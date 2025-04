Mam pięćdziesiąt lat. Mój mąż zmarł na zawał w lutym 2016 roku i od tamtej pory jestem sama. Byliśmy razem ponad dwadzieścia lat, więc po takim czasie niełatwo znaleźć kogoś, kto pomoże pokonać stare przyzwyczajenia i na nowo odnaleźć radość życia. Dlatego bardzo się ucieszyłam, gdy odezwał się do mnie kolega z dawnych czasów i zaproponował odnowienie przyjaźni. Kiedyś bardzo go lubiłam i kto wie, czy nie byłoby między nami czegoś więcej, jednak po skończeniu liceum wyjechałam z rodzinnego miasteczka na studia i tak straciliśmy się z oczu.

Ten kolega, Grzegorz, wyemigrował na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku i od tamtej pory był w Polsce tylko dwa razy, na pogrzebie swoich rodziców, którzy mieszkali do końca w naszym mieście. Czasami ich odwiedzałam, gdy jechałam do swojej mamy, więc wiedziałam, że Grzegorz jest zamożny, często zmienia partnerki, ale nie ma dzieci i nigdy się nie ożenił. Na pokazywanych mi fotografiach wyglądał bardzo atrakcyjnie: przystojny, dobrze zbudowany, z szerokim uśmiechem i nadal bujną fryzurą. Naprawdę mógł się podobać…

Mieszkał w południowej Hiszpanii, na wybrzeżu. Był właścicielem pensjonatów dla turystów i z tego się utrzymywał. Wyglądał na człowieka spełnionego, prawie króla życia, więc do głowy mi nie przyszło, że właśnie on będzie chciał kiedyś odnowić naszą znajomość i nawet snuć plany dotyczące wspólnego życia.

Po utracie męża musiałam się zająć zapewnieniem środków na życie i naukę synowi, który zaczął studia we Francji. To były dla mnie trudne i pracowite miesiące, więc nie myślałam o niczym innym i rzadko pozwalałam sobie na spotkania z koleżankami, choć wiele razy do mnie dzwoniły i namawiały na kawę i plotki.

Jest wolny, przystojny, mieszka w raju…

Dopiero gdy jedna z nich zapowiedziała, że ma dla mnie niezwykłą niespodziankę i że na pewno będę z niej zadowolona, postanowiłam sprawdzić, o co chodzi. I wtedy okazało się, że poprzez media społecznościowe nawiązała kontakt z Grzegorzem i że on bardzo się mną interesuje, szczególnie od kiedy jestem sama.

– Ma zamiar przyjechać do Polski i zostać tu parę miesięcy – mówiła. – Chce zorganizować spotkanie w dawnym gronie, ale nie ukrywa, że szczególnie zależy mu na tobie. Facet wygląda jak amant filmowy, ma kasę, mieszka w raju, jest wolny… Czego trzeba więcej?

Wyobraziłam sobie słońce, morze, cudowne plaże, spokój i mężczyznę, przy którym znowu poczuję się piękna, młoda i pożądana. Trafił mi się wspaniały los na loterii życia i nie miałam zamiaru tego lekceważyć. Odezwałam się do Grzegorza, że bardzo się cieszę i że chętnie go zobaczę.

Wszystko zaczęło się toczyć błyskawicznie: godzinami rozmawialiśmy przez Skype’a, wspominaliśmy i snuliśmy plany na przyszłość. Wszystko wydawało się takie proste. Gdzieś zniknęły osobno spędzone lata, rodziły się nowe plany, w tym małżeństwo, i nie wydawało się możliwe, aby cokolwiek miało je zburzyć.

Nasze pierwsze wspólne dni i noce były jak złoty sen, bajka, spełnione marzenie. Grzegorz zatrzymał się u mnie, bo tak było najwygodniej, a poza tym w ten sposób nie musieliśmy się rozstawać nawet na chwilę. Jego bagaże miały dopiero nadejść, więc na razie dysponował wszystkim, co było u mnie, a ja byłam szczęśliwa, bo wydawało mi się, że w ten sposób jeszcze bardziej go mocuję w swoim życiu.

Miał jakieś problemy z bankiem, więc na razie korzystał z mojego konta. Samej sobie wydaję się teraz naiwna i głupia, ale kompletnie mnie oszołomiła nagła fascynacja miłosna i chodziłam pozbawiona rozumu i woli. Grzegorz robił ze mną, co chciał. Normalnie jestem całkiem rozsądna, ale widocznie nawet najrozsądniejszym zdarzają się chwile wariactwa.

Grzegorz miał gest i lubił luksus, więc po czterech miesiącach sielanki musiałam zawiadomić syna, że wstrzymuję przelewy na jego szkołę, bo mam kryzys finansowy. Nie wiem, jak i od kogo mój syn dowiedział się, o co naprawdę chodzi, ale przyjechał i bardzo szybko zrobił porządek z moim ukochanym. Miał komplet dokumentów świadczących o tym, że Grzegorz nie jest tym facetem, za którego się podaje, że nie ma żadnych pensjonatów i dochodów, że żyje z romansów z turystkami i z oszukiwania zakochanych w nim kobiet.

Błyskawicznie go spakował i wystawił za drzwi. Byłam tak zdruzgotana, że nawet nie pisnęłam. Tym bardziej po informacji o zaległościach alimentacyjnych Grzegorza, który w Polsce ma dwoje dzieci i nie płaci ani grosza na ich utrzymanie.

Nigdy nie przeżyłam takiego wstydu i rozczarowania, nigdy nikt mnie tak nie oszukał, ale prawdą jest też to, że nigdy i z nikim nie byłam taka szaleńczo, nieprawdopodobnie i cudownie szczęśliwa.

