Moje życie przypominało idealnie zaplanowany arkusz kalkulacyjny, w którym liczyły się tylko zyski, nowe inwestycje i rosnące słupki na wykresach. Uważałem, że mam wszystko pod kontrolą, dopóki pewnego popołudnia na umówione spotkanie nie przyszła zupełnie inna kobieta. Miała tylko przekazać przeprosiny, a tymczasem wywróciła mój starannie ułożony świat do góry nogami i pokazała, że największego szczęścia nie da się zaplanować.

Kobieta o żelaznych zasadach

Zawsze uważałem się za człowieka sukcesu. Prowadziłem prężnie rozwijającą się firmę zajmującą się pomnażaniem majątku i inwestycjami w nieruchomości. Moje dni były wypełnione negocjacjami, przeglądaniem umów i spotkaniami z ludźmi, dla których liczył się tylko zysk. Czułem się w tym świecie jak ryba w wodzie. Potrafiłem zapanować nad każdym kryzysem, załagodzić najtrudniejsze spory i przekonać do swoich racji najbardziej opornych kontrahentów. Moi pracownicy uważali mnie za szefa surowego, ale sprawiedliwego, z którym po prostu się nie dyskutuje. Kiedy podejmowałem decyzję, klamka zapadała.

Moim jedynym oparciem w tym bezlitosnym świecie biznesu był Sebastian. Znaliśmy się od czasów studiów, a teraz był moim najlepszym przyjacielem i wspólnikiem. Rozumieliśmy się bez słów. Sebastian był tym, który potrafił sprowadzić mnie na ziemię, kiedy zbytnio odpływałem w wizje kolejnych wielkich przejęć. Moje życie prywatne praktycznie nie istniało. Owszem, spotykałem się z kobietami, ale były to relacje powierzchowne, oparte na wspólnych kolacjach i uprzejmych rozmowach, z których nic nie wynikało. Taki układ bardzo mi odpowiadał. Nikt nie zadawał trudnych pytań, nikt nie wymagał zaangażowania.

Była jednak na świecie jedna osoba, przed którą mój wizerunek twardego negocjatora sypał się jak domek z kart. Moja matka. Kobieta o żelaznych zasadach, niezwykle dystyngowana, która potrafiła jednym uniesieniem brwi sprawić, że znów czułem się jak zganiony uczeń szkoły podstawowej. Zawsze wymagała ode mnie perfekcji, a ja całe życie starałem się sprostać jej oczekiwaniom. Wszystko zaczęło się komplikować podczas jednego z niedzielnych obiadów. Siedzieliśmy w przestronnym salonie moich rodziców, a ojciec właśnie opowiadał o swojej nowej pasji do renowacji starych zegarów. Nagle matka odłożyła sztućce, przetarła usta lnianą serwetką i spojrzała na mnie wzrokiem, który nie znosił sprzeciwu.

— Synu, czas najwyższy, żebyś dorósł do prawdziwych obowiązków — powiedziała chłodno, a w pomieszczeniu zapadła głucha cisza. — Zbudowałeś firmę, zabezpieczyłeś swoją przyszłość. Ale do kogo ty właściwie wracasz wieczorami? Kiedy wreszcie przyprowadzisz do domu kogoś wartościowego? Nie młodniejesz, a ja nie zamierzam wiecznie czekać na wnuki.

Jej słowa uderzyły we mnie ze zdwojoną siłą. Nie krzyczała, nie prosiła. Ona po prostu wydała polecenie, a ja poczułem, jak pot oblewa mi kark. Zrozumiałem, że skończył się czas wymówek.

Wyglądała niezwykle profesjonalnie

Następnego dnia w biurze byłem kłębkiem nerwów. Chodziłem po swoim oszklonym gabinecie tam i z powrotem, próbując ułożyć w głowie jakiś sensowny plan działania. W końcu nie wytrzymałem i poprosiłem Sebastiana o rozmowę. Kiedy opowiedziałem mu o niedzielnym obiedzie, mój wspólnik rozsiadł się wygodnie w skórzanym fotelu i zaczął się śmiać.

— Przecież ona ma rację! — stwierdził z uśmiechem, widząc moją zbolałą minę. — Jesteś maszyną do robienia pieniędzy, ale zachowujesz się jak samotny wilk. Musisz zacząć intensywniej wychodzić do ludzi. Załóż profile na portalach, popytaj znajomych, zacznij chodzić na randki. Potraktuj to jak nowy projekt inwestycyjny. Tylko tym razem inwestujesz w swoje życie.

Postanowiłem posłuchać jego rady. Przez kolejne tygodnie mój kalendarz wypełnił się spotkaniami. Niestety, każda z tych randek przypominała prawdziwą katastrofę. Jedna z kobiet przez całe dwie godziny opowiadała wyłącznie o diecie swojego psa rasowego, nie zadając mi ani jednego pytania. Inna potraktowała nasze spotkanie jak rozmowę kwalifikacyjną, wypytując o moje roczne dochody, plany ekspansji firmy i ewentualną intercyzę. Z każdym kolejnym spotkaniem traciłem nadzieję. Czułem, że tracę czas na poszukiwania czegoś, co w moim przypadku po prostu nie istnieje.

Wtedy pojawiła się ona. A właściwie, wtedy zaplanowałem to jedno, konkretne spotkanie. Przez znajomego z branży dostałem kontakt do kobiety pracującej w dziale deweloperki miejskiej. Sprawdziłem ją na stronie jej firmy. Wyglądała niezwykle profesjonalnie w idealnie skrojonym garniturze, z włosami upiętymi w elegancki kok. Pomyślałem, że to może być strzał w dziesiątkę. Ktoś, kto zrozumie mój styl życia, z kim będę mógł porozmawiać o rynkach, inwestycjach i planach na przyszłość. Moja matka na pewno byłaby zachwycona kimś tak ustatkowanym. Umówiliśmy się w cichej, ekskluzywnej restauracji na obrzeżach miasta.

Stałem przez chwilę w milczeniu

Przyjechałem na miejsce kwadrans wcześniej. Usiadłem przy stoliku w rogu sali, zamówiłem wodę mineralną i zacząłem przeglądać maile w telefonie, nerwowo zerkając na zegarek. Punktualność była dla mnie świętością. Kiedy minęła umówiona godzina, a w drzwiach wciąż nie było widać eleganckiej kobiety ze zdjęć, poczułem irytację. Nagle zauważyłem, że w moją stronę idzie ktoś zupełnie inny. Była to uderzająco piękna kobieta, ale w sposób, którego zupełnie się nie spodziewałem. Miała na sobie luźny, musztardowy sweter, rozpuszczone, lekko pofalowane włosy, a z jej ramienia zwisała duża, materiałowa torba z kolorowym nadrukiem. Kiedy podeszła bliżej, zauważyłem, że na jej palcach dostrzec można było delikatne, kolorowe smugi. Wyglądała na lekko zagubioną i wyraźnie zestresowaną.

— Przepraszam najmocniej, czy pan Miron? — zapytała, a jej głos odrobinę drżał.

— Zgadza się — odpowiedziałem, wstając i przyglądając się jej z nieskrywanym zdziwieniem. — Ale obawiam się, że zaszła pomyłka. Czekam na kogoś innego.

— To nie pomyłka — westchnęła cicho, opuszczając wzrok. — Jestem Lidia. Moja starsza siostra miała się dzisiaj z panem spotkać, ale w ostatniej chwili zatrzymała ją bardzo ważna awaria na budowie. Poprosiła mnie, żebym przyjechała i osobiście pana przeprosiła. Uznała, że odwołanie spotkania przez wiadomość tekstową byłoby nieeleganckie.

Stałem przez chwilę w milczeniu, próbując przetworzyć te informacje. Moja idealna, korporacyjna kandydatka właśnie wysłała swoją młodszą siostrę, żeby odwołać randkę. Powinienem był podziękować, zapłacić za wodę i wrócić do swoich wykresów. Jednak było w Lidii coś tak intrygującego, coś tak naturalnego i prawdziwego w tym sztucznym, biznesowym świecie, że słowa same popłynęły z moich ust.

— Skoro już pani tu jest, a ja i tak zarezerwowałem ten czas, to może napijemy się herbaty? — zapytałem, wskazując wolne krzesło.

Lidia spojrzała na mnie szeroko otwartymi oczami. Wyraźnie się tego nie spodziewała.

— Ja? Ale ja zupełnie nie pasuję do tego miejsca — powiedziała, poprawiając z nerwów pasek swojej torby. — Nawet nie miałam czasu się przebrać. Prosto po pracy przybiegłam tutaj. Pracuję w sklepie plastycznym, stąd te dłonie... – spojrzała z zakłopotaniem na swoje palce zabrudzone resztkami farby.

— Proszę się nie martwić. Zapraszam — posłałem jej uspokajający uśmiech, którego sam się po sobie nie spodziewałem.

Mamy mnóstwo wspólnych tematów

Z początku Lidia była bardzo zdystansowana. Siedziała na brzegu krzesła, ostrożnie popijając gorący napar z malin. Z każdym kolejnym kwadransem napięcie jednak opadało. Zacząłem pytać ją o jej pracę, a ona opowiadała mi o rodzajach płócien, o tym, jak różnią się odcienie błękitu i o klientach, którzy godzinami potrafią szukać idealnego pędzla. Słuchałem jej z zapartym tchem. Nigdy wcześniej nie miałem do czynienia z kimś, kto z taką pasją mówiłby o rzeczach, które nie przynoszą milionowych zysków.

Potem rozmowa zeszła na moje życie. Opowiadałem o inwestycjach i budynkach, ale ku mojemu zaskoczeniu, Lidia wcale nie uważała tego za nudne. Widziała w tych betonowych konstrukcjach przestrzeń do życia, miejsce na tworzenie historii. Zauważała aspekty, których ja w swoich tabelkach nigdy nie dostrzegałem. Czas płynął nieubłaganie, a ja po raz pierwszy od lat nie chciałem, żeby spotkanie dobiegło końca.

Przez kolejne dni nie mogłem przestać o niej myśleć. Zadzwoniłem, poprosiłem o kolejne spotkanie. Zgodziła się. Poszliśmy na długi spacer po parku, a potem do małej, przytulnej kawiarni na obrzeżach miasta. Odkryliśmy, że mamy mnóstwo wspólnych tematów. Oboje kochaliśmy stare kino, oboje unikaliśmy tłumów i oboje w głębi duszy pragnęliśmy po prostu spokoju. Z każdym spotkaniem czułem, jak mur, który przez lata budowałem wokół siebie, zaczyna pękać.

Sam projektuję własne lęki

Po kilku tygodniach intensywnej znajomości wiedziałem już, że to nie jest tylko przelotny kaprys. Lidia stała się dla mnie kimś niezwykle ważnym. Wnosiła w moje życie barwy, o których istnieniu wcześniej nie miałem pojęcia. Przyszedł jednak moment, w którym musiałem zmierzyć się ze swoimi własnymi demonami. Chciałem przedstawić ją rodzicom. Siedziałem w biurze Sebastiana, gapiąc się tępo w ścianę.

— I co ja mam zrobić? — zapytałem z rezygnacją w głosie. — Przecież moja matka zje ją na śniadanie. Lidia nie jest prawniczką, nie jest dyrektorem w korporacji. Pracuje w sklepie dla plastyków. Nosi kolorowe swetry i ma duszę artystki. Moja matka oczekuje kogoś ze swojego środowiska, kogoś z nienagannym życiorysem, kto będzie pasował do eleganckich kolacji i rozmów o giełdzie.

— Puknij ty się w czoło. — Sebastian wstał, podszedł do mnie i położył mi rękę na ramieniu, patrząc na mnie z powagą. — Znam cię od lat, Miron. Nigdy nie widziałem cię tak uśmiechniętego, tak zrelaksowanego jak przez ostatnie tygodnie. Przestałeś być znerwicowanym robotem. Jesteś szczęśliwy. Myślisz, że twoja matka, niezależnie od tego jak bardzo bywa surowa, chce dla ciebie czegoś innego? Ona po prostu martwiła się, że skończysz sam w wielkim, pustym domu. Zaufaj Lidii. I zaufaj swojej matce.

Słowa przyjaciela podziałały na mnie jak kubeł zimnej wody. Zrozumiałem, że sam projektuję własne lęki i uprzedzenia na kobietę, z którą chcę spędzić życie.

Miała rację

Nadszedł dzień wielkiej próby. Kiedy podjechaliśmy pod dom moich rodziców, czułem, jak żołądek zwija mi się w supeł. Lidia, choć ubrana w skromną, granatową sukienkę, również wyglądała na zdenerwowaną. Ściskała w dłoniach małe, starannie zapakowane pudełko. Weszliśmy do środka. Ojciec od razu przywitał nas z szerokim uśmiechem, ale to reakcja matki była decydująca. Wyszła z jadalni, wyprostowana, z tym swoim przenikliwy spojrzeniem. Podeszliśmy bliżej.

— Mamo, to jest Lidia — powiedziałem, a mój głos zabrzmiał nieco nienaturalnie.

— Dzień dobry pani — powiedziała Lidia z szacunkiem i podała jej małe pudełko. — Słyszałam, że ceni pani unikalne przedmioty. To dla pani.

Matka uniosła brwi i powoli rozpakowała prezent. Wewnątrz znajdowała się przepiękna, ręcznie zdobiona szkatułka z drewna. Zauważyłem, że rysy twarzy mojej matki natychmiast łagodnieją.

— Sama to zrobiłam — dodała cicho Lidia. — Użyłam specjalnych, naturalnych barwników, żeby podkreślić słoje drewna.

— Jest... absolutnie zachwycająca — powiedziała matka, a w jej oczach dostrzegłem szczery podziw. — Dziękuję, dziecko. Nikt nigdy nie obdarował mnie czymś równie osobistym. Proszę, siadajmy do stołu.

Obiad, którego tak bardzo się obawiałem, okazał się wspaniałym doświadczeniem. Moja matka była oczarowana elokwencją Lidii, jej wiedzą na temat sztuki i jej niesamowitą empatią. Zamiast pytań o finanse, toczyły się rozmowy o wystawach, podróżach i starych zegarach ojca, o których renowację Lidia z zaciekawieniem wypytywała. Patrzyłem na nie obie i czułem, jak ogromny kamień spada mi z serca. Moje obawy były zupełnie bezpodstawne.

Kiedy wieczorem odprowadzałem Lidię do samochodu, zatrzymała się na podjeździe, odwróciła w moją stronę i uśmiechnęła się łobuzersko. Nocne powietrze było chłodne, ale mnie przepełniało niezwykłe ciepło.

— Wiesz, muszę ci się do czegoś przyznać — powiedziała cicho, kładąc dłonie na moich ramionach.

— Słucham cię uważnie — odpowiedziałem, gładząc jej policzek.

— Nigdy w życiu nie cieszyłam się tak bardzo, że moja siostra jest pracoholikiem i zrezygnowała z randki. Gdyby nie jej awaria na budowie, nigdy bym cię nie poznała.

Zaśmiałem się cicho i przytuliłem ją mocno do siebie. Miała rację. Czasami to, co wydaje się błędem w naszych idealnie zaplanowanych harmonogramach, okazuje się najlepszym prezentem, jaki może nam przynieść los. Zrozumiałem wreszcie, że prawdziwe życie zaczyna się tam, gdzie kończą się nasze sztywne plany i kalkulacje.

Miron, 38 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

Czytaj także: