Kiedy wychodziłam za mąż za Marka, to byłam przekonana, że nic nie popsuje naszego szczęścia. A tymczasem pojawiła się teściowa, która za wszelką ceną postanowiła udowodnić, że jej synek popełnił błąd. Tej babie kompletnie nic nie pasuje, a najbardziej ja.

Byłam szczęśliwa

Doskonale pamiętam dzień, w którym Marek mi się oświadczył. Właśnie obroniłam pracę dyplomową, co kosztowało mnie naprawdę sporo nerwów.

– Mam dla ciebie niespodziankę – powiedział Marek, który wtedy był moim chłopakiem od niecałych dwóch lat.

– Jaką? – zapytałam podekscytowana.

Uwielbiałam niespodzianki, a mój chłopak potrafił poprawić mi humor jak mało kto.

– Na razie nie powiem – powiedział tajemniczo.

A potem zasłonił mi oczy i wywiózł mnie gdzieś za miasto. Kiedy zdjęłam opaskę, to przed moimi oczami ukazał się uroczy domek, przed którym stał uroczyście nakryty stół.

– Co to jest? – zapytałam zdzwiona.

A Marek wyciągnął pudełeczko, w którym znajdował się pierścionek.

– Wieczór zaręczynowy – odpowiedział.

Włożył mi pierścionek na palec i zapytał, czy za niego wyjdę.

–Tak! –wykrzyknęłam radośnie i rzuciłam mu się na szyję.

Tak naprawdę już od jakiegoś czasu po cichu liczyłam na zaręczyny i każdy dzień zwłoki przynosił sporo pytań i wątpliwości. A tu coś takiego.

Teściowa nie była na ślubie

Termin ślubu ustaliliśmy na czerwiec. A ja stojąc przed ołtarzem i wypowiadając słowa przysięgi małżeńskiej czułam się najszczęśliwszą dziewczyną pod słońcem. "To początek mojego nowego życia" –myślałam rozmarzona i w myślach snułam już wizję naszych przyszłych lat. I owszem, moje życie bardzo się zmieniło. Ale niestety nie na lepsze. A przyczyną całego zamieszania była teściowa.

Marek niewiele opowiadał o swojej matce. Wiedziałam tylko tyle, że wiele lat temu wyjechała za granicę i niemal zupełnie nie utrzymywała kontaktów z mężem i synem. Dopiero po śmierci swojego męża odezwała się do Marka i nawiązała z nim pewną relację. Ale na ślubie się nie pojawiła, tłumacząc to tym, że nie mogła wyrwać się z pracy.

– Może to i lepiej – podsumował to mój przyszły mąż.

I chociaż niewiele opowiadał o swojej matce, to domyślałam się, że nie miał z nią najlepszych relacji.

Ale mimo wszystko bardzo za nią tęsknił. I to na tyle, że gdy w końcu postanowiła wrócić do Polski, to prawie oszalał z radości.

– W końcu będę miał obok siebie dwie najważniejsze kobiety swojego życia – ekscytował się jak dziecko.

Nie polubiłyśmy się

A ja cieszyłam się razem z nim, bo wiedziałam, że Markowi bardzo brakowało matki. I chociaż nie pokazywał tego, to tak naprawdę bardzo chciał, aby była obecna w jego życiu. Gdy teściowa w końcu pojawiła się w progu naszego mieszkania, mój zapał szybko minął. Matka Marka już od samego początku nie przypadła mi do gustu. Podobnie zresztą jak ja jej.

– Niezbyt czysto w tym waszym mieszkanku – powiedziała niemal od progu, krytycznie rozglądając się po naszym gniazdku.

– A mięso mogłoby być lepiej doprawione – dodała, gdy podałam na stół swój popisowy obiad.

Mój sernik też nie przypadł jej do gustu, bo według niej był zbyt twardy i zbyt suchy.

– Musisz się jeszcze wiele nauczyć, aby zadowolić Mareczka –powiedziała na koniec wizyty.

Jednocześnie uśmiechnęła się złośliwie i spojrzała na mnie jak na rywalkę. A ja poczułam, że właśnie zaczęła się między nami wojna.

I się nie pomyliłam. Matka Marka na każdym kroku zwracała mi uwagę – a to że źle gotuję, a to że niezbyt dobrze sprzątam, a to że źle prasuję koszule. Tak naprawdę według niej wszystko robiłam źle. I tylko zastanawiałam się, kiedy teściowa zwróci mi uwagę, że w sypialni też jestem kiepska. Bo przecież nic nie umiałam i do niczego się nie nadawałam.

Mój mąż nie reagował

Początkowo w milczeniu znosiłam sprzeczki z teściową i nie wciągałam w nie swojego męża. Nie chciałam, aby musiał stawać pomiędzy nami i wybierać pomiędzy jedną a drugą.

Ale w końcu nie wytrzymałam. Kiedy kolejny raz teściowa zwróciła mi uwagę, że zepsułam obiad, to postanowiłam poskarżyć się mężowi.

– Twoja mama mnie ciągle obraża – powiedziała któregoś wieczoru, gdy już oboje leżeliśmy w łóżku.

Kilka godzin wcześniej wpadła do nas matka Marka i już od progu zwróciła mi uwagę, że z kuchni unosi się dziwny zapach.

– Pewnie znowu coś zepsułaś – powiedziała złośliwie i czym prędzej ruszyła do mojej kuchni.

Oczywiście powiedziała to na tyle cicho, żeby Marek nie usłyszał, a ja nie podjęłam tematu, żeby nie wywoływać sprzeczki. I dzielnie wytrzymałam do końca obiadu, miło uśmiechają się do kobiety, która tak bardzo zalazła mi za skórę.

Ale wszystko ma swoje granice –nawet moja cierpliwość i wyrozumiałość w stosunku do kobiety, która była tak ważna dla mojego męża. Stąd ta moja próba poskarżenia się mężowi na zachowanie jego mamusi.

– Niemożliwie – tymczasem skomentował to mój mąż. – Musiałaś coś źle zrozumieć – powiedział z uśmiechem.

A potem odwrócił się do mnie plecami i jak gdyby nic zasnął. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o moją rozmowę z mężem na temat jego matki.

Była coraz bardziej złośliwa

A tymczasem moja teściowa nie dawała za wygraną. Z każdym kolejny dniem i tygodniem stawała się coraz bardziej złośliwa i coraz częściej i głośniej krytykowała mnie i moje zachowanie. I już nawet nie ukrywała się przed Markiem, który przez to stawał się świadkiem naszych złośliwych i niezbyt uprzejmych wymian zdań. A on wcale na to nie reagował. W milczeniu przysłuchiwał się naszym kłótniom, a gdy szukałam u niego pomocy, to jak gdyby nigdy nic odwracał wzrok.

– Nie przeszkadza ci, że twoja matka mi ubliża? –zapytałam go kiedyś, gdy kolejny raz musiałam wysłuchiwać z ust teściowej krytyki na mój temat.

– Chyba przesadzasz – powiedział lekceważąco machając ręką. – To tylko zachowanie typowej teściowej – dodał rozbawiony.

Problemem było tylko to, że mi wcale nie było do śmiechu.

W końcu pękłam

Przez kolejne tygodnie sytuacja wcale się nie poprawiła. A co gorsza –nawet się pogorszyła. Matka Marka już na każdym kroku udowadniała, że nie nadaję się na żonę dla jej synka. A Marek nic z tym nie robił. Pozwalał jej mnie obrażać i jeszcze ją bronił, gdy jej krytyka szła za daleko. Dzielnie to znosiłam. Ale któregoś dnia miarka się przebrała, a ja postanowiłam coś z tym zrobić.

– Tak się nie da żyć – powiedziałam Markowi któregoś wieczoru.

Kilka minut wcześniej skończyłam rozmowę z teściową, która powiedziała mi, że zupełnie nie nadaję się na żonę dla jej syna.

– O co ci chodzi? – zapytał zdziwiony.

– O twoją matkę! – wykrzyknęłam oburzona.

Postawiłam ultimatum

A kiedy Marek jak zwykle powiedział, że przesadzam, to nie wytrzymałam.

– Przykro mi to mówić, ale musisz wybierać. Albo ona albo ja –postawiłam mu ultimatum. I mówiąc te słowa miałam nadzieję, że mój mąż w końcu się opamięta i przejrzy wreszcie na oczy.

– Zwariowałaś? – usłyszałam.

Kiedy spojrzałam w oczy swojego męża, to zrozumiałam, że przegrałam. Zaczęłam pakować walizkę.

– Co ty robisz? – zapytał mnie Marek.

Poinformowałam go, że wyprowadzam się do rodziców, a on powiedział, że postradałam rozum.

– Nie każ mi wybierać pomiędzy tobą a moją matką – powiedział cicho.

– A ty nie każ mi znosić obecności tej wrednej baby – powiedziałam ze złością.

A potem zamknęłam walizkę i ruszyłam w stronę drzwi.

– Wybór należy do ciebie – powiedziałam na odchodne.

Wyszłam z naszego mieszkania, a mój mąż mnie nie zatrzymał.

Teraz mieszkam u rodziców

Marek próbował namówić mnie na powrót, a ja byłam blisko zmiany swojej decyzji. Ale gdy nasza rozmowa schodziła na temat teściowej, to od razu uświadamiałam sobie, że nic w tym zakresie się nie zmieniło. Dlatego trwam przy swojej decyzji i nie zamierzam jej zmieniać, dopóki mój mąż nie zobaczy prawdziwej twarzy swojej matki.

A jeżeli tego nie zrobi, to do niego nie wrócę. Kocham swojego męża, ale nie mam siły na wieczne pretensje i złośliwości ze strony teściowej. I chociaż wiem, że mojego męża czeka bardzo trudna decyzja, to ja nie zamierzam mu jej ułatwiać.

Katarzyna, 33 lata

