Moje mieszkanie miało duszę. Każdy kąt, każda rysa na parkiecie i każdy promień słońca wpadający przez duże okna w salonie przypominały mi o latach spędzonych w tym miejscu. To tutaj wychowałam moją jedyną córkę, Magdę. To tutaj, przy starym dębowym stole, odrabiałyśmy lekcje, a potem piłyśmy herbatę, rozmawiając o jej pierwszych miłościach i wielkich marzeniach. Po odejściu męża te cztery ściany stały się moim jedynym azylem. Dawały mi poczucie bezpieczeństwa i przynależności. Byłam pewna, że zostanę w nich do końca swoich dni, otoczona pamiątkami i spokojem.

Córka miała swoje plany

Jednak życie pisze własne scenariusze. Magda dorosła, wyszła za mąż za Tomasza i zaczęła snuć plany o własnym, wielkim domu za miastem. Zawsze chciała mieć coś więcej, coś lepszego. Często odwiedzali mnie w moim trzypokojowym mieszkaniu w centrum, narzekając na ciasnotę swojego wynajmowanego lokum. Słuchałam tego z matczyną troską, zastanawiając się, jak mogłabym im pomóc. Przecież rodzice są po to, by wspierać swoje dzieci. Taka była moja filozofia i nigdy jej nie kwestionowałam.

Któregoś popołudnia, gdy siedziałyśmy razem przy kawie, Magda wzięła mnie za rękę. Jej oczy błyszczały z ekscytacji, a na twarzy malował się szeroki uśmiech.

– Mamo, znaleźliśmy idealną działkę. Jest piękna, tuż pod lasem, z dala od zgiełku miasta. Mamy projekt wspaniałego domu. Wyobraź sobie duży taras, ogród, w którym będziesz mogła sadzić swoje ulubione róże...

– Brzmi wspaniale, córeczko – odpowiedziałam z uśmiechem, choć w głębi duszy poczułam delikatne ukłucie zazdrości o ten ich nowy, wspaniały świat, w którym dla mnie mogło zabraknąć miejsca.

– Ale jest jeden problem – dodała ciszej, spuszczając wzrok. – Brakuje nam pieniędzy na wkład własny. Banki są teraz bardzo rygorystyczne. Jeśli nie zbierzemy odpowiedniej kwoty, ta działka przepadnie, a z nią nasze marzenia.

Obiecała mi piękną starość

Zapadła długa cisza. Słyszałam tylko tykanie starego zegara w przedpokoju. Spojrzałam na Magdę, na jej pełną nadziei twarz. Wtedy po raz pierwszy przeszła mi przez myśl ta szalona idea.

– A gdybym... gdybym sprzedała to mieszkanie? – zapytałam niepewnie, sama nie wierząc we własne słowa.

Magda poderwała się z krzesła, jej oczy zrobiły się okrągłe ze zdumienia, ale dostrzegłam w nich też błysk tryumfu.

– Mamo, naprawdę byś to dla nas zrobiła? To by rozwiązało wszystkie nasze problemy! Oczywiście, zamieszkałabyś z nami! W projekcie jest piękny, przestronny pokój na parterze. Z dużym oknem wychodzącym na ogród. Miałabyś swoją własną łazienkę, pełną prywatność, a jednocześnie bylibyśmy razem. Wyobraź sobie nasze wspólne poranki, śniadania na tarasie...

Jej słowa malowały w mojej głowie obraz idealnej jesieni życia. Bez samotności, w otoczeniu najbliższych, w pięknym miejscu. Decyzja zapadła szybciej, niż się spodziewałam. Sprzedałam mieszkanie, oddając im większość pieniędzy, a resztę przeznaczając na wykończenie „mojego” pokoju. Na czas budowy zamieszkałam w małym, wynajętym pokoiku, odliczając dni do przeprowadzki.

Budowa trwała ponad rok. Codziennie jeździłam na działkę, doglądając prac, wybierając kafelki, planując, gdzie postawię swój ulubiony fotel i regał z książkami. Czułam się częścią czegoś wielkiego. Oddałam im wszystko, co miałam, ale w zamian miałam zyskać nowy, wspaniały dom i bliskość córki.

Czekałam na przeprowadzkę

Nadszedł wreszcie ten wyczekiwany dzień. Dom stał gotowy, pachnący nowością i farbą. Ogromne przeszklenia lśniły w słońcu, a jasna elewacja zachwycała elegancją. Przyjechałam z dwiema walizkami i kilkoma kartonami, w których zmieściło się całe moje dotychczasowe życie. Resztę mebli rozdałam lub sprzedałam, ufając obietnicom córki.

Kiedy weszłam do środka, Magda i Tomasz powitali mnie w przestronnym salonie. Zauważyłam jednak dziwne napięcie w ich postawie. Magda nerwowo splatała palce, a Tomasz unikał mojego wzroku, wpatrując się w idealnie ułożony parkiet.

– Mamo, musimy porozmawiać – zaczęła Magda, wskazując mi miejsce na luksusowej, skórzanej kanapie. – Wynikła pewna niespodziewana sytuacja.

Moje serce zabiło mocniej. Zastanawiałam się, co mogło pójść nie tak. Czyżby zabrakło pieniędzy na coś ważnego?

– Tomek dostał awans – kontynuowała pospiesznie, nie patrząc mi w oczy. – Będzie pracował głównie zdalnie, z domu. Potrzebuje ciszy, spokoju i reprezentacyjnego miejsca do wideokonferencji z klientami z zagranicy.

– To wspaniale – odpowiedziałam powoli, wciąż nie rozumiejąc, do czego zmierza. – Ale co to ma wspólnego ze mną?

Tomasz odchrząknął i w końcu podniósł wzrok.

– Chodzi o to, że jedynym pomieszczeniem, które nadaje się na mój gabinet, jest ten pokój na parterze. Ten, który początkowo planowaliśmy dla ciebie. Musimy go zaadaptować do moich potrzeb zawodowych.

Zamurowało mnie. Spojrzałam na córkę, szukając w jej oczach jakiegoś żartu, pomyłki. Ale ona tylko przytaknęła, wciąż unikając mojego wzroku.

– A gdzie ja mam mieszkać? – zapytałam drżącym głosem. – Przecież oddałam wam wszystko.

– Mamo, nie dramatyzuj – westchnęła Magda z nutą zniecierpliwienia w głosie. – Przecież cię nie wyrzucamy. Pamiętasz ten domek letniskowy, który stał na końcu działki, gdy ją kupowaliśmy? Tomek go trochę odświeżył. Jest tam prąd, można wstawić grzejnik elektryczny. Będziesz miała tam mnóstwo prywatności, własny kąt, nikt nie będzie ci przeszkadzał.

Chciało mi się płakać

Nie wierzyłam własnym uszom. Domek letniskowy, o którym mówiła, był właściwie blaszanym barakiem. Służył poprzednim właścicielom do przechowywania narzędzi i rowerów.

Poprowadzili mnie ścieżką na tyły ogrodu. Z każdym krokiem czułam, jak moje nogi stają się coraz cięższe. Gdy otworzyli cienkie drzwi baraku, uderzył mnie zapach stęchlizny i chłód. Wewnątrz stało wąskie łóżko, mała komoda i przenośny grzejnik. To miało być moje miejsce na ziemi. Za to zapłaciłam dorobkiem całego swojego życia.

– Zobaczysz, mamo, jak to sobie urządzisz, będzie tu naprawdę przytulnie – powiedziała Magda, siląc się na entuzjazm. – A w ciągu dnia i tak będziemy widywać się w dużym domu.

Wyszli, zostawiając mnie samą pośrodku tego ciasnego, zimnego pomieszczenia. Usiadłam na krawędzi łóżka, a po moich policzkach popłynęły łzy. Łzy rozczarowania, żalu i potwornej bezsilności. Zostałam z niczym. Bez mieszkania, bez pieniędzy, a co najgorsze – bez złudzeń co do miłości mojego własnego dziecka.

Grzejnik ledwie radzi sobie z ogrzaniem tej małej przestrzeni, a wiatr gwiżdże w szczelinach między ścianami. Owijam się grubym kocem, siedzę w fotelu i patrzę przez małe okienko na wielki, luksusowy dom mojej córki. Widzę przez ogromne szyby salonu, jak siedzą na wygodnej kanapie, oglądają telewizję w cieple i komforcie. Dom tętni życiem i światłem, a ja siedzę w chłodzie, odizolowana od świata.

Oddałam własne szczęście i bezpieczeństwo, naiwnie wierząc w wdzięczność i obietnice. Zapłaciłam najwyższą cenę za naiwną miłość do dziecka. Zrozumiałam zbyt późno, że dla niektórych własna wygoda zawsze będzie ważniejsza niż wdzięczność, a miłość można wycenić i zamienić na luksusowe mury, z których tak łatwo kogoś wykluczyć.

Barbara, 67 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

