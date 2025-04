Reklama

Zbliżający się rok szkolny u większości dzieci wywołuje dobre emocje – to nowe zeszyty, książki i okazja do spotkania z dawno niewidzianymi kolegami i koleżankami. Jednak dla dzieci, które przyjechały do Lublina z Ukrainy, uciekając przed trwającą w ich kraju wojną, to przede wszystkim duże wyzwanie – rozpoczną one bowiem naukę wśród nowych osób i w innym języku. Aby choćby w wymiarze fizycznym umilić ten moment, T-Mobile przygotował dla nich 2000 plecaków szkolnych, które będą przekazane ukraińskim uczniom. Ponadto operator sfinansuje koszt zatrudnienia 2 nauczycieli z Ukrainy na cały rok szkolny, aby zmniejszyć bariery językowe i pomóc w integracji dzieci i młodzieży na początku nowej ścieżki edukacyjnej.

W T-Mobile wierzymy, że tylko długofalowe działania pozwalają budować dobrą przyszłość. Dlatego, tak jak obiecaliśmy w kwietniu, będziemy dalej wspierać społeczność ukraińskich uchodźców w Lublinie, aby pomóc im zaadaptować się w nowym środowisku. Wiosną rozpoczęliśmy od wsparcia technologicznego, a teraz skupiamy się głównie na dzieciach, które zaczynają naukę w polskich szkołach. Poza wsparciem dla dzieci, chcieliśmy również dać szansę tym, którzy edukują, dlatego sfinansujemy zatrudnienie dwóch nauczycieli w lubelskich szkołach na cały rok szkolny. Mamy nadzieję, że nasze wspólne działania przyczynią się do stworzenia w Lublinie bezpiecznej i przyjaznej dla społeczności ukraińskiej przestrzeni do życia i nauki – powiedział Andreas Maierhofer, prezes zarządu T-Mobile Polska.

Lublin właściwie od pierwszych dni wojny stał się jednym z głównych miast, gdzie przybywała społeczność ukraińska. Miasto nieustannie zapewnia tym osobom wiele udogodnień i form wsparcia, np. możliwość korzystania bezpłatnie z miejsc parkingowych czy poruszania się komunikacją miejską bez opłat, a także zorganizowało m.in. punkty wydawania paczek żywnościowych, punkty noclegowe czy bazę firm, w której obywatele Ukrainy mogą szukać zatrudnienia. Niestety trwająca nadal wojna dla wielu osób blokuje powrót do ojczyzny, dlatego miasto – we współpracy z rożnymi partnerami – planuje dalsze wsparcie.

W początkowej fazie wojny w Ukrainie przybywającym do Lublina uchodźcom niezbędne było zapewnienie bezpiecznego schronienia, wyżywienia, dostępu do opieki zdrowotnej i zabezpieczenie podstawowych potrzeb socjalnych. Aktualnie kluczowe jest podejmowanie działań długofalowych związanych z dalszą integracją obywateli Ukrainy poprzez, m.in. naukę języka polskiego, doradztwo zawodowe i pomoc w znalezieniu pracy, organizację wspólnych wydarzeń, a teraz przede wszystkim edukację dzieci i młodzieży. Cieszę się, że pomimo zmieniającej się sytuacji i nowych wyzwań, możemy liczyć na kolejne wsparcie tak znaczącego partnera jak T-Mobile – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Zjednoczeni od początku

To już kolejne działanie podjęte przez T-Mobile na rzecz Ukraińców i Ukrainek przebywających w Lublinie – w kwietniu tego roku operator ufundował 10 000 posiłków oraz przekazał sprzęt dający dostęp do informacji. W ramach pierwszej faza pomocy dostarczono również 1000 zestawów dla dzieci, w których znalazły się m.in. pluszaki i akcesoria do malowania oraz zabawy.

Od pierwszych dni wojny T-Mobile wspiera Ukraińców i Ukrainki przybywające do naszego kraju w różnych sferach – od przekazywania bezpłatnych starterów w kilkudziesięciu miejscach w Polsce aż po wsparcie organizacji takich jak Czerwony Krzyż czy PCPM. Dodatkowo operator udostępnił bezpłatne, nielimitowane rozmowy międzynarodowe z Polski do Ukrainy, darmowe paczki gigabajtów oraz roaming z obniżonymi stawkami dla klientów indywidualnych i biznesowych.