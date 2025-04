Ktoś marzy o ciepłych butach na zimę, ktoś inny o tym, by wreszcie nie musieć wybierać: kupić leki czy opłacić bieżące rachunki. Czasem naprawdę niewielka pomoc potrafi uszczęśliwić tych, którzy mieszkają obok nas. Wiedzą o tym organizatorzy Szlachetnej Paczki, którzy co roku wnoszą w życie potrzebujących magię świąt i nadzieję na wyjście z trudnej sytuacji. W tegorocznej edycji pomoże również należąca do firmy Procter & Gamble, marka Vizir.

Vizir pomaga od lat

To już nie pierwsza akcja charytatywna, w którą angażuje się Vizir. Marka mądrze pomaga od wielu lat, a od 2017 roku prowadzi autorski projekt „Ubrania od Serca”. Dotąd, wspólnie z Towarzystwem Nasz Dom, przeprowadziła już trzy edycje programu i dzięki wsparciu konsumentów, ufundowała vouchery na ubrania o wartości 200 złotych dla ponad 5300 dzieci z domów dziecka. Akcja „Ubrania od Serca” umożliwia wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych samodzielny wybór swoich wymarzonych ubrań. Taka forma pomagania pozwala dzieciom na podejmowanie samodzielnych decyzji i zdobywanie nowych umiejętności, które są niezwykle ważne w dorosłym życiu.

„Pragniemy dzielić się dobrem, dlatego po sukcesach trzech edycji programu „Ubrania od Serca” postanowiliśmy rozszerzyć naszą aktywność dobroczynną i włączyć się w działania Szlachetnej Paczki. Idea mądrego pomagania, która jest wpisana w działający już od 20 lat program społeczny, umożliwia rodzinom w potrzebie walczyć o lepszą przyszłość. Jest nam to niezwykle bliskie, ponieważ wspierając dzieci z domów dziecka, dajemy im szansę nauki umiejętności, które pozwolą im lepiej wejść w dorosłe życie. Wspólnie możemy więcej.” – mówi Mariola Mirek, Dyrektor ds. Komunikacji w Procter & Gamble Polska.

Działalność na rzecz potrzebujących jest wpisana w misję marki, która konsekwentnie od lat wspiera dzieci z domów dziecka w Polsce. Teraz Vizir zwiększa zakres swojej pomocy, wspierając program Szlachetnej Paczki. Akcje pomocowe w dzisiejszym świecie to nie tylko przyjemność, ale wręcz społeczny obowiązek.

Szlachetna Paczka – inteligentna i spersonalizowana pomoc

W tym roku, w czasie pandemii, pomoc potrzebującym jest jeszcze bardziej potrzebna. Szlachetna Paczka dociera do biedy niezawinionej, do ludzi, którzy walczą z biedą często w samotności, z dala od wzroku i zainteresowania drugiego człowieka. Ideą programu jest mądre pomaganie, czyli takie, które nie tylko zaspokaja bieżące potrzeby, ale pozwoli poradzić sobie z problemem w dłuższej perspektywie.

„Nie chodzi o to, by tylko dać zupę, ale głównie o to, by kupić kuchenkę i ją podłączyć. I aby potrzebujący później sam mógł sobie gotować kolejne porcje zupy” - powtarzają wolontariusze Szlachetnej Paczki.

Mądra, zindywidualizowana pomoc staje się impulsem do zmiany życia. Tę ideę popiera marka Vizir, bo mądra pomoc jest wpisana w jej działalność. Szlachetna Paczka działa od 2001 roku i przez wszystkie lata udowodniła, że umie pomagać bardzo skutecznie. Pomoc przygotowywana przez darczyńców jest odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby obdarowanych. A te znajdujemy na liście potrzebujących, w tak zwanej bazie rodzin. Każdy może wejść na stronę internetową https://www.szlachetnapaczka.pl/ i wybrać rodzinę, której chce pomóc, fundując to, czego potrzebuje. Można też dołożyć swoją cegiełkę, by Szlachetna Paczka mogła działać i docierać do jeszcze większej liczby potrzebujących. Rodziny można wybierać do 10 grudnia, więc pozostało jeszcze trochę czasu, by dołączyć do tegorocznej edycji.

„Zaangażowanie zarówno wolontariuszy, darczyńców jak i firm czy marek dołączających do Szlachetnej Paczki sprawia, że udaje się dotrzeć i realnie pomóc tysiącom potrzebujących rodzin i osób samotnych, każdego roku. Tylko w zeszłej edycji Szlachetne Paczki o łącznej wartości blisko 46 mln zł trafiły do ponad 14,5 tysiąca rodzin. Jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy włączą się w tegoroczną edycję, kiedy wielu potrzebujących potrzebuje wsparcia bardziej niż kiedykolwiek” – mówi Dominika Langer-Gniłka, Dyrektor Działu Współpracy i Rozwoju, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia WIOSNA, organizatora Szlachetnej Paczki.

Vizir dla Szlachetnej Paczki



Obecna edycja Szlachetnej paczki jest pierwszą, w którą włącza się Vizir. Marka jako tegoroczny partner programu przyczyni się do pomocy potrzebującym rodzinom, odpowiadając na ich kompleksowe potrzeby oraz umożliwiając im lepszą przyszłość. Dodatkowo wesprze także rozwój rejonów pomocy Szlachetnej Paczki w całej Polsce, dzięki temu program będzie mogła docierać do kolejnych rodzin, a wolontariusze będą zwiększać́ swoje kompetencje. Poprzez wsparcie partnerów Szlachetna Paczka może się rozwijać i docierać do nowych potrzebujących.

Artykuł powstał z udziałem marki Vizir