Myślałam, że jesteśmy dobrą, kochającą się rodziną, która wspiera się w trudnych chwilach. Przez cztery lata odmawialiśmy sobie z mężem wszystkiego, żeby pomóc jego rzekomo ledwo wiążącej koniec z końcem matce. Prawda, którą odkryliśmy nad talerzem rosołu, uderzyła we mnie i poczułam się jak największa naiwniaczka na świecie.

Ciągle brakowało pieniędzy

Kiedy wychodziłam za mąż za Tomasza, wiedziałam, że bierze na siebie dużą odpowiedzialność za swoją matkę. Teść odszedł wiele lat wcześniej, a Helena od tamtej pory żyła w przekonaniu, że świat o niej zapomniał. Jej głównym tematem do rozmów była wysokość emerytury, stale rosnące ceny w sklepach i rachunki, które rzekomo spędzały jej sen z powiek. Tomek, jako jedyny syn mieszkający w tym samym mieście, czuł się w obowiązku pomagać jej na każdym kroku. Ja również uważałam, że starszym rodzicom należy się szacunek i wsparcie. Nie miałam pojęcia, w jaką pułapkę wpadamy.

Wynajmowaliśmy niewielką kawalerkę na przedmieściach. Naszym największym marzeniem był zakup własnego mieszkania, choćby małego, dwupokojowego, w którym moglibyśmy w przyszłości powiększyć rodzinę. Każdego miesiąca z ołówkiem w ręku planowaliśmy budżet. Zapisywaliśmy każdy wydatek, gotowaliśmy w domu, do pracy zabieraliśmy własne kanapki. Nie chodziliśmy do kina, a o wakacjach za granicą mogliśmy tylko pomarzyć. Każdą wolną złotówkę staraliśmy się odkładać na wkład własny. Niestety, nasza kupka oszczędności rosła w żółwim tempie. Powód był prosty. Zawsze, gdy udawało nam się coś zaoszczędzić, dzwonił telefon od Heleny.

– Znowu podnieśli czynsz, nie mam pojęcia, za co kupię w tym tygodniu chleb – wzdychała ciężko do słuchawki, a jej głos brzmiał tak bezradnie, że moje serce od razu miękło.

– Mamo, nie martw się, zrobimy ci duże zakupy w weekend – odpowiadał Tomek, patrząc na mnie przepraszającym wzrokiem.

I tak to wyglądało. Kupowaliśmy jej leki, płaciliśmy za prąd, przywoziliśmy pełne siatki jedzenia. Helena zawsze dziękowała, ocierając wyimaginowaną łzę z policzka, i powtarzała, że bez nas musiałaby chyba iść żebrać pod kościołem. Wierzyliśmy w każde jej słowo. Przecież matka nie oszukałaby własnego syna, prawda?

Zrezygnowaliśmy z wakacji

W tamtym roku po raz pierwszy od dawna zaplanowaliśmy mały wyjazd. Udało nam się odłożyć skromną kwotę na kilkudniowy pobyt w polskich górach. Znalazłam tani pensjonat, zaplanowałam darmowe atrakcje i szlaki, którymi będziemy spacerować. Byliśmy przemęczeni pracą na pełen etat i ciągłym liczeniem każdego grosza. Potrzebowaliśmy tego oddechu jak tlenu. Na dwa tygodnie przed naszym wymarzonym urlopem zadzwoniła Helena.

– Tomeczku, stała się tragedia – powiedziała łamiącym się głosem. – Lodówka przestała działać. Całe mięso, które miałam zamrożone na zapas, nadaje się do wyrzucenia. Próbowałam wzywać fachowca, ale powiedział, że naprawa będzie kosztować tyle, co nowy sprzęt. Nie wiem, jak ja teraz przeżyję.

Pamiętam, jak staliśmy z Tomkiem w naszej maleńkiej kuchni, patrząc na siebie w milczeniu. Wiedziałam, co to oznacza. Nie musieliśmy nawet tego głośno wypowiadać.

– Musimy jej pomóc – powiedział cicho mój mąż, przeczesując dłonią włosy. – Nie zostawię jej bez lodówki w środku lata.

– Wiem – odpowiedziałam, przełykając gorzką gulę żalu. – Pieniądze z wyjazdu wystarczą na jakiś przyzwoity model.

Następnego dnia pojechaliśmy do sklepu ze sprzętem AGD. Wybraliśmy solidną, dużą lodówkę, zorganizowaliśmy transport i wniesienie. Kiedy sprzęt stanął w kuchni Heleny, teściowa załamała ręce.

– Taka nowoczesna, na pewno będzie ciągnąć mnóstwo prądu – narzekała, oglądając błyszczące drzwiczki. – I jak ja to opłacę? Z mojej głodowej emerytury?

– Mamo, to model energooszczędny, rachunki będą wręcz niższe – tłumaczył Tomek, próbując ukryć zmęczenie w głosie. – Zapłaciliśmy za nią, nie musisz się niczym martwić.

Nie zapytała, skąd wzięliśmy pieniądze. Nie zapytała, czy to nie zrujnowało naszego budżetu. Wróciłam do domu i przepłakałam pół wieczoru, anulując naszą rezerwację w pensjonacie. Tłumaczyłam sobie, że postąpiliśmy słusznie, że dobro rodziny jest ważniejsze niż kilka dni w górach.

Szwagierka nic nie pomagała

Z czasem zaczęłam dostrzegać pewne pęknięcia w opowieściach teściowej. Przede wszystkim drażnił mnie temat siostry Tomka. Sylwia od sześciu lat mieszkała w Londynie. Miała dobrą pracę, stabilne życie, a na swoich profilach w mediach społecznościowych regularnie chwaliła się zdjęciami z drogich restauracji i zagranicznych wycieczek. Widywała się z matką raz w roku, przywożąc symboliczne pudełko herbaty i tanie perfumy.

Nigdy, ani razu nie usłyszałam, żeby Sylwia dołożyła się do rachunków Heleny. Gdy kiedyś delikatnie zasugerowałam Tomkowi, że jego siostra mogłaby partycypować w kosztach chociażby zakupu nowej pralki, która zepsuła się zaraz po lodówce, usłyszałam wymijającą odpowiedź. Podjęłam więc ten temat bezpośrednio z teściową podczas jednych z naszych niedzielnych wizyt.

– Mamo, czy Sylwia nie mogłaby czasem przelać ci jakiejś kwoty? – zapytałam, nakładając sałatkę na talerz. – Nam jest naprawdę trudno, zbieramy na mieszkanie, a przecież ona świetnie zarabia za granicą.

Helena natychmiast przybrała wyraz twarzy męczennicy i westchnęła głęboko, krzyżując ręce na piersi.

– Oj, Justynko, ty nie rozumiesz życia na emigracji – powiedziała tonem pełnym pobłażania. – Sylwia ma tam gigantyczne koszty. Wynajem mieszkania w Londynie kosztuje fortunę. Nie mogę prosić mojego dziecka, żeby odmawiało sobie wszystkiego dla starej matki. Musi korzystać z młodości, póki może.

Zamurowało mnie. Spojrzałam na Tomka, ale on tylko wbił wzrok w swój talerz. A więc Sylwia musiała korzystać z młodości, a my? My mieliśmy być tragarzami, sponsorami i darmową pomocą techniczną. Czułam, jak narasta we mnie bunt, ale dla dobra męża postanowiłam milczeć. Wtedy jeszcze wierzyłam, że Helena faktycznie liczy każdą złotówkę i po prostu niefortunnie dobiera słowa w obronie córki.

Odkryliśmy kłamstwo teściowej

Wszystko rozstrzygnęło się w chłodną, deszczową niedzielę. Pojechaliśmy do teściowej na tradycyjny obiad. W progu powitał nas zapach rosołu, a Helena od razu przeszła do stałego repertuaru narzekań na ceny masła i warzyw na pobliskim bazarku. Zasiedliśmy przy okrągłym stole w salonie. Jedliśmy w ciszy, przerywanej tylko kolejnymi tyradami teściowej o tym, jak bardzo jest biedna i jak państwo oszukuje starszych ludzi.

W pewnym momencie Helena wstała, by przynieść z kuchni kompot. Przechodząc obok komody, potrąciła stos gazet i listów. Kilka z nich zsunęło się na podłogę. Tomek, zawsze uczynny, schylił się, żeby je podnieść.

– Mamo, tu masz jakiś list z banku, otwarty – powiedział, układając korespondencję z powrotem na meblu.

– A tak, to chyba to zawiadomienie o zmianie regulaminu prowadzenia konta – odpowiedziała z kuchni teściowa. – Zostawiłam, żebyś mi to przeczytał, bo zgubiłam gdzieś moje okulary do czytania i te drobne literki mi się zlewają. Zobacz, co oni tam znowu wymyślili, pewnie chcą mi podnieść opłatę za prowadzenie rachunku, zdziercy jedni.

Tomek wyjął złożoną kartkę z podłużnej koperty. Upiłam łyk rosołu, nie zwracając większej uwagi na całą sytuację. Nagle zauważyłam, że ruchy mojego męża zamarły. Stał przy komodzie, wpatrując się w zadrukowany papier, jakby zobaczył ducha. Jego twarz straciła kolory, a ramiona lekko opadły.

– Co tam piszą? – zapytałam z pełnymi ustami, czując nagły niepokój.

– To... to nie jest zmiana regulaminu – powiedział Tomek cicho, a jego głos drżał w nienaturalny sposób.

Podeszłam do niego, odkładając łyżkę. Zbliżyłam twarz do jego ramienia i spojrzałam na dokument. To było zestawienie środków z funduszu inwestycyjnego oraz podsumowanie odnowienia dwóch lokat terminowych. Patrzyłam na ciąg cyfr i nie mogłam uwierzyć własnym oczom. Suma na dole strony była przytłaczająca. Ponad trzysta tysięcy złotych. Trzysta tysięcy, ułożone starannie na wysoko oprocentowanych rachunkach, odnawianych co rok.

Cały czas kłamała

W tym momencie do pokoju weszła Helena, niosąc dzbanek z kompotem. Spojrzała na nas, a potem na kartkę, którą Tomek wciąż trzymał w trzęsącej się dłoni. Dzbanek zadrżał w jej dłoniach, a na jej twarzy wymalowała się absolutna panika. Przez ułamek sekundy wyglądała, jakby chciała rzucić się na męża i wyrwać mu dokument, ale opanowała się w połowie kroku.

– Mamo... co to jest? – zapytał Tomek. Ton jego głosu był przerażająco pusty.

– To... to nic takiego, oddaj mi to – próbowała brzmieć stanowczo, odstawiając dzbanek na stół z głośnym stukotem. Zrobiła krok w naszą stronę i wyciągnęła rękę.

– Pytam, co to jest – powtórzył Tomek, podnosząc wzrok. W jego oczach widziałam mieszankę rozpaczy i rodzącego się gniewu. – Masz na koncie ponad trzysta tysięcy złotych?

Zapadła cisza tak gęsta, że można by ją kroić nożem. Słyszałam tylko tykanie starego zegara ściennego. W mojej głowie zaczęły przelatywać jak w kalejdoskopie wspomnienia z ostatnich czterech lat. Nasze skrupulatne odliczanie reszty w sklepie, noce spędzone na zastanawianiu się, czy stać nas na naprawę starego samochodu, opłacanie jej rachunków, kupowanie jedzenia, nowa lodówka, nowa pralka, odwołane wakacje. Wszystko to działo się, podczas gdy ona spała na górze pieniędzy.

– Zostawił mi to w spadku wasz ojciec... i siostra mi trochę wysyła co miesiąc ze swojego konta, żebym jej odkładała na powrót do kraju – zaczęła plątać się w zeznaniach Helena. – Przecież wam krzywdy nie robię!

– Krzywdy nie robisz?! – Mój głos, choć zazwyczaj spokojny, teraz zabrzmiał obco, wręcz ostro. – Mamo, my od czterech lat żyjemy jak w nędzy! Odkładamy każdy grosz, zrezygnowaliśmy z wakacji, z własnych marzeń, bo płakaliśmy z Tomkiem po nocach, że nie masz na chleb i na naprawę lodówki! A ty miałaś to wszystko przez cały czas?!

Pokłóciliśmy się

Helena wyprostowała się i nagle zmieniła ton z przestraszonej na oburzoną. Jej prawdziwa natura wreszcie wyszła na jaw, zrzucając maskę biednej staruszki.

– Jesteście młodzi, macie siłę pracować! – podniosła głos, poprawiając nerwowo sweter. – A to są moje oszczędności! Ja to odkładam na czarną godzinę! Kto mi pomoże, jak będę niedołężna? Kto opłaci opiekę? Muszę być zabezpieczona!

– Odkładasz to na czarną godzinę, wykorzystując nas jako darmowy bankomat? – zapytał Tomek z niedowierzaniem. Podeszłam do niego, czując, że jego dłoń z dokumentem opada wzdłuż ciała.

– Obowiązkiem dzieci jest pomagać rodzicom! – rzuciła teściowa, odwracając wzrok i patrząc w okno. – Przecież kupiliście mi tę lodówkę z dobrego serca, nikt was nie zmuszał. Sama bym sobie w końcu poradziła.

To ostatnie zdanie uderzyło mnie najbardziej. „Sama bym sobie poradziła”. Całe nasze poczucie winy, nasze wyrzeczenia, troska, stres – to wszystko było zbudowane na absolutnym kłamstwie. Nie byliśmy dla niej ukochanymi dziećmi. Byliśmy naiwnymi sponsorami, którzy pozwalali jej zachować kapitał w nienaruszonym stanie.

Czuliśmy się oszukani

Nie dokończyliśmy tamtego obiadu. Tomek bez słowa położył zestawienie na komodzie, odwrócił się i poszedł do przedpokoju. Poszłam za nim. Helena stanęła w drzwiach salonu. Nie przepraszała. Patrzyła na nas z wyższością osoby, która uważa, że ma monopol na rację.

– Obrazicie się teraz na mnie o to, że jestem zapobiegliwa? – prychnęła. – Zobaczycie, jak sami dożyjecie mojego wieku.

Tomek nie odpowiedział. Zamknął za nami drzwi i w milczeniu zeszliśmy po schodach. Dopiero w samochodzie pękł. Oparł czoło o kierownicę i trwał tak przez długie minuty. Nie płakał, ale widziałam, jak cały drży. Położyłam dłoń na jego karku i cicho powiedziałam, że już wszystko dobrze, że teraz wreszcie znamy prawdę.

Tamtego dnia coś w nas umarło, ale jednocześnie narodziliśmy się na nowo jako małżeństwo. Nasza relacja z Heleną uległa drastycznemu ochłodzeniu. Przestaliśmy jeździć do niej na niedzielne obiady, przestaliśmy robić zakupy i opłacać rachunki. Oczywiście bardzo szybko zostaliśmy obsmarowani przed całą rodziną jako niewdzięczne dzieci, które porzuciły starszą matkę dla pieniędzy. Przez chwilę bolały nas telefony od ciotek, które próbowały nas pouczać, ale Tomek szybko ucinał te rozmowy.

Nasze życie zmieniło się diametralnie. Bez comiesięcznych „haraczy” dla teściowej, nasze oszczędności zaczęły wreszcie rosnąć. Rok później, z ogromną dumą i ulgą w sercach, podpisaliśmy akt notarialny naszego własnego, trzypokojowego mieszkania. Kiedy urządzaliśmy naszą wymarzoną sypialnię, uświadomiłam sobie jedną rzecz. „Czarna godzina” Heleny prawdopodobnie nigdy nie nadejdzie, bo ona zawsze znajdzie kogoś, kto zapłaci rachunek. Ale to już nie będzie nasz problem. Uwolniliśmy się od najgorszego ciężaru – poczucia fałszywego obowiązku, który dusił nas przez lata.

Justyna, 32 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

