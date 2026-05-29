Myślałam, że wysłanie dziecka na studia to przede wszystkim powód do dumy i radości. Nie miałam pojęcia, że rynek nieruchomości w dużym mieście to brutalna dżungla, w której wynajmujący traktują studentów jak bankomaty bez prawa do godności. Z każdym kolejnym obejrzanym pokojem czułam, jak ogarnia mnie coraz większa bezsilność, a marzenia mojej córki o niezależności zderzają się z murem absurdalnych wymagań i warunków urągających ludzkim potrzebom.

Szybko zeszłam na ziemię

Kiedy Agata odebrała wyniki matur, w naszym domu zapanowała euforia. Dostała się na wymarzony kierunek na jednym z najlepszych uniwersytetów w kraju. Widziałam w jej oczach ten charakterystyczny błysk, mieszankę ekscytacji i dumy. Mój mąż, Julian, który od dwóch lat pracował na kontrakcie zagranicznym, zadzwonił tego samego wieczoru, by nam pogratulować. Obiecał, że pokryje większość kosztów utrzymania Agaty w wielkim mieście, ale cała logistyka spadła na moje barki. Nie miałam mu tego za złe, w końcu po to wyjechał, żebyśmy mogli pozwolić sobie na start córki w dorosłość.

Nie tak dawno moja znajoma z pracy, Kamila, opowiadała mi z entuzjazmem, jak to jej syn znalazł fantastyczne mieszkanie w zaledwie dwa dni. Słuchając jej, byłam przekonana, że to czysta formalność. Wystarczy wejść do internetu, wybrać coś ładnego i podpisać umowę. Zaparzyłam sobie dzbanek herbaty, otworzyłam laptopa i weszłam na popularne portale ogłoszeniowe.

Już po pierwszej godzinie mój entuzjazm zaczął gwałtownie opadać. Ceny za wynajem nawet niewielkiego pokoju przyprawiały o zawrót głowy. Zaczęłam filtrować wyniki, szukając czegoś, co nie zrujnuje naszego budżetu, a jednocześnie zapewni Agacie normalne warunki do nauki. Wybrałam pięć ofert, umówiłam nas na spotkania i w ciepły, sierpniowy poranek wsiadłyśmy do pociągu, by rozpocząć poszukiwania.

Widok z okna był dołujący

Pierwsze mieszkanie znajdowało się na obrzeżach miasta. Z ogłoszenia wynikało, że to nowoczesna mikrokawalerka, idealna dla studentki. Kiedy dotarłyśmy na miejsce, przywitał nas elegancko ubrany pośrednik. Z uśmiechem otworzył przed nami drzwi, a moje serce natychmiast zamarło. To nie była nowoczesna kawalerka. To było mieszkanie w bloku z wielkiej płyty, które ktoś brutalnie podzielił płytami gipsowo-kartonowymi na cztery mniejsze klitki.

Weszłyśmy do pomieszczenia, które miało być rzekomym królestwem mojej córki. Otarłam pot z czoła, bo wewnątrz panował straszliwy zaduch.

– Proszę bardzo, wszystko świeżo po remoncie – powiedział pośrednik, szerokim gestem wskazując na przestrzeń, w której z trudem mieściło się pojedyncze łóżko i maleńkie biurko.

– Przepraszam bardzo, a gdzie jest okno? – zapytałam, rozglądając się z niedowierzaniem po ślepych ścianach.

– Jak to gdzie? Przecież jest! – Mężczyzna wskazał na wąski lufcik umieszczony tuż pod sufitem, który wychodził bezpośrednio na... klatkę schodową. – Dzięki temu wpada tu światło. Bardzo ekologiczne rozwiązanie.

Spojrzałam na Agatę. Moja zazwyczaj wygadana córka stała w milczeniu, zaciskając dłonie na pasku swojej torebki. Zrozumiałam, że próbuje ukryć przerażenie. Powiedziałam pośrednikowi, że musimy to przemyśleć i pośpiesznie opuściłyśmy to ponure miejsce. Wyszłyśmy na zalaną słońcem ulicę, oddychając z ulgą.

Regulamin był jak zasady w koszarach

Druga oferta zapowiadała się znacznie lepiej. Duży dom na przedmieściach, właściciel wynajmował całe piętro studentom. Na zdjęciach widniała przestronna kuchnia i całkiem przyzwoite pokoje. Przywitał nas pan w średnim wieku z notesem w dłoni. Od razu przeszedł do rzeczy, nie siląc się na uprzejmości.

– Pokój jest ładny, jak panie widzą. Ale ja mam tu swoje zasady. Szukam lokatorów spokojnych, którzy nie będą sprawiać problemów – zaczął, wręczając mi zalaminowaną kartkę.

Zaczęłam czytać. Pierwszy punkt mówił o zakazie przyprowadzania jakichkolwiek gości. Nawet rodziców w ciągu dnia. Drugi punkt regulował czas korzystania z łazienki. Wynajmujący ustalił limit dziesięciu minut na osobę. Zdumiona, podniosłam wzrok znad kartki.

– Co oznacza punkt czwarty? Zakaz gotowania posiłków o intensywnym zapachu? – zapytałam, starając się zachować spokój.

– Dokładnie to, co jest napisane – odpowiedział sucho właściciel. – W zeszłym roku miałem studenta, który ciągle smażył cebulę. Cały dom tym przesiąkł. Dlatego teraz gotujemy tylko makaron, ryż, ewentualnie odgrzewamy coś w mikrofali. Zresztą po godzinie dwudziestej pierwszej wyłączam prąd w kuchni, żeby nikt nie hałasował garnkami.

– Ale przecież moja córka czasami wraca z zajęć bardzo późno. Jak ma sobie przygotować kolację? – zapytałam, czując, jak w środku wzbiera we mnie irytacja.

– To już nie mój problem. Trzeba się lepiej organizować. To jak, podpisujemy umowę? Chętnych na to miejsce jest wielu.

Odwróciłam się na pięcie, biorąc Agatę pod ramię. Nawet się nie pożegnałam. W głowie mi się nie mieściło, że ktoś ma czelność wymagać tak wysokiej opłaty w zamian za traktowanie młodego człowieka gorzej jak więźnia. Zadzwonił mój telefon. To był Julian, chciał zapytać, czy mamy już klucze. Skłamałam, że oglądamy kolejne miejsca i oddzwonię później. Nie chciałam go martwić, ani przyznać się, że cała ta wyprawa zamienia się w koszmar.

Czas się tam zatrzymał 30 lat temu

Trzeciego dnia naszych poszukiwań byłyśmy już skrajnie zmęczone. Miasto, które początkowo wydawało się pełne perspektyw, teraz jawiło mi się jako wielka, nieprzyjazna machina. Został nam ostatni adres. Ogłoszenie brzmiało obiecująco, cena była uczciwa, a zdjęcia przedstawiały jasny, przytulny pokoik w kamienicy niedaleko centrum. Wymarzona lokalizacja dla studentki.

Kiedy podeszłyśmy pod wskazany adres, uderzył nas specyficzny zapach starej klatki schodowej, mieszanka wilgoci i kurzu. Drzwi otworzyła nam kobieta, która od razu wpuściła nas do środka. Przeszłyśmy przez przedpokój i weszłyśmy do pokoju. Zamarłam.

Miejsce, w którym stałyśmy, w niczym nie przypominało tego z internetowej oferty. Ściany były szare z brudu, w rogach odpadał tynk, a meble wyglądały, jakby pamiętały wczesne lata dziewięćdziesiąte. Wersalka, na której miała spać moja córka, miała przetartą i zaplamioną tapicerkę.

– Przepraszam, ale to chyba nie jest ten pokój z ogłoszenia? – zapytałam, zerkając na ekran telefonu, by upewnić się, że nie pomyliłam adresów.

– Jak to nie ten? Ten sam – odpowiedziała beztrosko kobieta, wzruszając ramionami. – Zdjęcia robiłam tuż po odmalowaniu, parę lat temu. Wiadomo, jacy są studenci, tu zniszczą, tam ubrudzą. Nie opłaca mi się co roku malować. Ale lokalizacja jest świetna, pięć minut do przystanku.

Spojrzałam na okno, którego ramy były wypaczone, a szyby mętne. Agata podeszła do biurka. Było niestabilne, chwiało się przy każdym dotknięciu.

– Nie, to absolutnie nie wchodzi w grę – powiedziałam stanowczo. – Żąda pani ogromnych pieniędzy za miejsce, które nadaje się do generalnego remontu, a nie do zamieszkania.

Kobieta parsknęła śmiechem i poszła otworzyć drzwi wejściowe, by dać nam znak do wyjścia. Nie odwróciłyśmy się za siebie.

Miałam wszystkiego dosyć

Zrezygnowane weszłyśmy do pobliskiej cukierni. Zamówiłam dwie kawy i kawałek szarlotki, chociaż żadna z nas nie miała apetytu. Usiadłyśmy przy małym stoliku w kącie. Patrzyłam na moją córkę, która do tej pory tak bardzo cieszyła się na nowy etap w swoim życiu, a teraz wpatrywała się niewidzącym wzrokiem w blat stołu.

– Mamo... – zaczęła, a jej głos się załamał. – Może to nie ma sensu.

– Co takiego nie ma sensu, córeczko?

– To wszystko. Te studia w dużym mieście. Może powinnam zrezygnować, zostać w domu, zapisać się do jakiejś szkoły policealnej u nas. Nie chcę mieszkać w klitce bez okien, nie chcę bać się usmażyć jajecznicy, nie chcę spać na brudnej kanapie. Czuję się, jakbyśmy były intruzami w tym mieście.

Patrzyłam na jej opuszczone ramiona i czułam, jak serce pęka mi na pół. W tamtej chwili byłam wściekła na tych wszystkich ludzi, którzy wykorzystywali trudną sytuację mieszkaniową, by wyciągać od zdesperowanych rodziców ostatnie oszczędności, nie oferując w zamian nawet minimum przyzwoitości. Wściekła na system, na wielkie miasto.

Wyciągnęłam telefon i napisałam wiadomość do Kamili. Zapytałam wprost, jak to możliwe, że ona znalazła mieszkanie w dwa dni bez żadnych problemów. Odpowiedź przyszła po kilku minutach. Kamila przyznała się, że wynajęła drogą agencję, zapłaciła podwójną prowizję, a czynsz przekraczał kwotę, o której mi wcześniej mówiła. Skłamała, żeby wyjść na bardziej zaradną, podczas gdy sama przechodziła ten sam koszmar. Poczucie osamotnienia nagle zniknęło. Nie byłyśmy same w tej walce. To nie my robiłyśmy coś źle, to rynek był bezlitosny.

– Nigdzie nie będziesz wracać – powiedziałam mocnym głosem, chwytając dłoń Agaty. – Ciężko pracowałaś, żeby się tu dostać. Znajdziemy ci miejsce. Normalne miejsce, w którym będziesz czuła się bezpiecznie. Nie wyjedziemy stąd, dopóki tego nie zrobimy.

Postawiłam na tradycyjne metody

Postanowiłyśmy zmienić strategię. Zamiast szukać na ogólnopolskich portalach, gdzie oferty znikały w mgnieniu oka, pojechałyśmy bezpośrednio na wydział, na którym Agata miała rozpocząć naukę. Budynek uniwersytetu był imponujący. Przeszłyśmy przez wielkie, dębowe drzwi, czując atmosferę tego miejsca. To na chwilę podniosło nas na duchu.

Zapytałam portiera o tablicę ogłoszeń. Skierował nas na pierwsze piętro. Pomiędzy dziesiątkami plakatów zachęcających do udziału w kołach naukowych i reklam kserokopiarek, znajdowała się mała korkowa tablica. Była na niej przyczepiona tylko jedna, wyrwana z zeszytu w kratkę kartka, zapisana starannym, okrągłym pismem.

„Wynajmę pokój spokojnej studentce. Mieszkanie przytulne, doskonały dojazd na uczelnię. Proszę dzwonić popołudniami”. Poniżej podany był numer telefonu. Żadnych zdjęć, żadnych wielkich obietnic. Po prostu odręcznie napisana prośba.

Spojrzałyśmy na siebie. Nie miałyśmy nic do stracenia. Wybrałam numer. W słuchawce usłyszałam ciepły, starszy głos.

– Dzień dobry, ja w sprawie ogłoszenia na uniwersytecie. Szukam pokoju dla córki.

– Och, dzień dobry! – ucieszyła się kobieta. – Właśnie powiesiłam tę kartkę przedwczoraj. Moja wnuczka uczy się na tym wydziale i poradziła mi, żebym tam szukała lokatorki. Zapraszam was, zaraz nastawię wodę na herbatę.

Podała nam adres. Okazało się, że to spokojna dzielnica, zaledwie kilkanaście minut tramwajem od uczelni. Po drodze obiecałyśmy sobie z Agatą, że nie będziemy robić sobie wielkich nadziei, by znów się nie rozczarować.

To były te właściwe drzwi

Zadzwoniłyśmy domofonem, a po chwili otworzyła nam niska, uśmiechnięta kobieta po siedemdziesiątce. Przedstawiła się jako pani Helena. Weszłyśmy do mieszkania, w którym unosił się delikatny zapach pieczonego ciasta drożdżowego i czystości. Wnętrze było skromne, urządzone starszymi, ale niezwykle zadbanymi meblami. Wszystko lśniło czystością.

Pani Helena zaprosiła nas do pokoju, który był przeznaczony na wynajem. Był jasny, z dużym oknem wychodzącym na zielone podwórko. W rogu stało solidne biurko, obok wygodne łóżko i pojemna szafa. Żadnych lufcików na korytarz, żadnych brudnych ścian. Po prostu dom.

– Mieszkam tu sama, od kiedy zmarł mój mąż – powiedziała pani Helena, stawiając przed nami filiżanki. – Z emerytury ciężko utrzymać tak duże mieszkanie, dlatego pomyślałam, że wynajmę jeden pokój. Chciałabym tylko, żebyśmy szanowały nawzajem swój spokój. Możesz gotować, co zechcesz, dziecko, korzystać z łazienki do woli. Jeśli będziesz chciała zaprosić koleżankę na kawę, nie ma problemu. Byle bez głośnych imprez do rana, bo moje serce już tego by nie zniosło.

Słuchałam jej i czułam, jak z moich ramion spada ogromny, niewidzialny ciężar. Spojrzałam na Agatę. Moja córka uśmiechała się szeroko, pierwszy raz od kilku dni. W jej oczach znów pojawił się ten sam radosny blask, który widziałam w dniu ogłoszenia wyników matur.

– Kiedy mogłabym się wprowadzić? – zapytała cicho Agata.

– Choćby od września, kochanie. Umowę podpiszemy od razu, nie ma na co czekać.

Podałyśmy sobie ręce. Ustalona kwota była absolutnie rozsądna i bez problemu mieściła się w naszym budżecie. Tego samego wieczoru zadzwoniłam do Juliana. Tym razem nie musiałam kłamać. Z radością opowiedziałam mu o wszystkim, oznaczając koniec naszej trudnej wędrówki po bezdusznym rynku wynajmu.

Wracając pociągiem do naszego rodzinnego miasteczka, patrzyłam przez szybę na znikające w oddali światła metropolii. Zrozumiałam jedną, bardzo ważną rzecz. Chociaż świat bywa miejscem pełnym bezwzględnych ludzi nastawionych wyłącznie na zysk, wciąż można w nim znaleźć oazy normalności i zwykłej ludzkiej życzliwości. Trzeba tylko wiedzieć, gdzie ich szukać.

Jolanta, 46 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

