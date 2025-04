Nasze mieszkanie znajduje się w budynku, który powstał w czasach surowego PRL–u. Chyba wówczas oszczędzono na materiałach budowlanych, ponieważ ściany są tak cienkie, że chcąc nie chcąc, staliśmy się świadkami życia małżeńskiego naszych sąsiadów.

Wszystko było słychać

Z szacunku do naszej prywatności, zdecydowaliśmy z mężem, że ewentualne kłótnie będziemy przenosić do małego pokoju na górze, aby nikt nie mógł nas podsłuchiwać. Mimo to nigdy nie przekraczaliśmy pewnej granicy głośności kłótni, przez co nasi sąsiedzi uważali nas za ludzi spokojnych, o których się nie plotkuje, ani nie wie za dużo.

– I tak powinno być – podsumowywał mój tata. – "Ciszej będziesz, to dalej zajdziesz" – dodawał.

Zdaje się, że nasi sąsiedzi, nie rozumiejąc, że ich rozmowy docierają do nas przez ściany, poczuli się zbyt swobodnie i bez zażenowania dyskutowali na temat swoich rodzinnych problemów. Bez względu na to, czy tego chcieliśmy czy nie, przez wiele lat byliśmy świadkami małżeńskiego życia rodziny P.

Młody sąsiad przyprowadził dziewczynę

W jedną z niedziel, gdy nasi sąsiedzi zasiedli do posiłku, usłyszeliśmy rozmowy typu: „O, nasz syna marnotrawny wrócił”, z czego wywnioskowaliśmy, że do domu powrócił najstarszy syn sąsiadów – Jacek. Dodatkowo przyprowadził ze sobą dziewczynę.

– W akademiku nie było dla Kasi miejsca podczas zimowej przerwy, więc zaproponowałem, żeby na jakiś czas zamieszkała z nami – usłyszeliśmy zza ściany. – To dobra dziewczyna i na pewno ją polubicie. Zresztą będzie waszą synową.

Mam wrażenie, że pani P. nie była zadowolona z takiego obrotu wydarzeń. Ale kochała swojego syna i była gotowa spełnić każde jego życzenie, co zresztą ten młodzieniec chętnie wykorzystywał.

Zatem przystała na to, aby dziewczyna zamieszkała z nimi. Ponieważ w dużym pokoju przez cały dzień toczyło się życie rodziny, w drugim pokoju mieszkali gospodarze, w trzecim ich córka, a w czwartym Jacek, więc dziewczyna siłą rzeczy zamieszkała w pokoju chłopaka.

Rozmawiając z sąsiadką na klatce schodowej, dowiedziałam się, że Jacek wyznał matce, że on i Kasia są w sobie zakochani i chcą sprawdzić, czy to jest prawdziwe uczucie.

– Mam dwadzieścia lat, więc to nie jest żaden skandal, że zamieszkamy w jednym pokoju– stwierdził Jacek i wyglądało na to, że uważa, że sprawa jest już zamknięta.

Sąsiadka była zadowolona

Kilka dni później, kiedy wyszłam na zakupy na pobliski targ, na korytarzu spotkałam przyszłą żonę syna sąsiadów. Była drobnej budowy, trochę przestraszona, ale miała piękne duże oczy, którymi patrzyła na świat w nieco naiwny sposób. Nieco później, pewnego wieczoru usłyszeliśmy rozmowę u sąsiadów. Kazia mówiła do swojego męża Gerarda, jak bardzo cieszy się, że przyszła żona ich syna to taka sympatyczna i spokojna dziewczyna.

– Jest spokojna i przyjazna wobec wszystkich. Kiedy syn ją poślubi, będę miała w niej wsparcie. Umie wybrać warzywa i zawsze sprawdza datę ważności na produktach, zanim coś wrzuci do koszyka. A kiedy wracamy ze sklepu, nie muszę jej prosić o pomoc z siatkami, sama z siebie zabiera ode mnie te ciężary.

Miała zostać u nich tylko na dwa tygodnie, ale, mimo że ferie się już skończyły, to przyszła synowa wcale się nie wyprowadzała.

To była telenowela za ścianą

Wkrótce, za sprawą odgłosów zza ściany, staliśmy się świadkami burzliwych wydarzeń w domu rodziny P. Wtedy, razem z moim mężem, używaliśmy określenia "burzliwe", nie zdając sobie sprawy, że prawdziwe zamieszanie, a nawet tornado, dopiero nadejdzie.

Zaczęło się pewnego mroźnego ranka. Wtedy to popijałam poranną kawkę, kiedy niespodziewanie usłyszałam, jak sąsiadka mówi do swojego męża.

– Czy ty widziałeś naszą Kasię?

– Tak, ale co się stało?

– Znowu ma mdłości. Zapytałam ją: "Czy coś ci dolega, kochanie", na co ona odpowiedziała, że prawdopodobnie zjadła coś, co jej zaszkodziło. Jestem przekonana, że nie mówi mi całej prawdy.

– Dlaczego tak myślisz?

– Ja zawsze gotuję smaczne i zdrowe posiłki, więc jedynym miejscem, gdzie mogła znaleźć coś niestrawnego, jest łóżko naszego syna.

– Zawsze lubisz panikować.

– Ja doskonale wiem, o czym mówię, nie jestem idiotką. Urodziłam ci przecież dwoje dzieci.

Kasia zaszła w ciążę

Pani P. była w pełni świadoma nadchodzącego kryzysu. I miała rację. Okazało się, że Kasia jest w ciąży.

– Ale to nie moje dziecko! – oznajmił ze złością Jacek. – Jeśli nie twoje, to czyje?! – w głosie sąsiadki łatwo było wyczuć wściekłość. – Zapytaj o to swojego męża! – wykrzyczał chłopak łamiącym głosem.

Nie zważając na wezwania matki, aby natychmiast wrócił, opuścił dom, zamykając za sobą drzwi z hukiem.

I wtedy za ścianą wybuchła prawdziwa wojna. Gerard zaklinał się na wszystko, co święte, że nie dotknął dziewczyny nawet palcem. Pawlakowa natychmiast odparła, że nie mówią o małym palcu, ale o czymś zgoła innym. Po godzinnej awanturze pełnej gróźb, płaczu, krzyków, skarg i narzekań na swój los sąsiadka w końcu złamała opór męża.

Sąsiad się bronił

Gerard nie wytrzymał i przyznał, że tylko dwa razy odwiedził dziewczynę w sypialni syna. Przypadkowo, kiedy ten był poza domem. Na zakończenie, próbując się usprawiedliwić, dodał: „Ona sama mnie do tego namówiła”. Jako że oskarżona nie była obecna, sąsiadka musiała zaakceptować to „tylko” i te „dwa razy”.

– Ale to wcale nie musi być moje dziecko – sąsiad się zarzekał. – Ona przecież każdej nocy była z Jackiem. Przecież sama mówiłaś, że dobrze, że nikt z sąsiadów tego nie słyszy, bo by im uszy pękły.

Wtedy mój mąż spojrzał na mnie, a ja na niego. Nasze uszy były normalnej wielkości. Po prostu już dawno przyzwyczailiśmy się do dźwięków dochodzących z mieszkania obok.

Tego nikt się nie spodziewał

U sąsiadów trwało zamieszanie, a kozłem ofiarnym była głowa rodziny. Z tego, co udało nam się dowiedzieć, biedny człowiek nawet nie mógł usiąść przy stole z resztą rodziny, tylko musiał jeść sam. Kasi też nie było przy tym stole, bo postanowiła opuścić dom przyszłych teściów.

Pewnie naiwna dziewczyna myślała, że uda jej się tego uniknąć. Ale pani P., zmusiła ją do wizyty u lekarza i oddania próbki do testu DNA. Do tego samego doktora poszli też stary P. i jego syn.

Planowaliśmy z mężem spędzić ten dzień na oglądaniu filmów, ale się nie udało, bo za naszą ścianą wybuchła prawdziwa bomba. Dowiedzieliśmy się, że DNA starego i młodego sąsiada nie pokrywa się z kodem genetycznym dziecka Kasi. Dziewczyna sypiała na boku z kimś innym. Ale to był początek afery. Jeszcze większa bomba eksplodowała w momencie, kiedy sąsiad krzyczał na swoją żonę, że lekarz stwierdził, że jest bezpłodny.

– Czyli na kogo ja przez całe życie harowałem? Czyje to dzieci?

– Twoje! – sąsiadka odpowiedziała, płacząc.

– Czy ty nie rozumiesz, co ja do ciebie mówię? Nie mogą być moje, bo jestem bezpłodny!

Wszystkie kłamstwa wyszły na jaw

Teraz to sąsiadka znalazła się pod ostrzałem, a wahadło przesunęło się w drugą stronę. Nawet dzieci zaczęły domagać się prawdy o tym, kto jest ich prawdziwym ojcem. Sąsiadka próbowała się bronić, tłumacząc, że gdy dowiedziała się, że jej ukochany nie jest w stanie mieć potomstwa, zdecydowała się na dziecko z innym mężczyzną, aby on mógł poczuć się jak prawdziwy mężczyzna...

– Gdyby to był tylko raz, to bym jeszcze zrozumiał – krzyknął rozzłoszczony sąsiad – i może bym ci to nawet wybaczył. Ale potem urodziłaś córkę...

Sąsiad wniósł podanie o rozwód. Po pewnym czasie sąsiedzi zamienili swoje cztery pokoje na dwie kawalerki, a my mamy za ścianą nową rodzinę. Okazali się naprawdę sympatyczni. A nasza sympatia do nich jeszcze bardziej wzrosła, kiedy dowiedzieliśmy się, że wygłuszyli ścianę między naszymi mieszkaniami. Tak na wszelki wypadek.

