Przez całe życie budowałem wokół siebie niewidzialny mur, bojąc się, że ktoś odkryje moją słabość. Wystarczył jeden wyjazd w góry i jedna z pozoru błaha decyzja, abym stanął twarzą w twarz z moim największym kompleksem. Kiedy moi nowi koledzy odjechali, zostawiając mnie samego na szlaku, byłem pewien, że to koniec mojej szansy na normalne życie towarzyskie. Nie wiedziałem jeszcze, że ta chwila całkowitej bezradności stanie się początkiem najpiękniejszej relacji w moim życiu.

Zgodziłem się bez wahania

Kiedy zaczynałem studia, obiecałem sobie jedną rzecz: tym razem będzie inaczej. Przez całe liceum byłem przezroczysty. Nie należałem do żadnej paczki, rzadko odzywałem się na lekcjach, a na przerwach najczęściej udawałem, że jestem niezwykle zajęty czytaniem notatek. W rzeczywistości po prostu panicznie bałem się odrzucenia. Brakowało mi pewności siebie i jakiegokolwiek punktu zaczepienia, by nawiązać z kimś dłuższą rozmowę.

Na uniwersytecie postanowiłem przełamać swoje lęki. Zmuszałem się do siadania w pierwszych rzędach, zadawania pytań, a nawet do uśmiechania się do ludzi na korytarzach. I o dziwo, to zadziałało. Na jednych z pierwszych zajęć poznałem grupę świetnych chłopaków. Tomek, Kuba i Bartek przyjęli mnie do swojego grona tak naturalnie, jakbym był z nimi od lat. Razem chodziliśmy do bufetu, wspólnie narzekaliśmy na trudne kolokwia i dzieliliśmy się materiałami do nauki. Czułem, że w końcu mam swoje miejsce. Że wreszcie ktoś mnie zauważa.

Kiedy pewnego czwartkowego popołudnia, nad stygnącą kawą z automatu, Tomek rzucił pomysł weekendowego wyjazdu w góry, moje serce zabiło mocniej z radości.

— Jedziesz z nami, prawda? — zapytał, patrząc mi prosto w oczy. — Znaleźliśmy tani domek w urokliwej dolinie. Pochodzimy po szlakach, odetchniemy świeżym powietrzem, zrobimy ognisko.

Zgodziłem się bez wahania. Byłem w siódmym niebie. To był mój pierwszy prawdziwy studencki wyjazd. Nie przewidziałem tylko jednego – że ta wyprawa obnaży mój najgłębiej skrywany sekret.

Mój wstyd tylko rósł

Góry przywitały nas rześkim, chłodnym powietrzem i zapachem sosen. Domek był drewniany, przytulny i położony z dala od głównych dróg. Pierwszy wieczór minął nam na żartach, opowiadaniu historii z dzieciństwa i planowaniu kolejnego dnia. Czułem się niesamowicie swobodnie. Aż do sobotniego poranka. Zaraz po śniadaniu Kuba stanął na środku salonu z zadowoloną miną.

— Panowie, zmiana planów. Właściciel domku powiedział mi, że w miasteczku obok otworzyli nową wypożyczalnię rowerów górskich. Mają świetne trasy, prosto do sąsiedniej doliny. Chodziliśmy wczoraj, dzisiaj pojeździmy. Kto jest za?

Wszyscy natychmiast podnieśli ręce. Wszyscy, oprócz mnie. Poczułem, jak krew odpływa mi z twarzy, a w żołądku rośnie wielka, zimna kula strachu. Rower. Słowo, które dla większości moich rówieśników oznaczało wolność i zabawę, dla mnie było synonimem największego wstydu. Prawda była taka, że nie umiałem jeździć na rowerze.

W dzieciństwie wychowywała mnie tylko mama. Mieszkaliśmy w ciasnym mieszkaniu na obrzeżach miasta, a ona pracowała na dwa etaty, żeby spiąć nasz domowy budżet. Nie mieliśmy pieniędzy na rower, a mama nie miała czasu, by biegać za mną z kijkiem po osiedlu. Kiedy w końcu nasza sytuacja trochę się poprawiła, byłem już w gimnazjum. Uznałem, że jestem za stary na naukę, że to zbyt upokarzające wywracać się na oczach młodszych dzieciaków. Z każdym rokiem mój wstyd tylko rósł, aż w końcu wmówiłem sobie, że wcale nie potrzebuję tej umiejętności. Do dzisiaj.

— A ty co tak zbladłeś? — Bartek szturchnął mnie w ramię. — Nie lubisz górali?

— Nie, nie, jasne, że lubię — skłamałem gładko, choć głos mi drżał. — Super pomysł. Jedźmy.

Zostałem sam

Wypożyczalnia znajdowała się zaledwie kwadrans drogi od naszego domku. Patrzyłem, jak chłopaki wybierają dla siebie sprzęt, testują hamulce i regulują siodełka. Mój umysł pracował na najwyższych obrotach, szukając drogi ucieczki. Nie mogłem im powiedzieć prawdy. Byli sprawni, wysportowani. W mojej głowie od razu pojawiła się wizja, w której wybuchają śmiechem, a ja znów staję się tym dziwnym, nieprzystosowanym chłopakiem z liceum. Nie mogłem do tego dopuścić.

Wziąłem pierwszy lepszy rower, zapłaciłem i wyprowadziłem go na zewnątrz. Moje dłonie pociły się na gumowych rączkach kierownicy.

— Gotowi? — krzyknął Tomek, wskakując na siodełko.

Wtedy to zrobiłem. Zacząłem gorączkowo przeszukiwać kieszenie kurtki i plecak.

— O nie... — jęknąłem najszczerzej jak potrafiłem. — Zostawiłem w domku portfel i klucze.

— Czekamy na ciebie, leć szybko! — zaoferował Kuba.

— Nie, nie ma sensu, żebyście tu marzli! — zaprzeczyłem stanowczo. — Jedźcie na ten szlak. Ja wrócę do domku, ogarnę to i po prostu ruszę waszym śladem. Na pewno was dogonię.

Chłopaki wymienili spojrzenia, ale po chwili wzruszyli ramionami. Tłumaczyli mi jeszcze przez moment, jak dokładnie biegnie trasa, po czym odepchnęli się od ziemi i zniknęli za zakrętem. Zostałem sam. Ja, wspaniały górski krajobraz i kawał metalu, z którym nie potrafiłem zrobić absolutnie nic.

Czułem się żałośnie. Zamiast wracać do domku, postanowiłem pójść w kierunku szlaku, prowadząc rower obok siebie. Pomyślałem, że znajdę jakąś cichą polanę, przesiedzę tam kilka godzin, a potem powiem chłopakom, że pomyliłem ścieżki i nie mogłem ich znaleźć. Szedłem tak dobre pół godziny, a frustracja narastała we mnie z każdym krokiem. Byłem na siebie wściekły za to kłamstwo i za te wszystkie lata udawania.

Spojrzała na mnie z zaskoczeniem

Znalazłem idealne miejsce. Zszedłem z głównego, szutrowego szlaku w wąską ścieżkę między gęstymi drzewami. Trafiłem na niewielką polanę, na której środku leżało potężne, zwalone drzewo. Oparłem rower o pień wielkiego świerku i z ciężkim westchnieniem opadłem na trawę, chowając twarz w dłoniach.

— Trudna trasa? — Usłyszałem nagle cichy, kobiecy głos.

Podskoczyłem, jakby ktoś mnie oparzył. Spojrzałem w lewo. Na drugim końcu zwalonego pnia, niemal całkowicie zlana z tłem dzięki swojemu grubemu, zielonemu swetrowi, siedziała dziewczyna. Miała jasne włosy opadające na ramiona i trzymała na kolanach duży szkicownik. W dłoni obracała ołówek.

— Przepraszam, nie chciałem przeszkadzać — rzuciłem szybko, zbierając się do odejścia. — Myślałem, że nikogo tu nie ma.

— Nie przeszkadzasz. — Uśmiechnęła się delikatnie. — Akurat skończyłam rysować te paprocie. Są niesamowicie skomplikowane. Jestem Anna.

— Franek — odpowiedziałem, czując się nieco niezręcznie.

Zapadła cisza. Dziewczyna przeniosła wzrok na mój rower, a potem na mnie. Przyglądała mi się badawczo, ale w jej oczach nie było oceny, raczej czysta ciekawość.

— Coś się zepsuło? Spadł ci łańcuch? – zapytała, zamykając szkicownik.

Mogłem skłamać. Mogłem powiedzieć, że złapałem gumę, że urwałem pedał, cokolwiek. Ale byłem tak potwornie zmęczony ciągłym wymyślaniem wymówek, że zanim zdążyłem to przemyśleć, prawda po prostu wyrwała mi się z ust.

— Nie potrafię jeździć.

Spojrzała na mnie z zaskoczeniem.

— Słucham?

— Nie umiem jeździć na rowerze — powtórzyłem, czując, jak moje policzki płoną żywym ogniem. — Mam dwadzieścia dwa lata, wynająłem to cholerstwo tylko po to, żeby zaimponować nowym kolegom, skłamałem, że czegoś zapomniałem, a teraz muszę tu siedzieć i czekać, aż skończą swoją wycieczkę. Jestem absolutnym zerem.

Czekałem na śmiech. Na uniesienie brwi, na pożałowanie. Ale Anna nie zrobiła nic z tych rzeczy. Zamiast tego powoli zsunęła się z pnia i podeszła bliżej.

— Znam to uczucie — powiedziała cicho.

— Uczucie bycia pośmiewiskiem? — burknąłem.

— Uczucie, że musisz kogoś udawać, żeby cię zaakceptowali — odpowiedziała, patrząc mi w oczy.

Zaczęliśmy rozmawiać. Opowiedziałem jej o moim dzieciństwie, o braku czasu mamy i o narastającym z latami wstydzie. Anna słuchała w skupieniu. Kiedy skończyłem, opowiedziała mi swoją historię. Okazało się, że przyjechała w góry sama, żeby uciec od presji. Zaledwie tydzień wcześniej zrezygnowała ze studiów architektonicznych. Rodzice zaplanowali dla niej całe życie, a ona nienawidziła kreślenia budynków. Chciała ilustrować książki dla dzieci. Pokłóciła się z rodziną, spakowała plecak i uciekła, by w samotności przemyśleć, co dalej.

— Obiecałam im, że skończę ten kierunek. Okłamywałam ich przez dwa lata, udając, że świetnie mi idzie, chociaż po nocach płakałam nad projektami — wyznała. — Więc widzisz, Franek. Każdy z nas dźwiga jakiś swój absurdalny sekret.

Czułem się absurdalnie

Słońce powoli przesuwało się po niebie, oświetlając naszą polanę miękkim, złotym światłem. Anna spojrzała na mój oparty o drzewo rower, a potem na mnie. W jej oczach pojawił się dziwny błysk.

— Wiesz, ta polana jest płaska jak stół. I bardzo osłonięta od głównego szlaku – stwierdziła z tajemniczym uśmiechem.

— Nawet o tym nie myśl. — Cofnąłem się o krok.

— Dlaczego nie? Mamy co najmniej dwie godziny. Znam podstawy fizyki, potrafię jeździć od piątego roku życia. Będę idealną instruktorką.

Opierałem się przez dobre dziesięć minut, ale Anna była nieugięta. Podeszła do roweru, obniżyła siodełko tak, bym mógł swobodnie dotykać ziemi obiema stopami.

— Zasada numer jeden: nie patrzysz na przednie koło. Patrzysz tam, gdzie chcesz dojechać — instruowała mnie, zrównując się ze mną, gdy niepewnie usiadłem na siodełku. — Na razie nie używaj pedałów. Po prostu odpychaj się nogami od ziemi i łap równowagę.

Czułem się absurdalnie, odpychając się po trawie jak na dziecięcym rowerku biegowym. Moje ruchy były sztywne, ręce zaciśnięte na kierownicy tak mocno, że aż zbielały mi knykcie. Anna szła obok mnie, cały czas coś mówiąc, żartując, odwracając moją uwagę od stresu. Jej śmiech był tak zaraźliwy, że po kilkunastu minutach sam zacząłem się uśmiechać ze swojej niezdarności.

— Dobrze, a teraz połóż jedną stopę na pedale. Odpychasz się drugą i płynnie kładziesz ją na drugim pedale. Ja trzymam cię za ramię. Nie puszczę, obiecuję.

Jej dłoń na moim ramieniu dodawała mi otuchy. Wziąłem głęboki oddech. Odepchnąłem się. Nacisnąłem na pedał. Rower zachybotał się niebezpiecznie, ale Anna trzymała mnie mocno.

— Patrz przed siebie! — krzyknęła.

Spróbowałem jeszcze raz. I kolejny. Za piątym razem moje nogi wykonały pełny obrót. Usłyszałem cichy szum opon o trawę. Nagle poczułem, że ciężar na moim ramieniu znika.

— Jedziesz, Franek! Sama jedziesz! — usłyszałem jej radosny krzyk z tyłu.

Przejechałem może pięć metrów, zanim straciłem równowagę i z hukiem wylądowałem w miękkich paprociach. Kiedy otworzyłem oczy, Anna biegła w moją stronę z przerażeniem na twarzy, które natychmiast przerodziło się w głośny śmiech, gdy zobaczyła, że uśmiecham się od ucha do ucha. To było niesamowite uczucie. Nie chodziło o sam fakt jazdy na rowerze. Chodziło o to, że po raz pierwszy w życiu przyznałem się do swojej słabości i nie zostałem za to ukarany odrzuceniem.

Pozbyłem się największego ciężaru

Spędziliśmy na polanie resztę popołudnia. Do perfekcji było mi daleko, ale byłem w stanie przejechać kilkadziesiąt metrów bez upadku. Zanim się pożegnaliśmy, wymieniliśmy się numerami telefonów. Anna obiecała, że jeśli kiedykolwiek będę potrzebował lekcji omijania drzew, chętnie mi pomoże. Z kolei ja obiecałem, że jako pierwszy kupię książkę z jej ilustracjami. Kiedy zbliżał się czas powrotu moich kolegów, wyjechałem im na spotkanie. Nie poruszałem się z gracją zawodowca, ale jechałem. Gdy mnie zauważyli, pomachali mi radośnie.

— No wreszcie! — krzyknął Kuba, hamując z piskiem opon. — Gdzieś ty był? Myśleliśmy, że zgubiłeś się na dobre.

— Wiecie co? — odpowiedziałem, czując niezwykły spokój. — Pojechałem złą ścieżką. Ale szczerze mówiąc, trafiłem w naprawdę świetne miejsce.

Reszta wyjazdu minęła w doskonałej atmosferze. Nie musiałem już niczego udawać. Zrozumiałem, że prawdziwe relacje nie opierają się na byciu perfekcyjnym, ale na byciu autentycznym. Moi nowi znajomi nie oczekiwali ode mnie cudów – po prostu lubili moje towarzystwo.

Tamten dzień w górach zmienił we mnie wszystko. Pozbyłem się największego ciężaru, jaki nosiłem w sobie od lat. Dziś, po kilku miesiącach od tamtych wydarzeń, jeżdżę na rowerze niemal codziennie. Co więcej, rzadko robię to sam. Czasem towarzyszą mi koledzy ze studiów, ale najczęściej obok mnie jedzie Anna, dziewczyna ze szkicownikiem, która pokazała mi, że czasem trzeba spaść w paprocie, by w końcu ruszyć z miejsca.

Franek, 22 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

