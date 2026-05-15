Moje media społecznościowe ociekały słońcem, turkusem Adriatyku i beztroską. Kiedy znajomi lajkowali kolejne zdjęcie z plaży, pękając z zazdrości, ja ukrywałam dłonie zniszczone od silnych detergentów. Żyłam w dwóch równoległych światach, a kłamstwo, które sama zbudowałam, zaczęło mnie powoli dusić.

To było jak podwójne życie

Upał w Dalmacji bywa bezlitosny. Kiedy termometry wskazują blisko czterdzieści stopni, powietrze staje się gęste, a każdy ruch wymaga podwójnego wysiłku. Dla turystów to wymarzona pogoda. Leżą na leżakach, chłodzą się w lazurowej wodzie i jedzą lody pistacjowe na promenadzie. Dla mnie ten upał oznaczał coś zupełnie innego. Oznaczał pot spływający po plecach pod fartuszkiem.

Od trzech lat każdego lata wyjeżdżałam do niewielkiej, urokliwej miejscowości niedaleko Makarskiej. Wszyscy moi znajomi ze studiów byli przekonani, że mam niesamowite szczęście. Moja rodzina nie należała do zamożnych, więc to, że stać mnie na trzymiesięczne wakacje na południu Europy, budziło powszechny podziw.

Wrzucałam do sieci starannie wyselekcjonowane kadry. Widok na góry Biokovo o zachodzie słońca. Kawa mrożona na tle jachtów. Uśmiechnięta twarz w okularach przeciwsłonecznych z podpisem o tym, jak wspaniale jest żyć chwilą. Prawda była jednak taka, że to zdjęcie na plaży robiłam podczas moich piętnastu minut przerwy. Zdejmowałam w pośpiechu służbowy fartuszek, pod którym miałam strój kąpielowy, robiłam serię ujęć z uśmiechem numer pięć, po czym ubierałam się z powrotem i wracałam do ośrodka wypoczynkowego.

Pracowałam jako pokojówka i pomoc kuchenna w ogromnym kompleksie hotelowym. Zaczynałam zmianę o piątej rano od przygotowywania sali śniadaniowej, a kończyłam późnym popołudniem, polerując lustra w apartamentach, na które nigdy nie byłoby mnie stać.

Tworzyłam sobie iluzję luksusu

Dlaczego kłamałam? Często zadawałam sobie to pytanie, szorując po raz setny fugi w łazience na trzecim piętrze. Odpowiedź była prosta i żałosna zarazem. Wstydziłam się. Moi rówieśnicy spędzali wakacje na prestiżowych bezpłatnych stażach w kancelariach prawnych lub agencjach reklamowych, budując swoje idealne CV. Inni po prostu odpoczywali za pieniądze rodziców. Ja musiałam zarobić na kolejny rok studiów w dużym mieście, na wynajem małego pokoju i jedzenie.

Nie chciałam być biedniejsza i ciężko pracować fizycznie na co dzień. Kiedy więc na pierwszym roku pojechałam do Chorwacji do pracy i wrzuciłam kilka ładnych zdjęć krajobrazów, lawina komentarzy utwierdziła mnie w przekonaniu, że powinnam podtrzymać tę narrację.

Pewnego sierpniowego poranka myłam podłogę w głównym holu. Moja szefowa, pani Jadranka, kobieta o ostrym spojrzeniu i donośnym głosie, przeszła obok mnie, sprawdzając czystość posadzki.

– Pamiętaj o kątach przy recepcji – rzuciła w biegu. – Dzisiaj mamy pełne obłożenie, goście muszą widzieć błysk.

– Oczywiście, już się za to zabieram – odpowiedziałam posłusznie, wyciskając ciężki mop.

Moje dłonie były szorstkie, paznokcie krótkie i matowe. Wtedy poczułam wibrację w kieszeni fartucha. Ukradkiem wyciągnęłam telefon. To była wiadomość od mojej najlepszej przyjaciółki z Polski, Kasi: „Ale ci zazdroszczę tego słońca! U nas pada od trzech dni. Wychodzisz dzisiaj wieczorem na to molo, o którym wczoraj pisałaś? Zrób mnóstwo zdjęć!”.

Przełknęłam gulę w gardle. Wczorajszego wieczoru nie byłam na żadnym molo. Zasnęłam ze zmęczenia o dwudziestej pierwszej, nie mając nawet siły zmyć makijażu. Szybko jednak wystukałam odpowiedź: „Jasne! Tu jest cudownie. Prześlę ci fotki wieczorem. Buziaki z raju!”.

Schowałam telefon i wróciłam do mycia podłogi. Czułam się jak oszustka, ale machina kłamstw rozkręciła się tak bardzo, że nie potrafiłam jej zatrzymać. Każde kolejne lato było powielaniem tego samego schematu. Aż nadszedł ten jeden dzień, który wywrócił wszystko do góry nogami.

Pech chciał, że przyjechała akurat tu

Była połowa lipca, szczyt sezonu turystycznego. Hotel pękał w szwach. Tego dnia przydzielono mnie do obsługi śniadań. Moim zadaniem było dyskretne sprzątanie stolików i uzupełnianie brakujących potraw w bemarach. Nosiłam białą koszulę z logo hotelu, czarną spódnicę i związany z tyłu czarny fartuch. Moje włosy były gładko zaczesane w kok.

Ruch był ogromny. Krążyłam między stolikami, zbierając brudne talerze na dużą tacę. Nagle, od strony wejścia do restauracji, usłyszałam znajomy śmiech. Zamarłam. Ten wysoki, lekko piskliwy ton był mi aż nazbyt dobrze znany.

Powoli odwróciłam głowę. Przy stoliku pod oknem siedziała Oliwia. Dziewczyna z mojego roku, z tej samej grupy wykładowej. Zawsze nosiła najdroższe ubrania, a na uczelni patrzyła na wszystkich z wyższością. Towarzyszył jej chłopak i jeszcze jedna para.

Serce podeszło mi do gardła. Panika ogarnęła całe moje ciało. Jeśli mnie zobaczy, cała uczelnia dowie się, jak wyglądają moje luksusowe wakacje. Chciałam uciec do kuchni, ale w tym samym momencie zauważyła mnie pani Jadranka.

– Zabierz naczynia ze stolika pod oknem – poleciła twardo. – I przynieś świeże filiżanki do kawy.

– Mogę poprosić kogoś innego? – szepnęłam błagalnie. – Mam coś do zrobienia na zapleczu.

– Teraz? Wykluczone. Idź.

Nie miałam wyjścia. Spuściłam głowę tak nisko, jak tylko się dało, wzięłam tacę z filiżankami i ruszyłam w stronę stolika Oliwii. Modliłam się do wszystkich sił wyższych, żeby na mnie nie spojrzała. Podeszłam cicho i zaczęłam zbierać puste szklanki po sokach.

– Przepraszam, czy moglibyśmy prosić o cukier? – zapytała Oliwia po polsku, najwyraźniej zakładając, że jak większość obsługi, jestem z Bałkanów i zrozumiem słowiański język.

Milczałam, próbując po prostu skinąć głową i odejść. Jednak moment później nasze spojrzenia się spotkały. Oliwia zamrugała, jej twarz wykrzywiła się w grymasie totalnego zaskoczenia.

– Maja? – zapytała z niedowierzaniem. – Maja, to ty?

Musiałam się im przyznać

Poczułam gorącą falę wstydu oblewającą moje policzki. Taca w moich dłoniach zadrżała, filiżanki delikatnie o siebie zadzwoniły. Chciałam zapaść się pod ziemię, zniknąć, wyparować w dusznym chorwackim powietrzu.

– Cześć, Oliwia – powiedziałam cicho, starając się zapanować nad głosem.

– Co ty tutaj robisz? – Oliwia zmierzyła mnie wzrokiem od stóp do głów, zatrzymując wzrok na moim służbowym fartuchu z plakietką z imieniem. – Pracujesz tu? Przecież pisałaś na swoim profilu, że wynajęłaś z przyjaciółmi willę z basenem.

Jej chłopak i znajomi spojrzeli na mnie z nieskrywaną ciekawością. Zapadła niezręczna, ciężka cisza. W mojej głowie kłębiły się tysiące myśli. Mogłam kłamać dalej. Mogłam powiedzieć, że to tylko wakacyjna zabawa, projekt, cokolwiek. Ale nagle poczułam wielkie zmęczenie. Zmęczenie fizyczne od noszenia tac i sprzątania pokojów, oraz to znacznie gorsze, psychiczne zmęczenie od ciągłego udawania.

Wzięłam głęboki oddech. Opuściłam tacę.

– Tak, pracuję tu – powiedziałam głośniej i wyraźniej. – Sprzątam pokoje i pomagam na kuchni. Willi z basenem nie ma i nigdy nie było.

Oliwia uniosła brwi. W jej oczach nie widziałam już tylko szoku, ale coś, co przypominało satysfakcję.

– Ojej, no to współczuję. Musi być tu bardzo gorąco w tym stroju – powiedziała z fałszywą troską. – Przyniesiesz ten cukier?

Odwróciłam się na pięcie i poszłam w stronę zaplecza. Kiedy zamknęły się za mną podwójne drzwi wahadłowe, oparłam się o chłodne kafelki ściany i wzięłam kilka głębokich wdechów. Oczekiwałam łez, ale o dziwo, nie nadeszły. Zamiast nich poczułam coś zupełnie innego. Poczułam, jak ogromny, niewidzialny ciężar spada z moich ramion.

Przestałam się wstydzić

Po zakończeniu zmiany wróciłam do swojego małego, dusznego pokoju na poddaszu, który dzieliłam z dwiema innymi dziewczynami z obsługi. Usiadłam na łóżku i wzięłam do ręki telefon. Wiedziałam, że Oliwia nie zatrzyma tej nowiny dla siebie. Prawdopodobnie już pisała wiadomości do naszych wspólnych znajomych. Musiałam działać szybciej.

Otworzyłam swoją aplikację i wybrałam zdjęcie z galerii. Nie to wyretuszowane z plaży, z idealnym światłem. Wybrałam zdjęcie, które zrobiłam kilka dni temu przez przypadek – byłam na nim w roboczym stroju, z włosami wymykającymi się z koka, zmęczona, siedząca na schodach za hotelem z mopem w tle.

Napisałam pod nim krótki tekst: „Oto moje prawdziwe chorwackie wakacje. Nie ma luksusowych jachtów, nie ma beztroskich dni na plaży. Jest ciężka praca od świtu, bolące plecy i zmęczenie. Ale są też pieniądze, które pozwalają mi opłacić studia, a to dla mnie najważniejsze. Przepraszam, że tworzyłam iluzję. Robiłam to ze strachu przed oceną. Ale dzisiaj zrozumiałam, że uczciwa praca, bez względu na to, jak trudna, nigdy nie powinna być powodem do wstydu”.

Wcisnęłam „Opublikuj” i natychmiast wyłączyłam telefon. Zamknęłam oczy. Bałam się. Bałam się, że zostanę wyśmiana, odrzucona przez znajomych, którzy uważali mnie za kogoś innego.

Włączyłam telefon dopiero następnego ranka, tuż przed pójściem do pracy. Ekran zalała fala powiadomień. Moje serce biło w przyspieszonym tempie, kiedy otwierałam wiadomości.

Pierwsza była od Kasi. „Dlaczego mi nie powiedziałaś?! Jesteś niesamowita, że dajesz sobie tam radę. Jestem z ciebie bardzo dumna. I wiesz co? Zawsze zastanawiałam się, skąd masz kasę na te wyjazdy, czułam, że coś jest nie tak, ale nie chciałam drążyć. Kiedy wrócisz, stawiam najlepszą pizzę w mieście!”.

Przewijałam dalej. Było mnóstwo komentarzy od znajomych ze studiów. Ludzie pisali o szacunku, o tym, że sami musieli dorabiać w wakacje w fabrykach albo na budowach i doskonale mnie rozumieją. Wiadomość od Oliwii nie nadeszła, ale to nie miało już absolutnie żadnego znaczenia.

Reszta tego lata upłynęła mi zupełnie inaczej. Nadal wstawałam wcześnie, nadal czułam zapach środków czystości, a upał wciąż był bezlitosny. Ale po raz pierwszy od trzech lat potrafiłam szczerze się uśmiechnąć. W dni wolne robiłam zdjęcia prawdziwym miejscom – brudnym, ciasnym uliczkom na zapleczu miasta, niesamowitym ludziom, z którymi pracowałam. Nie musiałam już uciekać z plaży, żeby przebrać się w mundur. Byłam wolna.

Czasami najtrudniejszą rzeczą, jaką możemy dla siebie zrobić, jest stanięcie twarzą w twarz z prawdą. Zrzucenie maski wymaga ogromnej odwagi, zwłaszcza w świecie, który na każdym kroku nagradza perfekcyjną iluzję. Dziś wiem, że żadne, nawet najpiękniejsze zdjęcie w sieci nie jest warte ciągłego życia w strachu przed zdemaskowaniem.

Maja, 25 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

Czytaj także: