Święta w moim rodzinnym domu zawsze oznaczały jedno wielkie pasmo niewygodnych pytań o moje życie uczuciowe. Kiedy zgodziłam się na szalony układ z kolegą ze studiów, myślałam, że to tylko niewinna gra, która uratuje nas oboje przed rodzinnymi dramatami. Nie miałam pojęcia, że ten jeden przedłużony weekend zmieni wszystko, w co wierzyłam na temat miłości, przypadku i własnej wartości.

Żyłam w cieniu idealnej siostry

Wiosna tego roku przyszła wyjątkowo wcześnie, przynosząc ze sobą zapach kwitnących drzew i obietnicę nadchodzącej Wielkanocy. Dla większości studentów był to czas radości i planowania wyjazdów do domów. Dla mnie był to czas narastającego niepokoju, który z każdym dniem ściskał mnie za gardło coraz mocniej. Powrót do mojego rodzinnego miasteczka od pewnego czasu wiązał się z jednym, niezmiennym scenariuszem, którego główną bohaterką była moja starsza siostra, Agata.

Agata miała dwadzieścia pięć lat, wspaniałego narzeczonego z ustabilizowaną pracą i lśniący pierścionek na palcu, którym nieustannie gestykulowała podczas rodzinnych obiadów. Ja z kolei byłam tą, która na każde spotkanie przyjeżdżała sama. Nie chodziło o to, że unikałam ludzi. Przeciwnie, miałam mnóstwo znajomych na uczelni, ale chłopacy ze studiów traktowali mnie jak najlepszą kumpelę. Byłam dziewczyną, z którą można było zjeść pizzę po zajęciach, pożyczyć świetnie opracowane notatki przed trudnym egzaminem, a nawet poprosić o radę w sprawie prezentu dla innej dziewczyny. Nigdy jednak nie byłam tą, którą zapraszali na randki. Zawsze brakowało tego tajemniczego błysku, tej iskry, która zmieniałaby koleżeństwo w coś więcej.

W gronie moich uniwersyteckich znajomych był Teodor. Miał dwadzieścia dwa lata, tak jak ja, i pochodził z rodziny znanych i zamożnych prawników. Byliśmy na tym samym roku, a ja często pomagałam mu w porządkowaniu materiałów do nauki. Teodor był inteligentny, ale czasami zbyt rozkojarzony, by skupić się na suchych faktach. Miał też starszego brata, dwudziestotrzyletniego Michała, który studiował rok wyżej i był prawdziwą gwiazdą naszej uczelni — przewodniczącym samorządu, laureatem licznych konkursów i ulubieńcem wszystkich wykładowców. Teodor żył w cieniu idealnego brata, podobnie jak ja żyłam w cieniu idealnej siostry. To nas w pewien sposób łączyło, choć nigdy głośno o tym nie rozmawialiśmy.

Pokręcił głową ze smutkiem

Dwa dni przed planowanym wyjazdem na przerwę świąteczną zostałam dłużej w bibliotece. Kiedy wyszłam na opustoszały korytarz wydziału, usłyszałam podniesione głosy. Nie chciałam podsłuchiwać, ale echo niosło każde słowo z niezwykłą ostrością. W załomie korytarza stał Teodor. Ściskał telefon w dłoni tak mocno, że aż zbielały mu knykcie. Obok niego stał Michał, który z wyraźnym niepokojem próbował położyć dłoń na ramieniu młodszego brata.

— Nie ma mowy, rozumiesz? Nie przyjadę! — krzyczał Teodor do słuchawki, a jego głos łamał się z bezsilności. — Nie będziesz mi dyktował, z kim mam się spotykać!

Zapadła cisza, przerywana tylko stłumionym głosem z głośnika telefonu. Teodor potrząsnął głową.

— To twoje interesy, nie moje! Nie zamierzam siedzieć przy świątecznym stole z dziewczyną, którą mi na siłę wciskasz, tylko dlatego, że jej ojciec ma udziały w waszej nowej kancelarii. Powiedziałem nie. Zostaję w mieście.

Rozłączył się gwałtownie, omal nie upuszczając aparatu. Michał westchnął ciężko i stanął przed nim, krzyżując ręce na piersi.

— Musiałeś tak ostro? — zapytał Michał łagodnym, ale stanowczym tonem. — Ojciec po prostu szuka najlepszych rozwiązań dla rodziny. Wiesz, jaki jest. Mógłbyś chociaż przyjechać i zachować pozory. Nikt nie każe ci się od razu z nią żenić.

— Ty byś przyjechał i uśmiechał się ładnie do kogoś, kogo nie znasz, żeby ojciec mógł podpisać kontrakt? — Teodor spojrzał na brata z żalem. — Nie, ty nie musisz. Ty jesteś tym idealnym synem. Ja zawsze byłem tylko pionkiem na jego szachownicy. Nie jadę. Możesz mu to powtórzyć.

Michał pokręcił głową ze smutkiem, po czym odwrócił się i ruszył w stronę wyjścia, mijając mnie w bezpiecznej odległości. Zostałam sama z Teodorem, który powoli osunął się po ścianie i usiadł na zimnej podłodze, chowając twarz w dłoniach. Czułam wielkie współczucie. Znałam ten ciężar oczekiwań, nawet jeśli moje przybierały zupełnie inną formę.

Zamurowało mnie

Zrobiłam kilka kroków w jego stronę. Moje buty cicho zaskrzypiały na linoleum, co sprawiło, że Teodor podniósł wzrok. Jego oczy były pełne frustracji.

— Słyszałaś wszystko, prawda? — zapytał cicho, uśmiechając się blado.

— Tylko końcówkę — skłamałam delikatnie, siadając obok niego na podłodze. — Wszystko w porządku?

Teodor opowiedział mi o presji, jakiej był poddawany. Jego ojciec postanowił połączyć świąteczne spotkanie z zapoznaniem go z córką wpływowego biznesmena. Rodzina uważała, że Teodor potrzebuje ustatkowania i odpowiednich znajomości, by w przyszłości przejąć część prawniczego imperium. Dla niego to było przekroczenie wszelkich granic.

— Zostanę w akademiku — stwierdził z rezygnacją. — Będę jadł kanapki z serem i oglądał seriale. Lepsze to niż bycie towarem na sprzedaż.

— Ja z kolei jadę do domu, gdzie moja siostra i jej narzeczony będą gruchać jak dwa gołąbki, a mama znowu zapyta ze smutkiem, dlaczego taka ładna i mądra dziewczyna nie może nikogo sobie znaleźć – westchnęłam, patrząc w sufit. — Sama nie wiem, kto ma gorzej.

Teodor spojrzał na mnie, a w jego oczach nagle pojawił się dziwny błysk. Wyprostował się, jakby raził go prąd.

— A gdyby tak połączyć siły? — zapytał, a jego głos nagle nabrał energii.

— To znaczy? — byłam kompletnie zdezorientowana.

— Pojadę z tobą! — rzucił z entuzjazmem. — Pomyśl tylko. Jeśli przyjedziesz do domu z chłopakiem, twoja mama natychmiast przestanie cię męczyć pytaniami. Twoja siostra straci powód do współczujących spojrzeń. A ja... ja będę miał idealną wymówkę, żeby nie pojawić się na ojcowskiej ustawce. Powiem, że jadę do rodziny mojej dziewczyny.

Zamurowało mnie. Pomysł wydawał się tak absurdalny, że przypominał fabułę taniego filmu. Z drugiej strony, wizja spokojnych świąt, bez konieczności tłumaczenia się ze swojego statusu singielki, była niezwykle kusząca.

— Przecież to się wyda — powiedziałam niepewnie. — My się ledwie znamy od tej strony. Zawsze gadamy tylko o notatkach.

— Jesteśmy bystrzy, poradzimy sobie. — Uśmiechnął się szeroko. — Uratujesz mnie przed najgorszymi świętami w życiu. Proszę.

W jego głosie było coś tak szczerego i zdesperowanego zarazem, że zanim zdążyłam racjonalnie przemyśleć wszystkie za i przeciw, usłyszałam własny głos zgadzający się na tę maskaradę.

Mrugnął do mnie porozumiewawczo

Dwa dni później mały samochód Teodora zaparkował przed moim rodzinnym domem. Miałam ściśnięty żołądek. W drodze ustaliliśmy podstawowe fakty dotyczące naszego zmyślonego związku: jak się zeszliśmy, kto pierwszy wyszedł z inicjatywą i jakie mamy plany. Teodor był spokojny i pewny siebie, co nieco dodawało mi otuchy. Kiedy weszliśmy do przedpokoju, w powietrzu unosił się intensywny zapach świeżo pieczonego ciasta i wiosennych kwiatów. Moja mama wyszła nam na spotkanie, wycierając ręce w fartuch. Na widok wysokiego, eleganckiego chłopaka stojącego tuż za mną, zamarła z szeroko otwartymi oczami.

— Mamo, to jest Teodor — powiedziałam, starając się, by mój głos nie drżał. — Mój chłopak.

Powitanie przerosło moje najśmielsze oczekiwania. Mama niemal natychmiast wpadła w euforię, a kiedy chwilę później w korytarzu pojawiła się Agata, jej mina była absolutnie bezcenna. Po raz pierwszy to nie ona była w centrum uwagi.

Teodor okazał się być gościem idealnym. Był niezwykle uprzejmy, komplementował domowe wypieki i z wielkim zaangażowaniem opowiadał mojemu tacie o różnicach w nowelizacjach prawa o ruchu drogowym, co niesamowicie zaimponowało ojcu. Patrzyłam na niego z boku i nie mogłam uwierzyć, że to ten sam chłopak, który zazwyczaj gubił długopisy na sali wykładowej. Był w nim jakiś naturalny urok, którego wcześniej nie dostrzegałam.

Wieczorem, kiedy siedzieliśmy na kanapie w salonie, Teodor objął mnie ramieniem. To był prosty gest, wykonany pod czujnym okiem mojej mamy i siostry, ale poczułam nagłą falę ciepła, która spłynęła po moich plecach. Spojrzałam na niego, a on mrugnął do mnie porozumiewawczo. Wtedy dotarło do mnie, że czuję się przy nim niesamowicie bezpiecznie.

Zrobiło mi się gorąco

Niedziela wielkanocna rozpoczęła się od uroczystego śniadania. Stół uginał się od tradycyjnych potraw, pięknej zastawy i wiosennych dekoracji. Panowała radosna, rodzinna atmosfera. Mój ojciec żartował, mama promieniała, a Agata wyjątkowo zrezygnowała z opowiadania o planach ślubnych, w zamian dopytując Teodora o jego pasje.

W pewnym momencie, pod stołem przykrytym długim obrusem, poczułam dotyk. Teodor delikatnie wsunął swoją dłoń w moją i splótł nasze palce. Moje serce na chwilę przestało bić. Spojrzałam na niego, oczekując, że to tylko część przedstawienia, ale on patrzył prosto na mnie. Jego oczy były ciepłe i pozbawione cienia fałszu. Nie uśmiechał się dla publiczności. Ten moment należał tylko do nas. Po południu wybraliśmy się na długi spacer. Zostawiliśmy rodzinę w domu, chcąc przewietrzyć głowy. Szliśmy leśną ścieżką niedaleko mojego osiedla. Ziemia pachniała budzącym się do życia lasem, a ptaki dawały prawdziwy koncert.

— Masz wspaniałą rodzinę — powiedział w pewnej chwili Teodor, a jego dłoń wciąż naturalnie trzymała moją. — U was w domu jest tak zwyczajnie, tak ciepło. Nikt nikogo nie ocenia przez pryzmat tego, ile może przynieść zysku.

— Czasami potrafią być męczący z tymi swoimi oczekiwaniami — przyznałam. — Ale masz rację, robią to z troski, nie z wyrachowania.

— Dziękuję ci, że mnie tu zabrałaś — zatrzymał się i odwrócił mnie przodem do siebie. — To naprawdę najlepsze święta, jakie miałem od lat. I wiesz co? Wcale nie czuję, żebym musiał tu cokolwiek udawać.

Zrobiło mi się gorąco. Słowa Teodora zawisły w powietrzu, a dystans między nami zaczął powoli maleć. Zrozumiałam, że ten udawany układ wcale nie jest już udawany. Czułam do niego coś, co rodziło się w tajemnicy nawet przede mną samą.

Patrzyłam w jego oczy

Kiedy wróciliśmy pod dom, nasz spokój został brutalnie przerwany. Na podjeździe, tuż za samochodem mojego taty, stało luksusowe auto, które zdecydowanie nie pasowało do naszej spokojnej ulicy. Teodor zesztywniał natychmiast, a jego dłoń zacisnęła się na mojej.

— Co on tu robi? — wycedził przez zęby.

Z samochodu wysiadł Michał. Wyglądał na zmęczonego i lekko zdenerwowanego. Podszedł do nas szybkim krokiem.

— Teodor, musisz wracać — powiedział bez wstępów, nawet się ze mną nie witając.

— Mówiłem, że nigdzie nie jadę — odpowiedział mój towarzysz, stając przede mną, jakby chciał mnie osłonić. — Znalazłeś mnie po lokalizacji w telefonie?

— Matka zrobiła ojcu potężną awanturę. — Michał zignorował jego pytanie, wzdychając ciężko. — Prawdziwą wojnę. Krzyczała, że przez jego chore ambicje nie ma obu synów w domu na święta. Ja też wyjechałem z domu zaraz po tobie, nie mogłem znieść tej atmosfery. Ojciec w końcu ustąpił. Odwołał tamto spotkanie. Matka siedzi w salonie i płacze, błaga, żebyśmy obaj przyjechali na świąteczny obiad.

Teodor milczał przez dłuższą chwilę. Widziałam, jak walczą w nim różne emocje. Z jednej strony złość na ojca, z drugiej szczera miłość do matki, o której rano wspominał mi z wielką czułością. Wiedziałam, że to nie jest łatwa decyzja.

— Ojciec na pewno zrezygnował z tamtej dziewczyny? — zapytał w końcu twardo.

— Daję ci słowo — skinął głową Michał. — Proszę cię, stary. Zrób to dla mamy.

Teodor odwrócił się do mnie. W jego spojrzeniu było tyle niepewności, ile jeszcze nigdy nie widziałam u żadnego człowieka. Jego kciuk delikatnie pogładził wierzch mojej dłoni.

– Zgodzę się pojechać – powiedział powoli, patrząc mi prosto w oczy. – Ale tylko pod jednym warunkiem.

Michał uniósł brwi w oczekiwaniu.

— Pojadę, tylko jeśli ty pojedziesz ze mną — dokończył Teodor, wciąż wpatrzony we mnie. — Chcę przedstawić rodzinie moją prawdziwą dziewczynę. Chcę, żeby poznali kogoś, na kim naprawdę mi zależy, a nie kogoś, kogo mi narzucają. Pomożesz mi przez to przejść?

Patrzyłam w jego oczy, w których nie było już śladu po uczelnianym koledze gubiącym notatki, ani po zagubionym chłopaku z korytarza. Był tam tylko mężczyzna, który właśnie otwierał przede mną drzwi do swojego prawdziwego świata. Mój lęk przed odrzuceniem i wieczne bycie tylko kumpelą wyparowały bez śladu. Uścisnęłam jego dłoń z mocą, czując, że to najbardziej właściwa decyzja w moim życiu.

— Pojadę z tobą — odpowiedziałam z uśmiechem. — Ktoś musi ci przypominać o dobrych manierach.

Michał odetchnął z wyraźną ulgą, a Teodor uśmiechnął się tak szeroko, że poczułam radosne trzepotanie w klatce piersiowej. Weszliśmy do mojego domu, by wytłumaczyć rodzicom zaistniałą sytuację. Wychodząc z moją torbą na ramię, spojrzałam jeszcze raz na zaskoczoną twarz siostry. Wiedziałam, że ta Wielkanoc zmieniła wszystko. Wyruszyłam w drogę w nieznane, ale po raz pierwszy w życiu byłam pewna, że jadę w najlepszym możliwym towarzystwie.

Natalia, 22 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

