Spacer po lesie miał być naszym antidotum na codzienny zgiełk i hałas wielkiego miasta. Pamiętam, jak Ola z niecierpliwością w oczach wyciągała z szafy plecak, w którym chowała naszą piknikową wyprawkę. „To będzie nasz mały, zielony raj” – powiedziała z uśmiechem, a ja czułem, jak jej entuzjazm zaczyna mi się udzielać. Mieliśmy odpocząć, złapać chwilę oddechu od pędzącego świata, a las wydawał się idealnym miejscem na taki reset.

Ola była zawsze pełna energii i pomysłów, co często pociągało mnie do działania. Nasz związek od początku był jak burza emocji – chwile pełne ciepła przeplatały się z ukrytymi napięciami. Czasami miałem wrażenie, że stąpamy po cienkiej granicy między miłością a frustracją. Właśnie dlatego las wydał mi się doskonałą metaforą naszego związku – gęsty, kojący, pełen tajemnic, ale jednocześnie nieprzewidywalny.

Pamiętam, jak szliśmy w milczeniu, trzymając się za ręce, a pod stopami szeleściły liście. Powietrze pachniało wilgocią i żywicą, co zawsze kojarzyło mi się z dzieciństwem i beztroskimi wakacjami. Miałem nadzieję, że ten dzień pozwoli nam odetchnąć i spojrzeć na siebie z innej perspektywy. Niestety, nie wiedziałem wtedy, że to, co miało być ucieczką od problemów, stanie się źródłem kolejnych nieporozumień.

Zeszliśmy z głównej trasy

– Michał, chyba powinniśmy skręcić tutaj – Ola wskazała palcem na niewyraźną ścieżkę przecinającą główny szlak.

– Jesteś pewna? – zapytałem, czując, jak niepokój powoli wpełza pod moją skórę. Coś w tej ścieżce wydawało się zbyt dzikie, zbyt nieznane.

– No tak, przecież patrzyłam na mapę – odpowiedziała, marszcząc lekko brwi.

Szliśmy dalej, ale po kilku minutach zacząłem mieć wątpliwości. Las wydawał się zacieśniać wokół nas, a ścieżka, która początkowo wyglądała na uczęszczaną, zaczęła zanikać wśród gęstych zarośli.

– Ola, jesteśmy na pewno na dobrej trasie? – zapytałem, próbując ukryć zniecierpliwienie w głosie.

– Michał, proszę cię, zaufaj mi. Nie zgubimy się – jej ton był pewny, choć wyczuwałem w nim lekkie napięcie.

Czując, jak moje nerwy się napinają, nie mogłem się powstrzymać.

– Wiesz co, mam wrażenie, że nie wiesz, dokąd idziemy. Znowu popełniasz ten sam błąd – wyrzuciłem, zanim zdążyłem ugryźć się w język.

Ola stanęła, odwracając się do mnie z zaskoczeniem i złością w oczach.

– Znowu? Michał, naprawdę? Dlaczego zawsze musisz mnie krytykować, zamiast po prostu zaufać?

Jej słowa uderzyły we mnie jak grad. Zaczęliśmy się wzajemnie oskarżać, każde słowo było jak pocisk, którego celem było zranienie drugiej osoby. Czułem, jak moja złość rośnie, nie mogąc pojąć, dlaczego tak łatwo dałem się sprowokować.

Mimo że nasza rozmowa przybierała formę konfliktu, gdzieś w głębi czułem, że chodzi o coś więcej. Ale dlaczego zawsze tak się dzieje? Dlaczego zamiast cieszyć się chwilą, zamieniamy wspólne chwile w pole bitwy? To zaczęło się przecież dziać coraz częściej.

Wyrzuciłem wszystkie żale

Staliśmy naprzeciw siebie, otoczeni drzewami, które były milczącymi świadkami naszego starcia. Cisza lasu kontrastowała z hałasem naszych emocji. Ola patrzyła na mnie z rozczarowaniem w oczach, które było boleśniejsze niż jakiekolwiek słowa.

– Naprawdę wszystko musi być zawsze idealne, Michał? – zapytała z goryczą. – Próbuję, staram się, ale ty zawsze znajdziesz coś, co robisz lepiej.

Czułem, jak jej słowa przenikają mnie na wskroś.

– Nie o to chodzi, Ola. Po prostu... Czasami mam wrażenie, że nie słuchasz. Że nasze rozmowy kończą się tam, gdzie zaczynają – wyznałem, czując, jak frustracja wylewa się ze mnie jak lawa.

Ola prychnęła.

– A ty myślisz, że ja tego nie widzę? Że nie czuję, jak moje wysiłki są niezauważane? Wiem, że nie jestem doskonała, ale czy musisz zawsze o tym przypominać?

Zapanowała chwila ciężkiej ciszy. Patrzyliśmy na siebie, szukając odpowiedzi na pytania, które oboje baliśmy się zadać. W tej chwili zrozumiałem, że nasza rozmowa nie dotyczyła jedynie tej nieszczęsnej trasy. Była o nas, o tym, co przez lata budowaliśmy i co zaczynało się sypać.

– Ola, przepraszam. Czasami naprawdę nie wiem, dlaczego tak reaguję. Czuję, jakbyśmy się rozmijali, mimo że idziemy w tym samym kierunku – powiedziałem, starając się złagodzić napięcie.

Jej twarz złagodniała, ale wciąż była pełna smutku.

– Może czas przestać się wzajemnie oskarżać, a zacząć słuchać – zasugerowała cicho.

Nasze dialogi były niczym taniec na linie. A jednak, mimo że różnice między nami były wyraźne, gdzieś tam pod powierzchnią czułem, że oboje pragniemy tego samego – zrozumienia i spokoju.

Zgubiliśmy się nie tylko w lesie

Milczeliśmy, idąc dalej niepewną ścieżką, a nasze myśli dryfowały gdzieś daleko poza lasem. Nie potrzeba było słów, aby zrozumieć, że każde z nas prowadziło teraz własną wymianę myśli. Drzewa wokół nas stały się niemymi świadkami naszych niewypowiedzianych słów.

Patrzyłem na Olę, widząc, jak stara się opanować emocje, a jednocześnie odwraca wzrok, jakby bojąc się, że jedno spojrzenie mogłoby złamać jej maskę. W jej milczeniu było coś, co krzyczało o niezrozumieniu i samotności. A ja... czułem się zagubiony we własnych myślach, próbując pojąć, co poszło nie tak.

Każdy krok przypominał mi o chwilach, kiedy wszystko wydawało się łatwiejsze. Przypominałem sobie, jak pierwsze spotkania były pełne śmiechu, a każde nieporozumienie wydawało się tylko drobną przeszkodą, którą łatwo było pokonać. Teraz każda taka chwila wydawała się być daleka jak wspomnienie z dzieciństwa.

– Michał... – Ola nagle przerwała ciszę, jej głos cichy, ale pełen emocji.

– Tak? – odpowiedziałem, gotowy słuchać, choć nie wiedziałem, co usłyszę.

– Wiem, że czasem nie wychodzi. Ale to nie znaczy, że się nie staram – jej głos drżał, ale słowa były stanowcze.

Poczułem, jak moje gardło się ściska.

– Ja też próbuję, Ola. Tylko czasem czuję, że to nie wystarcza. Może nie wiem, jak to zrobić dobrze – przyznałem się, czując ciężar własnych słabości.

Nasze milczenie znów zapadło, ale tym razem było w nim coś oczyszczającego. Wiedzieliśmy, że słowa są tylko narzędziem, a prawdziwe zrozumienie tkwiło głębiej, w miejscu, gdzie oboje baliśmy się spojrzeć. Czasami trzeba było zagubić się w lesie, by odnaleźć drogę do siebie.

Wycieczka dała mi do myślenia

Kiedy wreszcie dotarliśmy do skraju lasu, słońce zaczynało już chylić się ku zachodowi, rzucając długie cienie na naszą drogę. Chociaż byliśmy blisko siebie, czułem, jakby dzieliła nas przepaść, którą trudno było zrozumieć, a co dopiero przeskoczyć.

Ola i ja szliśmy obok siebie, a jednak każde z nas zdawało się iść w inną stronę. Jej milczenie było inne niż to, które panowało w lesie. Było cięższe, pełne niewypowiedzianych słów, które nie miały znaleźć ujścia.

Przypomniałem sobie nasze wspólne chwile, od pierwszych dni, gdy odkrywaliśmy siebie nawzajem, aż po te trudniejsze momenty, kiedy zrozumieliśmy, że miłość to nie tylko romantyczne gesty, ale i ciężka praca. Nasze życie razem było jak podróż przez gęsty las – czasem pełna słońca i beztroski, a czasem mroczna i pełna niewiadomych.

– Pamiętasz ten piknik nad jeziorem? – zapytałem nagle, chcąc przerwać ciszę.

Ola przystanęła i spojrzała na mnie z lekkim uśmiechem.

– Jak mogłabym zapomnieć te śmieszne kanapki, które miały być naszą kolacją?

Roześmiałem się, przypominając sobie tamten dzień.

– A potem próbowaliśmy złowić rybę gołymi rękami...

Nasz śmiech na chwilę rozjaśnił mroki tego popołudnia, przypominając, że potrafimy się zrozumieć, nawet jeśli czasami się gubimy. Ale mimo to czułem, jak nasze drogi się rozchodzą.

– Ola, nie wiem, co dalej – wyznałem, starając się zrozumieć własne uczucia.

Jej spojrzenie złagodniało, ale wciąż była w nim nuta smutku.

– Może musimy dać sobie czas. Może potrzebujemy zrozumieć, czego naprawdę chcemy – powiedziała cicho.

Zrozumiałem, że choć oboje pragniemy miłości i spokoju, nasze drogi mogą się rozchodzić, jeśli nie nauczymy się siebie słuchać. Byliśmy jak dwa drzewa rosnące obok siebie, ale kierujące się w różne strony. Wycieczka do lasu pokazała nam, ile jeszcze przed nami, by zrozumieć, czego chcemy naprawdę.

Michał, 30 lat

