W tym roku od 1 marca do 31 maja miała miejsce 3. edycja programu „Ubrania od Serca”, organizowana przez markę Vizir i Towarzystwo Nasz Dom, w ramach Funduszu Korczaka, która odniosła wielki sukces! Dzięki zaangażowaniu Polaków ufundujemy bony zakupowe dla 2552 dzieci z domów dziecka. Jest to rekordowy rok, zarówno ze względu na ilość voucherów, jak również liczbę zgłoszeń (wpłynęło ponad 2100 wniosków). Wyniki tegorocznej edycji przeszły najśmielsze oczekiwania, dlatego Towarzystwo Nasz Dom będzie organizowało dodatkowy nabór, aby wszystkie vouchery trafiły w ręce dzieci.

Program „Ubrania od Serca” wspiera pewność siebie

Dzięki zaangażowaniu konsumentów i zakupom produktów marki Vizir, Towarzystwo Nasz Dom uzyskało środki, by po raz kolejny wesprzeć dzieci z domów dziecka. Opuszczenie domu rodzinnego, mieszkanie w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz trudne doświadczenia życiowe znacząco wpływają na pewność siebie młodych osób. Ze względu na ograniczone fundusze, jakimi dysponują ośrodki, dzieci rzadko mają okazję samodzielnie decydować o zakupie swojego ubioru, co znacząco wpływa na ich samoocenę i możliwość wyrażania siebie poprzez strój. W ramach programu „Ubrania od serca” podopieczni z domów dziecka otrzymują vouchery na zakup nowych, wymarzonych ubrań, które mogą samodzielnie wybrać. Marka Vizir przekazuje również placówkom opiekuńczo-wychowawczym produkty do prania. Program „Ubrania od Serca” ma pomóc dzieciom podnieść poczucie własnej wartości oraz dać możliwość większej samodzielności poprzez stworzenie okazji do zaspokojenia ich indywidualnych potrzeb.

Ten z pozoru mały gest pozwala dzieciom nie tylko nabyć ubrania, ale także samodzielnie podjąć decyzję i poprzez wybór stroju wyrazić siebie. Placówki są finansowane przez samorządy, co niestety często ogranicza realizację potrzeb poszczególnych dzieci, dlatego pomoc skierowana bezpośrednio do każdego dziecka jest bardzo doceniana. Program „Ubrania od serca” cieszy się dużym zainteresowaniem, o czym świadczą tysiące zgłoszeń, które spływają do nas co roku” –mówi Elżbieta Prządka, koordynator ds. współpracy z partnerami zewnętrznymi Towarzystwa Nasz Dom.

Dzięki programowi pomoc otrzymało już ponad 5,3 tysięcy dzieci z domów dziecka

Wyniki trzech edycji programu pozwoliły na spełnienie ubraniowych marzeń ponad 5300 dzieciaków, a tegoroczna udowodniła, że dzięki zaangażowaniu i dobrym sercom Polaków, program „Ubrania od Serca” ma szansę pomagać jeszcze większej liczbie podopiecznym placówek opiekuńczo-wychowawczych w budowaniu ich pewności siebie.

„Pragniemy dotrzeć do szerokiego grona odbiorców, aby pokazać potrzeby dzieci i młodzieży, która idzie przez życie trudniejszą drogą. Wierzymy, że nowe ubrania mogą podnieść ich samoocenę i pewność siebie. Ponadto dzieci mają okazję do samodzielnego podjęcia decyzji, co jest kluczową umiejętnością w dorosłym życiu i już od najmłodszych lat powinny się tego uczyć.To zachęciło nas do stworzenia programu „Ubrania od serca”. Jako producent środków do prania marki Vizir dbamy nie tylko o czyste ubrania, ale również chcemy przyczyniać się do szczęśliwszego dzieciństwa każdego dziecka - wyjaśnia Mariola Mirek, Manager ds. Komunikacji w Procter & Gamble Polska.

Każdy uczestnik akcji, czyli podopieczny placówki opiekuńczo-wychowawczej, otrzyma bon o wartości 200 zł do wykorzystania w sklepie odzieżowym. Na kolejne zgłoszenia od dzieci i instytucji Towarzystwo Nasz Dom czeka do 17 lipca bieżącego roku.

Artykuł powstał z udziałem marki Vizir.