Po co mu ten rozwód? Mój brat Heniek jest po sześćdziesiątce, dochował się wnuków i sporej łysinki. I właśnie teraz zapragnął całkiem odmienić swoje życie. Tego dnia, kiedy mój starszy brat oznajmił, że chce wystąpić o rozwód, omal z krzesła nie spadłam. Po czterdziestu latach zgodnego małżeństwa? Zwariował?

– Opamiętaj się, człowieku! Macie dorosłe dzieci, wnuki, czegoś się dorobiliście. Chcesz wszystko zrujnować? – próbowałam przemówić mu do rozumu.

– Całe moje życie to ruina! – wybuchnął Heniek. – Niech się zawali do reszty.

Spojrzałam na brata i zachciało mi się płakać. Dopiero teraz dostrzegłam, jak bardzo się postarzał – oczy podkrążone, cera ziemista, policzki zapadnięte.

– Czy ty aby chory nie jesteś? – spytałam z troską. – Posunąłeś się jakoś…

– Czego się czepiasz? – zezłościł się jak zwykle, kiedy się go przypierało do muru. – Nie wszyscy tak mnie widzą. Niektórym się nawet podobam!

Tu cię mam, bratku!

Od razu pomyślałam, że za tym wszystkim stoi jakaś baba! I miałam rację. Ale z moim bratem trzeba ostrożnie. Jak się zatnie, nic z niego nie wyduszę. Więc udawałam głupią, ale drążyłam dalej.

– Oj, po co te nerwy? – pogłaskałam go po dłoni. – Martwię się o ciebie.

– Jestem dorosły – odparł, nieco udobruchany. – Wiem, co mam robić. Życie ucieka, a ja go nawet nie posmakowałem. Tylko robota, Zośka i dzieciaki! Mam dość.

Gdy wyszedł, upiekłam szarlotkę na kruchym spodzie. Ulubione ciasto Zosi, mojej bratowej. Nie odbierała telefonu, więc poszłam. Na szczęście otworzyła drzwi.

– Już wiesz? – zapytała na mój widok. – Inaczej byś nie przyszła.

– Wiem. To znaczy, domyślam się.

Wszystko było jak zwykle. Zosia rozłożyła serwetki, talerzyki, zaparzyła kawę. Ale w oczach widziałam łzy, pod oczami wory. Nawet nie spróbowała mojego placka.

– Gdybym ja przewidziała, po co on tak lata na ten bazarek! – zaczęła w końcu. – Wszystko w domu jest: i warzywa, i kartofle, i jabłka, a Heniek: „Pójdę, zobaczę, co tam mają nowego”. Ja, głupia, cieszyłam się, że tak mu zależy na domu, i chce mnie odciążyć. Więc znikał na całe godziny z moim błogosławieństwem!

– Nie mogłaś z nim iść?

– Oglądałam seriale. Zresztą, teraz jestem mądra. Wtedy mi do głowy nie przyszło, że on romans kręci na boku.

– Jak się dowiedziałaś?

– Od sąsiadki. Przyszła i mówi: „Pani mąż sobie upodobał lewy stragan w bocznej alei. Ciągle tam sterczy”. Machnęłabym ręką, ale to stoisko z damską bielizną.

– Sprawdziłaś?

– A jak! Zaraz następnego dnia. On się wygolił, skropił kolońską, buty wyglansował na lustra, choć od rana była chlapa… Wyszłam pół godziny po nim.

– I co?

– A siedział z nią wśród biustonoszy, halek i stringów. Nie zauważył, że jestem, dopóki nie zaczęłam wrzeszczeć.

– Zrobiłaś awanturę?

– I to jaką! Ludzie cyrk mieli, bo wpadłam w jakiś szał i porozwalałam te gacie po okolicy. Ona zbierała, on uciekał.

Moja bratowa zawsze była porywcza i energiczna. Mogłam sobie wyobrazić tajfun, jaki rozpętała. Nawet teraz, na wspomnienie tamtej kłótni, wstała z krzesła.

– Za tyle lat służby tak mi się odpłacił! Pośmiewisko ze mnie zrobił. I dla kogo? Dla handlary z rynku! Domyśliłam się, że ta druga jest ładniejsza i młodsza. Bratowa zaczęła szlochać.

– Dzieci z nim rozmawiały i tłumaczyły… Ja gadam od świtu do nocy. Kładę w ten pusty łeb, że nie warto dla byle kogo marnować życia. Nic nie pomaga.

– Skąd wiesz, że tamta jest „byle kto”? Może się zakochała?

– W takim dziadzie?

– No, przestań. Heniek jest przystojny. Zawsze się kobietom podobał. Nie pamiętasz, jak ty kiedyś za nim szalałaś?

– Kiedy to było? Teraz jest dziad obmierzły i koniec! – fuknęła i zaraz poprosiła z płaczem:– Ela, ty też z nim pogadaj. Może ciebie posłucha?

Umówiłam się więc z Heniem i wygarnęłam mu, co o wszystkim sądzę.

– Jesteś po sześćdziesiątce. Za trochę włożysz kapcie i nie w głowie ci będą babki, nawet najpiękniejsze. Co wtedy? Brat pomilczał, pomyślał, jakby się zastanawiał, co ma powiedzieć, żeby mnie przekonać. Wreszcie oznajmił:

– Ja to wszystko wiem, ale chcę spróbować. Teraz jest tak, jakbym się obudził po jakiejś chorobie. Świat jest piękny, ona jest cudna, chce mi się żyć!

– A do tej pory ci się nie chciało?

– A nie chciało mi się! Od dawna wszystko, co robiłem było jak… zimny rosół. Chciałabyś do końca życia jeść zimny rosół? Zatkało mnie. Może to mój brat ma rację? Kocham go i pragnę, żeby był szczęśliwy. Po czyjej stronie mam stanąć?

