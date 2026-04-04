Przygotowania do tych świąt kosztowały mnie więcej energii niż kiedykolwiek wcześniej. Zbliżała się Wielkanoc, a ja od trzech tygodni żyłam w trybie ciągłego planowania. Zamiast wyjechać z przyjaciółką do cichego pensjonatu w górach, co planowałyśmy od zeszłej jesieni, ostatecznie odwołałam rezerwację.

Harowałam dla nich

Czułam ogromne poczucie winy na samą myśl, że mogłabym zostawić męża i dorosłego syna samych w tak ważnym czasie. Mój mąż Tomasz uważał, że święta robią się same. Jego udział w przygotowaniach kończył się zazwyczaj na wyniesieniu śmieci i okazjonalnym odkurzeniu dywanu w salonie.

Dwa dni przed wielkanocnym śniadaniem nie czułam już nóg. Przesiedziałam godziny w kuchni, zagniatając ciasto na babki, parząc białą kiełbasę i doprawiając żurek dużą ilością majeranku, jak lubili moi panowie. W tym roku gościliśmy nie tylko mojego syna Kamila i jego narzeczoną Sylwię, ale również siostrę mojego męża, Beatę.

Beata była osobą, która potrafiła zepsuć humor jednym, precyzyjnie wymierzonym spojrzeniem. Zawsze miała jakieś uwagi do mojego sposobu prowadzenia domu. A to serwetki były źle dobrane do obrusu, a to sałatka jarzynowa miała zbyt duże kawałki marchewki. Chciałam za wszelką cenę uniknąć jej krytyki, dlatego pracowałam ponad własne siły.

Zamiast świątecznej atmosfery, czułam jedynie rosnący ciężar na barkach. Kiedy myłam okna, patrząc na wiosenne słońce, przez ułamek sekundy wyobraziłam sobie, jak wspaniale byłoby teraz spacerować samotnie po leśnych ścieżkach, nie martwiąc się o to, czy rzeżucha odpowiednio wyrosła na czas. Szybko jednak odepchnęłam te myśli. Przecież byłam matką, żoną. To był mój obowiązek.

Miałam tyle na głowie

Mój syn Kamil zawsze był w centrum mojej uwagi. Gdy był mały, starałam się przychylić mu nieba. Teraz, jako dorosły mężczyzna, coraz częściej przynosił do domu nowe, modne przyzwyczajenia. Odkąd zaczął spotykać się z Sylwią, ich dieta i styl życia stały się niezwykle restrykcyjne.

Oczywiście szanowałam to. Przygotowałam dla nich specjalną wersję żurku bez dodatku mięsa, upiekłam pasztet z soczewicy i zrobiłam sałatkę bez tradycyjnego majonezu. Jednak tydzień przed świętami Kamil zadzwonił do mnie z bardzo konkretnym żądaniem.

– Mamo, pamiętaj o baranku – powiedział tonem, który przypominał raczej wydawanie poleceń pracownikowi niż rozmowę z matką. – W tym roku nie chcemy tego z marketu. Sylwia znalazła taką manufakturę, gdzie robią baranki z bezglutenowej mąki jaglanej, słodzone wyłącznie syropem z agawy. Zamówiłem jednego. Musisz tam pojechać i go odebrać w Wielki Piątek.

Zapisałam adres na karteczce, choć już wtedy czułam irytację. Manufaktura znajdowała się w dzielnicy, do której dojazd w przedświątecznych korkach graniczył z cudem. Kiedy w piątek po południu dotarłam na miejsce, okazało się, że sklepik z powodu nagłej awarii prądu wydał zamówienia wcześniej, a to, które było na nazwisko mojego syna, zaginęło w chaosie.

Wszystko przygotowałam

Właścicielka przepraszała mnie gorąco, ale nie mogła nic zrobić. Nie mieli już ani jednej sztuki. Wracając do domu, zatrzymałam się w naszej osiedlowej piekarni, w której od dwudziestu lat kupowaliśmy pieczywo.

Na wystawie stały piękne, tradycyjne baranki z puszystego ciasta piaskowego, posypane delikatnie cukrem pudrem. Kupiłam jednego, zakładając naiwnie, że to przecież tylko symbol. Element dekoracyjny na środku stołu, obok rzeżuchy i pisanek. Nikt z powodu jednego wypieku nie zrobi przecież tragedii.

Nadeszła Wielkanocna Niedziela. Wstałam o świcie, by przygotować stół. Wyprasowałam biały obrus, ułożyłam starannie wypolerowane sztućce. Na środku dumnie prężył się tradycyjny baranek z osiedlowej piekarni, otoczony zielenią. Tomek zszedł na dół, ziewając głośno, usiadł w fotelu i włączył telewizor, czekając, aż goście się zjawią. Ani razu nie zapytał, czy w czymś mi pomóc. Jako pierwsza pojawiła się Beata. Od progu rzuciła krytycznym okiem na przedpokój.

– Widzę, że w tym roku zrezygnowałaś z tych ładnych wiosennych stroików na drzwiach – rzuciła z fałszywym uśmiechem, zdejmując płaszcz. – No cóż, nie każdy ma czas na estetykę.

Byłam wykończona

Zacisnęłam zęby, zapraszając ją do salonu. Pół godziny później przyjechali Kamil z Sylwią. Narzeczona mojego syna trzymała w rękach jakieś ekologiczne pojemniki ze swoimi przekąskami, jakby z góry zakładała, że to, co ugotowałam, nie będzie nadawało się do zjedzenia.

Przywitaliśmy się, po czym wszyscy zasiedli do pięknie nakrytego stołu. Zaczęłam nalewać gorący żurek do talerzy, starając się podtrzymywać uprzejmą rozmowę. Kamil poprawił serwetkę na kolanach i nagle jego wzrok padł na środek stołu. Zmarszczył brwi, a jego twarz przybrała wyraz głębokiego rozczarowania, graniczącego ze złością.

– Mamo, co to ma być? – zapytał, wskazując palcem na wypiek.

– To baranek, synku – odpowiedziałam spokojnie, stawiając wazę z zupą na podstawce. – Z naszej piekarni.

– Przecież wyraźnie ci mówiłem, żebyś odebrała zamówienie z manufaktury! – Jego głos stał się ostry i donośny. Rozmowy przy stole natychmiast ucichły.

– Zamówienie zaginęło, sklep miał awarię. Kupiłam tego, żeby tradycji stało się zadość. Przecież to tylko symbol świąt – próbowałam załagodzić sytuację.

Wpadł we wściekłość

– Tylko symbol? Ty nigdy nie potrafisz uszanować naszych wyborów! Sylwia poświęciła czas, żeby znaleźć coś odpowiedniego dla naszego zdrowia, a ty jak zwykle poszłaś na łatwiznę i przyniosłaś nam ten bezwartościowy, pełen białego cukru produkt. To jest brak szacunku dla nas!

Nie mogłam uwierzyć własnym uszom.

– Synku, proszę cię, uspokój się. Stałam w kuchni przez trzy dni, ugotowałam dla was wegańskie potrawy, zrobiłam wszystko, o co prosiliście. Z powodu jednego baranka robisz mi awanturę przy świątecznym śniadaniu?

– Bo zawsze musisz postawić na swoim! – nie odpuszczał. – Nigdy nie traktujesz nas poważnie!

Sylwia ostentacyjnie odsunęła od siebie talerz z sałatką, wzdychając ciężko, jakby spotkała ją największa życiowa krzywda. Spojrzałam na mojego męża. Miałam nadzieję, że chociaż ten jeden raz w życiu stanie w mojej obronie. Przecież widział, jak padałam ze zmęczenia przez ostatnie dni.

– Tomek, powiedz coś – poprosiłam cicho.

Mój mąż wbił wzrok w swój talerz.

– Daj spokój, Jola. Po co te nerwy. Mogłaś pojechać do innej eko-cukierni, skoro tak im na tym zależało. Trzeba było się lepiej zorganizować – mruknął pod nosem.

Nikt mnie nie wspierał

Poczułam, jak grunt usuwa mi się spod nóg. Moja własna rodzina, ludzie, dla których oddałam swoje najlepsze lata, swoje ambicje i swój wolny czas. Zamiast wdzięczności, otrzymałam publiczne upokorzenie. W tym momencie odezwała się Beata. Przysunęła się bliżej stołu z triumfalnym uśmiechem na ustach.

– Zamiast skupiać się na pieczeniu tych wszystkich ciężkich ciast, mogłaś po prostu spełnić prośbę syna. Współczesne pokolenie ma inne potrzeby, a ty ciągle tkwisz w minionej epoce.

To był moment, w którym świat wokół mnie zwolnił. Słuchałam ich głosów, ale docierały do mnie jak zza grubej szyby. Patrzyłam na Kamila, w którego wychowanie włożyłam całe serce, a widziałam roszczeniowego, obcego człowieka. Patrzyłam na Tomka, z którym spędziłam trzydzieści lat, a widziałam tchórza, który nigdy nie potrafił być dla mnie oparciem.

Czasami naprawdę żałuję, że nie wybrałam życia tylko dla siebie, podróży, własnej kariery. Zamiast tego zostałam sprowadzona do roli służącej, której pracę ocenia się przez pryzmat niedostarczonej, dietetycznej figurki.

Miarka się przebrała

Powoli odsunęłam krzesło i wstałam od stołu. Zdjęłam z kolan lnianą serwetkę i położyłam ją obok niedojedzonego żurku. Wszyscy spojrzeli na mnie z zaskoczeniem. Prawdopodobnie spodziewali się, że zaraz zacznę przepraszać, tłumaczyć się, obiecywać poprawę.

– Mamo, gdzie ty idziesz? – zapytał Kamil, nagle tracąc swój agresywny ton.

– Życzę wam smacznego śniadania – powiedziałam głosem tak chłodnym i opanowanym, że sama siebie nie poznawałam. – Mam nadzieję, że jedzenie wam smakuje. A jeśli nie, możecie zamówić sobie coś, co spełni wasze wysokie standardy.

– Jola, nie rób scen przy stole – syknął Tomek, podnosząc wzrok.

– To wy zrobiliście scenę, ja właśnie ją kończę.

Nie czekając na ich reakcję, wyszłam do przedpokoju. Włożyłam wygodne buty, narzuciłam na ramiona wiosenny płaszcz i wzięłam torebkę. Otworzyłam drzwi wejściowe, ignorując wołanie męża.

Wyszłam na zewnątrz. Wiosenne powietrze było chłodne, ale po raz pierwszy od tygodni mogłam wziąć głęboki oddech. Zaczęłam iść przed siebie, w stronę pobliskiego parku. Szłam wolno, obserwując budzącą się do życia przyrodę. Nie wiedziałam, o której wrócę do domu. Nie obchodziło mnie, kto posprząta ze stołu ani czy zjedzą babkę cytrynową, którą piekłam do północy.

Wiedziałam tylko jedno. To były ostatnie święta, podczas których pozwoliłam się tak traktować. Za rok o tej samej porze będę siedzieć w pensjonacie w górach, z dala od oczekiwań, roszczeń i niewdzięczności. Sama, spokojna i wreszcie naprawdę wolna.

Jolanta, 54 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie prawdopodobieństwa są całkowicie przypadkowe.

