Komuna minęła. Jedni krzyczą, żeby wróciła, inni plują i kreślą jej krzyżyk na drogę. Nie wiem, jak jest gdzie indziej, ale u nas tych drugich nie ma. W naszej wiosce w dawnych latach większości żyło się dużo lepiej.

O nic człowiek nie musiał się martwić. Jak było potrzeba, to państwowym traktorem chłop najpierw obrobił swoje, a dopiero potem pole PGR-u.

Jak czego z nawozów w stodole zabrakło, to państwowe brało się jak swoje. Więc po co było narzekać? A nasz proboszcz tych kradzieży nigdy nie nazywał złodziejstwem, lecz sprawiedliwością dziejową.

– Oni chcą zabrać nam wiarę ojców naszych i za to muszą być ukarani. Poza tym, bierzcie, bo jak sami komuniści mówią, to wszystko przecież wspólne – tak gadał do nas ksiądz w prywatnych rozmowach i hurtowo dawał rozgrzeszenie.

Aż w końcu wszystko się rozwaliło

Jeszcze nikt nie wiedział, co go czeka, więc najwięksi złodzieje chodzili po wiejskiej drodze i wrzeszczeli: „Precz z komuną!”. Gdy zaś już przyszło co do czego, PGR upadł, a ludzie zostali bez roboty, to zaczęli udawać, że urodzili się wczoraj i niczemu nie są winni.

Kiedyś pracowali u nas wszyscy, którzy tylko chcieli wziąć łopatę do ręki. Dziś robią nieliczni, tacy, którzy wybłagają jakąś robotę u zamożniejszych gospodarzy. Reszta żyje na zasiłkach, rentach i głodowych emeryturach.

Dzieciaki biorą przykład z rodziców, nic im się nie chce, więc trzeba je pilnować, żeby bąków nie zbijały, tylko cięgiem siedziały nad lekcjami.

– Macie się uczyć i wyjechać z tego grajdoła gdzieś w świat, bo tu tylko czeka was alpaga w miejscowym sklepiku.

Tak mówiłam moim co dnia, ale po ich minach widziałam, że niezbyt mi wierzą. No bo jakże inaczej. Trochę ziemi mamy, robotni jesteśmy, to i zawsze jakiś grosz w domu jest. A jak się ma ciepło, to nie wie się, co znaczy chłodno i głodno. I pewnego dnia, syn mi wyciął w twarz:

– Ale u Walickich zawsze na chleb mają, a nikt tam nie chodzi do roboty.

Za karę przez tydzień na śniadanie, obiad i kolację dostawał tylko suchy chleb, żeby dotarło do niego, jaką głupotę powiedział. Po tej nauczce wiedział, że na chleb posmarowany masłem i obłożony kiełbasą trzeba ciężko zapracować.

Faktem jest, że te Walicaki, to wszystkim stały kością w gardle. Czterech starych było – Hanki ojciec i matka oraz teściowie. Wszyscy mieli emerytury. No więc Hanka i Wojtek nic nie robili, i tylko latali do sklepu po alpagi. Tamtej soboty, akurat były imieniny młodej, to zwaliło się do nich sporo gości i wszyscy tęgo sobie popili.

Taki szkrab nie miał szans w wysokiej trawie

Gdzieś nad ranem krzyk się Hanki po wiosce rozniósł, że jej pięcioletni Patryczek gdzieś przepadł. Przyjechała policja.

Okazało się, że gdy starsi pili, dzieciak myk, wziął swój rowerek i wyjechał z zagrody na polną drogę.

Co robić? Sołtys zarządził, że wioskowi razem z policją przeszukają pobliskie łąki. Systematycznie, metr przy metrze, żeby szczyla znaleźć, który takiego rabanu swoim zniknięciem narobił.

Przeszukaliśmy z prawej strony wioski kawał ziemi, bez efektu. Policjanci poprosili nas o przyjście z pomocą dnia następnego. Świtem wezwano jeszcze na pomoc żołnierzy z garnizonu, co to jest od nas oddalony o 20 kilometrów.

Znowu wszyscy wyszliśmy na łąki. Niektórzy wątpili, bo to niemożliwe, żeby mały dzieciaczek z trójkołowym rowerkiem zajechał dalej niż kilometr.

A jednak przeczesaliśmy, i nic.

Drugi kilometr, potem trzeci, aż doszliśmy do szóstego. Po ośmiu godzinach łażenia każdy miał już tego dosyć. Ale jak tu wracać do chałupy, kiedy mały może gdzie za krzakiem leży i czeka na pomoc. Tym bardziej że w nocy temperatura spadła do 5 stopni. Dzieciak miał na sobie tylko krótką koszulkę, gdyż za dnia było ciepło. W nocy mógł się wychłodzić, a to nie wróżyło nic dobrego.

Pod koniec dnia, nieoczekiwanie, na jednym z krańców tyraliery rozległy się podniesione głosy. Pobiegliśmy wszyscy w tamto miejsce. Nad brzegiem kanału odwadniającego policjant znalazł rowerek i koszulkę Patryczka.

Rozbiegliśmy się w różne strony kanału, rozsuwaliśmy wyschnięte szuwary. Jednak po dziecku nie było najmniejszego śladu.

Wszyscy z wioski coraz bardziej zaczęli między sobą szemrać, że rodzice małego nie biorą udziału w poszukiwaniach. Dowiedzieliśmy się też od jednego z policjantów, że gdy ten chciał rano zabrać młodych na poszukiwania, to usłyszał od skacowanego ojca: „Szukajcie go, ch…, bo za to wam płacą”.

Po trzech dniach poszukiwań, gdzieś tak pod wieczór, poszedł w ludzi krzyk, że Patryczka znaleźli. Mały przeszedł samotnie prawie dziewięć kilometrów. Szukał drogi do domu, ale gdzie taki szkrab ją znajdzie, jak w wyższych od niego trawach drogę powrotną zagubił.

Razem z mężem pobiegłam z pomocą

Ludziska zaczęli między sobą szemrać, że tu sroga kara na rodziców jest potrzebna. Ale czy jakakolwiek kara może w ogóle odkupić ich winę? Na najbliższą niedzielę miało być nabożeństwo żałobne za wieczny odpoczynek chłopca. Wszyscy z wioski przyszli tłumnie do kościoła. Chcieliśmy pożegnać małego, ale i spojrzeć w oczy matce, co to wolała butelkę niż zajęcie się pierworodnym.

W pewnej chwili w kościele doszło do przepychanek. Ktoś trącił Hankę i rzucił jej w twarz, że „s...”, inny dodał, że już „k…y lepiej kochają swoje dzieci”. Gdyby nie proboszcz, to jak nic doszłoby do rękoczynów, bo Hanka była po paru kieliszkach i mocno pobudzona.

Ludzi ogarnęła jakaś złość zapiekła. Każdy tym głośniej pomstował na Hankę i jej męża, im jego sumienie mocniej krzyczało, że sam nie jest w porządku. Każdy macha ręką i mówi: „Nie będę wkładał palca między drzwi, bo mi go przytną”, no i każdy sobie rzepkę skrobie.

Proboszcz, który chętnie judził na komunę, teraz nie bardzo wie, jak ludziom pomóc. Ale tak to już jest, że do wytykania palcami każdy pierwszy, a do zakasania rękawów i wzięcia się za konkretną pomoc, ostatni…

Z kościoła na cmentarz znowu poszła cała wioska. Hanka płakała, a ludzie mieli jeszcze bardziej zacięte twarze i nie było w nich litości.

No i przyszła tamta noc. Obudził mnie krzyk zza okna. Otworzyłam oczy i w pierwszej sekundzie mróz mi przebiegł po krzyżu. Ściany naszej sypialni całe były w tańcujących czerwonych poblaskach ognia.

Poderwałam się na równe nogi i wyjrzałam na zewnątrz domu. Kilkadziesiąt metrów dalej płonęła chałupa Walicaków. Narzuciłam ubranie i razem z mężem pobiegłam nieść pomoc sąsiadom… Wtedy zobaczyłam Hankę. Dwóch chłopów ledwo ją trzymało. Szarpała się i wrzeszczała, że to jest jej kara, że na nią zasłużyła i żeby się nad nią zmiłowali. Aż wreszcie ugryzła jednego z chłopów w rękę, a drugi nie miał już siły jej przytrzymać. Pobiegła w stronę domu. Kto by tam za nią biegł, kiedy dom był jak ognisko.

Przyjechała straż, ale nie po to, żeby gasić pożar, tylko przypilnować, coby cała wieś nie poszła z dymem. Na szczęście noc była bezwietrzna. Kolejnej niedzieli znowu odbyło się nabożeństwo. Teraz ludzie o Hance szeptali, że winy swoje odpokutowała, i teraz jest już na pewno w niebie.

A ja sobie myślę, że choć nie wiadomo, gdzie teraz jest Hanka, to wioskowi już znaleźli wymówkę. Wcześniej swoje sumienia, nieróbstwo i lenistwo zakrzyczeli, złorzecząc na wyrodną matkę Patryczka. Teraz rozgrzeszyli desperatkę, której od alkoholu i rozpaczy pomieszało się w głowie. Proboszcz też coś tam stękał na ambonie o życiu wiecznym i odpuszczeniu win za grzechy nasze.

Jutro listonosz rozniesie renty i emerytury…

A ja sobie znowu dumałam, że tak naprawdę to owej niedzieli już nikt nie zawracał sobie głowy tragediami, które w ostatnim miesiącu wydarzyły się w naszej wiosce. Jutro pierwszy kalendarzowy dzień nowego miesiąca. Więc, słuchając księdza, z pewnością większość kombinowała w duchu o tym, że nazajutrz w wiosce pojawi się listonosz, który rozniesie po chałupach renty i emerytury. W kilku domach znowu ludzie się popiją, gdzie indziej pobiją. I znowu wszystko wróci do normy, bylejakości, drapania się po łbach i wzdychania, żeby komuna wreszcie wróciła.

