Przez całe życie ciężko pracowałam, aby zapewnić mojej jedynej córce, Kasi, jak najlepszy start w dorosłość. Po śmierci męża zostałam sama w naszym przestronnym, warszawskim mieszkaniu. Cisza, która tam panowała, z każdym dniem stawała się coraz bardziej przytłaczająca. Kasia od kilku lat mieszkała z mężem na urokliwej wsi, z dala od zgiełku miasta. Zawsze, gdy ich odwiedzałam, czułam spokój i radość. Kiedy więc Kasia rzuciła luźny pomysł, abym sprzedała swoje mieszkanie i przeniosła się do nich, moje serce zabiło mocniej z nadziei.

– Mamo, po co masz siedzieć sama w tych czterech ścianach? – mówiła, nalewając mi herbaty podczas jednej z moich wizyt. – U nas jest tyle miejsca. Za pieniądze z twojego mieszkania moglibyśmy wyremontować poddasze i zrobić ci tam piękny apartament. Będziemy wszyscy razem, stworzymy prawdziwy, wielopokoleniowy dom.

Wizja poranków z kawą na tarasie, otoczenia natury i, co najważniejsze, bliskości córki, całkowicie mnie zaślepiła. Szybko podjęłam decyzję. Sprzedałam mieszkanie w centrum stolicy, a lwią część gotówki przekazałam Kasi i jej mężowi na remont oraz rozbudowę ich domu. Sobie zostawiłam jedynie skromne oszczędności. Wprowadziłam się do nich z sercem pełnym wdzięczności i miłości.

Pierwsze tygodnie były sielanką

Kasia i jej mąż, Tomek, byli dla mnie niezwykle serdeczni. Poddasze zostało pięknie wykończone, miałam swój własny, przytulny kąt. Chciałam odwdzięczyć się za ich gościnność, więc z własnej woli zaczęłam pomagać w domowych obowiązkach. Zrobiłam obiad, upiekłam ciasto, czasem odkurzyłam salon. Wydawało mi się to zupełnie naturalne – w końcu stanowiliśmy jedną rodzinę, a ja miałam mnóstwo wolnego czasu.

Nie zauważyłam momentu, w którym moja dobrowolna pomoc przerodziła się w milczący obowiązek. Z czasem Kasia przestała dziękować za ugotowany obiad, a zaczęła traktować go jako coś oczywistego. Coraz częściej, wychodząc rano do pracy, zostawiała mi listę rzeczy do zrobienia.

– Mamo, wstawisz pranie? I pamiętaj, żeby rozwiesić je na zewnątrz, bo zapowiadają ładną pogodę. A, i w lodówce są piersi z kurczaka, zrób z nich coś na kolację, bo znajomi wpadają wieczorem – rzucała w biegu, nie czekając na moją odpowiedź.

Z początku nie protestowałam. Tłumaczyłam sobie, że młodzi ciężko pracują, budują swoją przyszłość, a ja powinnam ich wspierać. Jednak lista obowiązków rosła z każdym tygodniem. Pranie, prasowanie, gotowanie wymyślnych dań dla ich gości, sprzątanie całego, ogromnego domu, dbanie o ogród. Z czasem moje dni stały się jednym wielkim maratonem obowiązków domowych. Kiedy wieczorem padałam ze zmęczenia na kanapę, Kasia i Tomek relaksowali się przed telewizorem, a wokół nich rosła sterta brudnych naczyń, które ja miałam rano umyć.

Przejrzałam na oczy

Pewnego deszczowego wtorku poczułam się gorzej. Byłam po prostu przemęczona. Cały poprzedni dzień spędziłam na myciu okien w całym domu, bo Kasia uznała, że „światła w salonie jest za mało”. Rano zeszłam na dół w szlafroku, marząc tylko o kubku ciepłej herbaty i chwili odpoczynku w fotelu.

W kuchni zastałam córkę, która nerwowo stukała w blat palcami.

– Mamo, dlaczego koszule Tomka nie są wyprasowane? Przecież prosiłam cię o to wczoraj – powiedziała tonem pełnym pretensji, nawet na mnie nie patrząc.

– Kasiu, byłam wczoraj bardzo zmęczona myciem okien. Poza tym, myślałam, że Tomek może wyprasować sobie koszulę sam. Ja dzisiaj muszę trochę odpocząć, źle się czuję – odpowiedziałam cicho, siadając ciężko na krześle.

Kasia odwróciła się gwałtownie, a jej twarz przybrała wyraz, którego u niej nie znałam.

– Odpocząć? Mamo, ty przecież nic innego nie robisz, tylko siedzisz w domu! My z Tomkiem zarabiamy na utrzymanie tego wszystkiego, a ty masz problem z uprasowaniem kilku głupich koszul? Przecież nie płacisz nam za czynsz, więc chociaż w ten sposób mogłabyś się dołożyć do życia!

Jej słowa uderzyły mnie z taką siłą, że zaparło mi dech w piersiach. Przypomniałam sobie o setkach tysięcy złotych z mojego warszawskiego mieszkania, które sfinansowały ten dom. O pieniądzach, które przepadły bezpowrotnie, bo nie spisałyśmy żadnej umowy. Oddałam jej wszystko w imię matczynej miłości.

– Kasiu... – zaczęłam drżącym głosem. – Przecież oddałam wam pieniądze ze sprzedaży mojego mieszkania. Nie jestem u was z łaski. Jestem twoją matką, a nie darmową służącą.

Córka prychnęła pogardliwie, krzyżując ręce na piersi.

– Pieniądze, które nam dałaś, ledwie starczyły na remont dachu i zrobienie twojego pokoju. A życie kosztuje. Myślisz, że rachunki same się zapłacą? Jeśli tak bardzo ci u nas źle i nie podoba ci się to, jak funkcjonuje nasz dom, to zawsze możemy to zmienić.

Brutalne przebudzenie

Spojrzałam na nią, nie rozumiejąc, do czego zmierza. Przecież to była moja ukochana córka. Dziewczynka, której czytałam bajki do snu i z którą dzieliłam każdy smutek i radość.

– Co masz na myśli? – zapytałam z trudem, czując, jak łzy napływają mi do oczu.

– To, co słyszysz. Zbliża się sezon, a my z Tomkiem myśleliśmy o wynajmowaniu pokoi dla turystów. Twoje poddasze to najlepsze miejsce w całym domu, moglibyśmy brać za nie spore pieniądze. Jeśli nie potrafisz docenić tego, co dla ciebie robimy, i nie chcesz pomagać w domu, to zawsze możesz przenieść się do domku letniskowego w ogrodzie. Pokój na poddaszu wynajmiemy, a z tych pieniędzy opłacimy kogoś do sprzątania.

Zamurowało mnie. Letniak, o którym mówiła, był starym, drewnianym domkiem na końcu ogrodu. Nie miał ogrzewania, a ściany były na tyle cienkie, że zimą panował tam przeraźliwy chłód. To był budynek gospodarczy, w którym Tomek trzymał kosiarkę i narzędzia ogrodowe.

– Chcesz mnie wyrzucić? – wyszeptałam, nie mogąc powstrzymać płaczu. – Własną matkę?

– Przestań dramatyzować, mamo. Nikt cię nie wyrzuca. Po prostu ustalamy zasady. Albo żyjesz z nami na naszych warunkach i pomagasz w prowadzeniu domu, albo musimy znaleźć inne rozwiązanie. Wybór należy do ciebie.

Kasia odwróciła się na pięcie, wzięła swoją torebkę i wyszła, trzaskając drzwiami. Zostałam sama w ogromnej kuchni, otoczona luksusem, który częściowo sama sfinansowałam, czując się jak bezdomna.

Zrozumiałam wtedy, jak wielki błąd popełniłam. Zaufanie do własnego dziecka kosztowało mnie utratę niezależności i dachu nad głową. Stałam się zakładniczką we własnej rodzinie, pozbawioną głosu, praw i godności. Spojrzałam przez okno na ten mały, drewniany letniak na końcu ogrodu. Był symbolem mojego upadku i tego, jak niewiele znaczę w oczach własnej córki.

Teraz siedzę w swoim pokoju na poddaszu i pakuję najpotrzebniejsze rzeczy. Nie wiem jeszcze, dokąd pójdę, ale wiem jedno – nie pozwolę, by reszta mojego życia upłynęła pod dyktando kogoś, kto zapomniał, czym jest szacunek do własnej matki. Muszę odzyskać swoje życie, nawet jeśli będę musiała zacząć wszystko od nowa, z jednym małym kufrem w ręce.

Elżbieta, 62 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

