinę temu – widok z jakiegoś słonecznego kurortu, z palmami i błękitnym niebem.

– Pani Elu... – Głos Zosi dobiegał do mnie jakby zza grubej szyby. – Bardzo mi przykro.

Siedziałam w bezruchu, wpatrując się w uśmiechniętą twarz mojego jedynego dziecka. Człowieka, którego wychowałam, dla którego poświęciłam tyle lat swojego życia. Człowieka, który jeszcze wczoraj rano zapewniał mnie przez telefon, że na pewno będą u mnie na obiad.

Nie miałam szansy się pożegnać

Zrozumiałam wszystko. Jego ciągłe wymówki, brak czasu w ostatnich miesiącach, tajemnicze projekty, o których nie chciał rozmawiać. Planowali to od dawna. Załatwiali wizy, bilety, pakowali dorobek swojego życia. I ani słowem nie zająknęli się o tym mnie – matce. Tomasz wolał okłamać mnie w żywe oczy, wymyślić historyjkę o odwiedzinach w świąteczny dzień, byle tylko uniknąć konfrontacji. Nie znalazł w sobie na tyle odwagi, by przyjechać, spojrzeć mi w oczy i po prostu powiedzieć: „Mamo, wyjeżdżamy na stałe”.

Wolał uciec po cichu, jak złodziej, zostawiając mnie z pięknie ustrojonym ołtarzem, stygnącym obiadem i pękniętym sercem.

– Dziękuję, Zosiu – szepnęłam, oddając jej telefon. Moje dłonie nie drżały. Byłam zbyt zszokowana, by płakać. – Możesz już iść do domu. Podziękuj babci za ciasto.

Gdy drzwi za dziewczyną zamknęły się z cichym kliknięciem, zostałam zupełnie sama. Spojrzałam na pięknie nakryty stół, na wazon z resztkami piwonii, które nie zmieściły się do koszyków. Mój syn był teraz tysiące kilometrów stąd, w nowym świecie, w którym najwyraźniej nie było dla mnie miejsca. Nie zostawił mi nawet szansy na pożegnanie.

Elżbieta, 68 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

Czytaj także: