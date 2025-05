„Uśmiechałem się i po cichu zbierałem dowody zdrady ze skrupulatnością księgowego. Teraz to ja rozdawałem karty”

„Zawsze byłem tym cichy. Tym, co nie wtrąca się za często do rozmów, nie krzyczy, nie szuka konfliktu. Ludzie mówili: „Tomek to spokojny facet”, a ja po prostu lubiłem mieć święty spokój. Tylko że spokój to nie zawsze oznaka równowagi – czasem to cisza przed burzą”.