Od ponad roku żyłem w dwóch równoległych światach. W jednym byłem synem sukcesu – elegancka koszula, służbowy laptop, pewny krok i odpowiedzi pełne fachowych terminów. W drugim siedziałem w wynajętym pokoju, patrząc w sufit i zastanawiając się, jak długo jeszcze uda mi się utrzymać na powierzchni. Najgorsze było to, że sam zacząłem wierzyć we własne kłamstwa.

Znów mi się nie udało

Wszystko zaczęło się od niewinnego przemilczenia.

– I jak tam w tej twojej firmie? – zapytał tata przy niedzielnym obiedzie, nakładając sobie kolejną porcję ziemniaków.

Poczułem, jak w gardle rośnie mi gula. Tydzień wcześniej straciłem pracę w małej agencji reklamowej. Szef wręczył mi wypowiedzenie bez większych emocji. Nie powiedziałem o tym nikomu. Nawet przed sobą trudno było mi przyznać, że znów mi się nie udało. Tamtego dnia, gdy siedzieliśmy przy stole, wszyscy patrzyli na mnie z wyczekiwaniem. Mama uśmiechała się ciepło.

– Może wreszcie dadzą ci coś poważniejszego. Zawsze mówiłam, że masz głowę do interesów.

I wtedy to powiedziałem.

– Właściwie… dostałem awans.

Słowo zawisło w powietrzu jak coś kruchego.

– No proszę! – tata aż odłożył widelec. – Wiedziałem!

– Będę prowadził własne projekty – dodałem szybko, czując, że skoro już zacząłem, muszę brnąć dalej.

Mama wstała i przytuliła mnie przez ramię.

– Jesteśmy z ciebie dumni.

Te trzy słowa zapadły mi w pamięć najmocniej. Były jak nagroda, której nie chciałem stracić.

Kłamałem bez zająknięcia

Od tamtej pory budowałem swoją fikcyjną karierę z niezwykłą starannością. Codziennie rano wychodziłem z domu w koszuli i z torbą na laptopa. Jechałem tramwajem do centrum, wysiadałem przy biurowcach i siadałem w pobliskiej kawiarni. Wysyłałem CV, przeglądałem ogłoszenia, czasem pomagałem znajomemu przy drobnych zleceniach graficznych. Wieczorami opowiadałem o „kliencie z branży technologicznej” i „trudnych negocjacjach”.

– Synu, to brzmi poważnie – mówił tata z uznaniem. – Oby tak dalej.

Każde takie zdanie było jak plaster na moją ambicję. Najgorzej było podczas rodzinnych spotkań. Kuzynka pracowała w banku i często pytała o szczegóły.

– A w jakim systemie zarządzacie projektami? – dopytywała z zaciekawieniem.

– Mamy własne rozwiązania – odpowiadałem wymijająco. – Nie mogę za dużo mówić.

Brzmiałem wtedy jak ktoś naprawdę ważny. A w środku czułem się jak chłopak, który boi się, że ktoś zaraz sprawdzi jego zeszyt i odkryje puste kartki. Minęły miesiące. Oszczędności topniały. Kiedy mama zapytała, czy nie czas pomyśleć o kredycie na mieszkanie, tylko się uśmiechnąłem.

– Jeszcze chwila. Teraz inwestuję w rozwój.

Kłamałem już bez zająknięcia. Pewnego wieczoru tata zadzwonił do mnie późno.

– Słuchaj, w przyszłą sobotę robimy u nas małe przyjęcie. Wujek Zbyszek chce poznać „tego zdolnego menedżera”. Podobno jego firma szuka kogoś takiego.

Zamarłem.

– Jasne, wpadnę – odpowiedziałem, choć serce zaczęło mi bić szybciej.

Nie wiedziałem jeszcze, że właśnie wtedy zaczął się koniec mojego przedstawienia.

Straciłem grunt pod stopami

Do domu rodziców wszedłem z wymuszonym uśmiechem. Mama już od progu poprawiła mi kołnierzyk.

– Wyglądasz jak prawdziwy dyrektor – powiedziała z dumą. – Tylko się nie stresuj, dobrze?

Łatwo powiedzieć. W salonie było gwarno. Wujek Zbyszek siedział w fotelu jak gospodarz własnego królestwa, choć to nie był jego dom. Kiedy mnie zobaczył, wstał i uścisnął mi dłoń z przesadną energią.

– No to mamy tu specjalistę od wielkich projektów! – zaśmiał się. – Słyszałem, że prowadzisz zespół?

– Niewielki – odparłem, czując, jak pot spływa mi po plecach. – Ale ambitny.

Usiedliśmy przy stole. Pytania padały jedno po drugim.

– Ilu ludzi masz pod sobą?

– Cztery osoby – odpowiedziałem bez namysłu.

– A budżet roczny? – dopytywał wujek.

Zawahałem się ułamek sekundy za długo.

– To zależy od projektu. Różnie bywa.

Kuzynka spojrzała na mnie uważnie.

– A w jakiej części miasta macie biuro? – wtrąciła niby mimochodem.

– W centrum. Blisko ronda – odpowiedziałem.

– Tego przy galerii czy przy sądzie? – nie odpuszczała.

– Przy… galerii.

Nie byłem pewien, czy w ogóle istnieje tam jakiś biurowiec. Czułem, jak grunt usuwa mi się spod nóg. Wujek Zbyszek nachylił się ku mnie.

– Wiesz co, może byśmy się umówili w tygodniu? Pokażesz mi wasze biuro, pogadamy o współpracy. Moja firma potrzebuje kogoś do nowego działu marketingu.

Serce podskoczyło mi do gardła.

– Teraz mamy remont – wypaliłem. – Przenosimy się na inne piętro.

Tata spojrzał na mnie z zaskoczeniem.

– Nic nie mówiłeś o remoncie.

– To świeża sprawa – odparłem szybko.

Wtedy zadzwonił mój telefon.

Zrobiło mi się duszno

Dźwięk był natarczywy, jakby ktoś specjalnie wybrał ten moment. Spojrzałem na ekran i zamarłem. Wyświetliło się imię: „Paweł – Kawiarnia”. Zapomniałem zmienić nazwę kontaktu. Paweł był właścicielem miejsca, w którym codziennie siedziałem z laptopem.

– Odbierz, może coś pilnego z pracy – powiedziała mama.

Wszystkie oczy skierowały się na mnie. Zapadła cisza. Odebrałem.

– Kacper, słuchaj – usłyszałem w słuchawce. – Jutro nie przychodź tak wcześnie, kawiarnia będzie zamknięta do południa.

Wujek zmarszczył brwi.

– Kawiarnia? – powtórzył głośno.

Zrobiło mi się duszno.

– To klient – próbowałem ratować sytuację. – Spotykamy się w kawiarni.

Kuzynka nie odrywała ode mnie wzroku.

– Codziennie?

Nie odpowiedziałem. Cisza zrobiła się ciężka jak ołów. Tata odchrząknął.

– Kacper?

W tamtej chwili zrozumiałem, że nie dam rady dalej brnąć w kłamstwa.

– Ja… – zacząłem, ale głos mi się załamał. – Ja nie mam biura. I nie prowadzę zespołu.

Mama odłożyła serwetkę.

– Co to znaczy?

Patrzyłem na swoje dłonie.

– Straciłem pracę rok temu. Szukałem czegoś nowego, ale nic stałego nie znalazłem. Siedziałem w kawiarni i wysyłałem CV. Ten awans… wymyśliłem.

Wujek odsunął się w fotelu. Kuzynka spuściła wzrok. Najgorzej było spojrzeć na tatę.

– Czyli przez cały ten czas… – powiedział powoli – udawałeś?

Skinąłem głową. W salonie panowała cisza, jakiej nigdy wcześniej tam nie było.

Kamień spadł mi z serca

Cisza ciągnęła się w nieskończoność. Słyszałem tykanie zegara w kuchni i własny oddech, zbyt głośny, zbyt nerwowy. Mama pierwsza wstała od stołu.

– Dlaczego nam nie powiedziałeś? – zapytała cicho.

Nie było w jej głosie złości. To bolało bardziej.

– Bo nie chciałem was zawieść – odpowiedziałem szczerze. – Za każdym razem, kiedy mówiliście, że jesteście dumni… nie umiałem tego zniszczyć.

Tata patrzył na mnie długo, jakby próbował zobaczyć, w którym momencie przestał mnie rozumieć.

– Myślisz, że byliśmy dumni z twojego stanowiska? – zapytał w końcu. – Czy z tego, że jesteś naszym synem?

Nie potrafiłem odpowiedzieć. Przez tyle miesięcy wmówiłem sobie, że jedno jest równoznaczne z drugim. Wujek Zbyszek chrząknął niezręcznie.

– Każdemu może się noga powinąć – mruknął. – Ale takie przedstawienie… to już przesada.

Miał rację. To było przedstawienie. I właśnie opadła kurtyna. Niespodziewanie odezwała się kuzynka.

– W moim banku pół zespołu zmieniło pracę w zeszłym roku. Rynek jest trudny. Myślisz, że wszyscy od razu opowiadają o tym rodzinie? – Spojrzała na mnie łagodniej. – Jednak wstyd to kiepski doradca.

Mama podeszła bliżej i usiadła obok mnie.

– Bałam się, że coś jest nie tak – przyznała. – Byłeś ostatnio taki napięty. Tylko że myślałam, że jeśli będziesz chciał, sam powiesz.

Ufała mi. A ja tę ufność wystawiałem na próbę każdego dnia. Tata wstał i podszedł do okna. Stał chwilę tyłem do nas, po czym odwrócił się powoli.

– Nie chodzi o to, że straciłeś pracę – powiedział stanowczo. – Chodzi o to, że zostałeś z tym sam. A my jesteśmy od tego, żebyś nie musiał udawać.

Pierwszy raz od wielu miesięcy poczułem coś na kształt ulgi. Nie dlatego, że sytuacja była łatwa. Była trudna i krępująca. Jednak wreszcie była przestałem kłamać.

Przestałem udawać

Ciszę przerwało chrząknięcie wujka.

– Skoro już wiemy, jak jest, to możemy pogadać poważnie. Szukam kogoś do działu marketingu. Nie menedżera, tylko kogoś do pracy koncepcyjnej. Na początek umowa próbna. Bez fajerwerków. – Spojrzał na mnie uważnie. – Interesuje cię realna propozycja?

Zaskoczył mnie. Spodziewałem się raczej chłodnego dystansu.

– Tak – odpowiedziałem bez wahania.

Tamto przyjęcie nie skończyło się toastami ani głośnym śmiechem. Gdy goście rozeszli się do domów, zostałem jeszcze chwilę z rodzicami w kuchni.

– Synu – powiedziała mama, ściskając moją dłoń – sukces to nie jest etykieta. To droga. Czasem kręta.

Tata skinął głową.

– A jeśli znów coś się posypie, mów od razu. Bez teatru.

Wracałem do swojego mieszkania lżejszy, choć formalnie nadal byłem bez stałej pracy. Różnica polegała na tym, że już nie musiałem codziennie zakładać maski. Następnego dnia zadzwoniłem do wujka i umówiliśmy się na rozmowę. Prawdziwą, konkretną, bez udawania kogokolwiek. Nie wiem, czy gdybym mógł cofnąć czas, uniknąłbym tamtego kłamstwa. Wiem za to, że prawda, choć przyszła w najmniej oczekiwanym momencie, była dla mnie zbawieniem. Od tamtej pory, gdy ktoś pyta mnie, jak w pracy, odpowiadam prosto. Bez wielkich słów. Bez dekoracji. I oddycham swobodniej.

Kacper, 49 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

