Każdego poranka, zanim słońce zdąży w pełni przebić się przez gęste rolety w oknach, budzi mnie ten sam dźwięk. To nie jest radosny śpiew ptaków, do którego przywykłam przez ostatnie czterdzieści lat, ani szum wiatru w koronach starych jabłoni. To ciężkie kroki mojego zięcia, Marka, zmierzającego do kuchni, i chłodny trzask zamykanej lodówki.

Potem następuje cichy, ale wyraźny syk czajnika. Otwieram oczy i patrzę na sufit. Jest obcy. Nie ma na nim tych drobnych pęknięć, które układały się w znajome wzory, przypominając mi mapy nieodkrytych lądów. Jest tylko idealnie gładka, biała powierzchnia, która wydaje się przytłaczać mnie swoim chłodem. Z trudem podnoszę się z rozkładanego fotela. Moje plecy protestują po kolejnej nocy spędzonej na twardych sprężynach, które bezlitośnie wbijają się w ciało. Przecieram twarz dłońmi, starając się odpędzić resztki snu i powracające każdego ranka poczucie głębokiego żalu.

Kiedyś moje życie wyglądało zupełnie inaczej. Miałam dom. Piękny, przestronny dom na przedmieściach, otoczony ogrodem, w którym kwitły najwspanialsze róże w całej okolicy. Mój mąż, zanim odszedł wiele lat temu, własnymi rękami zbudował drewnianą werandę. To tam spędzałam letnie wieczory, pijąc herbatę z malinami i słuchając cykad. Dom był moim azylem, moją twierdzą, miejscem pełnym wspomnień i miłości. Wierzyłam, że spędzę w nim resztę swoich dni, aż do momentu, gdy czas ostatecznie zamknie moją księgę.

Oddałam im wszystko

Wszystko zaczęło się pewnej deszczowej niedzieli, kiedy moja jedyna córka, Anna, przyjechała w odwiedziny. Usiadłyśmy w salonie, przy kominku. Anna wyglądała na zmęczoną, pod jej oczami widniały ciemne cienie, a dłonie nerwowo obracały filiżankę. Rozmawiałyśmy o codzienności, o rosnących kosztach utrzymania, o tym, jak trudno jest wiązać koniec z końcem w wielkim mieście. W pewnym momencie Anna spojrzała na mnie wzrokiem pełnym troski i wahania.

– Mamo, zastanawialiśmy się z Markiem… Jesteś tu zupełnie sama. Ten dom jest dla ciebie za duży, wymaga tyle pracy i nakładów finansowych. My gnieciemy się w małym mieszkaniu. Gdybyś sprzedała tę posiadłość, moglibyśmy kupić coś większego. Duży apartament, gdzie miałabyś swój własny, piękny pokój. Bylibyśmy razem. Na starość nie powinnaś być sama.

Jej słowa brzmiały tak rozsądnie, tak ciepło. Wizja wspólnych wieczorów, śmiechu, bliskości rodziny wydała mi się niezwykle kusząca. Zawsze bałam się samotności, zwłaszcza gdy nadchodziły długie, zimowe noce. Perspektywa bycia otoczoną troską własnego dziecka przeważyła szalę. Choć serce pękało mi na myśl o opuszczeniu moich róż i werandy, zgodziłam się. Przecież rodzina jest najważniejsza. Oddałam im wszystko. Pieniądze ze sprzedaży mojego ukochanego domu w całości przelałam na ich konto. Zięć miał zająć się formalnościami, znaleźć idealne lokum dla naszej trójki. Tymczasowo, jak twierdzili, miałam zamieszkać z nimi w ich dotychczasowym, ciasnym mieszkaniu na czwartym piętrze bez windy.

Czułam się oszukana

Tygodnie mijały, a temat nowego mieszkania stawał się coraz bardziej mglisty. Za każdym razem, gdy o to pytałam, Marek zbywał mnie milczeniem albo szybkimi wymówkami o trudnej sytuacji na rynku nieruchomości. Anna unikała mojego wzroku, tłumacząc, że muszą jeszcze trochę poczekać na odpowiednią okazję. Z czasem zaczęłam dostrzegać niepokojące sygnały. Ciche rozmowy za zamkniętymi drzwiami sypialni, które przeradzały się w pełne napięcia szepty, a czasem nawet tłumione krzyki. Stosy listów, które Marek pośpiesznie chował do szuflady, zanim zdążyłam się im przyjrzeć. Atmosfera w domu stawała się gęsta, niemal duszna.

Pewnego popołudnia, gdy Marek był w pracy, a Anna prasowała koszule, nie wytrzymałam. Podeszłam do niej, kładąc dłoń na jej ramieniu. Wzdrygnęła się, jakby mój dotyk sprawił jej ból.

– Aniu, powiedz mi prawdę. Co się dzieje z nowym mieszkaniem? Dlaczego wciąż tu jesteśmy? Gdzie są pieniądze z mojego domu?

Córka odłożyła żelazko. Jej ramiona opadły, a z oczu popłynęły łzy, których nie potrafiła już powstrzymać. Usiadła na krześle, ukrywając twarz w dłoniach. Patrzyłam na nią, czując, jak w moim żołądku rośnie lodowata kula strachu.

– Mamo… przepraszam. Tak bardzo cię przepraszam – łkała, nie podnosząc głowy. – Marek miał długi. Ogromne zobowiązania finansowe z powodu swoich nieudanych interesów. Groziła nam utrata wszystkiego. Twoje pieniądze… musieliśmy je przeznaczyć na spłatę wierzycieli. Nie ma żadnego nowego mieszkania. Nie będzie.

Słowa docierały do mnie jak przez grubą warstwę waty. Stałam tam, wpatrując się w moją córkę, i czułam, jak cały mój świat, moje poczucie bezpieczeństwa, moje marzenia o spokojnej starości rozpadają się na milion ostrych kawałków. Sprzedałam dorobek mojego życia, moje ukochane miejsce na ziemi, tylko po to, by pokryć błędy obcego mi w gruncie rzeczy człowieka. A moja własna córka okłamywała mnie przez cały ten czas.

Kłócą się o wszystko

Od tamtego dnia wszystko się zmieniło. Mój tymczasowy pobyt na rozkładanym fotelu w salonie stał się trwałą rzeczywistością. Nie mam własnego kąta, nie mam prywatności. Moje rzeczy mieszczą się w jednej, niewielkiej komodzie wciśniętej w kąt pokoju. Kiedy chcę się przebrać, muszę czekać, aż Anna i Marek wyjdą, albo zamykać się w ciasnej łazience. Każdego dnia staram się zajmować jak najmniej miejsca, oddychać jak najciszej, być niewidzialną. A jednak wciąż czuję, że jestem dla nich ciężarem.

Kłótnie stały się nieodłącznym elementem naszej codzienności. Kłócą się o wszystko – o rachunki, o niedokręcony kran, o to, kto ma wynieść śmieci. Najbardziej jednak bolą mnie ich sprzeczki o jedzenie i wydatki. Słyszę, jak Marek z pretensją w głosie wypomina Annie rosnące koszty życia.

– Znowu kupiłaś ten drogi ser? Przecież wiesz, że musimy oszczędzać! – warczy, przeglądając paragony z supermarketu.

– Mama lubi ten ser, Marku. To jedyna rzecz, o którą prosiła – odpowiada Anna, ale w jej głosie nie ma siły, jest tylko zmęczenie.

– Świetnie. Może niedługo zaczniemy kupować kawior? Nie stać nas na luksusy, utrzymanie trzech osób kosztuje!

Siedzę wtedy na swoim fotelu, wpatrując się w ekran wyłączonego telewizora, i zaciskam dłonie na brzegach swetra. Chciałabym krzyknąć, że przecież to za moje pieniądze mogliby kupić setki takich serów, że uratowałam ich przed ruiną. Ale milczę. Wiem, że to niczego nie zmieni. Pieniądze przepadły, a ja jestem skazana na ich łaskę. Kiedyś byłam panią własnego losu, dumną i niezależną kobietą. Dziś jestem tylko niechcianym lokatorem, intruzem we własnej rodzinie.

Wieczorami, gdy wreszcie gasną światła, a mieszkanie pogrąża się w ciszy, leżę pod kocem i zamykam oczy. Wyobrażam sobie zapach moich róż po letnim deszczu. Słyszę skrzypienie desek na werandzie i czuję ciepło słońca na twarzy. Te wspomnienia są jedynym, co mi pozostało. Zapłaciłam najwyższą cenę za naiwną wiarę w to, że miłość i wdzięczność są walutą w relacjach rodzinnych. Oddałam wszystko, co miałam, by być blisko bliskich. Dziś wiem, że nigdy w życiu nie byłam tak przeraźliwie samotna.

Elżbieta, 72 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

Czytaj także: