Rok wcześniej siedziałem w pustym salonie i słuchałem tykania zegara, które brzmiało głośniej niż kiedykolwiek. Po rozwodzie mieszkanie wydawało się większe, chłodniejsze, jakby ściany oddychały inaczej. Jagoda zamykała się w swoim pokoju, a ja udawałem przed sobą, że daję radę. Miałem czterdzieści dwa lata i wrażenie, że najlepsze już było. Do dnia, w którym na klatce schodowej zobaczyłem Lenę. Uśmiechnęła się tak, jakby świat był cudowny, a ja nagle się wyprostowałem, jakbym znowu miał trzydziestkę.

— Nowy sąsiad? — zapytała, poprawiając torbę sportową na ramieniu.

— Od zawsze ten sam — odpowiedziałem z uśmiechem. — Tylko ostatnio mniej widoczny.

Roześmiała się. Ten śmiech dźwięczał mi w głowie przez resztę dnia. Zaczęło się od krótkich rozmów na schodach. Potem zaproponowała wspólne bieganie.

— Przyda ci się ktoś, kto dotrzyma ci tempa — rzuciła zaczepnie.

Udawałem pewność siebie, choć po dwóch kilometrach brakowało mi tchu. Ona biegła lekko, z włosami związanymi w wysoki kucyk. Opowiadała o pracy w klubie fitness, o planach otwarcia własnego studia. Patrzyłem na nią i czułem, że przy niej znów jestem kimś ciekawym. Z czasem wspólne kolacje stały się czymś naturalnym. Wpadała do mnie z pudełkiem sałatki, ja robiłem makaron. Siadała na blacie kuchennym i machała nogami.

— Lubię, jak mnie słuchasz — powiedziała kiedyś, patrząc mi prosto w oczy.

Te słowa kupiły mnie całkowicie. Po rozwodzie nikt nie mówił do mnie w ten sposób. Jagoda patrzyła na to chłodno.

— Tato, ty się zachowujesz jak nastolatek — stwierdziła, gdy zobaczyła mnie w nowej koszuli.

— Może to dobrze? — odbiłem piłeczkę.

— A może ona po prostu lubi uwagę? — dodała ciszej.

Zdenerwowałem się.

— Nie oceniaj jej. Nie znasz jej.

— A ty znasz? — odpowiedziała i zamknęła drzwi do swojego pokoju.

Nie chciałem słyszeć wątpliwości. Wolałem wierzyć, że to początek czegoś poważnego. Gdy Lena łapała mnie za rękę na ulicy, czułem, że dostałem drugą szansę. Ignorowałem momenty, kiedy znikała na całe popołudnia i odpowiadała zdawkowo na wiadomości. Tłumaczyłem sobie, że jest spontaniczna, że potrzebuje przestrzeni. Ja przecież też chciałem być nowoczesny, wyrozumiały. Chciałem być mężczyzną, którego się wybiera.

Pierwszy raz odwołała nasze plany w piątkowe popołudnie. Mieliśmy jechać za miasto, zarezerwowałem mały pensjonat nad jeziorem.

— Rafał, przepraszam, padam na twarz — powiedziała przez telefon. — Miałam dodatkowe zajęcia, totalny chaos.

— To przełóżmy — zaproponowałem szybko. — Mogę wszystko zmienić.

— Zobaczymy, dobrze? — odpowiedziała lekko, jakby chodziło o wyjście po zakupy, a nie o weekend, który planowałem od tygodni.

Siedziałem z torbą spakowaną przy drzwiach i patrzyłem w ścianę. Wmawiałem sobie, że to normalne. Młodsze pokolenie żyje szybciej, mniej planuje. Ja po prostu muszę się dostosować. A jednak zaczęła bywać nieobecna nawet wtedy, gdy była obok. Leżeliśmy na kanapie, a ona przeglądała telefon.

— Coś się stało? — zapytałem.

— Nie, czemu? — Podniosła wzrok tylko na sekundę.

— Jesteś daleko.

— Rafał, nie analizuj wszystkiego — westchnęła.

Te słowa ukłuły mnie bardziej, niż chciałem przyznać. Analizowałem, bo się bałem. Bałem się, że jeśli przestanę, zobaczę coś, czego nie chcę widzieć. Któregoś wieczoru odprowadzałem ją pod drzwi.

— Myślałaś kiedyś, żebyśmy zamieszkali razem? — zapytałem niby mimochodem.

Zamarła na sekundę, potem się uśmiechnęła.

— Ty to potrafisz wyskoczyć z czymś takim znienacka.

— To nie odpowiedź.

— Lubię, jak jest teraz — odparła. — Bez ciężaru, bez deklaracji.

— A ja nie jestem ciężarem?

— Nie przekręcaj. — Dotknęła mojego policzka. — Dajesz mi spokój. To ważne.

Spokój. Nie miłość. Nie przyszłość. Spokój.

Te słowa zabolały, bo brzmiały prawdziwie. Zacząłem sprawdzać telefon częściej niż kiedyś. Czekałem na jej wiadomości jak nastolatek. Gdy odpisywała po kilku godzinach, tłumaczyłem ją przed samym sobą. Raz, gdy zaproponowałem wspólny wyjazd na święta do mojej siostry, roześmiała się.

— Święta? Rafał, ja jeszcze nie wiem, co będę robić za tydzień.

— Ja wiem — odpowiedziałem. — Chciałbym być z tobą.

Spojrzała na mnie uważnie, jakby coś ważyła.

— Czasem mam wrażenie, że za bardzo mnie potrzebujesz.

To zdanie zostało ze mną na długo. Nie odpowiedziałem. Bo wiedziałem, że ma rację. Potrzebowałem jej jak dowodu, że nie jestem już tym porzuconym facetem z pustym mieszkaniem. Potrzebowałem jej, by uwierzyć, że jeszcze mogę być czyimś wyborem. A jednak coś zaczynało się kruszyć. Coraz częściej łapałem się na tym, że patrzę w jej oczy i próbuję znaleźć w nich to samo zaangażowanie, które czułem w sobie. I coraz częściej widziałem w nich coś nieuchwytnego, jakby była już o krok dalej.

Tamtego wieczoru stałem przy oknie z kubkiem herbaty. Jagoda była u koleżanki, w mieszkaniu panowała cisza. Zobaczyłem Lenę wychodzącą z klatki. Miała na sobie jasny płaszcz, ten, który zakładała na „ważniejsze okazje”. Zatrzymała się przy czarnym samochodzie zaparkowanym pod blokiem. Kierowca wysiadł, żeby otworzyć jej drzwi. Wysoki, pewny siebie. Nachylił się do niej, coś powiedział. Lena roześmiała się tak, jak kiedyś przy mnie.

Serce zabiło mi szybciej, ale od razu znalazłem wytłumaczenie. Trener personalny, klient, brat koleżanki. Cokolwiek. Nie chciałem myśleć inaczej. Kilka dni później postanowiłem zrobić jej niespodziankę. Wspominała o restauracji w centrum, do której „kiedyś musimy pójść”. Zarezerwowałem stolik, przyszedłem wcześniej. Chciałem ją zaskoczyć. Nie zdążyłem. Siedziała przy stoliku pod oknem. Naprzeciwko ten sam mężczyzna z czarnego samochodu. Pochylali się ku sobie, jakby reszta sali nie istniała. On trzymał jej dłoń na stole. Nie cofnęła jej.

Stałem jak wmurowany. W uszach dudniła mi krew. Świat zwęził się do tamtego stolika. Podszedłem. Nawet nie pamiętam jak.

— Lena?

Podniosła głowę. Najpierw było zdziwienie, potem coś na kształt strachu.

— Rafał… Co ty tu robisz?

Mężczyzna spojrzał na mnie chłodno.

— Przeszkadzam? — zapytałem, choć odpowiedź była oczywista.

Zapadła cisza. Kilka osób odwróciło głowy.

— To Oskar — powiedziała w końcu. — Mój… przyjaciel.

— Przyjaciel — powtórzyłem, czując, jak słowo rozpada mi się w ustach.

Oskar wstał.

— Może powinienem dać wam chwilę — rzucił spokojnie i odszedł w stronę wyjścia.

Usiadłem naprzeciwko niej. Ręce mi drżały.

— Od kiedy? — zapytałem.

Patrzyła w blat stołu.

— Kilka miesięcy.

— Kilka miesięcy — powtórzyłem bezwiednie. — Czyli kiedy planowaliśmy jezioro? Kiedy mówiłaś, że lubisz, jak cię słucham?

— To nie jest takie proste — szepnęła.

— Właśnie wygląda na bardzo proste.

Westchnęła ciężko.

— Przy tobie czuję spokój. Stabilność. Bezpieczeństwo. A przy nim… wszystko jest intensywne, szybkie. Nie umiałam wybrać.

Te słowa uderzyły mnie mocniej niż sam widok ich razem.

— Więc nie wybrałaś wcale — powiedziałem. — Zostawiłaś sobie dwie opcje.

Spojrzała na mnie z wyrzutem.

— Nie chciałam nikogo zranić.

— A myślałaś, że co się stanie?

Milczała. W jej oczach zobaczyłem zagubienie, ale nie widziałem żalu, którego potrzebowałem. Wyszedłem z restauracji bez pożegnania. Powietrze było zimne, ostre. Szliśmy z Leną tą samą drogą setki razy. Tego wieczoru każdy krok bolał. W domu usiadłem w ciemności. Przypominałem sobie wszystkie momenty, kiedy znikała, kiedy zmieniała temat, kiedy mówiła, że nie chce deklaracji. Wszystko układało się w logiczną całość, tylko ja uparcie nie chciałem tego zobaczyć.

Najgorsze było jednak to, że czułem nie tylko ból. Czułem wstyd. Jakbym sam siebie wystawił na pośmiewisko. Jakbym uwierzył w bajkę, którą ktoś opowiadał półgłosem. Usłyszałem, jak otwierają się drzwi. Jagoda wróciła wcześniej.

— Tato? — zawołała.

Nie odpowiedziałem od razu. Musiałem najpierw nauczyć się oddychać w nowej rzeczywistości.

— Tato? Dlaczego siedzisz po ciemku?

Jagoda stanęła w progu salonu i zapaliła światło. Musiałem wyglądać marnie, bo od razu podeszła bliżej.

— Co się stało?

Przez chwilę chciałem skłamać. Powiedzieć, że jestem zmęczony, że to nic takiego. Ale nie miałem już siły udawać.

— Widziałem ją — powiedziałem cicho. — Z nim.

Nie musiałem tłumaczyć. Jagoda usiadła naprzeciwko mnie.

— Tym z samochodu?

Skinąłem głową. Zaskoczyło mnie, że wiedziała.

— Czasem widziałam, jak po nią przyjeżdżał — przyznała ostrożnie. — Nie chciałam dolewać oliwy do ognia.

Zabolało, ale tym razem nie poczułem złości.

— Miałem wrażenie, że zaczynam od nowa — powiedziałem. — Że jeszcze mogę być dla kogoś ważny.

— Jesteś ważny — odpowiedziała natychmiast. — Tylko nie dla niej w taki sposób, jak chciałeś.

W jej głosie nie było triumfu. Było współczucie. To ono złamało mnie najbardziej.

Kilka dni później Lena przyszła do mnie. Stała w drzwiach, bez uśmiechu, bez tej lekkości, która kiedyś mnie urzekała.

— Nie chciałam, żebyś dowiedział się w taki sposób — zaczęła.

— A w jaki? — zapytałem spokojniej, niż się spodziewałem.

Westchnęła.

— Oskar chce, żebym z nim zamieszkała. Powiedział, że nie będzie czekał w nieskończoność.

Poczułem, jak coś się we mnie zamyka.

— A ja byłem przystankiem?

— Nie — zaprotestowała. — Przy tobie było prawdziwie. Po prostu… inaczej.

— Inaczej nie znaczy mniej boleśnie.

Milczała. Tym razem nie próbowała mnie dotknąć, nie szukała mojej dłoni.

— Wybieram jego — powiedziała w końcu. — Potrzebuję życia na pełnych obrotach.

Przyjąłem to bez scen. Zrozumiałem, że walczyłem nie o nią, ale o wersję siebie, którą przy niej widziałem. Młodszą, pewniejszą, odważniejszą. Problem w tym, że ta wersja istniała tylko wtedy, gdy patrzyła na mnie z zachwytem. Kiedy się wyprowadziła, długo unikałem okna wychodzącego na jej mieszkanie. Potem zobaczyłem kartkę „na sprzedaż”. Sąsiedzi szybko podchwycili temat — podobno zamieszkała z Oskarem w nowym apartamencie.

W pracy popełniałem błędy, myliłem terminy. W końcu przełożony zaprosił mnie na rozmowę.

— Rafał, co się z tobą dzieje?

Po raz pierwszy od dawna nie odpowiedziałem, że „nic”. Zapisałem się na terapię. Nie dlatego, że ktoś mnie zostawił, ale dlatego, że zrozumiałem, jak bardzo bałem się samotności. Najważniejsza rozmowa odbyła się jednak przy naszym kuchennym stole.

— Przepraszam — powiedziałem do Jagody. — Po rozwodzie tak bardzo chciałem udowodnić, że wszystko jest w porządku, że przestałem widzieć, co czujesz.

Patrzała na mnie długo.

— Myślałam, że już mnie nie potrzebujesz — przyznała. – Że próbujesz zacząć nowe życie beze mnie.

Te słowa uderzyły mocniej niż rozstanie z Leną.

— Zawsze będę cię potrzebował — odpowiedziałem.

Nie naprawiliśmy wszystkiego w jeden wieczór. Ale zaczęliśmy rozmawiać. Wspólne kolacje przestały być milczące. Czasem wychodziliśmy razem na spacer, tak po prostu. Dziś, gdy patrzę na tamten czas, widzę go jak lustro. Lena nie była moją katastrofą. Była sygnałem. Pokazała mi, jak bardzo pragnąłem potwierdzenia, że jeszcze się liczę. Jak łatwo ignorowałem znaki, byle tylko nie wrócić do ciszy pustego mieszkania.

Nie znalazłem nowej miłości. Nie stałem się nagle innym człowiekiem. Ale przestałem uciekać przed sobą. A gdy któregoś wieczoru Jagoda usiadła obok mnie i oparła głowę na moim ramieniu, zrozumiałem, że nie wszystko straciłem. Najważniejsze wciąż było obok.

Rafał, 42 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

