Kiedy wychodziłam za Kamila, wierzyłam, że miłość wystarczy, by pokonać wszelkie przeciwności. Byliśmy ze sobą dwa lata, zanim wzięliśmy ślub. Wydawało mi się, że znam go na wylot. Był opiekuńczy, czarujący i zawsze potrafił mnie rozbawić. Owszem, zauważałam pewne sygnały ostrzegawcze, zwłaszcza w jego relacji z matką, ale ignorowałam je, zrzucając wszystko na karb ich bliskiej więzi.

Teściowa od samego początku dawała mi do zrozumienia, że nie jestem wystarczająco dobra dla jej jedynego syna. Nigdy nie powiedziała tego wprost. Jej krytyka była zawsze ubrana w fałszywą troskę, uśmiechy pełne politowania i subtelne szpileczki, które wbijała we mnie z chirurgiczną precyzją. Kamil nigdy nie stawał w mojej obronie. Zawsze powtarzał, że przesadzam, że jego matka ma po prostu specyficzny sposób bycia i że powinnam wykazać się większym dystansem.

Przez pierwsze miesiące po ślubie starałam się jak mogłam, by zyskać jej aprobatę. Zapraszałam ją na obiady, kupowałam drobne upominki, dzwoniłam z pytaniami o rady, choć wcale ich nie potrzebowałam. Chciałam, by w końcu mnie zaakceptowała. Nie rozumiałam jeszcze wtedy, że w tej grze nie ma możliwości wygranej, bo zasady zmieniały się za każdym razem, gdy tylko zbliżałam się do mety.

Zaskoczyła mnie jej prośba

Zbliżała się nasza pierwsza wspólna Wielkanoc po ślubie. Zgodnie z tradycją, mieliśmy spędzić niedzielę u rodziców Kamila. Zawsze to teściowa królowała w kuchni, przygotowując potrawy, które wszyscy musieli wychwalać pod niebiosa. Tym razem jednak, na dwa tygodnie przed świętami, zadzwoniła do mnie z nietypową propozycją.

– Olga, tak sobie pomyślałam – zaczęła swoim słodkim, przeciągłym głosem, który zawsze zwiastował kłopoty. – Jesteś teraz częścią naszej rodziny, więc nadszedł czas, byś przejęła część obowiązków. W tym roku to ty przygotujesz nasz tradycyjny, rodzinny mazurek. Prześlę ci przepis po prababci. Tylko błagam, trzymaj się go co do joty. To nasza rodzinna duma.

Byłam w szoku, ale i poczułam przypływ nadziei. Pomyślałam, że to gest z jej strony. Znak, że wreszcie chce mnie dopuścić do ich zamkniętego kręgu. Zgodziłam się natychmiast, nie zważając na to, że pracowałam po dziesięć godzin dziennie w agencji reklamowej, a przed świętami miałam urwanie głowy.

Kiedy Kamil wrócił z pracy i usłyszał nowinę, wcale nie wyglądał na zadowolonego.

– Jesteś pewna, że sobie poradzisz? – zapytał, marszcząc czoło. – Mama robi ten mazurek od trzydziestu lat. Jest idealny. Jeśli coś zepsujesz, będzie jej bardzo przykro. To dla niej ważne.

– Poradzę sobie – odpowiedziałam z udawaną pewnością siebie. – Mam przepis. Zrobię wszystko krok po kroku. To tylko ciasto.

Zamiast mnie wesprzeć, tylko westchnął ciężko i poszedł do salonu. Wtedy jeszcze tłumaczyłam to jego przywiązaniem do tradycji. Dziś wiem, że po prostu bał się reakcji swojej matki.

Trzymałam się ściśle instrukcji

Przepis, który dostałam od teściowej, wyglądał jak instrukcja obsługi skomplikowanej maszyny. Zawierał dziesiątki dziwnych uwag na marginesach. Kruchy spód musiał być zagniatany w odpowiedniej temperaturze, masa karmelowa wymagała nieustannego mieszania przez równe czterdzieści minut, a orzechy włoskie musiały być sprowadzane z jakiegoś konkretnego targu, o czym teściowa poinformowała mnie w osobnym SMS-ie.

Wielki Piątek po południu zamienił się dla mnie w prawdziwy maraton. Kupiłam najdroższe, najlepsze składniki. Orzechy łuskałam własnoręcznie, uważnie sprawdzając każdy z nich, by upewnić się, że nie ma w nich ani krztyny goryczki. Masę karmelową gotowałam z zegarkiem w ręku, ignorując ból rąk od ciągłego mieszania. Kiedy ciasto wylądowało w piekarniku, a po kuchni rozszedł się wspaniały, maślano-orzechowy zapach, poczułam dumę. Mazurek wyglądał obłędnie. Udekorowałam go dokładnie tak, jak opisywała instrukcja – połówki orzechów ułożone w geometryczny wzór, delikatnie oprószone ciemną czekoladą.

Kamil wszedł do kuchni późnym wieczorem, kiedy właśnie zmywałam ostatnie naczynia.

– Pachnie nieźle – rzucił, patrząc na blachę. – Ale zobaczymy, jak smakuje. Mama ma bardzo wrażliwe podniebienie. Lepiej, żeby spód nie był za twardy.

Nawet nie zapytał, czy jestem zmęczona. Nie podziękował za to, że poświęciłam cały wieczór, by zadowolić jego matkę. Zignorowałam to ukłucie w sercu, wmawiając sobie, że najważniejsze to przetrwać jutrzejszy obiad.

Czekałam na reakcję teściowej

Niedzielny poranek powitał nas chłodnym słońcem. W samochodzie panowała napięta atmosfera. Trzymałam na kolanach ozdobne pudełko z moim dziełem, czując, jak dłonie mi się pocą. Kamil całą drogę milczał, skupiony na prowadzeniu samochodu, jakbyśmy jechali na rozprawę sądową, a nie na rodzinne święta.

Kiedy weszliśmy do domu teściów, w powietrzu unosił się zapach pieczonego mięsa i ciężkich perfum teściowej. Dom był pełen gości. Oprócz rodziców Kamila była tam jego ciotka Anna z mężem oraz kuzyn Maciek. Teściowa przywitała nas w progu z szerokim, ale chłodnym uśmiechem.

– O, jesteście! – zaćwierkała, całując Kamila w oba policzki. Na mnie ledwie spojrzała. – Przyniosłaś ciasto, Olga? Mam nadzieję, że trzymałaś się przepisu. Zrobiłam rezerwowe w razie czego, żeby goście nie musieli jeść kupnego, gdyby ci nie wyszło.

Zacisnęłam zęby. Przełknęłam tę zniewagę, uśmiechając się grzecznie i kładąc pudełko na komodzie w jadalni.

Obiad dłużył się w nieskończoność. Teściowa brylowała przy stole, opowiadając o swoich kulinarnych osiągnięciach i wtrącając mimochodem uwagi o tym, jak to dzisiejsze młode kobiety nie potrafią ugotować nawet porządnego rosołu. Kamil potakiwał jej z uśmiechem, ani razu nie próbując zmienić tematu. Czułam się jak intruz, ale powtarzałam sobie w duchu, że za chwilę podam mazurka i udowodnię jej, że się myli.

Jeden kęs wywołał burzę

Nadszedł czas na deser. Wstałam od stołu, by przynieść ciasto. Pokroiłam je na równe, idealne kawałki. Spód był kruchy, ale nie za twardy, masa miała perfekcyjną konsystencję. Rozłożyłam porcje na talerzykach i postawiłam przed gośćmi.

– Proszę bardzo – powiedziałam cicho, siadając z powrotem na swoim miejscu.

Pierwszy po widelec sięgnął Maciek. Odkroił spory kawałek i włożył do ust. Jego oczy natychmiast się rozszerzyły.

– Wow, Olga! – powiedział z pełnymi ustami. – To jest obłędne! Poważnie, ciociu, chyba rośnie ci konkurencja. Ta masa jest niesamowita.

Teściowa zamarła. Jej uśmiech zniknął z twarzy, a oczy zwęziły się w szparki. Spojrzała na swój talerzyk, jakby leżał na nim jadowity wąż. Powoli, z niezwykłą celebracją, odkroiła malutki kawałek i uniosła go do ust. Wszyscy przy stole zamilkli, obserwując ją w napięciu.

Zaledwie sekundę po tym, jak włożyła ciasto do ust, jej twarz wykrzywił grymas potwornego obrzydzenia. Zaczęła gwałtownie kaszleć, po czym chwyciła lnianą serwetkę i z ostentacyjnym obrzydzeniem wypluła zawartość ust.

– O mój Boże! – jęknęła, łapiąc się za gardło i ciężko dysząc. – Wody! Szybko, wody!

Kamil natychmiast zerwał się z krzesła, podając jej szklankę. Teściowa wypiła łapczywie, po czym spojrzała na mnie wzrokiem pełnym zgrozy.

– Co ty nam podałaś?! – krzyknęła, a jej głos drżał z oburzenia. – Przecież to jest sama gorycz! Te orzechy są całkowicie zjełczałe i zepsute! Chcesz nas wszystkich potruć? Mój żołądek, aż mnie skręca z bólu!

Zamarłam. Moje serce zaczęło bić jak oszalałe.

– Co? – wydukałam, nie wierząc w to, co słyszę. – Przecież sama je łuskałam i próbowałam. Są świeże. Ciasto jest pyszne.

– Helena, uspokój się, przecież to ciasto jest wspaniałe – odezwała się ciotka Anna, zjadając kolejny kęs. – Nie czuję żadnej goryczy. Jest bardzo smaczne.

– Nie wmawiaj mi, co czuję! – warknęła teściowa, ocierając usta serwetką z teatralnym dramatyzmem. – Jest zepsute! To celowe działanie. Zrobiłaś to specjalnie, prawda? Żeby zepsuć mi święta i upokorzyć mnie przed moją własną rodziną!

Mąż zupełnie mnie rozczarował

Spojrzałam na Kamila, błagając go wzrokiem o ratunek. Oczekiwałam, że weźmie kawałek, spróbuje i powie matce, że przesadza. Że obróci to w żart. Że w końcu stanie po mojej stronie. Zamiast tego jego twarz poczerwieniała z wściekłości. Nie patrzył na ciasto. Patrzył na mnie, a w jego oczach widziałam tylko czystą furię.

– Jak mogłaś? – wycedził przez zaciśnięte zęby, opierając dłonie o stół.

– Kamil, przecież to nieprawda! – Mój głos drżał, łzy zaczęły piec mnie pod powiekami. – Niech Maciek ci powie, ciocia Anna potwierdzi. Spróbuj sam!

– Nie będę tego jadł! – podniósł głos, sprawiając, że zapadła grobowa cisza. – Skoro moja matka mówi, że to jest zepsute i gorzkie, to znaczy, że tak jest. Wierzę jej. Ona nigdy by nie skłamała w takiej sprawie.

Wtedy wydarzyło się coś, co zniszczyło resztki moich uczuć do tego człowieka. Kamil chwycił dużą blachę z pozostałą częścią mazurka, którą postawiłam na środku stołu. Zdecydowanym krokiem ruszył w stronę kuchni. Usłyszałam dźwięk otwieranego kosza na śmieci, a potem głuche uderzenie. Wyrzucił wszystko. Moją pracę, mój czas, moje starania. Całą blachę perfekcyjnego ciasta.

Wrócił do jadalni, otrzepując dłonie, jakby właśnie pozbył się toksycznych odpadów.

– Powinnaś się wstydzić – powiedział chłodno, stając nade mną. – Chciałaś nas skompromitować i zniszczyć święta mojej mamie. Nie spodziewałem się po tobie takiej złośliwości.

Siedziałam tam, wpatrując się w pusty środek stołu, gdzie jeszcze przed chwilą leżał mój mazurek. Wokół mnie panowała absolutna cisza. Ciotka Anna patrzyła w swój talerzyk z zakłopotaniem, Maciek wyglądał na zszokowanego, a Helena... Teściowa miała na twarzy wyraz cierpienia, ale w jej oczach, kiedy nasze spojrzenia się spotkały, dostrzegłam czysty, nieukrywany triumf. Wygrała. Udowodniła mi, gdzie jest moje miejsce.

Już wszystko wiedziałam

Nie płakałam. Łzy, które wcześniej dławiły mnie w gardle, nagle wyparowały. Zastąpił je dziwny, chłodny spokój. To był ten moment, ta jedna, decydująca sekunda, w której wszystko stało się krystalicznie jasne. Zobaczyłam mojego męża takim, jakim był naprawdę – jako małego chłopca, który zawsze będzie trzymał się spódnicy swojej matki, gotowego zniszczyć mnie, byle tylko zadowolić jej chore ego.

Powoli wstałam od stołu. Odłożyłam serwetkę obok mojego nietkniętego talerzyka.

– Przepraszam państwa – powiedziałam spokojnym, opanowanym głosem, który zaskoczył nawet mnie samą. – Muszę już iść.

– Gdzie ty idziesz? – zapytał Kamil, nagle tracąc rezon. Chyba spodziewał się, że będę płakać i przepraszać. – Siadaj. Musisz przeprosić mamę.

Spojrzałam mu prosto w oczy. Po raz pierwszy nie czułam wobec niego miłości, ani nawet żalu. Czułam tylko pustkę.

– Nie mam za co przepraszać – odpowiedziałam, odwracając się na pięcie. – Smacznego jajka.

Wyszłam z jadalni, zabrałam swój płaszcz z przedpokoju i spokojnie zamknęłam za sobą drzwi, ignorując wołanie Kamila. Szłam przed siebie, wdychając chłodne, wiosenne powietrze. Z każdym krokiem czułam, jak spada ze mnie ogromny ciężar. Mój mazurek mógł wylądować w koszu na śmieci, ale przynajmniej dzięki niemu zrozumiałam, że to nie ciasto było gorzkie i zepsute. Gorzkie i zepsute było moje małżeństwo. I to z nim zamierzałam zrobić dokładnie to samo, co Kamil zrobił z moją pracą – wyrzucić na zawsze.

Olga, 28 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

