Myślałam, że po prostu tracę pamięć. Kupowałam zgrzewki makaronu, litry oliwy i dziesiątki konserw, a potem z niedowierzaniem wpatrywałam się w puste półki. Prawda okazała się znacznie bardziej bolesna niż moje rzekome roztargnienie. Moja własna teściowa zrobiła sobie z mojego domu darmowy sklep, a najgorsze było to, że nikt nie widział w tym problemu. Z wyjątkiem mnie.

Wymyśliłam sobie taki system

Od zawsze byłam osobą, która lubiła mieć wszystko zaplanowane. Wyniosłam to z domu rodzinnego, w którym nigdy się nie przelewało. Moi rodzice nauczyli mnie szacunku do pieniędzy i pracy. Kiedy więc z moim mężem Tomkiem wprowadziliśmy się do naszego wymarzonego domu na przedmieściach, jednym z moich ulubionych pomieszczeń stała się niewielka spiżarnia przylegająca do kuchni. To było moje małe królestwo.

Zorganizowałam ją perfekcyjnie. Na najwyższych półkach stały przetwory, niżej zapasy mąki, cukru i kasz, a na samym dole ciężkie zgrzewki wody i mleka. Bardzo szybko odkryłam w sobie pasję do mądrego robienia zakupów. Śledziłam gazetki promocyjne, korzystałam z kuponów i kupowałam hurtowo. Jeśli widziałam, że moja ulubiona włoska kawa jest przeceniona o połowę, brałam dziesięć paczek. Jeśli dobrej jakości oliwa z oliwek była w ofercie specjalnej, kupowałam zapas na pół roku.

Dzięki temu systemowi oszczędzaliśmy naprawdę spore kwoty. Mieliśmy wspólny cel. Chcieliśmy polecieć na wymarzoną wycieczkę do Japonii, a każda zaoszczędzona złotówka trafiała na specjalne konto. Spiżarnia dawała mi też niesamowite poczucie bezpieczeństwa. Wiedziałam, że niezależnie od tego, co się wydarzy, mamy pełne szafki i nie musimy martwić się o codzienne posiłki. Tomek początkowo śmiał się z moich nawyków, nazywając mnie rodzinnym chomikiem, ale szybko docenił fakt, że rachunki za jedzenie drastycznie spadły.

Wszystko układało się idealnie, dopóki w naszym życiu, a dokładniej w moim domu, nie zaczęła częściej pojawiać się Krystyna, matka mojego męża, a moja teściowa.

Gdzieś znikał włoski makaron

Krystyna była kobietą, która lubiła żyć ponad stan. Chociaż jej emerytura była zupełnie przeciętna, zawsze chciała otaczać się rzeczami luksusowymi. Kupowała drogie kosmetyki, jadała w dobrych restauracjach i często narzekała na brak pieniędzy, choć nie robiła nic, aby zmienić swoje nawyki finansowe. Kiedy oddaliśmy jej zapasowe klucze do naszego domu na wypadek awarii, uważałam to za naturalny krok. W końcu była rodziną.

Pierwsze sygnały, że coś jest nie tak, pojawiły się po kilku miesiącach. Miałam w planach przygotowanie uroczystej kolacji z okazji naszej rocznicy ślubu. Chciałam ugotować specjalne danie, do którego potrzebowałam suszonych pomidorów w zalewie z ziołami i drogiego, czarnego makaronu barwionego atramentem kałamarnicy. Kupiłam te produkty kilka tygodni wcześniej podczas wyprzedaży w delikatesach. Pamiętałam dokładnie, na której półce je położyłam.

Kiedy weszłam do spiżarni, słoika z pomidorami nie było. Makaronu również. Przeszukałam wszystkie szafki w kuchni, zajrzałam nawet do lodówki, chociaż to nie miało żadnego sensu. Byłam zdezorientowana.

– Tomek, widziałeś gdzieś ten czarny makaron, który kupiłam na naszą rocznicę? – zapytałam, wchodząc do salonu.

– Nie, nawet nie wiedziałem, że mamy coś takiego w domu – odpowiedział, nie odrywając wzroku od ekranu telewizora. – Może zapomniałaś kupić?

– Przecież pamiętam, że go układałam na półce obok ryżu – upierałam się.

Ostatecznie musieliśmy zmienić plany na kolację, a ja uznałam, że być może faktycznie w natłoku obowiązków coś mi się pomyliło. Jednak sytuacje zaczęły się powtarzać. Znikały paczki kawy, herbaty liściaste, luksusowe dżemy, a nawet zwykłe kostki masła z zamrażarki. Zaczęłam prowadzić w głowie szczegółowy inwentarz. Za każdym razem, gdy czegoś brakowało, czułam narastający niepokój. Zaczęłam wątpić we własną pamięć i organizację.

Uznawała to za zupełnie normalne

Odkrycie prawdy nadeszło w jeden z tych dni, kiedy zupełnie się tego nie spodziewałam. Wyszłam z pracy kilka godzin wcześniej z powodu awarii zasilania w biurowcu. Postanowiłam wrócić do domu, zrobić sobie duży kubek herbaty i nadrobić zaległości w czytaniu.

Kiedy zaparkowałam samochód na podjeździe, zauważyłam auto teściowej. Nie zapowiadała swojej wizyty, ale uznałam, że może wpadła do Tomka, który tamtego dnia pracował zdalnie z gabinetu na piętrze. Weszłam cicho do przedpokoju, odkładając torebkę na komodę. Z kuchni dobiegały mnie dźwięki szeleszczących opakowań.

Zrobiłam kilka kroków w stronę otwartych drzwi spiżarni i zamarłam. Krystyna stała tyłem do mnie, z dużą, materiałową torbą w ręku. Wyciągała z moich półek kolejne produkty i sprawnie układała je w swojej siatce. Dwie paczki mojej ulubionej kawy, słoik miodu rzepakowego, zgrzewka mleka owsianego i puszki z tuńczykiem. Działała metodycznie, jakby robiła codzienne zakupy w osiedlowym markecie.

– Mamo, co ty robisz? – zapytałam głośno.

Krystyna drgnęła, a z jej rąk o mało nie wypadła puszka brzoskwiń. Odwróciła się w moją stronę. Na jej twarzy przez ułamek sekundy malowało się zaskoczenie, które błyskawicznie ustąpiło miejsca udawanej beztrosce.

– O, Beata, już jesteś! Myślałam, że wrócisz dopiero po szesnastej – powiedziała spokojnie, poprawiając ramiączko torby.

– Pytam, co robisz w mojej spiżarni i dlaczego pakujesz moje jedzenie do swojej torby? – Mój głos drżał z oburzenia, ale starałam się zachować resztki panowania nad sobą.

– Oj, dziecko, nie przesadzaj – machnęła ręką teściowa, zupełnie ignorując mój ton. – Przecież masz tego tyle, że nawet nie zauważysz. Byliśmy z ojcem rano na targu, ale zapomniałam kilku rzeczy. Przecież nie będę specjalnie jechać do sklepu na drugi koniec miasta, skoro wy macie tutaj całe magazyny. My jesteśmy rodziną, trzeba się dzielić.

Zaniemówiłam. Zrozumiałam w tamtej chwili, że moje zapasy znikały nie z powodu roztargnienia. Znikały, ponieważ matka mojego męża regularnie okradała moją spiżarnię, używając do tego kluczy awaryjnych, kiedy my oboje byliśmy w pracy.

– To nie są magazyny, to są nasze prywatne zapasy kupione za nasze pieniądze! – powiedziałam stanowczo. – Odłóż to wszystko na miejsce. Natychmiast.

– Jesteś strasznie skąpa. Tomek przecież zarabia wystarczająco dużo, żeby utrzymać ten dom, a ty żałujesz własnej teściowej kilku puszek tuńczyka? – Krystyna uniosła głowę z obrażoną miną, ale powoli zaczęła wyciągać rzeczy z torby.

Minęła mnie bez słowa, zostawiając produkty na blacie kuchennym, i wyszła z domu, trzaskając drzwiami.

Mąż bagatelizował problem

Kiedy tylko usłyszałam dźwięk odjeżdżającego samochodu, pobiegłam na piętro. Tomek siedział w gabinecie w słuchawkach. Wpadłam tam jak burza, domagając się natychmiastowych wyjaśnień. Opowiedziałam mu wszystko ze szczegółami. Spodziewałam się, że stanie po mojej stronie, że będzie zszokowany zachowaniem matki. Jego reakcja była jednak zupełnie inna, co uderzyło we mnie ze zdwojoną siłą.

– Kochanie, uspokój się – powiedział miękko, zdejmując słuchawki. – Przecież wiesz, jaka jest moja mama. Czasem trochę się zapomina.

– Zapomina się? Tomek, ona traktuje nasz dom jak darmowy supermarket! Przychodzi tu, kiedy nas nie ma, i wynosi torbami jedzenie, które ja z takim trudem wyszukuję na promocjach!

– Ale to tylko jedzenie, Beata – westchnął, przecierając twarz dłońmi. – Mama ma małą emeryturę. Jeśli weźmie czasem paczkę makaronu czy kawę, to chyba nie zbiedniejemy. Po co robić z tego taką aferę?

Poczułam, jak grunt usuwa mi się spod nóg. Mój własny mąż, człowiek, z którym dzieliłam życie i wspólne plany, całkowicie bagatelizował problem.

– Tu nie chodzi o jedną paczkę makaronu! – krzyknęłam, czując łzy bezsilności pod powiekami. – Znikały drogie rzeczy. Oliwa, kawa, nasze luksusowe przetwory. Oszczędzam każdą złotówkę na naszą wycieczkę, a ty pozwalasz, żeby twoja matka nas okradała pod przykrywką rodzinnej pomocy? Dlaczego mi nie powiedziałeś, że ona to robi? Wiedziałeś o tym?

Tomek spuścił wzrok. Przyznał, że kilka razy widział, jak matka zabiera „drobiazgi”, ale prosiła go, żeby nic mi nie mówił, bo wiedziała, że będę zła. Stwierdził, że dla świętego spokoju wolał milczeć. Poczułam się zdradzona. Mój bezpieczny dom, moje małe królestwo, zostało naruszone, a mój mąż stał na straży tego procederu.

Przez następne dni w naszym domu panowała lodowata atmosfera. Z Tomkiem rozmawiałam tylko o sprawach niezbędnych. Z kolei teściowa nie odzywała się wcale, grając rolę wielce pokrzywdzonej ofiary. Postanowiłam jednak, że nie dam się złamać. Zaczęłam liczyć straty. Według mojego arkusza kalkulacyjnego, przez ostatnie miesiące z mojej spiżarni zniknęły produkty o wartości kilkuset złotych. To nie były drobiazgi. To była kradzież w białych rękawiczkach.

To był szczyt bezczelności

Minęły trzy tygodnie. Atmosfera między mną a Tomkiem powoli się ocieplała, głównie dlatego, że on bardzo starał się zrekompensować mi swoje zachowanie. Obiecał, że porozmawia z matką i ustali granice. Zgodziłam się na to, wierząc naiwnie, że to zakończy sprawę. Zgodziłam się nawet, aby Krystyna przyszła do nas na niedzielny obiad, co miało być formą zawieszenia broni.

Początkowo spotkanie przebiegało w sztucznej, ale znośnej atmosferze. Teściowa chwaliła pogodę, opowiadała o swoich sąsiadkach i ani słowem nie wspominała o ostatnim incydencie. Ja podałam do stołu domowy rosół, a potem pieczeń. Czułam jednak wewnętrzne napięcie. Wiedziałam, że teściowa nie należy do osób, które łatwo odpuszczają.

Po obiedzie zaproponowałam kawę. Teściowa uśmiechnęła się słodko.

– Z przyjemnością, moja droga. Tylko zrób mi tę z ekspresu. Mam nadzieję, że kupiłaś wreszcie lepszą niż ostatnio.

– Słucham? – zatrzymałam się z dzbankiem wody w dłoni.

– No, ta kawa, którą ostatnio od was wzięłam, ta w niebieskim opakowaniu. Była strasznie kwaśna. Zupełnie mi nie smakowała. Musiałam ją wyrzucić i kupić sobie nową w palarni. Naprawdę, Beata, powinnaś bardziej uważać na to, co kupujesz na tych swoich wyprzedażach, bo czasami to straszne buble. Miód też wzięłam ostatnio i wyobraź sobie, że był skrystalizowany!

W jadalni zapadła martwa cisza. Spojrzałam na Tomka. Jego twarz zbladła. Nawet on zrozumiał w tym momencie, że jego matka przekroczyła wszystkie granice przyzwoitości. Nie dość, że wzięła nasze rzeczy bez pytania, to jeszcze miała czelność narzekać na ich jakość i krytykować moje metody oszczędzania prosto w twarz.

Odłożyłam dzbanek na blat. Poczułam dziwny spokój. To nie była już złość. To była czysta, zimna determinacja.

– Mamo Krystyno – zaczęłam powoli, używając celowo jej imienia, co zawsze ją irytowało. – Zabrałaś z mojego domu produkty warte kilkadziesiąt złotych bez mojej wiedzy, po czym wyrzuciłaś je do kosza, bo nie odpowiadał ci ich smak? A teraz przychodzisz tu na obiad i jeszcze masz do mnie pretensje?

– Ja tylko wyrażam swoją opinię! – żachnęła się, poprawiając serwetkę. – Rodzinie chyba wolno zwrócić uwagę? Tomek, powiedz żonie, żeby przestała mnie tak traktować.

– Mamo, to ty przestań – odezwał się nagle Tomek, a jego głos był stanowczy, jakiego dawno u niego nie słyszałam. – Beata ma rację. Twoje zachowanie jest nie do przyjęcia. To nie jest darmowy sklep. Nie będziesz więcej brała niczego z naszej spiżarni.

Teściowa popatrzyła na niego jak na zjawę. Złapała torebkę i bez słowa opuściła nasz dom.

Postawiłam na radykalny pomysł

Następnego dnia rano, kiedy Tomek wyszedł do pracy, umówiłam wizytę ślusarza. Wymieniłam zamek w głównych drzwiach wejściowych. Kiedy rzemieślnik skończył pracę, wręczył mi nowy komplet kluczy. Jeden dałam mężowi, drugi schowałam do torebki. Nie przewidziałam egzemplarza zapasowego dla teściowej.

Dodatkowo, już głównie dla własnego komfortu psychicznego, w drzwiach do mojej spiżarni zamontowałam solidną zasuwę i kłódkę. Może to wydawać się przesadą, ale ten mały, chłodny pokój był symbolem mojego trudu, zapobiegliwości i marzeń. Nie zamierzałam dłużej pozwalać, by ktoś deptał moją przestrzeń w imię fałszywie pojętych więzi rodzinnych.

Tomek zaakceptował moje decyzje. Nasza relacja przeszła poważną próbę, ale stanął na wysokości zadania. Zrozumiał, że rodzina nie oznacza braku granic, a pomoc nie może opierać się na kradzieży i manipulacji. Nasza skarbonka na wyjazd do Japonii znów zaczęła się szybko napełniać, a zakupy promocyjne ponownie sprawiały mi radość.

Teściowa przez pół roku nie pojawiała się w naszym domu, obrażona na cały świat. Kiedy w końcu zaczęła ponownie nas odwiedzać, nigdy więcej nie próbowała przekroczyć progu mojej spiżarni. Zrozumiała, że darmowy supermarket został zamknięty na zawsze, a menedżerka tego lokalu nie przyjmuje żadnych reklamacji.

Beata, 34 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

