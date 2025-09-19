„Skradłam serce Mareczka czekoladowym ciastem ze śliwką. W końcu droga do serca mężczyzny wiedzie przez żołądek”
Mieszkałam sama. Od zawsze. Życie mi się tak nie ułożyło. Pracowałam, wracałam do domu, przebierałam się w dres, zmywałam resztki makijażu z twarzy i szłam do kuchni. To było moje królestwo. Wszystkie przepisy znałam na pamięć. Nikt nie robił lepszego sernika dyniowego jesienią ani bardziej puszystej drożdżówki z rabarbarem na początku czerwca. Jednak najczęściej piekłam to jedno: ciasto czekoladowe ze śliwką. Wilgotne, miękkie w środku, lekko gorzkie. Nie miałam tylko z kim się nim dzielić. Czasem dzwoniły koleżanki. Czasem przychodziła sąsiadka z dołu po przepis. Tak mi sio życie ułożyło, że byłam sama jak palec.
– Znowu pieczesz? – spytała sąsiadka z dołu, otulona w puchowy szal, chociaż była dopiero połowa września.
– Tak jakoś wyszło… – odpowiedziałam, przecierając blat. – Miałam śliwki i szkoda mi było, żeby się zmarnowały.
– Pachnie aż na klatce. Marek z czwartego powiedział, że przez ten zapach zgłodniał w połowie drogi do samochodu – zaśmiała się. – No ale przecież ty... sama jesz te swoje cuda?
Wzruszyłam ramionami, choć w środku coś mnie ścisnęło.
– Czasem sąsiadki wpadną, czasem komuś zawiozę kawałek.
– Z Mareczkiem mogłabyś kiedyś wypić herbatę. Mężczyzna porządny. Samotny też.
– Pani Lucyno…
– Dobrze mówię. Gdybyś mi dała kawałek, to bym mu zaniosła. Powiem, że została ci resztka.
Spojrzałam na ciasto. Może... może to nic nie zaszkodzi?
– Dobrze, dam ci kawałek, ale... Nie mów, że ode mnie. Powiedz, że przypadkiem dostałaś.
– Oj, już ty się nie martw. Zobaczysz, jutro sam po nowy kawałek przyjdzie.
Pani Lucyna wyszła z uśmiechem i ciepłym ciastem owiniętym w ręcznik. A ja zostałam w kuchni, patrząc na pusty talerzyk.
Następnego dnia, późnym popołudniem, usłyszałam pukanie do drzwi. Nie dzwonek – pukanie, ciche, jakby niepewne. Otarłam ręce o fartuch i otworzyłam.
– Dzień dobry... – powiedział mężczyzna stojący w progu. Wysoki, szpakowaty, w ciemnej kurtce. – Przepraszam, że tak z zaskoczenia. Jestem Marek. Z czwartego piętra.
– Wiem, znam pana z widzenia – uśmiechnęłam się odruchowo. – Wejdzie pan?
Zawahał się, ale wszedł.
– Pani Lucyna przyniosła mi wczoraj kawałek ciasta. Mówiła, że przypadkiem dostała. Ale... ono było zbyt dobre, żeby wierzyć w przypadki.
– To tylko czekoladowe ze śliwką – wzruszyłam ramionami.
– „Tylko” to kiepskie słowo. To było najlepsze ciasto, jakie jadłem od lat. I pomyślałem… może jest jeszcze kawałek?
Zaśmiałam się.
– Mam świeże. Właśnie wystygło.
– To ja chętnie… jeśli nie robię kłopotu.
– Nie. Żaden kłopot.
Zaparzyłam herbatę. Marek siedział przy stole, przy tym pustym talerzyku. Kroiłam ciasto powoli, może zbyt powoli, jakby każda sekunda miała jakieś znaczenie.
– Nie sądziłem, że tu tak pachnie – rzucił, patrząc w stronę piekarnika.
– Zawsze piekę popołudniami. Taki nawyk. Jak nie mam nic do roboty, to…
– To piecze się czekoladowe ze śliwką? – dokończył.
Pokiwałam głową.
– Dobrze pan zgadł.
– Nie chcę wyjść na niegrzecznego, ale... czy mogę dostać przepis? – zapytał, odkładając łyżeczkę na talerzyk z taką ostrożnością, jakby była ze szkła.
– Na pewno pan sobie poradzi?
– No… kuchni to ja się boję trochę – zaśmiał się. – Ale może moja córka spróbuje. Lubi piec. Ma siedemnaście lat i więcej odwagi ode mnie.
– Ma pan córkę?
– Mam. Hanię. Mieszka z matką, ja ją tylko czasem zabieram na weekendy. Za rzadko, wiem. Ale staram się być obecny w jej życiu, chociaż... no, różnie bywało.
Pokiwałam głową. Nie komentowałam.
– Wie pani, jak człowiek po czterdziestce zostaje sam, to myśli, że już będzie tylko śniadanie na stojąco i mrożone pierogi. A tu nagle jakiś kawałek ciasta potrafi człowieka zatrzymać w miejscu.
Nie odpowiedziałam od razu. Wzięłam zeszyt, ten stary, z plamami po jajkach i kredce do ust zamiast zakładki. Wyrwałam kartkę, zapisałam przepis, bardzo starannie.
– To pani charakter pisma? – zapytał, biorąc kartkę.
– Tak. A czemu pan pyta?
– Bo ładny. Taki... ciepły.
Uśmiechnęłam się. Marek wstał, jeszcze raz spojrzał na talerzyk.
– Może... mogę pani kiedyś przynieść coś ode mnie? Robię całkiem niezłą nalewkę z pigwy.
– To chętnie spróbuję – odpowiedziałam, zdziwiona, że mówię to tak naturalnie. – Ale tylko jeśli pan przyjdzie z nią osobiście.
– No jasne – zaśmiał się. – To nie koniec świata, tylko czwarte piętro.
Tydzień później Marek przyniósł nalewkę.
– Myślałem, że nie trafię – powiedział, wchodząc do środka. – Klatka pachniała już ciastem i trafiłem tu po zapachu.
– To dziś nie ciasto – uśmiechnęłam się. – Dziś piekę chleb.
– Chleb? – uniósł brwi. – Jak za dawnych czasów?
Usiadł przy stole. Na kuchence pyrkał garnek z zupą, zapach był inny niż zwykle – cebula, czosnek, rozmaryn.
– Cicho tu u ciebie.
– Cisza dobrze robi, jak się ją zaakceptuje.
– A ja ją odpychałem. Telewizor, radio, hałas. A potem zostaje noc. I wtedy dopiero człowiek słyszy, co naprawdę myśli.
Podałam dwie szklanki i nalałam po trochę nalewki. Pachniała mocno, z lekko kwiatową nutą. Usiadłam naprzeciwko.
– Myślałam kiedyś, że będę mieć pełen dom – powiedziałam. – Gwar, dzieci, męża, psa. A wyszło... jak widać.
– U mnie wyszło, ale się rozeszło – powiedział. – Gwar uciekł, pies też.
– To może... od czegoś trzeba zacząć na nowo?
Spojrzał na mnie. Długo. Bez uśmiechu, ale i bez smutku.
– Może właśnie od chleba.
Następnego dnia bochenek jeszcze nie zdążył dobrze wystygnąć. Marek siedział przy stole w swetrze, który pachniał deszczem. Przyniósł tym razem słoik własnych ogórków.
– Moja mama zawsze mówiła, że chleb bez ogórka to jak list bez znaczka – mruknął, otwierając pokrywkę z wyraźnym oporem.
– A moja, że chleb najlepiej smakuje z kimś przy stole – odpowiedziałam, kładąc grube pajdy na talerzyki.
Jedliśmy w milczeniu. Żadne z nas nie próbowało zagadywać. Czasem najlepsze rozmowy odbywają się właśnie wtedy, gdy nikt nie mówi.
– Dobre? – zapytałam po chwili.
– Tak dobre, że aż boli, że nie znałem tego smaku wcześniej – powiedział powoli.
Milczałam. W takich chwilach nie ma sensu nic dopowiadać.
– Wiesz... – zaczął nagle, już bez „pani”, bez dystansu. – Nigdy nie pomyślałbym, że zwykła sąsiadka, co piecze ciasto, może człowieka tak rozbroić.
– Nie jestem zwykła.
– Wiem. I nie jesteś tylko sąsiadką. Jeśli chcesz... – przerwał na moment – mogłabyś kiedyś upiec to ciasto dla dwóch osób. Tak... nie z przyzwyczajenia. Tylko z intencją.
Spojrzałam na niego, a potem na piekarnik. I przez moment miałam wrażenie, że naprawdę z kimś dzielę ten dom.
– Upiekę. Ale nie dziś. Dziś zjemy chleb.
W niedzielę nie padało. Słońce zaglądało do kuchni leniwie, obrysowując światło wokół filiżanek. Ciasto wystygło na parapecie. Pachniało dokładnie tak, jak wtedy, kiedy wszystko się zaczęło – czekoladą i śliwkami.
– Upiekłaś – powiedział, wchodząc bez pukania, jakby robił to od zawsze.
– Mówiłam, że upiekę. Dla dwóch. Z intencją – uśmiechnęłam się, krojąc ciasto.
– To chyba pierwszy raz, kiedy ktoś piecze coś specjalnie dla mnie.
– Niemożliwe.
– Naprawdę. Zawsze to ja coś robiłem dla kogoś. A tu... ciasto.
Usiedliśmy. Bez pośpiechu. Jedliśmy wolno, jakby każdy kęs był czymś więcej niż tylko jedzeniem.
– Wiesz, że Lucyna z dołu już się wypytuje, czyśmy już zaręczeni? – rzucił Marek z uśmiechem.
– Naprawdę?
– Tak. Powiedziała, że jak kobieta piecze, a mężczyzna nosi ogórki, to już po sprawie.
– A ty? Co jej odpowiedziałeś?
– Że jeszcze nie, ale chleb już piekliśmy razem, więc coś jest na rzeczy.
Zaśmiałam się. Pierwszy raz od dawna tak szczerze.
– Chcesz kawałek na wynos?
– Nie. Chcę zostać. Może... posprzątam po herbacie?
Nie odpowiedziałam. Wstałam i podałam mu ścierkę.
Anna, 45 lat
Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.
