Ten wieczór miał być naszą kropką nad i, ukoronowaniem piętnastu lat wspólnego życia. Kiedy zapinałam zamek mojej szmaragdowej sukni, czułam dreszcz ekscytacji, wierząc, że wracamy do gry jako ten duet nie do zdarcia, którym byliśmy na studiach. Nie wiedziałam jeszcze, że muzyka, która za chwilę miała porwać nas do tańca, stanie się ścieżką dźwiękową mojego osobistego końca świata.

Nie czułam się jak żona

Patrzyłam w lustro i przez chwilę nie poznawałam kobiety, która odwzajemniała moje spojrzenie. Szmaragdowa tafta idealnie opinała talię, a makijaż ukrywał cienie pod oczami – pamiątkę po ostatnich miesiącach nieustannego stresu. Firma mojego męża przechodziła restrukturyzację, co w naszym domu oznaczało puste krzesło przy stole i jego nieobecny wzrok. Ale dzisiaj miało być inaczej.

– Wyglądasz... – Robert stanął w drzwiach sypialni, wiążąc muchę. Zawiesił głos. – Wyglądasz profesjonalnie.

To słowo ukłuło mnie w serce. Nie „pięknie”, nie „zachwycająco”. Profesjonalnie. Jakbym była częścią biznesplanu, a nie żoną, z którą dzielił życie od niemal dwóch dekad. Uśmiechnęłam się jednak, tłumiąc rozczarowanie.

– Ty też dobrze wyglądasz – odparłam, podchodząc, by poprawić mu kołnierzyk.

Czułam od niego zapach drogich perfum, tych samych, które kupiłam mu na rocznicę. Był spięty, mięśnie pod marynarką miał twarde jak kamień. Unikał mojego wzroku, patrząc gdzieś ponad moim ramieniem na zegar.

– Musimy się zbierać – rzucił nerwowo, sprawdzając telefon po raz dziesiąty. – Prezes będzie wcześniej. To ważne, żebyśmy zrobili dobre wejście. Agata, pamiętaj, proszę, nie zawiedź mnie.

– Oczywiście – zapewniłam go, biorąc torebkę. – Jesteśmy zespołem, pamiętasz?

Skinął głową, ale myślami był już daleko. Wyszliśmy w chłodną, lutową noc. Ostatki. Ostatni dzień karnawału. My jechaliśmy na ekskluzywny bal charytatywny, bilet wstępu do świata, o który Robert walczył z taką desperacją. W samochodzie panowała cisza. Zastanawiałam się, w którym momencie nasza studencka beztroska zamieniła się w ten sztywny, wykalkulowany spektakl.

Ogarniał mnie niepokój

Sala balowa hotelu tonęła w złocie i purpurze. Wielkie żyrandole rzucały refleksy na parkiet, a orkiestra grała jazzowe standardy. Weszliśmy, trzymając się pod ramię. Czułam, jak Robert prostuje się, przybierając maskę człowieka sukcesu.

– Robert! – rozległ się głos z lewej strony.

To był Tomasz, jego wspólnik. Panowie uścisnęli sobie dłonie z męską emfazą. Obok Tomasza stała jego żona, Beata, którą znałam jeszcze z czasów pracy w galerii sztuki. Posłała mi ciepły, choć nieco współczujący uśmiech.

– Agato, promieniejesz – powiedziała, całując mnie w policzek. – Ale widzę, że Robert znowu w trybie bojowym.

– To ważna noc – wyjaśniłam, starając się brzmieć naturalnie. – Ostatki, ale też... wiesz, te negocjacje.

– Ach, tak. Wielka fuzja – Beata pokiwała głową, a potem zniżyła głos. – Uważaj na niego. Mężczyźni wariują, gdy czują, że stawką jest ich ego.

Nie zdążyłam dopytać, co miała na myśli, bo Robert pociągnął mnie w stronę stolika prezesa. Przez następną godzinę byłam idealną ozdobą – uśmiechałam się i potakiwałam, czując się jak marionetka. W pewnym momencie mąż nachylił się do mnie.

– Kochanie, pójdę porozmawiać z dyrektorem finansowym. To potrwa chwilę. Zostań tutaj, dobrze? Nie chcę, żebyś się nudziła przy tych technicznych rozmowach.

– Mogę iść z tobą – zaproponowałam. Znałam się na finansach, przez lata prowadziłam księgowość jego pierwszej firmy.

– Nie, nie – oponował zbyt szybko. – To męskie sprawy. Zostań, zjedz coś. Zaraz wracam.

Zniknął w tłumie, zanim zdążyłam zaprotestować. Zostałam sama, obracając w dłoni szklankę z wodą. Wszystko wyglądało jak z bajki, ale mnie ogarniał coraz większy niepokój.

Nie mogłam w to uwierzyć

Minęło pół godziny. Roberta wciąż nie było. Postanowiłam go poszukać. Przeszłam przez salę balową, sprawdziłam bar w lobby. Pusto. Wracając, zauważyłam uchylone drzwi do jednej z mniejszych sal konferencyjnych. Usłyszałam stamtąd stłumiony głos. Głos mojego męża. Zatrzymałam się. Ton jego głosu był inny – nie biznesowy, a dziwnie błagalny.

– ...nie mogę teraz tego zrobić, zrozum. Agata nic nie wie – dobiegło mnie zza drzwi.

Serce zamarło mi w piersi. Przycisnęłam się do ściany.

– Obiecałeś – odpowiedział kobiecy głos. Był niski, stanowczy i dziwnie znajomy. – Dzisiaj miałeś jej powiedzieć. To jest ostateczny termin, Robert. Mieszkanie jest już wystawione. Jeśli nie powiesz jej dzisiaj, ja to zrobię.

– Daj mi jeszcze tydzień. Po prostu... to nie jest dobry moment. Jest bal, są wszyscy ważni ludzie. Nie mogę robić scen.

– Zawsze znajdziesz wymówkę. Od roku znajdujesz wymówki. Albo my, albo ona. Masz godzinę.

Zapadła cisza. Słyszałam tylko bicie własnego serca. O czym oni mówili? Jakie mieszkanie? Drzwi skrzypnęły. Cofnęłam się gwałtownie za wielką donicę. Z sali wyszła kobieta w czerwonej sukni odsłaniającej plecy. Sylwia. Główna prawniczka firmy, która zajmowała się fuzją. Kobieta, którą wielokrotnie gościliśmy w domu.

Sylwia ruszyła pewnym krokiem w stronę toalet. Chwilę później wyszedł Robert. Wyglądał na zdruzgotanego. Wyciągnął telefon, napisał coś szybko i schował go do kieszeni. Stałam ukryta w cieniu, czując, jak mój świat rozpada się w drobny mak. To nie był romans na jedną noc. „Mieszkanie wystawione” – te słowa echem odbijały się w mojej głowie. Nasz apartament na Mokotowie?

Nie poznawałam go

Wróciłam na salę balową. Nogi miałam jak z waty. Dźwięki orkiestry stały się drażniące, a śmiech ludzi brzmiał jak szyderstwo. Robert wrócił do stolika pięć minut po mnie. Usiadł i uśmiechnął się swoim „profesjonalnym” uśmiechem.

– Przepraszam, że to tak długo trwało – powiedział, kładąc dłoń na mojej dłoni. Jego ręka była zimna. – Ale wiesz, jak jest. Biznes nie śpi.

Zabrałam rękę, udając, że poprawiam serwetkę.

– Wszystko w porządku? – zapytałam, patrząc mu prosto w oczy. Szukałam w nich cienia winy.

– Tak, oczywiście. Wszystko idzie zgodnie z planem – skłamał gładko.

Wtedy orkiestra zagrała tango. To był nasz taniec. Zawsze porywał mnie na parkiet przy tych dźwiękach. Tym razem siedział nieruchomo.

– Zatańczymy? – zapytałam cicho. To był test.

Zawahał się. Jego wzrok powędrował w stronę wejścia, gdzie właśnie pojawiła się Sylwia.

– Może później, kochanie. Bolą mnie plecy – wymigał się.

To był moment, w którym zrozumiałam, że nie ma już o co walczyć. Nie chodziło tylko o zdradę fizyczną. Byłam dla niego jedynie problemem logistycznym do rozwiązania w „odpowiednim terminie”. Wstałam gwałtownie, aż krzesło zaszurało o parkiet.

– Dokąd idziesz? – zapytał Robert, zaniepokojony.

– Do łazienki – rzuciłam krótko.

Miałam dość kłamstw

Nie poszłam jednak do łazienki. Podeszłam prosto do stolika, przy którym usiadła Sylwia. Była sama. Gdy mnie zobaczyła, jej twarz stężała, ale szybko przybrała maskę uprzejmości.

– Agata, piękna suknia – zaczęła.

– Nie mamy czasu na te bzdury, Sylwia – przerwałam jej spokojnie. Czułam chłód, który dawał mi precyzję chirurga. – Słyszałam waszą rozmowę w sali konferencyjnej.

Jej oczy rozszerzyły się, a potem zwęziły. Przestała udawać.

– To nie tak, jak myślisz – zaczęła standardową formułkę.

– Nie? – zaśmiałam się gorzko. – Mieszkanie jest wystawione? Które? Nasz apartament?

Milczała. To milczenie było głośniejsze niż cała orkiestra.

– Tak myślałam – pokiwałam głową. – Robert nie ma odwagi, więc ty go naciskasz. Chcesz go mieć dla siebie? Proszę bardzo. Ale nie myśl, że pozwolę wam zniszczyć moją przyszłość.

– On cię nie kocha – powiedziała cicho, ale brutalnie. – Od dawna. Jesteście razem tylko na papierze. On się przy tobie dusi.

– Może i tak – przyznałam, czując łzy pod powiekami. – Ale to ja go wspierałam, gdy nie miał nic. To ja spłacałam jego długi, gdy pierwsza firma upadła. Ty przyszłaś na gotowe.

Odwróciłam się na pięcie i ruszyłam w stronę wyjścia. Robert zauważył, że coś jest nie tak. Podbiegł do mnie w połowie sali, łapiąc mnie za ramię.

– Agata, co ty wyprawiasz? Wszyscy patrzą! – syknął przez zęby.

– Niech patrzą – powiedziałam głośno. – Niech zobaczą człowieka sukcesu, który planuje sprzedać dom żony za jej plecami, żeby sfinansować życie z kochanką.

Robert zbladł. Jego maska pękła. Puścił moją rękę, jakby go parzyła. Wokół nas zapadła cisza.

– Agata, porozmawiajmy w domu – błagał szeptem.

– Nie mam już domu, Robert. Właśnie się dowiedziałam, że planujesz go sprzedać – powiedziałam, patrząc mu w oczy. – Dobrze się bawiłeś? Mam nadzieję. Bo to były najdroższe ostatki w twoim życiu.

Wszystko runęło z hukiem

Wyszłam z hotelu bez płaszcza, prosto w zimne, nocne powietrze. Adrenalina buzowała w moich żyłach. Wiedziałam, że jutro przyjdzie ból, prawnicy i podział majątku. Ale w tamtej chwili czułam ulgę. Przez lata żyłam w cieniu Roberta, polerując fasadę, która pod spodem była zgniła. Dziś, w te ostatki, wszystko runęło z hukiem. Sięgnęłam po telefon i wybrałam numer do Beaty.

– Agata? Wszystko w porządku? Widziałam, jak wybiegłaś.

– Nie, Beata. Nic nie jest w porządku – mój głos w końcu zaczął drżeć. – Ale będzie. Potrzebuję namiaru na tego twojego prawnika, o którym kiedyś wspominałaś. Tego od trudnych rozwodów.

– Masz go jutro o ósmej rano na mailu – odpowiedziała bez zbędnych pytań. – Przyjechać po ciebie?

– Nie. Poradzę sobie. Zawsze sobie radziłam.

Zamówiłam taksówkę. Patrzyłam na rozświetlone okna sali balowej, gdzie ludzie wciąż tańczyli, udając, że życie jest wieczną zabawą. Ja właśnie zeszłam z parkietu. Mój bal się skończył, ale miałam wrażenie, że moje prawdziwe życie dopiero się zaczyna. Śledzik. Ostatki. Nazwa nigdy nie była bardziej adekwatna. To były ostatki mojej naiwności. Wsiadłam do taksówki, nie oglądając się za siebie.

Agata, 41 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

