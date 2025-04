Najmłodsi mają najgorzej, bo to oni najczęściej są celem złośliwości innych. Mówię to na podstawie własnego doświadczenia, bo jestem najmłodszym członkiem mojej rodziny. Mam dwie starsze siostry, Teresę i Jadwigę i przez wiele lat musiałem znosić wiele nieprzyjemności nie tylko z powodu różnicy wieku, ale także dlatego, że byłem chłopcem.

Gdy starałem się bronić, moja mama zawsze mówiła, że dziewczynki mają zawsze pierwszeństwo, nawet jeśli nie mają racji i są niegrzeczne. Co więcej, nie miałem męskiego sojusznika w rodzinie, bo mój tata zginął w wypadku. Sytuacja uległa zmianie, gdy zacząłem dojrzewać, stawałem się wyższy i silniejszy. Ale wtedy moje siostry już zaczęły interesować się chłopakami.

Babcia była wsparciem

Nasza babcia, Julia, była jakby wyjątkiem wśród kobiet w naszej rodzinie. Dla niej najważniejszy byłem zawsze ja, mogłem na nią zawsze liczyć i zawsze mnie wspierała. Właściwie, to po stracie taty, to dzięki niej jakoś dawaliśmy sobie radę. Mama pracowała jako nauczycielka w liceum, więc bez pomocy babci, sytuacja byłaby trudna.

– Nie przejmujcie się – zawsze mówiła babcia. – Mamy trochę starych rzeczy. Jeśli będzie potrzeba, sprzedamy te starocie i jakoś sobie damy radę.

Taka koncepcja nie przypadła mi do gustu. Przepadłem za pokojem babci, dla mnie to było jak miejsce z bajki. Uwielbiałem tam przesiadywać i oglądać stare książki, malowidła o zdjęcia. Bawiłem się różnymi przedmiotami, a babcia cieszyła się, że to mi sprawia radość. Sadzała mnie przy biurku na drewnianym krześle, a tam były pióra, ołówki, temperówka z korbą, spinacze do papieru i inne niezwykłości. Nawet prace domowe robiłem w pokoju babci, z dala od sióstr i upomnień mamy.

Zmarła na moich rękach

Kiedy kończyłem szkołę średnią, niespodziewanie zachorowała. Nigdy nie narzekała na zdrowie, teraz jednak z dnia na dzień traciła siły. Pewnego wieczoru, kiedy czytałem jej gazetę, delikatnie chwyciła mnie za rękę.

– To już mój czas, Andrzejku. Nie próbuj mnie przekonywać, że jest inaczej, ani mnie pocieszać. Tak po prostu jest.

Patrzyłem na Julię, nie mogąc powstrzymać łez, ale ona była spokojna i uśmiechnięta.

– Miałam piękne życie, a przede wszystkim miałam ciebie – jeszcze mocniej ścisnęła moją dłoń. – Dbaj o siebie, bądź mądry i dobry. I zadbaj o to stare biurko, które zawsze ci się podobało. Jest stare, ale może jeszcze przynieść ci wiele radości.

Przytuliłem ją i delikatnie pocałowałem w policzek. Dopiero po chwili zdałem sobie sprawę, że już nie oddycha.

Zostawiła nam spadek

Po pogrzebie zasiedliśmy do stołu w kuchni: ja, moja mama, Teresa, Jadwiga. Byłem jedynym mężczyzną wśród kobiet. Najmłodszy i ten, który miał najmniej do powiedzenia. Mama z trudem powstrzymywała łzy. Zaparzyła herbatę a siostry układały na stole naczynia.

– Jak mi żal naszej Julii– mama ocierała łzy. – Dobrze, że nie cierpiała.

Siostry się nie odzywały, a i ja milczałem. Mama napiła się trochę domowej nalewki i zdecydowała się poruszyć najbardziej skomplikowane kwestie.

– Wasza babcia zdecydowała, że dostaniecie spadek, ale tylko po skończeniu studiów. Nie pytajcie o nic więcej – wszystko jest u notariusza. Będziemy szanować jej decyzję, więc na razie zostaje jak jest.

"Maturę będę miał dopiero za kilka miesięcy" – myślałem. "Moje siostry niedługo skończą studia".

– A co jeśli chciałybyśmy się wyprowadzić wcześniej? – zapytała Jaga. – Byłoby nam łatwiej zacząć żyć na własną rękę...

– Masz jakieś plany? – ton mamy brzmiał surowo. – Wychodzisz za mąż? Do tej pory nie udało ci się zaliczyć wszystkiego na studiach.

– Ach, mamo… – Jadwiga westchnęła nieco dramatycznie i spojrzała na Teresę, w nadziei na wsparcie siostry. Ta jednak milczała, nie chcąc się wtrącać, a ja jak zawsze, siedziałem cicho. "Przynajmniej dzisiaj nie dochodzi do kłótni" – pomyślałem, jedząc kawałek sernika. "Babcia robiła lepszy" – przyszło mi do głowy i udałem się do jej pustego pokoju.

Siostra miała swój plan

Po ukończeniu szkoły średniej poszedłem na studia do Gdańska. Zawsze fantazjowałem o podróżach morskich i byciu marynarzem. Do rodzinnego domu wracałem niezbyt często. Wysyłałem listy do mamy i sióstr, lecz tylko mama na nie odpisywała. Zarówno Jadwiga, jak i Teresa wyszły za mąż, ale tylko Teresa wyprowadziła się z domu. Jadźka razem z mężem mieszkała u matki i czuła się tam jak królowa. Kiedy wróciłem na wakacje po drugim roku studiów, okazało się, że tak naprawdę nie mam, gdzie się zatrzymać.

– Musisz zrozumieć braciszku – mówiła, obejmując mnie swoim dużym brzuchem. – Wkrótce urodzi się maluch, musimy więc zrobić mały remont. Mama w zasadzie nie wychodzi, prawie nie rozmawia i ciągle siedzi w pokoju babci. Z Jurkiem połączyliśmy dwa pomieszczenia, teraz jest tu trochę ciasno. Dobrze, że Teresa się przeprowadziła.

– A co ja mam zrobić? – zapytałem.

– Przecież zazwyczaj tu nie bywasz, będziesz na morzu...

– Czyli już zaplanowałaś moją przyszłość?

Moja siostra była na mnie zła, wręcz obrażona.

– Nie mam wyboru. Przecież muszę zatroszczyć się o swoją rodzinę.

– Czyli co, nie jestem już dla ciebie rodziną? To nie jest już mój dom? W końcu nie wyprowadziłem się stąd na stałe, tylko poszedłem na studia.

– Andrzej, postaraj się mnie zrozumieć. W końcu to ja teraz zajmuję się naszą matką, zasługuję na coś w zamian, zgadza się? Gdy zdecydujesz się wrócić, jakoś ci to wynagrodzimy. Przecież jest testament naszej babci...

Patrzyłem na nią bez słowa. "Babcia nie tak to chyba zaplanowała" – pomyślałem.

Mieszkanie stało się problemem

Przenocowałem w pokoju mojej mamy. Była nieobecna, ledwo mnie zauważyła. Jej pokój również prezentował się inaczej. Zniknęło mnóstwo drobiazgów, zestawów, ceramiki. Tylko książki nadal zbierały kurz. Wspaniałe biurko przekształciło się w stół pełen lekarstw, pieluch, chusteczek, płynów i proszków. Poczułem taki smutek, że po śniadaniu pożegnałem się i wróciłem do Trójmiasta.

Kolejne spotkanie miało miejsce na pogrzebie naszej mamy. Zmarła rok później. I znowu znaleźliśmy się w kuchni naszego rodzinnego domu. Teresa i Jadźka zajęły się papierami od notariusza.

– Wygląda to tak: majątek rozdzielamy na równe części, zgodnie z treścią testamentu. Jedynie mieszkanie stanowi problem. Przecież nie będziemy mieszkać razem – Teresa przejęła funkcję narratora. – Wydaje się, że Jadzia będzie zmuszona nas spłacić, mnie i Andrzeja.

– A skąd ja mam wziąć pieniądze?! – wykrzyknęła zaskoczona siostra.

– Nie mam pojęcia – Teresa podniosła ręce w geście bezradności. – Weź pożyczkę, sprzedaj swoją część domowych rzeczy...

– Ja bym chciał tylko książki – dodałem.

– W testamencie napisano, że jest coś, co nie jest do podziału i jest tylko dla ciebie.

– Co to może być? – spytałem zaskoczony.

– Biurko.

– Ale gdzie mam je postawić, skoro nie chcecie mnie w domu?

– No, wyrzucisz tego grata– stwierdziła Jadwiga bez wahania.

– Może ci się uda to sprzedać. Mamy zamiar całkowicie wyremontować ten pokój.

Siostry miały mnie gdzieś

– Nie wyrzucę biurka – oznajmiłem zdecydowanie. – Znajdę dla niego miejsce. Z resztą moich rzeczy zróbcie, co uważacie za stosowne.

Poczułem się jak intruz w domu, w którym dorastałem. Jeszcze przez chwilę rozmawialiśmy. Potem wziąłem swoją torbę podróżną i natychmiast pojechałem do przyjaciela ze szkoły średniej, który mieszkał w Rembertowie i prowadził hurtownię. Na szczęście, był w domu i szybko doszliśmy do porozumienia. Zgodził się przechować moje biurko i inne rzeczy u siebie tak długo, jak będzie trzeba.

– Bardzo ci dziękuję, Marek. Wygląda na to, że siostry szybko się mnie pozbyły. Nie jestem w stanie kontrolować, co zrobią z moim majątkiem. Jeśli zdecydują się sprzedać mieszkanie, przysługuje mi jedna trzecia zysku i wtedy jakoś się ogarnę. Na razie, zostawiam ci mój spadek. Rozliczymy się przy odbiorze – powiedziałem na pożegnanie.

– Spoko przyjacielu– uśmiechnął się Marek. – Mam tutaj dużo przestrzeni, więc nie ma problemu. Traktuj to jako spłatę długu za pomoc w matematyce w szkole.

Zaśmialiśmy się. Miałem poczucie, że mogę bardziej zaufać Markowi niż siostrom. Po dwóch miesiącach Marek przysłał mi zdjęcie mojego biurka: stało w kącie magazynu, starannie zabezpieczone grubą folią, a na nim były kartony z książkami.

"Wiszę ci piwo" – napisałem.

"Na to liczę" – odpisał i dodał do wiadomości sześć śmiejących się emotikonów.

Sprzedały mieszkanie

Nie spodziewałem się, że powrót do miasta, w którym się urodziłem, będzie miał miejsce dopiero po kilku latach. Tak właśnie się stało. Oto ja, świeżo upieczony inżynier podporucznik otrzymał propozycję pracy na frachtowcu pod norweską banderą. Jedyny haczyk – pięcioletnia umowa. W ten sposób rozpocząłem długą morską podróż. Płaca – więcej niż zadowalająca, ale warunki umowy były bardzo wymagające. Jako mężczyzna bez rodziny, partnerki i zobowiązań, nie musiałem praktycznie wcale wracać na ląd.

Siostry poinformowały mnie o sprzedaży swojego mieszkania poprzez email. Dostarczyły mi kopie umowy i rachunków, jednak nie byłem w stanie sprawdzić, czy sumy podane na dokumentach są autentycznymi kwotami transakcji. Teresa i Jadźka miały moje pełnomocnictwo, z którego też zdecydowały się skorzystać. Według dokumentów transakcji, na moje konto wpłynęła suma 200 tysięcy złotych. W ten sposób stałem się osobą prawie zamożną, ale jednocześnie bezdomną.

Skontaktowałem się z Markiem, informując go, że poszukuję odpowiedniego mieszkania. Określiłem swoje wymagania, potrzeby, możliwości finansowe i poprosiłem o wsparcie. Marek okazał się naprawdę sprytny, bo już po trzech tygodniach przysłał mi zdjęcia dwupokojowego mieszkania na Saskiej Kępie.

"Dobra okazja" – dodał.

"Biorę" – odparłem, ciesząc się z myślą, że za rok wrócę do siebie.

Miałem własne cztery kąty

Miałem już dość morza. Przynajmniej na jakiś czas. Z nieukrywaną radością powracałem więc do Warszawy. Marek przyjechał po mnie na dworzec, wsadził do samochodu i odwiózł na Kępę.

Osiedle z lat sześćdziesiątych prezentowało się cicho, spokojnie i uroczo.

– Tutaj – Marek pokazał na czterokondygnacyjny budynek – Pierwsze piętro.

Weszliśmy po schodach i stanęliśmy przed drzwiami mieszkania. W powietrzu unosił się zapach świeżych farb i lakieru do podłogi.

– Wszystko w kuchni i łazience jest już gotowe. Nie chciałem decydować o wyposażeniu reszty mieszkania bez twojego udziału – powiedział mój kumpel, pokazując mi lokal. – Wybór mebli zostawiam tobie, ale jeśli potrzebujesz wsparcia, daj mi znać. Aha, i oczywiście, masz tu swoje biuro.

Marek otworzył drzwi do mniejszego pokoju. W środku zobaczyłem duże biurko po babci. Idealnie komponowało się z drewnianą podłogą, białymi ścianami i półkami na książki.

– Stare krzesło z podłokietnikami, doskonale pasuje do tego biurka – to jest mój prezent.

– Wielkie dzięki! Nie tylko mi pomogłeś, ale sprawiłeś, że czuję się tutaj jak w swoim domu. Dzięki! – przytuliłem Marka mocniej niż kiedykolwiek moje siostry.

– Już niedługo będziesz miał mnie z głowy.

– Mieszkaj u mnie, jak długo tylko chcesz. Przynajmniej nie jest mi nudno.

Babcia mnie zaskoczyła

Po upływie dwóch tygodni, mieszkanie było gotowe do zamieszkania. Nowe życie w nowym domu zacząłem w poniedziałek. Zaparzyłem sobie kawę i zasiadłem przy biurku. Patrzyłem na książki, zdjęcia na ścianach i nieświadomie głaskałem blat.

Kilka dni później odkryłem w biurku dwie skrytki. Jedna z nich, schowana w największej szufladzie, była wyłożona czarnym aksamitem. Osiem rubinów o niezwykłym kształcie i błyszczących jak gwiazdy, spoczywało w specjalnych zagłębieniach pod pokrywą.

Druga tajna skrytka ujawniła się przypadkiem: kiedy wyciągnąłem szufladę do końca, coś nagle kliknęło, a w ozdobnym blacie biurka pojawił się prostokątny fragment. Pod nim, w przestrzeni wyłożonej welurem, leżał rulon pieniędzy.

– Dzięki babciu za ten majątek – szepnąłem, zamykając schowek i patrząc na starą fotografię Julii, powiedziałem. – Ja też cię kocham...

