To miały być nasze pierwsze, w pełni samodzielne i cudownie leniwe święta wielkanocne. To właśnie w ich trakcie miałam w pełni poczuć, że jesteśmy tylko we dwoje. Wymarzyłam sobie wiosenne poranki z kawą i długie rozmowy, na które od miesięcy brakowało nam czasu. Zamiast tego patrzyłam w pustą ścianę, słuchając echa własnego oddechu w przeraźliwie cichym mieszkaniu, pewna, że mój związek właśnie rozpada się na kawałki.

Byłam z siebie dumna

Od kiedy pamiętam, Wielkanoc w moim rodzinnym domu przypominała gwarny ul. Zjeżdżali się wszyscy: ciotki, wujkowie, kuzynostwo, a stół w jadalni uginał się pod ciężarem potraw. Zawsze uwielbiałam ten czas, ale w tym roku czułam, że potrzebuję czegoś zupełnie innego. Mój narzeczony, Oliwer, od kilku miesięcy przypominał ducha. Pracował jako kierownik dużego projektu w firmie informatycznej i jego życie kręciło się wyłącznie wokół terminów, spotkań i wiecznie dzwoniącego telefonu. Mijaliśmy się w korytarzu naszego własnego mieszkania.

Dlatego postanowiłam, że te święta spędzimy tylko we dwoje. Chciałam odciąć nas od świata, wyłączyć budziki, schować telefony do szuflady i po prostu przypomnieć sobie, dlaczego w ogóle postanowiliśmy spędzić ze sobą resztę życia. Oznajmienie tego mojej rodzinie nie było łatwe. Moja mama początkowo wzięła to bardzo do siebie. Tłumaczyłam jej przez telefon, chodząc nerwowo po salonie, że to nie jest wymierzone w nią, że po prostu musimy pobyć sami.

— Przecież możecie odpocząć u nas — przekonywała mnie, a w jej głosie słyszałam nutę zawodu. — Dostaniecie pokój na górze, nikt nie będzie wam przeszkadzał.

— Mamo, wiesz dobrze, że u was nie da się zamknąć w pokoju i udawać, że nie ma reszty świata — odpowiedziałam łagodnie, ale stanowczo. — Oliwer jest skrajnie przemęczony. Potrzebujemy absolutnej ciszy. Zrozum to, proszę.

W końcu ustąpiła, choć czułam, że nie do końca akceptuje nasz wybór. Mimo to byłam z siebie dumna. Uważałam, że robię to dla naszego dobra. Kupiłam zapas ulubionych herbat, zaplanowałam proste menu, żeby nie stać godzinami w kuchni, i kupiłam mnóstwo wiosennych dekoracji. Czekałam na ten weekend jak na zbawienie.

Padło wiele gorzkich słów

Wielki Piątek miał być dniem naszych wielkich przygotowań. Wzięłam wolne w pracy, żeby na spokojnie upiec mazurka z kajmakiem i ugotować warzywną zupę. Oliwer obiecał, że wróci najpóźniej o piętnastej i pomoże mi w porządkach. O szesnastej telefon milczał. O siedemnastej dostałam krótką wiadomość, że ma ważne spotkanie. Kiedy w końcu otworzył drzwi wejściowe, dochodziła dziewiętnasta. Nawet na mnie nie spojrzał. Jedną ręką ściągał buty, a w drugiej trzymał telefon, wpatrzony w ekran. Zamiast do kuchni, gdzie czekałam na niego z gorącą herbatą, poszedł prosto do gabinetu i otworzył laptopa.

Poczułam, jak wzbiera we mnie gniew, który dusiłam od dawna. Wytarłam ręce w kuchenną ścierkę i poszłam za nim.

— Oliwer, obiecałeś — zaczęłam, starając się opanować drżenie głosu.

— Daj mi piętnaście minut, muszę tylko wysłać jeden raport — mruknął, nie odrywając wzroku od monitora.

— Mówiłeś to samo wczoraj. I przedwczoraj. Miałeś wziąć wolne popołudnie, żebyśmy mogli w końcu zacząć nasz czas. Miałeś odciąć się od pracy.

— Przecież widzisz, że wszystko się wali! — Podniósł głos, w końcu patrząc na mnie. Miał podkrążone oczy i był wyraźnie poirytowany. — Zespół nie daje rady, muszę to ratować. Nie rozumiesz, że mam obowiązki?

— A wobec mnie nie masz żadnych? — zapytałam, a po moich policzkach popłynęły pierwsze łzy. — Prosiłam o te święta, walczyłam o nie z moją rodziną, żebyśmy mogli być razem. A ty znowu wybierasz projekt. Zawsze jest jakiś projekt!

— Nie dramatyzuj, to tylko kilka maili — rzucił chłodno, odwracając się z powrotem do ekranu.

To był moment, w którym coś we mnie pękło. Wyrzuciłam z siebie wszystko. Powiedziałam mu, jak bardzo czuję się samotna w naszym związku, jak bardzo brakuje mi jego obecności, rozmów, a nawet zwykłych spojrzeń. Mówiłam o tym, że bierze na siebie zbyt wiele, że pozwala, by praca całkowicie go pochłonęła, nie zostawiając miejsca na nic innego. Nasza rozmowa szybko przerodziła się w burzliwą kłótnię. Padło wiele gorzkich słów. Oliwer zarzucił mi, że nie wspieram jego ambicji, ja jemu, że ambicje przysłoniły mu mnie. W pewnej chwili wstał gwałtownie od biurka, zamknął laptopa z trzaskiem i chwycił z przedpokoju swoją kurtkę.

— Gdzie idziesz? — zapytałam, czując nagły chłód w klatce piersiowej.

— Muszę odetchnąć. Nie da się z tobą teraz rozmawiać — odpowiedział.

Sekundę później usłyszałam trzaśnięcie drzwiami. Zostałam sama w przedpokoju, w absolutnej ciszy, w której wyraźnie słyszałam tylko szybkie bicie własnego serca.

Czyli to był koniec

Początkowo myślałam, że poszedł na spacer. Zrobi rundkę wokół osiedla, przewietrzy głowę, może pójdzie do parku i za godzinę wróci z przeprosinami. Wróciłam do kuchni, mechanicznie wyjęłam z piekarnika ciasto, które zdążyło już delikatnie popękać z wierzchu. Postawiłam je na kratce do studzenia. Mijały godziny. Za oknem zapadł zmrok, a potem głęboka noc. Przeniosłam się na kanapę w salonie z telefonem w dłoni. Napisałam jedną wiadomość, potem drugą. Nie dzwoniłam, unosiłam się dumą, ale z każdym kwadransem mój strach rósł. Nie wrócił. Zasnęłam nad ranem, skulona pod kocem, drżąc z zimna i wyczerpania.

Sobota była dniem zawieszonym w próżni. Słońce świeciło radośnie, ludzie na ulicach nieśli koszyczki do święcenia, a ja chodziłam po mieszkaniu w piżamie, nie mogąc znaleźć sobie miejsca. Wysłał tylko krótkiego SMS-a: „Żyję. Potrzebuję czasu. Przepraszam”. Czyli to był koniec. Moje wymarzone święta legły w gruzach. Czułam ogromny ciężar na klatce piersiowej. W końcu nie wytrzymałam i zadzwoniłam do mojej starszej siostry, Kamili. Zawsze była moim powiernikiem. Odbierając, miała radosny głos, w tle słyszałam śmiech jej dzieci.

— Hej, uciekinierko! Jak tam wasza samotnia? — rzuciła wesoło.

— Została tylko samotnia — powiedziałam cicho, a po moich policzkach znowu popłynęły łzy.

Opowiedziałam jej wszystko. Słuchała w milczeniu, tylko od czasu do czasu wzdychając ciężko. Nie oceniała, nie rzuciła „a nie mówiłam”. Po prostu była.

— Może to dobrze, że to pękło teraz — powiedziała w końcu ostrożnie. — Wiem, jak bardzo się starałaś, żeby ten związek funkcjonował za was dwoje. Ale nie możesz wiecznie czekać, aż on znajdzie dla ciebie czas w swoim grafiku.

Jej słowa bolały, bo wiedziałam, że są prawdziwe. Chwilę po zakończeniu naszej rozmowy mój telefon zadzwonił ponownie. To była mama. Musiała już rozmawiać z Kamilą, bo pominęła zwyczajowe powitania.

— Kochanie, pakuj rzeczy i przyjeżdżaj — powiedziała stanowczo, choć z ogromną czułością w głosie. — Tatuś wyjedzie po ciebie na dworzec. Nie będziesz siedzieć tam sama i płakać. Czekamy na ciebie.

— Mamo, nie dam rady — odpowiedziałam, pociągając nosem. — Nie chcę psuć wam nastroju. Nie mam siły na rozmowy, na tłumaczenie wujkom, gdzie jest Oliwer. Chcę po prostu zakopać się pod kołdrą.

— Nikt nie będzie o nic pytał, obiecuję ci to — zapewniała.

— Naprawdę, mamo. Doceniam to, ale muszę zostać tutaj. Muszę to sobie wszystko poukładać.

Odmówiłam. Wiedziałam, że moja obecność przy wielkanocnym stole w takim stanie byłaby udręką i dla mnie, i dla nich. Chciałam ukryć się przed światem.

Dzwonek do drzwi

Wielkanocny poranek przywitał mnie radosnym śpiewem ptaków za oknem, który brzmiał niemal jak szyderstwo. Z trudem zwlekłam się z łóżka. Oczy miałam opuchnięte od płaczu. Spojrzałam w lustro i zobaczyłam zmęczoną, smutną kobietę, która zupełnie nie przypominała radosnej narzeczonej sprzed kilku dni.

Poszłam do kuchni. Na blacie wciąż leżał samotny, nieozdobiony mazurek. W lodówce stały pojemniki z jedzeniem, którego nie miałam zamiaru tknąć. Zrobiłam sobie tylko duży kubek gorzkiej herbaty i usiadłam w fotelu. Wyobrażałam sobie, co teraz dzieje się w moim rodzinnym domu. Zapewne właśnie zasiadali do uroczystego śniadania, dzielili się jajkiem, składali życzenia. A ja siedziałam w dresie, otulona kocem, z poczuciem całkowitej życiowej porażki.

Myślałam o Oliwerze. O tym, jak poznaliśmy się cztery lata temu, jacy byliśmy wtedy beztroscy. Zastanawiałam się, w którym momencie zgubiliśmy naszą drogę. Kiedy dokładnie tabelki w arkuszach kalkulacyjnych stały się ważniejsze od naszych wspólnych kolacji. Najbardziej bolało mnie to, że on nawet nie spróbował walczyć. Po prostu wyszedł, zostawiając mnie z tym wszystkim samą.

Zbliżało się południe. Cisza w mieszkaniu była tak gęsta, że można by ją kroić nożem. Zamknęłam oczy, próbując powstrzymać kolejną falę płaczu. I wtedy usłyszałam dźwięk, którego najmniej się spodziewałam. Dzwonek do drzwi.

Podniosłam wzrok, całkowicie zszokowana

Zamarłam. Może to sąsiadka, pomyślałam. Albo ktoś pomylił piętra. Dzwonek rozległ się ponownie, tym razem dłużej i bardziej stanowczo. Z wahaniem podeszłam do drzwi i spojrzałam przez wizjer. Serce podskoczyło mi do gardła. Przekręciłam zamek drżącymi dłońmi i pchnęłam drzwi. W progu stał Oliwer. Wyglądał na równie zmęczonego jak ja. Włosy miał w nieładzie, a na twarzy widniał dwudniowy zarost. W rękach trzymał ogromny bukiet żółtych tulipanów — moich ulubionych kwiatów. Patrzył na mnie z mieszaniną strachu, wstydu i ogromnej czułości.

— Mogę wejść? — zapytał cicho, niemal szeptem.

Skinęłam głową, odsuwając się, by zrobić mu przejście. Kiedy zamknęłam drzwi, odwrócił się do mnie i wyciągnął przed siebie kwiaty.

— Przepraszam — zaczął, a jego głos drżał. — Przepraszam za wszystko. Za to, że wyszedłem. Za to, że mnie nie było. Ale przede wszystkim przepraszam za to, jakim człowiekiem stałem się przez ostatnie miesiące.

Słuchałam go, nie będąc w stanie wydusić z siebie ani słowa.

— Wynająłem pokój w tanim motelu za miastem — kontynuował. — Siedziałem tam przez te dwa dni i myślałem. Przeanalizowałem wszystko, co mi wykrzyczałaś. Każdą twoją łzę. I wiesz co? Miałaś stuprocentową rację. Zgubiłem się. Pozwoliłem, żeby praca przejęła kontrolę nad moim życiem. Myślałem, że muszę ciągle gonić, udowadniać swoją wartość, żeby zapewnić nam lepszą przyszłość. Ale zapomniałem, że bez ciebie żadna przyszłość nie ma dla mnie sensu.

— Dlaczego nic nie napisałeś? — wykrztusiłam w końcu, czując, jak łzy znów napływają mi do oczu. — Myślałam, że to koniec.

— Bo same słowa to za mało, żeby to naprawić — odpowiedział, kładąc tulipany na komodzie. — Musiałem podjąć konkretne decyzje, zanim znów spojrzę ci w oczy.

Oliwer sięgnął do wewnętrznej kieszeni kurtki i wyciągnął białą, pękatą kopertę. Podał mi ją z powagą. Otworzyłam ją niepewnie. W środku znajdowały się dwa dokumenty. Pierwszym była wydrukowana kopia maila, skierowanego do jego szefostwa. Wyczytałam w nim, że Oliwer rezygnuje z funkcji głównego kierownika obecnego projektu ze skutkiem natychmiastowym, prosząc o przesunięcie na spokojniejsze stanowisko, nawet kosztem obniżenia pensji.

Musieliśmy zderzyć się ze ścianą

Podniosłam wzrok, całkowicie zszokowana.

— Zrobiłeś to? — zapytałam z niedowierzaniem.

— Wysłałem to wczoraj wieczorem. Nie będę już pracował po kilkanaście godzin dziennie. Nie pozwolę, żeby jakikolwiek projekt zniszczył to, co mamy — zapewnił z mocą.

Potem wskazał wzrokiem na drugi dokument w moich dłoniach. To było potwierdzenie rezerwacji. Mały, drewniany domek w górach, na zupełnym odludziu. Rezerwacja obejmowała cały następny tydzień, od wtorku.

— Tam nie ma zasięgu — dodał z delikatnym uśmiechem. — Zero internetu, zero służbowych maili. Tylko las, góry i my. Chcę z tobą porozmawiać o wszystkim. Chcę usłyszeć każdą twoją myśl i opowiedzieć ci o moich obawach. Chcę zacząć od nowa, jeśli tylko mi na to pozwolisz.

Patrzyłam na dokumenty, na jego zmęczoną, ale pełną determinacji twarz, i w końcu zrozumiałam, że ten kryzys był nam potrzebny. Musieliśmy zderzyć się ze ścianą, żeby zatrzymać ten pędzący pociąg. Upuściłam kopertę na podłogę i po prostu rzuciłam mu się na szyję. Objął mnie mocno, chowając twarz w moich włosach. Staliśmy tak w przedpokoju przez bardzo długi czas, chłonąc swoją bliskość i ciepło, jakbyśmy nie widzieli się od lat.

Wielkanocne śniadanie zjedliśmy o czternastej. Był to lekko suchy mazurek i odgrzana zupa, ale w tamtej chwili nic nie smakowało mi lepiej. Mieliśmy dużo do przepracowania, wiele ran do zagojenia, ale po raz pierwszy od bardzo dawna czułam, że oboje idziemy w tym samym kierunku. Te święta nie wyglądały tak, jak zaplanowałam, ale przyniosły mi coś znacznie cenniejszego niż spokój — odzyskałam człowieka, którego kocham.

Anita, 31 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

