Od samego początku mojego małżeństwa z Tomkiem wiedziałam, że nie jestem wymarzoną synową dla jego matki. Danuta zawsze miała wobec mnie dystans, który momentami przybierał formę lodowatego chłodu. Przez lata próbowałam na różne sposoby przełamać te lody. Kupowałam przemyślane prezenty, dzwoniłam bez okazji, proponowałam pomoc w przygotowaniach do świąt. Wszystko to jednak odbijało się od niewidzialnego muru. W tym roku, przed Wielkanocą, postanowiłam zagrać w otwarte karty i uderzyć w jej najczulszy punkt – tradycyjne wypieki.

Danuta słynęła w rodzinie ze swojego doskonałego smaku i zamiłowania do domowych ciast. Wiedziałam, że jeśli jest coś, co może sprawić, że wreszcie spojrzy na mnie przychylniejszym okiem, to będzie to idealny, domowy sernik. Nie taki z wiaderka, robiony w pośpiechu, ale prawdziwy, puszysty, przygotowany według tradycyjnej receptury, z trzykrotnie mielonego twarogu, z dodatkiem prawdziwej wanilii i świeżo ścieranej skórki pomarańczowej.

Spędziłam n;

ad nim dwa pełne dni. Najpierw długie poszukiwania wiejskiego twarogu na targu, potem żmudne mielenie, uważne oddzielanie żółtek od białek, powolne pieczenie w kąpieli wodnej, by wierzch nie popękał. Kiedy w Wielką Sobotę wieczorem wyciągałam go z piekarnika, byłam z siebie naprawdę dumna. Sernik prezentował się obłędnie. Złocisty, równy jak stół, pachnący tak, że Tomek od razu chciał ukroić kawałek.

– Zostaw, to dla mamy! – skarciłam go ze śmiechem, czując w sercu rosnącą nadzieję. – Zobaczysz, tym razem na pewno jej zasmakuje.

Nie usłyszałam nawet prostego „dziękuję”

Wielkanocny poranek przywitał nas pięknym słońcem, co uznałam za dobry znak. Zapakowałam ciasto w elegancką, szklaną paterę z kloszem, owinęłam wstążką i z bijącym sercem wsiedliśmy do samochodu. Droga do domu teściów minęła nam na wesołych rozmowach. Tomek trzymał mnie za rękę, wiedząc, jak bardzo stresuję się tymi rodzinnymi spotkaniami. Kiedy przekroczyliśmy próg domu Danuty, od razu poczułam specyficzną, napiętą atmosferę. Przy stole siedziała już cała rodzina – ciotka Krystyna, wujek Jan, kuzynostwo z dziećmi. Gwar rozmów ucichł na moment, gdy weszliśmy do jadalni.

– O, wreszcie jesteście – rzuciła Danuta, odbierając ode mnie płaszcz. Jej wzrok natychmiast padł na pudełko z ciastem. – A to co znowu? Przecież mówiłam, że wszystko przygotowałam.

– To sernik, mamo – powiedziałam z uśmiechem, starając się zignorować jej szorstki ton. – Piekłam go specjalnie na tę okazję przez dwa dni. Mam nadzieję, że ci posmakuje.

Teściowa uniosła brwi, wzięła paterę bez słowa i zaniosła ją do kuchni. Nie usłyszałam nawet prostego „dziękuję”, ale tłumaczyłam sobie, że pewnie jest po prostu zabiegana. Zresztą, najważniejsze miało nastąpić później, przy deserze.

Słodko-gorzka konfrontacja przy stole

Śniadanie minęło w miarę spokojnie. Skupiałam się na rozmowie z wujkiem Janem, starając się nie zwracać uwagi na drobne, uszczypliwe uwagi Danuty pod adresem mojego wyglądu czy pracy zawodowej. W końcu nadszedł ten wyczekiwany moment. Na stół wjechała kawa, herbata i półmiski z ciastami. Zauważyłam, że na jednym z talerzyków leży sernik. Danuta nałożyła sobie spory kawałek, a reszta rodziny poszła w jej ślady. Czekałam w napięciu na pierwszą reakcję. Teściowa wzięła kęs do ust. Nagle jej twarz wykrzywiła się w grymasie niezadowolenia. Ostentacyjnie odłożyła widelczyk na talerz, a dźwięk ten w zapadłej ciszy wydał mi się głośny jak wystrzał.

– Moja droga Aneto... – zaczęła głośno, zwracając na siebie uwagę wszystkich zgromadzonych. – Ja doceniam twoje chęci, naprawdę. Ale czy ty w ogóle próbowałaś tego, co upiekłaś?

– Słucham? – zająknęłam się, czując, jak krew napływa mi do policzków.

– Przecież to jest suche jak wiór! – kontynuowała bezlitośnie, kręcąc głową z politowaniem. – Twaróg chyba z najtańszego dyskontu, grudki chrupią między zębami. A do tego... – tu zrobiła dramatyczną pauzę, grzebiąc widelcem w kawałku ciasta. – Pełno tych wstrętnych rodzynek! A ja tak nienawidzę rodzynek w serniku.

Zamarłam. Spojrzałam na talerz teściowej, potem na ciasto leżące na półmisku.

– Starałam się, aby wyszedł dobry, rodzynki miały podkreślić jego smak, nie wiedziałam, że mama za nimi nie przepada – wydusiłam z siebie, czując łzy pod powiekami.

Danuta ciężko westchnęła.

– Trudno. Krystyno, poczęstuj się moim mazurkiem, przynajmniej on nadaje się do jedzenia – odparła.

Miałam jeszcze coś powiedzieć, ale nie chciałam robić większej sceny. Reszta popołudnia była dla mnie koszmarem. Siedziałam cicho, wpatrując się we wzory na obrusie, marząc tylko o tym, by stąd uciec.

Koniec złudzeń

Myślałam, że po tamtej krytyce teściowej już nic mnie nie zaskoczy. Ona jednak nie dawała za wygraną. Zwróciła się niby do ciotki, ale tak, by słyszała cała rodzina.

– Ci młodzi dziś to w ogóle nie znają się na pieczeniu. Nic dziwnego, skoro zwykle kupują gotowe ze sklepu. A potem przychodzą święta, chcą się wykazać i nagle płacz, że nie ma co jeść, bo nic się nie nadaje.

Tym razem nie wytrzymałam.

– Rozumiem, że to subtelny przytyk do mnie.

– Moja droga, nie musisz się od razu tak unosić, ogólnie rozmawiamy sobie z ciocią o młodym pokoleniu. Nie moja wina, że tak to odbierasz.

– Dobrze wiem, co mama miała na myśli. Nie pozwolę więcej na to, aby ktoś mnie upokarzał przy rodzinnym stole. Włożyłam dużo pracy w ten sernik.

Wstałam od stołu, nie patrząc nikomu w oczy. Bez słowa spakowałam torebkę i poprosiłam Tomka, żebyśmy wracali do domu. Nie chciałam już dłużej udawać, że nic się nie stało.

Odzyskałam szacunek do samej siebie

W samochodzie nie odezwałam się ani słowem. Dopiero w domu pozwoliłam sobie na łzy i poczułam, jak bardzo zabolało mnie to upokorzenie.

– Myślałam, że staniesz po mojej stronie, a ty jak zwykle wybrałeś milczenie.

– Nie chciałem dolewać oliwy do ognia, wiesz jaka jest mama.

– Ale mogłeś powiedzieć cokolwiek. Wystarczyłoby jedno zdanie, a ty jak zwykle nie chciałeś zdenerwować matki, byle tylko się nie obraziła.

– Czasem mówi za dużo, ale nie chciała cię obrazić.

– Chyba siedzieliśmy przy dwóch różnych stołach, skoro tak mówisz. Ja odebrałam to inaczej.

– Daj spokój, nie psujmy sobie świąt taką sytuacją.

– Możesz być pewny, że moja noga więcej tam nie postanie.

Od tamtej Wielkanocy minął rok. Nigdy więcej nie stanęłam w drzwiach domu mojej teściowej. Tomek jeździ tam sam, choć znacznie rzadziej niż kiedyś. Zrozumiałam, że nie muszę walczyć o akceptację kogoś, kto potrafi posunąć się do tak podłego spisku, byle tylko sprawić mi ból. Ten sernik był najdroższą i najbardziej gorzką lekcją w moim życiu, ale dzięki niemu wreszcie odzyskałam szacunek do samej siebie.

Aneta, 34 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

