Czasami mam wrażenie, że jestem w tym wszystkim zupełnie sama. Michał znów wyjechał – tym razem na trzy tygodnie do Niemiec. Antoś właśnie skończył trzy lata, a ja czuję, jakbym żyła w ciągłym kołowrotku: praca, przedszkole, zakupy, kolacje, kąpiele, bajki, a potem zmęczona padam na łóżko i zasypiam z myślą, że jutro znów to samo. W tym całym chaosie jest jeszcze Barbara – moja teściowa.

Trudno powiedzieć, co o niej myślę. Z jednej strony, zawsze była tą elegancką, poukładaną kobietą, która wszystko wie najlepiej i lubi się wtrącać. Z drugiej – no cóż, może to tylko moje uprzedzenia. Barbara od kilku miesięcy planowała swoje wakacje życia – Teneryfa, pięciogwiazdkowy hotel, drinki z palemką. Opowiadała o tym z takim entuzjazmem, że chwilami miałam ochotę wywrócić oczami. Patrzyłam na nią z zazdrością, ale też z lekką złością – jak ona może tak po prostu myśleć o sobie, kiedy my tu wszyscy próbujemy jakoś wiązać koniec z końcem? Ale może to ja byłam niesprawiedliwa. Może właśnie dlatego tak trudno mi było przyznać, że czasem naprawdę potrzebuję jej pomocy.

Zaczęłam panikować

– Michał, ja naprawdę nie wiem, co robić… – szepnęłam do telefonu, próbując nie zbudzić Antosia, który zasnął obok mnie na kanapie.

Leżałam skulona pod kocem, z rozpalonym czołem, a w uszach szumiało mi tak, że ledwo słyszałam własne myśli. Michał odebrał niemal natychmiast, zaniepokojony moim głosem.

– Kochanie, co się dzieje?

– Chyba mam gorączkę, nie mogę wstać z łóżka, wszystko mnie boli... A Antoś... nie wiem, jak się nim zająć... – głos mi się załamał, łzy napłynęły do oczu.

– Daj mu coś do jedzenia, może obejrzy bajkę, a ja spróbuję coś wymyślić... – odpowiedział, ale oboje wiedzieliśmy, że z Niemiec nie wyczaruje mi pomocy.

Czułam, jak ogarnia mnie panika. Z trudem wstałam, żeby zrobić Antosiowi kanapkę, ale kiedy sięgnęłam do lodówki, przed oczami zrobiło mi się ciemno. Oparłam się o blat, próbując złapać oddech. To było ponad moje siły. Przez chwilę stałam, patrząc na Antosia, który siedział na dywanie i układał klocki. Mój synek. Nie mogę go tak zostawić.

– Mamo, potrzebuję pomocy – wyszeptałam niechętnie, wybierając numer Barbary. – Ja... nie daję rady. Jestem chora, leżę w domu, Antoś...

Przez chwilę po drugiej stronie zapadła cisza. Czekałam, aż powie, że przecież za dwa dni wylatuje na Teneryfę, że nie ma czasu. Ale usłyszałam coś zupełnie innego.

– Agnieszko, daj mi pół godziny. Zaraz będę.

Stałam z telefonem w ręku, jakby mnie poraziło. I poczułam coś, czego nie rozumiałam – wstyd, ulgę, a potem... wdzięczność.

Doceniałam ten gest

Barbara weszła do mieszkania zdecydowanym krokiem, trzymając torbę z zakupami. Wciąż nie mogłam uwierzyć, że naprawdę tu jest. Jeszcze wczoraj na rodzinnej kolacji z entuzjazmem opowiadała o planowanej podróży – o hotelu z widokiem na ocean, o wycieczkach na wulkan i o tym, że „to będzie coś wyjątkowego, raz w życiu”. Teraz patrzyła na mnie surowym wzrokiem, jakby wiedziała, co myślę.

– Mamo, ale... – zaczęłam nieśmiało. – Ty przecież miałaś lecieć na Teneryfę...

Barbara machnęła ręką, jakby to był kompletny nonsens.

– Agnieszko, naprawdę myślisz, że pojadę sobie na wakacje, kiedy ty leżysz w łóżku z gorączką, a mój wnuk potrzebuje opieki? – jej głos był spokojny, ale stanowczy. – To nie są rzeczy ważniejsze od rodziny.

Poczułam, jak robi mi się gorąco ze wstydu. Przez tyle lat patrzyłam na nią jak na kogoś, kto żyje tylko dla siebie. A teraz stała przede mną, zdejmuje płaszcz, rozkłada zakupy na blacie, ogarnia kuchnię – i to wszystko w sekundach, bez wahania. Antoś podbiegł do niej, a ona schyliła się, przytulając go mocno.

– Babciu, a co my dzisiaj zrobimy?

– Najpierw zrobimy kolację, a potem może pogramy w jakąś grę, co ty na to? – Barbara uśmiechnęła się do niego ciepło.

Patrzyłam na nich i czułam, jak coś w moim sercu pęka. Może byłam wobec niej zbyt surowa? Może nie chciałam dostrzec tego, jaką naprawdę jest kobietą – silną, oddaną, gotową odłożyć swoje marzenia na bok dla bliskich.

Zaczęłyśmy szczerze rozmawiać

Kiedy po kilku dniach gorączka zaczęła odpuszczać, mogłam w końcu spokojnie przyglądać się, jak Barbara i Antoś spędzają czas razem. Patrzyłam na nich z kanapy, słaba, ale wdzięczna. Antoś śmiał się na całe gardło, kiedy Barbara bawiła się z nim klockami, udając, że jej budowla to zamek, a on jest rycerzem, który musi go obronić.

– Babciu, a zrobisz mi takie naleśniki jak ostatnio? – poprosił pewnego wieczoru, patrząc na nią z szerokim uśmiechem.

– A jakże, mój rycerzu! Tylko musisz mi pomóc – odpowiedziała z błyskiem w oku.

W kuchni słyszałam ich śmiech, a zapachy, które unosiły się z patelni, budziły we mnie ciepłe wspomnienia z dzieciństwa. Kiedy w końcu usiadłam przy stole, Barbara postawiła przede mną talerz i spojrzała na mnie z delikatnym uśmiechem.

– Dziękuję ci… naprawdę. Nie wiem, co byśmy zrobili bez ciebie – powiedziałam cicho, zawstydzona.

Barbara tylko wzruszyła ramionami.

– Agnieszko, rodzina to nie przysługa, to zobowiązanie. Ja też kiedyś potrzebowałam pomocy. Twoja teściowa też była dla mnie podporą, kiedy Michał był mały. Może… może za bardzo się wtedy wtrącałam – dodała po chwili z lekkim uśmiechem, jakby niepewna, czy może pozwolić sobie na szczerość.

Zrobiło mi się głupio. Przypomniałam sobie, ile razy kręciłam nosem na jej rady, ile razy zamykałam przed nią drzwi – w przenośni i dosłownie.

– Wiesz, mamo… Ja czasami czuję się tak… bezradna. Nie radzę sobie, boję się, że coś zepsuję, że Antoś zapamięta mnie jako zmęczoną, sfrustrowaną mamę, która ciągle narzeka...

Barbara spojrzała na mnie uważnie.

– Wiesz, ja też tak się czułam. Kiedy Michał był mały, często płakałam po nocach. Wydawało mi się, że jestem najgorszą matką na świecie. Ale teraz wiem, że to normalne. Każda z nas czasem się boi.

Te słowa rozgrzały mnie bardziej niż herbata, którą trzymałam w dłoniach. Po raz pierwszy poczułam, że naprawdę rozumiem Barbarę – i że ona rozumie mnie.

Mąż był w szoku

Dni mijały, a Barbara została z nami dłużej, niż ktokolwiek planował. Michał wrócił z Niemiec kilka dni po tym, jak gorączka ustąpiła, i od razu zaskoczyło go, jak zmieniła się atmosfera w domu.

– Nie wierzę, że mama to wszystko zrobiła… – powiedział cicho, patrząc na Barbary krzątającą się w kuchni.

– Michał, ja… My chyba za mało ją docenialiśmy – odparłam, przygryzając wargę.

Było coś dziwnego w tej scenie. Patrzyliśmy oboje, jak Barbara rozlewa rosół do talerzy, jak układa sztućce, jak śmieje się z Antosiem. I nagle poczułam, że ten widok daje mi spokój. Może nie zawsze chodzi o to, żeby wszystko robić po swojemu, żeby mieć rację. Może chodzi o to, żeby nauczyć się przyjmować pomoc – i zrozumieć, że ona nie jest znakiem słabości, tylko zaufania.

Wieczorem, kiedy Antoś już spał, a Michał siedział w salonie, podeszłam do Barbary, która akurat szykowała herbatę.

– Mamo… Dziękuję ci. Za wszystko.

Spojrzała na mnie, trochę zaskoczona, a trochę jakby czekała na te słowa.

– Nie dziękuj – odpowiedziała cicho, niemal szeptem.

Usiadłyśmy razem przy kuchennym stole. Po raz pierwszy od lat nie czułam się skrępowana jej obecnością. Rozmawiałyśmy o wszystkim: o dzieciach, o codziennych sprawach, o tym, co planujemy na przyszłość. Barbara opowiedziała mi o swoich rozczarowaniach, o samotności, którą czuła po śmierci swojego męża, o tym, jak czekała na moment, kiedy ktoś wreszcie zapyta ją o zdanie, a nie tylko o przepis na szarlotkę.

Słuchałam jej z uwagą, a w głowie pojawiła się myśl: Może zbyt długo patrzyłam na nią jak na wroga?. Poczułam, jak coś we mnie mięknie, jak kurtyna opada. Już nie była tą krytyczną teściową, a ja – wiecznie zmęczoną synową. Byłyśmy dwoma kobietami, które po prostu chciały, żeby ich bliscy byli szczęśliwi.

Marzenia mogą poczekać

Barbara wyjechała, a ja zostałam w pustym, cichym domu. Przez kilka dni czułam się dziwnie – jakby ktoś wyjął z mojego życia coś, czego wcześniej nawet nie zauważałam. Antoś co chwilę pytał o babcię, a ja... też tęskniłam. Sama się sobie dziwiłam. Tyle lat narzekałam na jej obecność, a teraz, kiedy jej zabrakło, coś we mnie pękło.

Wieczorem siedziałam w salonie, a obok na fotelu leżała książka, którą Barbara zostawiła. "Sztuka bycia razem" – taki miała tytuł. Przewróciłam kilka stron i znalazłam notatkę na marginesie: "Czasem trzeba zrezygnować z własnych marzeń, żeby podarować komuś coś znacznie ważniejszego – poczucie bezpieczeństwa." Te słowa rozlały mi się po sercu jak ciepły kompot zimą. Poczułam, jak bardzo byłam wobec niej niesprawiedliwa.

– Michał... – zaczęłam niepewnie, kiedy wrócił z pracy. – Myślisz, że mama jeszcze kiedyś spełni swoje marzenie?

Michał spojrzał na mnie zmęczonymi oczami, ale w jego spojrzeniu było coś więcej – coś czułego, zrozumienia.

– Może... Ale wiesz co? Może jej największe marzenie właśnie się spełnia. Może to, że w końcu jesteśmy razem, to dla niej więcej niż Teneryfa.

Westchnęłam ciężko, ale z uśmiechem. Antoś wpadł do salonu z kolorowanką w ręce.

– Mamusiu, patrz! Babcia nauczyła mnie rysować domy!

Patrzyłam na jego rysunki – krzywe, niezdarne, ale pełne kolorów. I pomyślałam, że czasem dom nie musi być idealny. Wystarczy, że jest pełen miłości. A marzenia? Marzenia mogą poczekać. Czasem życie wybiera dla nas coś lepszego, niż sami byśmy zaplanowali.

Agnieszka, 36 lat

