Odkąd pamiętam, marzyłam o własnym domu. Takim z ogrodem, w którym mogłabym sadzić kwiaty i spędzać leniwe popołudnia, patrząc, jak zmieniają się pory roku. Kiedy Kamil i ja kilka lat temu w końcu kupiliśmy nasz dom, czułam się, jakby spełniło się moje największe marzenie. Dom był piękny, idealnie dopasowany do naszych potrzeb, ale nie udałoby nam się go kupić bez wsparcia rodziców Kamila.

Reklama

Coś im się odwidziało

Dołożyli sporą sumę, żebyśmy mogli wprowadzić się do wymarzonego miejsca. Wtedy nie myślałam o tym jak o pożyczce. To miał być prezent. Tyle razy mówili, że chcą nam pomóc, że ten dom to także ich radość.

Teraz, po kilku latach, sytuacja wygląda trochę inaczej. Coraz częściej słyszę od teściów subtelne sugestie, że ich sprawy finansowe się nie układają. Na początku te rozmowy były delikatne, jakby przypadkowe, ale ostatnio zaczęły nabierać bardziej desperackiego tonu. A ja nie wiem, co myśleć. Przecież to był prezent.

Pamiętam, kiedy pierwszy raz rodzice Kamila wspomnieli o swoich problemach finansowych. To było podczas niedzielnego obiadu, jak co tydzień spotykaliśmy się u nich w domu. Siedzieliśmy przy stole, rozmawiając o sprawach codziennych, kiedy teściowa wspomniała o remoncie, który przerósł ich oszczędności.

Z początku nie zwróciłam na to większej uwagi, ale potem pojawiły się kolejne drobne uwagi. Że rachunki są coraz wyższe, że emerytura nie wystarcza na pokrycie wszystkich kosztów. Zawsze starali się być oszczędni, więc te rozmowy mnie zaskoczyły.

– Wiesz, Ola – powiedziała teściowa, kiedy podawała deser – ostatnio naprawdę ciężko nam związać koniec z końcem. Te rachunki i ten nieszczęsny remont… Jakoś sobie poradzimy, ale życie na emeryturze nie jest takie proste, jak myśleliśmy.

Nie widział problemu

Spojrzałam na Kamila, ale on wydawał się zupełnie nieporuszony. Być może był zbyt zajęty jedzeniem, a może po prostu nie chciał tego słuchać. Przytaknął tylko, mówiąc coś o tym, że zawsze sobie radzili i że na pewno teraz też tak będzie. Potem rozmowa zeszła na bardziej neutralne tematy.

Ale nie mogłam tego tak łatwo wyrzucić z głowy. Zaczęłam się zastanawiać, czy te sugestie były przypadkowe, czy może jednak rodzice Kamila liczą na coś więcej? Pomyślałam o tych pieniądzach, które nam dali. Czy oni oczekują, że teraz im coś oddamy? Przecież to miał być prezent. Nigdy nie mówili o zwrocie ani o pożyczce. Kamil nigdy nie wspominał, żeby mieli jakieś żądania wobec nas. Zresztą, wszystko, co mieliśmy, zainwestowaliśmy w dom i nasze życie. Skąd mielibyśmy teraz wziąć te pieniądze?

Kilka tygodni po tamtym obiedzie temat pieniędzy zaczął pojawiać się coraz częściej. Rodzice Kamila coraz otwarciej mówili o tym, jak trudna jest ich sytuacja. Coraz wyraźniej sugerowali, że te pieniądze, które nam dali, były dla nich ważniejsze, niż wtedy myśleliśmy. Widziałam, jak teściowa z trudem ukrywa swoje zmartwienie, a ojciec Kamila milczy, jakby nie chciał przyznać się do tego, jak poważny jest ich problem. Nie było jednak wątpliwości, że oczekiwali, że my się domyślimy.

Gryzło mnie to

Kiedy po jednym z takich spotkań wróciliśmy do domu, nie mogłam już dłużej milczeć.

– Myślisz, że twoi rodzice oczekują od nas zwrotu tych pieniędzy?

Kamil tylko wzruszył ramionami.

– Nie sądzę, żeby oczekiwali zwrotu – odpowiedział obojętnie. – Dali nam te pieniądze, nikt ich do tego nie zmuszał. To był prezent.

– Ale słyszysz, co mówią? Coraz częściej wspominają o swoich problemach finansowych. Myślę, że mają nadzieję, że im pomożemy – ciągnęłam, czując, że sprawa jest poważniejsza, niż Kamil chce przyznać.

– Pomóc? W jaki sposób? – Kamil uniósł brwi. – Przecież nie mamy teraz wolnych pieniędzy, wszystko zainwestowaliśmy w dom. Oni dobrze wiedzą, że sami ledwo wiążemy koniec z końcem.

Poczułam frustrację. Kamil zdawał się nie dostrzegać, jak bardzo jego rodzice potrzebują pomocy. Wiedziałam, że nie mamy zbyt dużo, ale jednocześnie czułam, że musimy coś zrobić.

– Może nie możemy oddać im wszystkiego, ale powinniśmy przynajmniej spróbować zwrócić im część tych pieniędzy – zaproponowałam, choć wiedziałam, że nie będzie to łatwa rozmowa.

– Ola, oni dali nam te pieniądze bez żadnych warunków. To był ich wybór, nie nasz – odpowiedział z irytacją. – Nie możemy teraz rzucić wszystkiego, żeby im oddawać. Mamy swoje życie, swoje wydatki.

– A co z nimi? – zapytałam, czując, że jesteśmy coraz dalej od siebie w tej sprawie. – Czy nie widzisz, że potrzebują pomocy?

Musimy myśleć o sobie

Kamil tylko westchnął i zakończył rozmowę, kręcąc głową. Konflikt wisiał w powietrzu, a ja zaczynałam czuć, że nie rozumiemy się w tej sprawie. Widziałam, że dla Kamila pieniądze, które dostaliśmy, były tylko prezentem. Dla mnie zaczynały być długiem, który należało spłacić, przynajmniej w części.

Kilka miesięcy później przyszła wiadomość, która mnie wstrząsnęła. Rodzice Kamila sprzedali swoje mieszkanie, które dotąd wynajmowali lokatorom. Dowiedzieliśmy się o tym przypadkowo, podczas rozmowy z jego kuzynem, który wspomniał, że słyszał o ich przeprowadzce. Byłam zszokowana.

Nie mogłam uwierzyć, że sytuacja zaszła aż tak daleko i że nie powiedzieli nam o tym wprost. Kiedy Kamil dowiedział się o sprzedaży, przez długi czas siedział w milczeniu. Widziałam, jak trawi tę informację, ale w jego oczach pojawiła się mieszanka złości i poczucia winy.

– Sprzedali swoje mieszkanie – powiedział w końcu, a jego głos brzmiał, jakby nie mógł w to uwierzyć. – Jak mogliśmy do tego dopuścić?

– Wiedzieliśmy, że mają problemy – odpowiedziałam cicho, choć sama nie mogłam się z tym pogodzić. – Ale nigdy nie sądziłam, że będą musieli sprzedać dom.

Kamil spuścił głowę, jakby dopiero teraz uświadomił sobie, jak bardzo ignorował ich problemy.

– Myślałem, że przesadzają. Nigdy nie sądziłem, że sprawy zaszły aż tak daleko – dodał z żalem.

Wiedziałam, że nie było to łatwe dla niego do przyjęcia. Przez całe życie jego rodzice byli niezależni i silni. Nigdy nie wyobrażał sobie, że mogliby potrzebować pomocy.

– Co teraz zrobimy? – zapytałam, czując, że musimy podjąć decyzję.

Kamil nie odpowiedział od razu. Patrzył na mnie, a w jego oczach widziałam ból i wstyd.

– Nie wiem… – powiedział w końcu, jakby stracił całą pewność siebie.

Chcieliśmy to naprawić

Siedzieliśmy w ciszy przez dłuższy czas, próbując zrozumieć, co powinniśmy teraz zrobić. Wiedziałam, że Kamil czuje się winny, ale wciąż wahał się przed podjęciem jakichkolwiek działań. To była dla niego trudna sytuacja – z jednej strony rodzice, którzy go wspierali przez całe życie, a z drugiej nasze własne potrzeby i zobowiązania.

– Musimy coś zrobić – powiedziałam w końcu, łamiąc ciszę. – Nie możemy tego tak zostawić. Oni sprzedali swoje mieszkanie, bo my nie pomogliśmy im na czas.

Kamil przytaknął, ale wciąż nie mówił nic.

– Może nie mamy dużo, ale możemy zacząć od zwrotu części tych pieniędzy – zaproponowałam. – Albo przynajmniej spróbować im pomóc w inny sposób.

Kamil spojrzał na mnie, a w jego oczach pojawiła się determinacja, której wcześniej nie widziałam.

– Masz rację. Nie możemy dłużej udawać, że to nas nie dotyczy. Musimy im pomóc, choćby to oznaczało, że będziemy musieli zrezygnować z części naszych planów – powiedział w końcu, jakby zaakceptował to, co przed nim stało.

Czułam ulgę, że w końcu podjęliśmy tę decyzję. Wiedziałam, że to nie będzie łatwe, ale nie mogliśmy dłużej ignorować sytuacji, w której się znaleźliśmy. Rodzice Kamila zasługiwali na naszą pomoc, tak jak oni kiedyś pomogli nam.

W końcu podjęliśmy decyzję

Zaczęliśmy od zmniejszenia naszych wydatków, aby móc zwrócić przynajmniej część pieniędzy rodzicom Kamila. Wiedzieliśmy, że to nie wystarczy, by naprawić wszystko, co poszło nie tak, ale było to nasze pierwsze kroki w stronę naprawienia relacji i odzyskania równowagi. Rodzice Kamila byli wzruszeni naszą decyzją, choć nigdy nie prosili wprost o zwrot pieniędzy. Widziałam, jak bardzo im ulżyło, że nie muszą już sami walczyć o przetrwanie.

Kamil, choć początkowo z oporem podchodził do tej decyzji, teraz czuł ulgę, że w końcu podjęliśmy odpowiedzialność za nasze zobowiązania. Wiedzieliśmy, że nasze życie nie będzie już takie samo, że będziemy musieli zrezygnować z części naszych przyjemności i planów, ale oboje czuliśmy, że postąpiliśmy słusznie.

Patrząc na Kamila, widziałam, jak bardzo dojrzał przez ostatnie miesiące. Czułam dumę, że potrafiliśmy wspólnie podjąć trudną decyzję, która nie tylko pomogła jego rodzicom, ale też nas wzmocniła jako małżeństwo. To była trudna lekcja, ale wiedziałam, że wyszliśmy z niej silniejsi.

Aleksandra, 33 lata

Reklama

Czytaj także:

„Miałem 80 lat, gdy zrozumiałem, że drugie życie nie nadejdzie. Podjąłem decyzję o podróży, która zszokowała bliskich”

„Facet z portalu randkowego uwiódł mnie i okradł. Myślał, że się już nie spotkamy, ale los dał mi okazję do zemsty”

„Nienawidziłam ojca, bo zrobił z mojego dzieciństwa piekło. Gdy po latach spojrzałam mu w oczy, coś we mnie pękło”